Kuba ruft die Welt auf, sich angesichts von Covid-19 zusammenzuschließen

Der kubanische Gesundheitsminister Jose Angel Portal bestätigte am Vorabend, dass die Covid-19-Pandemie mehr als eine Gesundheitskrise ist, und forderte die Länder auf, wie ein Land zu handeln, um alle zu schützen.

In der Fernsehsendung Mesa Redonda berichtete der Minister, dass in diesem Zusammenhang 10 Brigaden aus Ärzten und Krankenschwestern in zehn Länder gereist seien, um zur Versorgung der Betroffenen beizutragen.

Mehr als 340 kubanische Experten seien in Venezuela, Nicaragua, Jamaika, Haiti, Italien, Belize, Surinam, Grenada, Antigua und San Vicente, stellte er fest.

Portal spielte auf eine Botschaft des Generaldirektors der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, an, in der er die Bedeutung der Zusammenarbeit betonte, um die Versorgungslinien offen zu halten und die bedürftigen Nationen zu unterstützen.

Der Minister lehnte die Befragungen der US-Regierung zu den kubanischen medizinischen Brigaden und die Stellungnahmen des stellvertretenden US-Ministers gegen das venezolanische Gesundheitssystem ab. „Wir sind uns der Bemühungen der venezolanischen Regierung um den Schutz der Gesundheit ihrer Bevölkerung bewusst“, unterstrich er.

Die Covid-19-Krankheit wurde in 171 Ländern gemeldet, mit 416.916 bestätigten Fällen und 18.565 Todesfällen bei einer Sterblichkeit von 4,4 Prozent. Die WHO registriert 125 Länder bei der Ausbreitung.

Auf dem amerikanischen Kontinent gibt es 34 betroffene Länder und 11 überseeische Gebiete, und es wurden 64.808 Fälle bestätigt.

Kubanische Regierung kündigt neue Maßnahmen an, um die Verbreitung von COVID-19 zu stoppen

Die kubanische Regierung kündigte neue Maßnahmen an, die die Bevölkerung vor einer möglichen Ausbreitung von COVID-19 im Land schützen sollen, sagte Premierminister Manuel Marrero Cruz am Montag in seiner Rede im Fernsehprogramm Mesa Redonda.

Marrero Cruz erklärte, dass den Vorschlägen der Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werde, seit am vergangenen Freitag der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel, begleitet von einem Teil des Ministerrats, über die ersten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie informierte.

Er wies darauf hin, dass die Risikowahrnehmung in einem Teil der Bevölkerung immer noch gering ist und dass in Bezug auf die Indikationen des Gesundheitsministeriums Disziplinlosigkeit festgestellt wurde.

Der Premierminister brachte zum Ausdruck, dass die kubanische Regierung die Verantwortung für die Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie trägt und auch die Pflicht hat, diese zu kontrollieren und durchzusetzen.

Die neuen Maßnahmen sind:

– Ab Dienstag wird der Unterricht in allen Schulen des Landes bis Montag, den 20. April, unterbrochen.

– Die Kindertagesstätten bleiben unter flexiblen Bedingungen geöffnet.

– Ab Montag um Mitternacht dürfen keine ausländischen Besucher mehr ins Land einreisen (es wurde festgelegt, dass kubanische Einwohner, die dies tun, für 14 Tage, der Inkubationszeit von COVID-19, in Isolationszentren verlegt werden).

– Die ausgewählten Isolationszentren entsprechen den Anforderungen des Gesundheitsministeriums (Bildungseinrichtungen, die meisten von ihnen geschlossen, Einrichtungen des Gesundheitsministeriums und beliebte Campingplätze mit guten Standards).

– Die an diesem Wochenende eingetroffenen Bürger werden an ihren Wohnorten isoliert, während die Bedingungen der Isolationszentren geschaffen wurden.

– Derzeit gibt es in Kuba mehr als 42.000 ausländische Bürger, von denen 10.200 kubanische Einwanderer sind.

– Ab Dienstag werden die Touristen, die sich noch in den Hotels aufhalten, isoliert sein.

– Alle touristischen Ausflüge und Mietwagen werden ausgesetzt.

– Die schrittweise Verlegung von Touristen, die in Miethäusern in Regionen wie Trinidad, Baracoa und Viñales untergebracht sind, in Hotels wird angezeigt. In einigen Miethäusern sind die erforderlichen Bedingungen nicht gegeben, da die Touristen mit Kubanern zusammenleben und das Ziel darin besteht, das Leben beider Parteien zu schützen.

– Tendenziell ist die Einreise von Touristen in das Land zurückgegangen, während die Abwanderung kubanischer Staatsbürger zugenommen hat (mehr als 1.720 Kubaner haben das Land am Sonntag trotz der komplexen internationalen Situation, die durch die Pandemie entstanden ist, verlassen).

– Jeder Passagier, der nach Kuba fliegt, darf nur ein Handgepäck und einen Koffer mitnehmen.

– Die Wasserversorgung von Havanna wird untersucht, und es werden konkrete Maßnahmen ergriffen, nachdem die Bewohner der Stadt Bedenken geäußert haben, in einem Szenario, in dem die Flüssigkeit für die Erfüllung der Hygienemaßnahmen von entscheidender Bedeutung ist.

– Alle Kubaner, die am Flughafen ankommen, werden in ihre Provinz gebracht, und die Familienmitglieder werden gebeten, sich nicht zum Flughafen zu begeben, um sie abzuholen.

– Der Verkehr zwischen den Provinzen (Land, Schiene und Luft) wird unterbunden. Einschließlich privater Transporte.

– Analysieren Sie die Situation des städtischen Verkehrs (zwei Millionen Menschen nutzen ihn täglich).

-Dienstag (24. März) befinden sich alle Touristen in einem Zustand der Isolation in den Hotels (Aussetzung der touristischen Ausflüge und der Autovermietung für den Sektor).

-Die Touristen, die in Miethäusern untergebracht sind, werden sich ebenfalls in einem Zustand der Isolation befinden (derzeit 9.413, davon 6.000 in Havanna).

-Die Touristen, die in Miethäusern wohnen, wo sie mit kubanischen Familien zusammenleben, werden nach und nach in die Hotelanlagen verlegt. Vorrang haben Trinidad, Viñales und Baracoa. Die Regierung übernimmt die Transportkosten.

-Schließung von privaten Schwimmbädern und Fitnessstudios, die der Vermarktung gewidmet sind.

-Die Aufrechterhaltung einiger Hotels für den nationalen Tourismus, obwohl dies nicht gefördert wird.

– Es werden Maßnahmen ergriffen, um eine Konzentration der Menschen in den Geschäften zu vermeiden (es muss ein Meter Abstand zwischen den Menschen bestehen).

-Zur Vermeidung von Menschenansammlungen: Regulierung des Verkaufs von freigegebenen Produkten, Annäherung des Angebots an die Haushalte, Steigerung der Verkäufe nach Hause, Beseitigung von Verkäufen an überfüllten Orten.

– Der Verkauf bestimmter Produkte über die Lebensmittelkarte wird analysiert.

– Religiöse Einrichtungen wurden gebeten, Konzentrationen von Menschen zu vermeiden.

-Stärkung der Polizeiarbeit auf der Straße, um die Erfüllung der Maßnahmen zu gewährleisten. Sie entbindet die Verwaltungen nicht von ihrer Verantwortung.

