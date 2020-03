Beispielhaft: Kerala ist ein Beispiel für die Welt beim Umgang mit dem Coronavirus

von Vijay Prashad gemeinsam mit Subin Dennis geschrieben – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: K.K. Shailaja

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Beispielhaft in der Tat und ein Lichtblick in Indien. Die Autoren heben hervor, dass nur die beiden sozialistischen Staaten China und Kerala die richtige Politik angewandt haben, indem sie zu allererst an die Menschen dachten, nicht wie in der übrigen Welt, wo die Regierungen an ihre Aktien und die Wirtschaft zuerst gedacht haben. Und vergleicht mal, was der Faschist Modi für Empfehlungen von sich gegeben hat – na im Stil wie das Trampel in den USA.

K.K. Shailaja ist die Gesundheitsministerin der Regierung der Linken Demokratischen Front in Kerala, dem Bundesstaat im Südwesten Indiens mit einer Bevölkerung von 35 Millionen Menschen. Am 25. Januar 2020 berief sie schon ein Treffen auf hoher Ebene ein, um den Ausbruch von COVID-19 in Wuhan, China, zu erörtern. Was sie besonders beunruhigt hatte, war, dass viele Studenten aus Kerala in dieser Provinz Chinas studierten. Shailaja hatte viel Lob für die schnelle und effiziente Art und Weise erhalten, wie sie ihre Abteilung durch das Nipah-Virus, das Kerala 2018 heimsuchte, geleitet hatte. Sie erkannte, dass keine Zeit verloren werden durfte, wenn sich das Virus von Wuhan aus verbreitete; die Regierung musste Mechanismen zur Identifizierung möglicherweise infizierter Personen und dann für Tests, Linderung und Behandlung einrichten. Am 26. Januar 2020 richtete ihre Abteilung einen Kontrollraum ein, um die Arbeit zu koordinieren.

Keralas Gesundheitsministerium nahm unter Nutzung des Präzedenzfalls der Nipah-Virus-Kampagne die Arbeit auf. Sie richteten 18 Ausschüsse ein, um sich an die Arbeit zu machen, und hielten tägliche Abendsitzungen ab, um ihre Maßnahmen zu beurteilen; ein wesentliches Merkmal der Arbeit waren die täglichen Pressekonferenzen nach diesen Sitzungen, auf denen Shailaja in aller Ruhe und rational erklärte, was vor sich ging und was ihre Abteilung tat. Diese Pressekonferenzen – und später auch die des Obersten Ministers Pinarayi Vijayan – lieferten die notwendige Führung für eine Bevölkerung, die erst über die Schwere des Virus aufgeklärt werden musste und dann an einer Massenkampagne zur Bekämpfung seiner Tödlichkeit teilnehmen musste.

Ein Medizinstudent, der in Wuhan war und das Coronavirus hatte, kehrte nach Hause zurück und wurde am 30. Januar positiv getestet; anschließend kamen zwei weitere Studenten mit dem Virus zurück. Das vom Gesundheitsministerium von Kerala eingerichtete System lokalisierte sie; sie wurden getestet und in die Isolation gebracht. Sie erholten sich von dem Virus, und es kam zu keiner sekundären oder gemeinschaftlichen Verbreitung. Die Regierung hat das System nicht abgebaut, da sofort klar war, dass dieses Virus virulent sein würde und nicht so leicht zu bekämpfen wäre.

Bis März stieg die Zahl der Coronavirus-positiven Fälle an, vor allem als die Menschen aus Europa nach Kerala kamen. Die Bevölkerung von Kerala ist außerordentlich mobil, und eine große Zahl der Menschen studiert und arbeitet weltweit. Dieser internationale Charakter der Bevölkerung macht den Staat anfällig für Pandemien.

