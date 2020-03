Medikament gegen Corvid-19 erfolgreich – Testkits bei Amazon

Interview mit Professor Didier Raoult in der Zeittung Le Parisien vom 22. März 2020

von https://thesaker.is

Übersetzung LZ

Professor Raoult ist ein führender Experte für Infektionskrankheiten. Er ist zuversichtlich, dass er ein Heilmittel für Covid 19 hat, das er in seinem Krankenhaus in Marseille einsetzt. Er hat Schwierigkeiten, die französischen Gesundheitsbehörden dazu zu bewegen, ihn ernst zu nehmen.

Trotz seines internationalen Rufs versteht er sich nicht allzu gut mit dem Pariser medizinischen Establishment. Und er hat lange Haare. Oje… Lesen Sie weiter:

[Übersetzung Robert Harneis – Der Artikel auf Französisch ist hier: https://www.upr.fr/actualite/pour-comprendre-les-enjeux-du-traitement-du-coronavirus-par-la-chloroquine-nous-vous-conseillons-de-lire-lentretien-du-professeur-raoult-dans-le-parisien-du-22-mars-2020/]

LE PARISIEN – Die Regierung hat eine groß angelegte klinische Studie zur Prüfung der Wirkung von Chloroquin auf das Coronavirus genehmigt. Ist es für Sie wichtig, dass dies geschehen ist?

DIDIER RAOULT – Nein, das ist mir völlig egal. Ich glaube, es gibt Menschen, die auf dem Mond leben und die kontrollierte Versuche für Aids mit Versuchen für eine neue Infektionskrankheit vergleichen. Wie jeder andere Arzt finde ich es unmoralisch, eine Behandlung, die sich einmal als wirksam erwiesen hat, nicht anzuwenden. So einfach ist das.

LE PARISIEN – Was sagen Sie den Ärzten, die Vorsicht empfehlen und Vorbehalte gegen Ihre Studien und die Wirkung von Chloroquin haben, insbesondere wenn keine umfangreicheren Studien vorliegen?

DIDIER RAOULT – Lassen Sie mich eines klarstellen: Ich bin ein Wissenschaftler und denke wie ein Wissenschaftler mit überprüfbaren Beweisen. Ich habe mehr Daten über Infektionskrankheiten produziert als jeder andere auf der Welt. Ich bin ein Arzt, ich sehe kranke Patienten. Ich habe 75 Patienten im Krankenhaus, 600 Konsultationen pro Tag.

Was die Meinungen anderer Menschen betrifft, so ist mir das völlig egal. In meinem Team sind wir praktische Menschen, keine Vögel für Fernsehinterviews.

LE PARISIEN – Wie kamen Sie bei ihrer Beschäftigung mit Chloroquin mit der Idee, dass es eine wirksame Behandlung für das Coronavirus sein könnte?

DIDIER RAOULT – Das Problem in diesem Land ist, dass die Menschen, die reden, abgrundtief unwissend sind. Ich habe eine wissenschaftliche Studie über Chloroquin und Viren durchgeführt, die vor dreizehn Jahren veröffentlicht wurde. Seitdem haben vier weitere Studien anderer Autoren gezeigt, dass das Coronavirus auf Chloroquin reagiert. Nichts davon ist neu.

Dass die Gruppe von Entscheidungsträgern nicht einmal über die neueste Wissenschaft Bescheid weiß, verschlägt mir den Atem. Wir wussten über die mögliche Wirkung von Chloroquin auf kultivierte Virusproben Bescheid. Es war bekannt, dass es ein wirksames Antivirenmittel ist.

Wir beschlossen in unseren Experimenten, eine Behandlung mit Azithromycin (ein Antibiotikum, das gegen bakterielle Lungenentzündung eingesetzt wird – hrsg.) hinzuzufügen.

Als wir bei der Behandlung von Patienten, die an Covid-19 leiden, Azithromycin zu Hydrochloroquin hinzufügten, waren die Ergebnisse spektakulär.

LE PARISIEN – Was erwarten Sie von den grösseren Studien zu Chloroquin?

DIDIER RAOULT – Überhaupt nichts. Wir glauben, dass wir mit meinem Team eine Behandlung gefunden haben. Und was die medizinische Ethik betrifft, so glaube ich nicht, dass ich als Arzt das Recht habe, die einzige Behandlung, die bisher funktioniert hat, nicht anzuwenden.

Ich bin überzeugt, dass am Ende jeder diese Behandlung anwenden wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Menschen bereit erklären, ihren Hut zu essen und zu sagen, dass es das ist, was getan werden sollte.

