Covid-19 hat Brot und Spiele weggenommen und das wahre amerikanische Imperium aufgedeckt

von Michael McCaffrey – http://www.antikrieg.com

Normale Amerikaner können sich nicht mehr mit Sport und Völlerei betäuben, wodurch sie die bösartig feige herrschende Klasse, die sie ausbeutet und verachtet, klar erkennen können. Wenn sie nur ihre Augen für die Realität öffnen würden.

Jeder, der Augen hat, um zu sehen, kann klar erkennen, dass Amerika ein verwirrtes Imperium im steilen Niedergang ist, das fest in seiner Brot- und Spiele-Bühne steckt. Dies ist durch Covid-19 deutlich in den Fokus gerückt. Da es jetzt an Brot mangelt, da die Regale der Supermärkte kahl sind und die Ablenkung durch den Sportzirkus auf unbestimmte Zeit aus der Kultur entfernt wurde, bleibt den Amerikanern nur noch wenig, um sie von der kalten, harten Realität abzulenken.

Ohne Schlägereien oder Ballspiele, die man sich ansehen kann, und mit der Angst vor einem möglichen Hunger, der an ihren aufgeblähten Bäuchen und Gehirnen nagt, und mit der sozialen Distanzierung, die sie mit wenig anderem als ihren Gedanken als Gesellschaft isoliert, wird es den Amerikanern jetzt immer schwerer fallen, die Wahrheit über ihr Land und sein bedauerlich korruptes Medien-, Finanz-, Regierungs-, Bildungs- und Gesundheitssystem zu ignorieren, die ihnen ins Gesicht starrt.

Wie ein altes Sprichwort sagt, offenbart Krise Charakter, und die Coronavirus-Infektion ist eine Krise epischen Ausmaßes, die zeigt, dass Amerika überhaupt keinen erlösenden Charakter hat.

Wäre Amerika ein normales, gesundes und vernünftiges Land, wäre dies eine große Chance für einen Wandel … leider ist es das nicht. Amerika ist eine wahnsinnige, ungesunde und irrationale Nation, und deshalb ist jede echte Veränderung undenkbar.

Zum Beispiel hat diese Krise wieder einmal das Kartenhaus offenbart, das die amerikanische Wirtschaft ist. Die amerikanische Wirtschaft wurde lange Zeit durch die Finanzialisierung manipuliert, bei der Aktienrückkäufe und buchhalterische Spielereien den Aktienmarkt aufblähen, aber für die Massen nichts Substantielles schaffen als die Illusion von Wohlstand. Hier in Amerika hat die Wirtschaft schon lange aufgehört, für normale Menschen zu arbeiten, was sich daran zeigt, dass trotz der steigenden Produktivität die Löhne in den letzten vierzig Jahren stagnierten, während die Lebenshaltungskosten eskalierten.

Der American Way hat sich in eine bizarre Reverse-Robin-Hood-Welt verwandelt, in der die Reichen die Armen bestehlen und die Beute für sich selbst behalten. Der Beweis dafür ist, dass diese Covid-19-Krise zweifellos, genau wie der Zusammenbruch von 2008, als eine Möglichkeit für die böswilligen Narzissten in Washington, der Wall Street und in den Vorstandsetagen der Unternehmen genutzt werden wird, um sicherzustellen, dass all ihre Verluste sozialisiert und ihre Gewinne privatisiert werden. Kasinos, Kreuzfahrtgesellschaften, Fluggesellschaften, Hotels und andere stehen bereits Schlange – einschließlich natürlich der Schurken an der Wall Street – für ihre vom Steuerzahler finanzierten Almosen.

Die Rettung der amerikanischen Arbeiter- und Mittelschicht ist für die herrschende Elite jedoch ein absolut kein Thema. Die Oberschicht wird mit leeren Phrasen wie der köstlich ironischen „moralischen Gefahr“ um sich werfen, um ihre Argumente vorzubringen, was ziemlich aufschlussreich ist, wenn man bedenkt, dass das Ungeziefer an der Wall Street und ihre Kumpane auf dem Capitol Hill so moralisch verkommen sind, dass sie eine Gefahr für die gesamte Menschheit darstellen.