Die Kette brechen

„Break the Chain“ war der Slogan der linken Regierung in Kerala. Die Idee ist einfach: Eine Pandemie wird verbreitet, wenn Personen, die positiv für ein Virus sind, mit anderen in Kontakt kommen, die dann mit noch mehr Menschen in Kontakt kommen, und dann breitet sich das Virus sehr schnell weiter aus. Wenn diejenigen, die das Virus in sich tragen, nicht mit anderen in Kontakt kommen, dann ist die Kette der Ausbreitung unterbrochen. Aber woher weiß man, ob man das Virus hat? Die Weltgesundheitsorganisation sagte, dass die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, darin besteht, die Bevölkerung zu testen – jeden, der die Schlüsselsymptome aufweist – und dann sicherzustellen, dass diejenigen, die infiziert sind, selbst unter Quarantäne gestellt werden. Aus einer Vielzahl von Gründen, die weitgehend mit der Ineffizienz von Regierungen zu tun haben, die sich mehr für den Zustand der Aktienmärkte als für den Zustand ihrer Bevölkerung interessieren, sind diese Tests Mangelware. Die indische Regierung ist bemerkenswert nachlässig bei den Gesundheitsausgaben: Sie hat lediglich 1,28 Prozent des BIP für Gesundheit ausgegeben, was bedeutet, dass es nur 0,7 Krankenhausbetten pro 1.000 Menschen gibt, dass es nur 30.000 Beatmungsgeräte im Land gibt und dass auf 100.000 Menschen nur 20 Mitarbeiter im Gesundheitswesen kommen (unter dem WHO-Standard von 22). Es ist nicht auf eine globale Pandemie vorbereitet. Die Regierung von Kerala – von einer Koalition aus kommunistischen und linken Parteien geführt – hat die bisher höchste Anzahl von Proben auf das Coronavirus in Indien getestet. Um „die Kette zu durchbrechen“, hat die Regierung eine strenge „Kontaktsuche“ durchgeführt oder untersucht, mit wem die infizierte Person in Kontakt war, damit die gesamte Kette möglicherweise infizierter Personen informiert und isoliert werden kann. Es werden Routenkarten veröffentlicht, die die Orte zeigen, an denen die Infizierten sich aufgehalten haben, und Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt an diesen Orten aufhielten, werden gebeten, sich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen, damit sie untersucht und getestet werden können. Die Routenkarten werden über soziale Medien und über GoK Direct, die Telefonanwendung der Regierung, weit verbreitet. Lokale Regierungsvertreter und ASHA-Gesundheitsarbeiter (Frauen, die die Stütze des öffentlichen Gesundheitswesens vor Ort sind) leisten die Basisarbeit, um Menschen zu finden, die infiziert sind, und um sicherzustellen, dass ihre Kontakte ebenfalls isoliert sind.

Physische Distanz, soziale Einheit

Sobald klar war, dass das Virus auf der Oberfläche bleibt und durch die Luft übertragen wird, mobilisierte die Landesregierung ihre Ressourcen, um Handdesinfektionsmittel und Masken herzustellen. Ein Unternehmen des öffentlichen Sektors begann mit der Herstellung von Handdesinfektionsmitteln. Die Jugendbewegung – die Democratic Youth Federation of India – und andere Organisationen begannen ebenfalls mit der Herstellung von Handdesinfektionsmitteln, während Einheiten der Frauenkooperative Kudumbashree (4,5 Millionen Mitglieder) mit der Herstellung von Masken begannen.

Lokale Verwalter bildeten ihre eigenen Notfallkomitees und stellten Gruppen zur Säuberung öffentlicher Bereiche auf. Die Massenfronten der Kommunistischen Partei Indiens (Marxisten) säuberten Busse und richteten an den Busbahnhöfen Waschbecken ein, in denen sich die Fahrgäste die Hände und das Gesicht waschen konnten. Der größte Gewerkschaftsbund in Kerala – das Zentrum der indischen Gewerkschaften – hat an die Beschäftigten appelliert, öffentliche Räume zu desinfizieren und ihren Kollegen, die infolge der Quarantäne in Not geraten sind, zu helfen. Diese Massenreinigungskampagnen hatten eine pädagogische Wirkung auf die Gesellschaft, da die Freiwilligen die Bevölkerung über die soziale Notwendigkeit, „die Kette zu durchbrechen“, aufklären konnten.

In einer so dicht besiedelten Region der Welt ist eine Quarantäne keine einfache Angelegenheit. Die Regierung hat leerstehende Gebäude übernommen, um Coronavirus-Versorgungszentren zur Quarantäne von Patienten einzurichten, und sie hat Vorkehrungen getroffen, damit Menschen, die zu Hause unter Quarantäne gestellt werden müssen, aber in überfüllten Häusern leben, in von der Regierung eingerichtete Einrichtungen umziehen können. Alle Personen, die sich in Quarantäne und in diesen Zentren befinden, werden von den lokalen Selbstverwaltungen ernährt und behandelt, und die Rechnung für die Behandlung wird vom Staat bezahlt.

Ein Hauptproblem der physischen Isolation und Quarantäne ist die psychische Belastung. Die Regierung hat Callcenter mit 241 Beratern eingerichtet, die – bisher – etwa 23.000 Beratungen für diejenigen durchgeführt haben, die Angst oder Nervosität vor der Situation haben. Ministerpräsidentin Pinarayi Vijayan, ein Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Indiens (Marxist), ist zu einer Art Cheftherapeutin geworden. Ihre Pressekonferenzen sind ruhig und gelassen. In ihnen bezieht sie sich auf Menschen, die die Regierungseinrichtungen mit Freundlichkeit und Würde nutzen müssen. „Physische Distanz, soziale Einheit – das sollte in dieser Zeit unsere Losung sein“, sagte Pinarayi Vijayan.



