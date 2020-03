Coronavirus, das Geschäft mit der Krankheit und den sozialistischen Alternativen

von Bhabani Shankar Nayak – https://einarschlereth.blogspot.com

Die Coronavirus-Pandemie zerstört Leben und richtet gleichzeitig Verwüstungen in der Weltwirtschaft an. Diese weltweite Gesundheits- und Wirtschaftskrise offenbart die strukturellen Verwerfungen im neoliberalen Wirtschaftssystem, das von globalen Konzernen dominiert wird. Die Verwerfungen werden durch die amoralischen, vom Markt geführten Staaten, die die Interessen der Großunternehmen und der Pharmakonzerne schützen, noch verschärft. Die inkohärente, nicht umfassende und zögerliche strategische Reaktion der entwickelten Länder wie Großbritannien und den USA auf diese Krise spiegelt das völlige Versagen der neoliberalen Ideologie wider, die das Geschäft mit der Krankheit durch die Privatisierung des öffentlichen Gesundheitswesens fördert.

Die neoliberale Wirtschaftspolitik der Thatcheristen und Blairisten zerstört den National Health Service (NHS) in Großbritannien, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Der NHS leidet unter der Finanzkrise, dem Mangel an Ärzten und Krankenschwestern, der auf jahrzehntelange Unterinvestitionen in die Gesundheitsinfrastruktur zurückzuführen ist. Wie soll der NHS den komplexen Herausforderungen einer Coronavirus-Pandemie begegnen? Die Reaktion der konservativen Regierung auf die Krise besteht darin, Geld für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs zu pumpen und sich weniger auf die Bekämpfung der Pandemie zu konzentrieren. Der Schwerpunkt liegt mehr auf dem Überleben der Unternehmen als auf dem Leben der einfachen Menschen. Das Versagen der Tory-Regierung, sich einer solchen Krise zu stellen, führt zu Rassismus und Maskophobie gegen Chinesen und andere Migranten.

Donald Trump nennt Coronavirus das chinesische Virus. Solche Aussagen schüren Rassismus und antichinesische Gefühle in der Gesellschaft. Die politische Reaktion seiner Regierung lässt die Fähigkeit der armen Amerikaner, während dieser Pandemie Zugang zu medizinischer Versorgung zu erhalten, im Stich.Sie gefährdet fast achtundfünfzig Prozent der amerikanischen Leben.Seine Regierung ist ein völliges Versagen im Umgang mit dem Coronavirus in den USA. Das amerikanische imperialistische Handelsembargo ist direkt für den höheren Prozentsatz der Todesfälle im Iran aufgrund der Coronavirus-Pandemie verantwortlich. Es ist wichtig, die Aufhebung des amerikanischen Handelsembargos gegen den Iran aus humanitären Gründen zu fordern. Aber die kapitalistische Geopolitik ist eine Frage des Geschäfts.

Das Geschäft mit der Krankheit ist ein integraler Bestandteil der neoliberalen Ideologie und ihres Wirtschaftssystems. Diese Pandemie ist eine Chance für gewinnhungrige Pharmakonzerne, private Gesundheitsdienstleister, Versicherungsagenturen und andere Unternehmen. Die Anhäufung lebenswichtiger Güter durch die Menschen ist egoistisch, böse und brutal. Aber solche hobbesianischen Einzelgängerverhalten werden durch die neoliberale Wirtschaftspolitik der letzten vier Jahrzehnte noch verstärkt. Die individualistische Reaktion auf die Krise ist ein Produkt des neoliberalen Kapitalismus, der uns von sozialen Wesen zu bloßen Kunden unter einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft und einem marktwirtschaftlichen Staat umgestaltet hat. Deshalb ist es wichtig, sich von einem solchen System zu lösen, das Tod und Not fördert, indem man die Pandemie als Gelegenheit nutzt, das Imperium des Profits zu errichten.

Courtney Davis und John Abraham in ihrem Buch “Unhealthy Pharmaceutical Regulation: Innovation, Politik und Promissory Science” argumentieren, dass die Arzneimittelbehörden in den USA und der EU korrupt sind. Diese Behörden und ihre Politik fördern die kommerziellen Interessen der pharmazeutischen Industrie und untergraben die Interessen der Patienten seit drei Jahrzehnten. Die Menschen in Italien, Spanien, Großbritannien, Frankreich und den USA stehen am Ende einer solchen Politik.

Diese Pandemie erfordert Strukturreformen sowohl innerhalb der Wirtschafts- als auch der Gesundheitssysteme in der ganzen Welt. Kate Pickett und Richard Wilkson in ihrem Buch “Die Wasserwaage: Warum größere Gleichheit Gesellschaften stärker macht”, argumentieren, dass egalitäre Gesellschaften gesunde Gesellschaften sind. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Ungleichheit, Armut und schlechter Gesundheit. Arme Menschen sind anfälliger für Coronaviren. Daher muss die gesamte Regierungspolitik sowohl kurzfristig als auch langfristig auf die Armen und die Arbeiterklasse ausgerichtet sein. Emanzipatorische Politik und Politik sind nur Alternativen, denen der Staat und die Regierungen nacheifern müssen. Die Verstaatlichung der pharmazeutischen Industrie, privater Krankenhäuser und medizinischer Einrichtungen, der universelle Zugang zu Medikamenten sind nur einige wenige primäre Schritte im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie.

Diese Krise bietet die grenzenlosen Möglichkeiten der sozialistischen Alternative, die grenzenlose Solidarität, gemeinsame Wirtschaft und Technologie für die Menschen und die Sorge um eine gesunde Umwelt bedeutet. Es ist unsere Wahl für eine gesunde und harmonische Wirtschaft für die Gegenwart und Zukunft. Lasst uns gemeinsam für den Sozialismus kämpfen oder gemeinsam unter dem pandemischen Brutkasten des Kapitalismus untergehen.

Bhabani Shankar Nayak, Universität Coventry, Großbritannien