LE PARISIEN – In welcher Form und für wie lange verabreichen Sie Ihren Patienten Chloroquin?

DIDIER RAOULT – Wir verabreichen Hydrochloroquin in Dosen von 600 mg pro Tag über 10 Tage (der Name des Medikaments ist Plaquenil – Hrsg.) in Tablettenform dreimal täglich. Und 250 mg Azithromycin zweimal täglich am ersten Tag und dann einmal täglich über fünf Tage.

LE PARISIEN – Ist es eine Behandlung, die vorbeugend eingenommen werden kann?

DIDIER RAOULT – Das wissen wir nicht.

LE PARISIEN – In welcher Zeit kann ein Patient mit Covid 19 bei der Anwendung der Behandlung geheilt werden?

DIDIER RAOULT – Was wir im Moment wissen, ist, dass das Virus nach sechs Tagen verschwunden ist.

LE PARISIEN – Verstehen Sie trotzdem, warum einige Ihrer Kollegen bei dieser Behandlung vorsichtig sind?

DIDIER RAOULT – Die Leute geben ihre Meinung von sich über alles, aber ich spreche nur über Dinge, von denen ich etwas verstehe, ich äußere nicht meine Meinung über die französische Fussballmannschaft ! Jedem das Seine. Heute ist die wissenschaftliche Kommunikation in diesem Land auf der Ebene eines Gesprächs in einem Bistro.

LE PARISIEN – Aber gibt es nicht Vorsichtsregeln, die man vor der Anwendung einer neuen Behandlung beachten muss?

DIDIER RAOULT – Denjenigen, die sagen, es müsse dreißig multizentrische Studien mit tausend Patienten geben, antworte ich, dass wir, wenn wir diese bestehenden methodischen Regeln anwenden müssten, eine Studie über die Nützlichkeit des Fallschirms neu durchführen müssten. Nehmen Sie hundert Personen, die Hälfte mit und die Hälfte ohne Fallschirm, und zählen Sie die Toten am Ende, um zu sehen, welche Methode die beste ist.

Wenn Sie eine Behandlung haben, die im Vergleich zu null anderen verfügbaren Behandlungen funktioniert, sollte diese Behandlung die Norm sein.

Und es steht mir frei, es als Arzt zu verschreiben. Es ist nicht notwendig, den staatlichen Anordnungen zur Behandlung von Patienten zu gehorchen. Die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde sind Ratschläge, aber nicht verbindlich. Seit Hippokrates tut der Arzt nach bestem Wissen und Gewissen das, was nach dem Stand der Wissenschaft möglich ist.

LE PARISIEN – Wie steht es um die Risiken schwerer unerwünschter Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Einnahme von Chloroquin, insbesondere in hohen Dosen?

DIDIER RAOULT – Im Gegensatz zu dem, was einige Leute im Fernsehen sagen, ist Nivaquine (Name eines Medikaments auf Chloroquinbasis – Hrsg.) eher weniger giftig als eine starke Dosis Dolipran oder Aspirin.

In jedem Fall sollte ein Medikament nicht leichtfertig eingenommen und immer von einem Hausarzt verschrieben werden.

LE PARISIEN – Sind Sie sich bewusst, dass Sie eine immense Hoffnung auf eine Heilung der betroffenen Patienten geweckt haben?

DIDIER RAOULT – Was ich im Wesentlichen sehe, ist, dass mir jeden Tag Ärzte aus der ganzen Welt schreiben, die wissen wollen, wie man Patienten mit Hydroxychloroquin behandeln kann. Ich habe Anrufe vom Massachusetts General Hospital und der Mayo Clinic in London erhalten.

Die beiden weltweit führenden Spezialisten, einer für Infektionskrankheiten und der andere für Antibiotika, haben sich mit mir in Verbindung gesetzt, um Einzelheiten über die Umsetzung dieser Behandlung zu erfragen.

Sogar Donald Trump hat über die Ergebnisse unserer Tests getwittert. Nur in diesem Land wissen die Menschen nicht so recht, wer ich bin! Nur weil Sie nicht in der Périphérique (der Schnellstraße rund um Paris – tr.) wohnen, heißt das nicht, dass Sie nicht wissenschaftlich arbeiten können. Dieses Land ist zum Versailles des 18. Jahrhundert geworden.

LE PARISIEN – Was meinen Sie damit?

DIDIER RAOULT – Es gibt Diskussionen zwischen Franzosen oder sogar zwischen Pariserinnen und Parisern. Aber Paris hat keinen Kontakt zum Rest der Welt.