Erleichterung

Der indische Premierminister Narendra Modi nahm eine seltsame Haltung gegenüber dem Coronavirus ein. Er rief zu einer teilweisen Ausgangssperre auf und forderte die Inder auf, in der Öffentlichkeit in die Hände zu klatschen und Pfannen zu schlagen, als ob dies das Virus verscheuchen würde. Tatsächlich verbreiteten Anhänger seiner rechten Partei Nachrichten, in denen sie behaupteten, dass das Virus durch den Lärm getötet würde. Keralas Ministerpräsident kündigte am selben Tag wie Modis glanzlose Rede ein Hilfspaket im Wert von 270 Millionen Dollar an. Das Paket umfasst Darlehen an Familien über die Frauenkooperative Kudumbashree, höhere Zuweisungen für ein ländliches Beschäftigungsgarantieprogramm, zwei Monate Rentenzahlungen an ältere Menschen, kostenloses Getreide und Restaurants, die Lebensmittel zu subventionierten Preisen anbieten. Die Zahlungen der Versorgungsunternehmen für Wasser und Strom sowie die Zinsen auf die Schuldenzahlungen werden ausgesetzt.

Das Geld wurde schnellstens zur Unterstützung des relativ starken öffentlichen Gesundheitssystems eingesetzt, das während der Amtszeit der linken Regierung von 2006 bis 2011 umgestaltet worden war – genau zu dem Zeitpunkt, als die öffentlichen Gesundheitssysteme in der ganzen Welt als Folge der schlechten Entscheidungen nach der Finanzkrise von 2008-09 ausgehöhlt wurden.

Wachsamkeit

Einer der großen Siege des Neoliberalismus war es, einen schwachen Staat und eine Regierung, die nur an Krieg und Geld interessiert ist, als Demokratie darzustellen und einen Staat mit robusten Institutionen, die die Verbesserung des Volkes als Autoritarismus betrachten, zu porträtieren. Deshalb ist die Vorstellung, wie China – in viel größerem Maßstab – oder Kerala als Staat in der indischen Union den Ausbruch des Virus bekämpfen konnte, nicht sehr verbreitet. Sowohl in China als auch in Kerala sind die Institutionen der Gesellschaft relativ intakt; mehr noch, die politische Welt in diesen Teilen der Welt mit aktiven sozialistischen Parteien konnte den Geist der Freiwilligkeit unter den Parteimitgliedern und Mitgliedern von Massenorganisationen aufbringen, um ihre Zeit und Energie im Kampf gegen das Virus zu investieren.

Der Kampf gegen COVID-19 ist noch nicht vorbei. Wachsamkeit ist notwendig. Impfstoffe müssen getestet und zugelassen werden; bessere Heilmethoden – auch solche, die von kubanischen Ärzten in China wirksam eingesetzt werden – müssen untersucht und gemeinsam genutzt werden. Aber selbst wenn man wachsam ist, sollten die Lehren aus Orten wie Kerala aufgenommen werden.

In einer Pandemie würde ein vernünftiger Mensch viel lieber in einer Gesellschaft leben, die von den Normen des Sozialismus regiert wird, als im Kapitalismus, einer Gesellschaft, in der sich die Menschen zusammenschließen, um einen Virus zu überwinden; als in einer Gesellschaft zu leben, in der Angst herrscht und Stigmatisierung zum Gegenmittel für kollektives Handeln wird.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Schriftsteller und Chefkorrespondent bei Globetrotter, einem Projekt des Independent Media Institute. Er ist Chefredakteur von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er hat mehr als zwanzig Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations: Eine Volksgeschichte der Dritten Welt (The New Press, 2007), The Poorer Nations: A Possible History of the Global South (Verso, 2013), The Death of the Nation and the Future of the Arab Revolution (University of California Press, 2016) und Red Star Over the Third World (LeftWord, 2017).

Subin Dennis ist Wirtschaftswissenschaftler und Forscher am Tricontinental: Institut für Sozialforschung. Er war der Vizepräsident des indischen Studentenverbands in Delhi.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter, einem Projekt des Independent Media Institute, verfasst. Und nun mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

Quelle – källa – source

https://einarschlereth.blogspot.com/2020/03/beispielhaft-kerala-ist-ein-beispiel.html