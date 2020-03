Jetzt beginnt in Europa die echte Krise

von Tom Luongo – https://www.theblogcat.de

Ich denke man kann mit Sicherheit sagen, dass die neue Krise soeben den Schengen-Vertrag zerstört hat. Dieses lächerliche Dokument, das die Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union garantiert hat, ist schließlich auf etwas gestoßen, das es nicht verdauen konnte: COVID-19.

Unabhängig davon ob man glaubt, ob die Pandemie echt ist oder nicht: die Reaktion darauf ist real und hat echte Folgen weit jenseits des jüngsten Kurses des Dow Jones Industrial Average.

Die Abriegelung Italiens ist nicht nur eine temporäre Sache. Ja, die Aufhebung der Bewegungsfreiheit ist temporär, aber es steckt etwas viel größeres dahinter.

Es ist der Anfang der echten politischen Balkanisierung , die in den nächsten Jahren über die Europäische Union hereinbrechen wird. Alte Feindschaften und Vorurteile wurden unter dem Stiefel einer repressiven Gesetzgebung nicht aufgehoben, die sich ein Haufen abgehobener Technokraten in Brüssel haben einfallen lassen.

Sie wurden nur unterdrückt.

Denn wenn es existentielle Bedrohungen gibt, dann ist keine Zeit für oder ein Verlangen nach Tugendsignalen darüber, was für eine große, glückliche und dysfunktionale Familie wir doch sind.

Jahrzehntelang weigerte sich Deutschland, seine finanzpolitische Inflexibilität zu lockern, weil es – zurecht – glaubte, dass es die Verschwendung an Orten wie Italien, Spanien und Griechenland nicht subventionieren sollte, wenn man das nicht wollte.

Gleichzeitig übertrug Deutschland jedoch diese Regeln auf das Regime der Einheitswährung des Euros. Das war der Preis, den man dem Rest Europas aufzwang.

Das führte zwangsläufig dazu, dass sie letztendlich genau das tun mussten, nämlich Schulden subventionieren und aufkaufen, da die falsche Bewertung der Arbeits- und Kapitaleffizienz, die mit einer einheitlichen Währung in mehreren Volkswirtschaften einhergeht, das Kapital nach Deutschland hinein und aus diesen Ländern hinaus trieb.

Nun steht Deutschland vor der existentiellen Bedrohung durch das COVID-19, das vor allem durch Textilarbeiter aus Wuhan in Mailands Lederfabriken nach Europa importiert wurde. Ihre Führer werden sie dazu zwingen, eine lockerere Ausgabenpolitik zu akzeptieren.

Glaubt ihr, dass dies zu einer Welle aus Liebe und Zuneigung für Italiener führen wird?

Wenn ihr das glaubt, dann seid ihr entweder irre oder Libertäre für offene Grenzen… aber ich wiederhole mich.

Kanzlerin Angela Merkel signalisiert seit Monaten, sie würde mehr ausgeben, um die aufsteigenden Grünen auf der politisch Linken in Deutschland zufriedenzustellen.

Ihr Finanzminister Olaf Scholz entfesselte die volle Kraft des deutschen Staatsfonds, um deutsche Unternehmen, die wegen dieses Virus in Schwierigkeiten geraten sind, uneingeschränkt zu unterstützen.

Eine bessere Tarnung für die gigantischen Löcher in den Bilanzen der zombiehaften deutschen Banken gibt es nicht, Leute.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wurde hinzugezogen, um die politischen Veränderungen durchzusetzen, die notwendig sind, um die Fesseln Deutschlands zu lösen. Sie wusste, dass die EU die wachsende Krise auf ihrem nicht funktionierenden Staatsschuldenmarkt nur überleben würde, wenn sie Geld bis in den Himmel drucken würde.

Oder die Auflösung der Union zuzulassen. Aber es gibt keine Tür Nr. 2 in Europa. Alle Wege führen nach Brüssel.

Deutschland stand dem im Wege, während Merkel gleichzeitig Schengen rücksichtslos durchsetzte. Sie schwächte die politische Mitte in Deutschland und entflammte die Erinnerung an ein Deutschland, das im 20. Jahrhundert durch erzwungene Sparmaßnahmen militärisch in Europa wütete, und das jetzt die weniger effizienten Volkswirtschaften der Eurozone aushöhlt.

Inmitten dieses Schlamassels kommt also COVID-19 und die bisher unkoordinierte und unpassende Reaktion darauf aus dem politischen Zentrum Europas. Erst jetzt kommen sie zu dem Schluss, dass sie das Reisen einschränken müssen, nachdem sie einige Wochen lang auf ihren Händen saßen, während Italiener zu Hunderten starben.

Und glaubt ihr, dass das bei den Italienern Wellen der Liebe und Zuneigung zu den Deutschen auslöst?

Wenn ihr das glaubt, dann kennt ihr die Italiener schlecht…

Und das ist das Signal, dass dies der Beginn der wirklichen Krise ist. Denn während COVID-19 der Katalysator für den Zusammenbruch der Kapitalmärkte gewesen sein mag, haben die Kapitalmärkte einfach darauf gewartet, dass der Funke überspringt.

Jede andere Art von Funken, ein Bankzusammenbruch aus einer Reihe fauler Kredite, hätte gehandhabt und absorbiert werden können. Es gab keine Credit Anstalt, auf die die zentralen Planer nicht vorbereitet gewesen wären.

Sie konnten die Deutsche Bank in den letzten Jahren in Betrieb halten, um Himmels willen, und sie können auch jede andere Bankenpleite bewältigen.

Aber da COVID-19 die ultimative Form eines exogenen Schocks für die Weltwirtschaft ist, kann die finanzielle Ansteckung nicht eingedämmt werden. Und deshalb haben wir zu Beginn dieser Entwicklung eine starke Abwärtsbewegung der US-Aktien und einen starken Anstieg des japanischen Yen und des Euro erlebt.

Ein Teil dessen, was die US-Aktien in die Höhe getrieben hatte, war der Kapitalfluss aus Europa und Japan in die USA. Das kehrte sich für kurze Zeit um, als die Euro-Dollar-Märkte sich festigten und die Nachfrage nach Bargeld vor Ort stark anstieg.

Das ist nicht anders als das, was hier geschieht.

Ich bin gestern zu meiner Bank gegangen, um etwas Bargeld zu holen und unsere Selbstquarantäne-Vorbereitungen zu beenden (wir hatten vor Wochen zusätzliches Toilettenpapier gekauft). Die Kassiererin erzählte mir, dass sie viel mehr Bargeld als normal eingenommen hatte und dass es noch nicht einmal das Ende der Mittagspause war.

Dann erzählte ich ihr, dass der Bankrun auf Unternehmenskredite Anfang der Woche begann, als Unternehmen wie Boeing ihre Kreditlinien ausreizten, um der Bank zuvorzukommen, diese abzuziehen.

Das erregte ihre Aufmerksamkeit.

Dasselbe geschah in größerem Umfang in Europa, bis Lagarde am Donnerstag auf ihrer Pressekonferenz der Welt erklärte, dass sie nicht damit fertig sei, Deutschland zu erpressen, damit es seine Haltung zu den Steuervorschriften lockert.

Und der Run auf den Euro, der eh schon krank war, starb.