Nehmen Sie das Beispiel Südkorea und China, wo es keine Fälle mehr gibt. In diesen beiden Ländern haben sie vor langer Zeit beschlossen, Tests in großem Umfang durchzuführen, um infizierte Patienten schneller diagnostizieren zu können. Das ist die Grundregel im Umgang mit Infektionskrankheiten.

Aber wir sind zu einem Grad des Wahnsinns gelangt, bei dem Ärzte in Fernsehstudios nicht zur Diagnose der Krankheit raten, sondern den Menschen sagen, sie sollen zu Hause ruhig bleiben. Das ist keine Medizin.

LE PARISIEN – Sie glauben nicht, dass es wirksam ist, die Bevölkerung unter Quarantäne zu stellen ?

DIDIER RAOULT – In der heutigen Zeit haben wir das noch nie getan. Es wurde im 19. Jahrhundert für die Cholera in Marseille getan. Die Theorie, Menschen zu isolieren, um die Ausbreitung einer Infektionskrankheit zu stoppen, ist nie erfolgreich getestet worden. Wir wissen nicht einmal, ob sie funktioniert. Was wird passieren, wenn die Menschen 30 oder 40 Tage lang in ihren Häusern eingeschlossen sind? In China gibt es Berichte über Selbstmorde aus Angst vor dem Coronavirus. Einige Menschen werden miteinander kämpfen.

LE PARISIEN – Sollten wir, wie von der WHO empfohlen, in Frankreich umfangreiche Tests durchführen?

DIDIER RAOULT – Wir müssen den Mut haben, es zu sagen: Der Mischmasch ‚à la française‘ funktioniert nicht. In Frankreich gibt es nur 5000 Tests pro Tag, während in Deutschland 160.000 pro Woche durchgeführt werden! Es gibt eine Art Dissonanz. Bei Infektionskrankheiten diagnostiziert man den Patienten und wenn man das Ergebnis hat, behandelt man ihn. Zumal wir anfangen, Menschen zu sehen, bei denen das Virus scheinbar keine sichtbaren Symptome aufweist, die aber in ziemlich vielen Fällen auf dem Scanner sichtbare Lungenläsionen haben, die zeigen, dass sie krank sind. Wenn diese Menschen nicht rechtzeitig behandelt werden, besteht ein absehbares Risiko, dass sie sich in der Genesung befinden oder dass wir sie verlieren. Menschen erst dann zu testen, wenn sie ernsthaft krank sind, ist daher eine extrem herbeigeführte Art, die Sterblichkeit zu erhöhen.

LE PARISEN – Und sollte jeder eine Maske tragen?

DIDIER RAOULT – Es ist schwierig dies zu bewerten. Wir wissen, dass es für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens wichtig ist, denn sie sind die wenigen Menschen, die wirklich sehr engen Kontakt mit kranken Patienten haben, wenn sie diese untersuchen, manchmal 20 cm von ihrem Gesicht entfernt.

Wir wissen nicht wirklich, über welche Entfernung sich das Virus überträgt, aber sicherlich nicht über mehr als einen Meter. Jenseits dieser Entfernung macht es also vielleicht keinen Sinn, eine Maske zu tragen.

In jedem Fall sollten die Krankenhäuser Masken zum Schutz des Gesundheitspersonals vorrangig einsetzen. In Italien und in China stellte sich ein beträchtlicher Prozentsatz der Kranken am Ende als Gesundheitspersonal heraus.

Korrespondenz von Dr. Wladimir Zelenko zur Behandlung von COVID-19 in New York

von Dr. Zev Zelenko – 23. März 2020

An alle medizinischen Fachleute auf der ganzen Welt:

Mein Name ist Dr. Zev Zelenko und ich praktiziere Medizin in Monroe, NY. In den letzten 16 Jahren habe ich etwa 75% der erwachsenen Bevölkerung von Kiryas Joel betreut, einer sehr eng verbundenen Gemeinschaft von etwa 35.000 Menschen, in der sich die Infektion schnell und unkontrolliert ausbreitete, bevor sie zu sozialer Distanzierung führte.

Bis heute hat mein Team etwa 200 Personen aus dieser Gemeinde auf Covid-19 getestet, und 65 % der Ergebnisse waren positiv. Hochgerechnet auf die gesamte Gemeinde bedeutet das, dass derzeit mehr als 20.000 Menschen infiziert sind. Von dieser Gruppe schätze ich, dass es 1500 Patienten gibt, die in die Hochrisikokategorie fallen (d.h. >60, immungeschwächt, Komorbiditäten usw.).

