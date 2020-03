„Menschen sterben“: Kampf gegen das Coronavirus in einem Krankenhaus in New York

Transkript LZ

Dr. Colleem Smith gab uns einen seltenen Einblick in eine überlastete Notaufnahme in New York, dem Epizentrum des Covid-19-Ausbruchs des Landes.

Alle Patienten in diesem Raum, alle Füße, die man sieht, sie alle haben Covid.

Das Frustrierende an all dem ist, dass es sich wirklich so anfühlt, als wäre es zu wenig, zu spät, da wir wussten – wussten, dass es so kommen würde.

Heute wird es irgendwie immer schlimmer und schlimmer.

Wir mussten einen Kühllastwagen besorgen, um die Leichen von Patienten zu lagern, die gestorben waren.

Wir sind gerade dabei, ein paar zusätzliche Beatmungsgeräte oder sogar CPAP-Geräte zu beschaffen.

Wenn wir CPAP-Geräte bekommen könnten, könnten wir Beatmungsgeräte für Patienten, die sie brauchen, frei machen.

Einige Stunden später erhielt Elmhurst eine Lieferung von Beatmungsgeräten aus einem anderen Krankenhaus. Dr. Smith sagte, es sei die dritte Notfallversorgung innerhalb einer Woche.

Fünf. Fünf Beatmungsgeräte. Oh, mein Gott!

Der Leiter der öffentlichen N.Y.C.-Krankenhäuser bestritt, dass Elmhust jemals kurz davor war, keine Beatmungsgeräte mehr zu bekommen. In einer Erklärung an die „Times“ hieß es, dass sie „die Versorgung und das Personal“ in Elmhurst weiter erhöhen, was „die oberste Priorität unseres Krankenhausesystems“ sei.

OK, jetzt haben wir diese fünf Beatmungsgeräte.

Wir werden wahrscheinlich – sofern keine Menschen sterben, in ein oder zwei Tagen wieder um Beatmungsgeräte betteln müssen.

Das sind die mythischen 100 Beatmungsgeräte da draußen, die wir noch nicht gesehen haben.

Krankenhaus- und Staatsvertreter sagen, dass die schwindenden Vorräte bald zu einem großen Problem werden, aber die Krankenhäuser halten vorerst noch Schritt. Dr. Smith sagt, dass der Mangel an Arbeitskräften an der Front bereits da ist.

Führungskräfte in verschiedenen Ämtern, vom Präsidenten bis zum Leiter des Gesundheits- und Krankenhauswesens, sagen Dinge wie: „Es wird uns gut gehen. Alles wird gut.

Und aus unserer Sicht ist nicht alles in Ordnung.

Ich habe nicht die Unterstützung, die ich brauche, und nicht einmal die Materialien, die ich physisch brauche, um mich um meine Patienten zu kümmern.

Und es ist Amerika, und wir sollten ein Land der ersten Welt sein.

An einem normalen Tag ist das Volumen meiner Notaufnahme ziemlich hoch. Es sind etwa 200 Menschen pro Tag. Jetzt sehen wir 400 oder mehr Leute pro Tag.

Oh, mein Gott!

Zuerst versuchten wir, Patienten mit Husten und Fieber zu isolieren und in ihrer Nähe vorsichtiger zu sein, aber wir waren nicht unbedingt besonders vorsichtig bei allen anderen Patienten.

Und dann begannen wir zu erkennen, dass bei Patienten, die ohne Fieber, aber mit Bauchschmerzen eingeliefert wurden, auf ihren Röntgenaufnahmen und Thorax-CTs tatsächlich Befunde zu finden waren, die mit diesem Coronavirus Covid-19 übereinstimmten.

Es wird also jemand mit einem Autounfall eingeliefert, und wir machen eine CT-Untersuchung von ihm, und seine Lungen sehen aus, als hätten sie das Coronavirus.

Wir haben viele Patienten gesehen, die wahrscheinlich Covid hatten, aber wir haben es nicht bemerkt.

Zehn Bewohner und auch viele, viele unserer Krankenschwestern und einige der behandelnden Ärzte wurden krank. Die Angst vor dieser Situation ist wirklich überwältigend.

Es ist für uns alle Ärzte schwer, uns testen zu lassen, selbst wenn wir wollen, selbst wenn wir Symptome haben.

Wir werden immer wieder bloßgestellt.

Wir haben nicht die Schutzausrüstung, die wir haben sollten.

Ich habe morgens eine N95-Maske aufgesetzt. Ich muss diese N95-Maske für jeden Patienten, den ich sehe, aufsetzen. Ich nehme sie den ganzen Tag nicht ab. Die N95-Maske, die ich heute getragen habe, ist auch die N95-Maske, die ich am Freitag getragen habe. Wir machen uns immer Sorgen, dass wir keine N95-Masken mehr haben.

Dr. Smith sagt, dass sich das Krankenhaus so schnell wie möglich anpasst und ein Zelt draußen aufgestellt hat, um leicht kranke Patienten zu testen. Aber diese Korrekturen haben den Druck nicht verringert.

Was jetzt ein wenig beängstigend ist, ist, dass die Patienten, die wir bekommen, viel kränker sind.

Viele der jungen Menschen, die krank werden, rauchen nicht, sie sind gesund, sie haben keine Komorbiditäten. Es sind einfach normale junge Leute zwischen 30 und 50 Jahren, von denen man nicht erwartet, dass sie so krank werden.

Von der FEMA wird erwartet, dass sie mehr Vorräte bringt. Aber Dr. Smith sagt, dass es viele Versprechungen gegeben hat, die sich in der Notaufnahme noch nicht erfüllt haben.

So viele Leute sagen, dass alles gut werden wird, dass alles in Ordnung ist, dass wir haben, was wir brauchen.

Und wenn das noch einen oder zwei oder drei oder fünf Monate so weitergeht wie in China, und wir sind schon so angespannt, haben wir nicht, was wir brauchen.

Es ist mir wirklich egal, ob ich Probleme bekomme, weil ich mit den Medien gesprochen habe.

Ich möchte, dass die Leute wissen, dass das schlecht ist.

Menschen sterben.

Wir haben nicht die Mittel, die wir in der Notaufnahme und im Krankenhaus brauchen, um sie zu versorgen, und – und das ist wirklich schwer.