Das Coronavirus ist nicht annähernd so tödlich wie die krebsartige Korruption, die in unserer oligarchischen Kleptokratie endemisch ist. Einen Beweis dafür findet man in Nancy Pelosis „Krankengeld“ Gesetzesvorlage, die Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten von der Zahlung von Krankengeld befreit – und die eine ganze Reihe von Sonderregelungen für Unternehmen unterhalb dieser Schwelle vorsieht -, so dass nur 20% alle Arbeitnehmer Anspruch auf Leistungen haben. Die Löcher in Pelosis Gesetzentwurf sind größer als die klaffende Lücke an der Stelle, wo ihr Gehirn und ihre Seele sein sollten.

Diese Korruption der Eliten ist parteiübergreifend, wie zwei republikanische Senatoren, Richard Burr und Kelly Loeffler (die mit Jeffrey Sprechter, dem Vorsitzenden der New Yorker Börse, verheiratet ist), belegen, die angeblich Ende Januar und Anfang Februar geheime Briefings über die bevorstehende Schwere des Coronavirus nutzten, um einige raffinierte Insider-Handelsmanöver durchzuführen, damit sie abkassieren konnten, bevor die Öffentlichkeit überhaupt eine Ahnung hatte, was auf sie zukam. Beide bestreiten natürlich jede Ungehörigkeit.

Die ungeheuerliche wirtschaftliche Kluft in Amerika wird durch die Covid-19-Debatte über die Schließung von Schulen inmitten der Krise noch deutlicher. Der Grund dafür, dass diese Debatte weit über die Zeit hinausging, in der gehandelt hätte werden sollen, ist, dass unser Bildungssystem kein System des Lernens ist, sondern eher ein besserer Kindergarten- und Lebensmittelzustelldienst.

Proletarische Eltern sind nicht mehr in der Lage, zu Hause zu bleiben und ihre Kinder zu erziehen, weil es heute beide Eltern – die in der Regel mehrere Jobs haben – braucht, um weniger zu verdienen als ein berufstätiger Elternteil vor vierzig Jahren.

Im Schulbezirk Los Angeles liegen 70% aller Schüler unter der Armutsgrenze und sind für den Großteil ihrer Mahlzeiten auf das Schulsystem angewiesen. Im reichsten Land der Welt ist das eine absolute Schande. Der Virus der strukturellen wirtschaftlichen Ungleichheit ist ein viel langfristigeres und tödlicheres Problem als das Coronavirus, und die herrschende Klasse und ihre schamlosen Lakaien in der Presse haben kein Interesse daran, sich jemals ehrlich damit auseinanderzusetzen oder es zur Kenntnis zu nehmen.

Die korporativen Huren im Kongress und im Weißen Haus (beider Parteien) informieren die Amerikaner auch fröhlich darüber, dass eine universelle Gesundheitsfürsorge, die jede andere Industrienation der Welt bereits hat, ein Hirngespinst und eine Unmöglichkeit ist.

Sie sagen uns, sie könnten niemals für etwas so Dekadentes und Luxuriöses wie Gesundheitsfürsorge bezahlen, aber dann ziehen sie auf magische Weise 1,5 Billionen Dollar aus ihren vergoldeten Arschlöchern heraus, um einen selbstverschuldeten Zusammenbruch abzuwenden. Es ist erstaunlich, wie die Herren der Finanzen auf wundersame Weise Geld auftauchen lassen können, um Dinge zu erledigen, wenn es um ihren exorbitanten Reichtum geht und nicht um die Gesundheit und das Wohlergehen der normalen Amerikaner.

Coronavirus ist eine Krise, die die hässliche Wahrheit über Amerika und den bösartigen Charakter seiner herrschenden Klasse aufdeckt. Die Krise wird sich noch verschlimmern, bevor sie sich bessert, aber sie wird schließlich besser werden. Amerika hingegen wird nur noch viel schlimmer werden, ohne Hoffnung, dass es jemals besser wird.