Angesichts der Dringlichkeit der Situation habe ich das folgende Behandlungsprotokoll im präklinischen Bereich entwickelt und nur positive Ergebnisse gesehen:

Jeder Patient mit Atemnot wird unabhängig vom Alter behandelt. Jeder Patient in der Hochrisikokategorie, auch mit nur leichten Symptomen, wird behandelt. Junge, gesunde und risikoarme Patienten, selbst mit Symptomen, werden nicht behandelt (es sei denn, ihre Umstände ändern sich und sie fallen in Kategorie 1 oder 2).

Mein ambulantes Behandlungsschema sieht folgendermaßen aus:

Hydroxychloroquin 200 mg zweimal täglich über 5 Tage Azithromycin 500mg einmal täglich über 5 Tage Zinksulfat 220 mg einmal täglich über 5 Tage

Die Begründung für meinen Behandlungsplan lautet wie folgt. Ich habe die verfügbaren Daten aus China und Südkorea mit der kürzlich aus Frankreich veröffentlichten Studie kombiniert (Standorte auf Anfrage erhältlich). Wir wissen, dass Hydroxychloroquin dem Zink hilft, in die Zelle zu gelangen. Wir wissen, dass Zink die virale Replikation innerhalb der Zelle verlangsamt. Was die Verwendung von Azithromycin betrifft, so postuliere ich, dass es sekundäre bakterielle Infektionen verhindert. Diese drei Medikamente sind bekannt und in der Regel gut verträglich, daher ist das Risiko für den Patienten gering.

Seit letztem Donnerstag hat mein Team etwa 350 Patienten in Kiryas Joel und weitere 150 Patienten in anderen Gebieten New Yorks mit dem oben genannten Schema behandelt.

Von dieser Gruppe und den Informationen, die mir von den angeschlossenen medizinischen Teams zur Verfügung gestellt wurden, hatten wir NULL-Todesfälle, NULL-Krankenhausaufenthalte und NULL-Intubationen. Darüber hinaus habe ich von keinen negativen Nebenwirkungen gehört, abgesehen von etwa 10% der Patienten mit vorübergehender Übelkeit und Durchfall.

Zusammenfassend ist meine dringende Empfehlung, die Behandlung im ambulanten Bereich so bald wie möglich in Übereinstimmung mit dem oben Gesagten einzuleiten. Aufgrund meiner direkten Erfahrung verhindert sie das akute Atemnotsyndrom (ARDS), verhindert die Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthalts und rettet Leben.

Mit großem Respekt,

Dr. Zev Zelenko

Großbritannien stellt bis nächste Woche 15-minütige Coronavirus-Testkits für zu Hause zur Verfügung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Länder dringend aufgefordert, ein System von Tests in ihrer jeweiligen Bevölkerung einzuführen, um festzustellen, wer das Coronavirus hat, und um die Verbreitung der Pandemie zu bekämpfen.

Das Vereinigte Königreich könnte zu Hause Testkits für Coronaviren einführen, die nächste Woche erhältlich sein sollen, sagte ein Direktor für das öffentliche Gesundheitswesen in England am Mittwoch.

Die Tests würden nur 15 Minuten dauern, um festzustellen, ob ein Patient das Virus schon einmal gehabt habe, aber nicht, ob er derzeit positiv für die Krankheit ist.

Für eine Analyse, wie z.B. bei einem Blutzuckertest, ist ein Tropfen Blut aus der Fingerkuppe erforderlich.

„Mehrere Millionen Tests wurden zum Gebrauch gekauft“, sagte Professor Sharon Peacock, Direktorin des Nationalen Infektionsdienstes des Landes.“

„Dies sind brandneue Produkte. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass sie so funktionieren, wie sie angeblich funktionieren“, fügte sie hinzu.

Die Testkits werden in Apotheken erhältlich sein und können über Amazon geliefert werden, teilte die Regierung mit.

„Sobald sie diese Woche getestet wurden und der Großteil der Tests eingetroffen ist, werden sie in der Gemeinde verteilt“, sagte Peacock.

Der Test wird feststellen, ob eine Person die Antikörper IGM hat, die in den frühen Stadien der Infektion auftreten, und IGG, das zunimmt, wenn der Körper auf das im System der Person vorhandene Virus reagiert.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte, dass es nur dann möglich sei, das Virus zu stoppen, wenn diejenigen, die mit dem Virus infiziert sind, identifiziert werden.

Über 8.000 bestätigte Fälle des Virus wurden in Großbritannien bestätigt, und 400 Todesfälle wurden gemeldet, so die britischen Gesundheitsbehörden.

