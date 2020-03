Irakische Politik im Sturm, auf dem Weg zu Instabilität und Chaos

von Elijah J Magnier – https://ejmagnier.com

Translated by: M.P.

Nach der Ernennung von Adnan al-Zarfi (Zurufi oder Zurfi) zum neuen Premierminister durch den irakischen Präsidenten Barham Salih ist der Irak in eine kritische Phase eingetreten. Der schiitische Block ist gespalten. Die 30 Tage, die al-Zarfi für die Nominierung seines Kabinetts zur Verfügung stehen, werden entweder zu einem Nicht-Quorum im Parlament führen, das sein neues Kabinett nicht anerkennt, oder zu einer blutigen Zukunft, die zu Unruhen und sogar zur Teilung des Irak führen könnte, wenn das Kabinett al-Zarfi durchkommt. Warum hat Präsident Salih al-Zarfi nominiert?

Im Jahr 2018 schlug Sprecher Mohammad Halbousi Barham Salih als Präsident vor. Der Vorschlag wurde von “Al-Fateh”, der größten schiitischen Koalition, mit Zustimmung der Sunniten angenommen. Kurdenführer Masoud Barzani und der US-Präsidentschaftsgesandte Brett McGurk waren gegen die Nominierung von Salih. Es war der iranische IRGC-Generalmajor Qassem Soleimani, der auf die Ernennung von Barham Salih zum Präsidenten drängte. Salih versprach bei seiner Nominierung, Soleimani “besser als Mam Jalal” (Onkel Dschalal Talabani, einer der engsten Verbündeten des Iran) zu sein. Nachdem Salih gewählt worden war, wurde er von der “Al-Fateh”-Koalition gebeten, Adil Abd al-Mahdi als Premierminister zu nominieren, und er kam dem nach. Ein Jahr später wurde Abd al-Mahdi von der Mardschaiya in Nadschaf als Reaktion auf Straßendemonstrationen, die Reformen, die notwendige Infrastruktur und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten forderten, zum Rücktritt aufgefordert.

Soleimani traf sich mit schiitischen Führern, die alle – mit Ausnahme von Hadi al-Ameri, der Premierminister des Irak werden wollte – der Ernennung von Qusay al-Suhail zustimmten. Al-Fateh leitete den Namen an Präsident Barham Salih weiter, der sich weigerte, al-Suhail zu ernennen, und sich für einige Tage nach Erbil begab, genug Zeit für die Straße, um die Nominierung abzulehnen. Es war Sayyed Moqtada al Sadr – der die Nominierung von al-Suhail ablehnte -, der sich daraufhin mit Präsident Salih in Verbindung setzte und ihm mitteilte, dass er die größte Koalition, genannt “Sairoon”, repräsentiere. Salih, der die Reaktion Moqtadas befürchtete, schickte einen Brief an das Parlament und das Verfassungsgericht mit der Bitte, die “größte Koalition” zu definieren. Keinem gelang es, auf diese Bitte klar zu antworten.

Die Definition der “größten Koalition” in der irakischen Verfassung ist elastisch und interpretationsbedürftig. Präsident Barham Salih hat diesen Zankapfel aus Bösartigkeit zwischen Parlament und Verfassungsgericht geworfen. Es war Nuri al-Maliki, der 2010 eine neue Definition der “großen Koalition” einführte, um Ayad Allawi zu schlagen, dem es gelungen war, 91 Abgeordnete zu versammeln und eine Regierung zu bilden. Al-Maliki bildete eine breite Koalition, nachdem die Abgeordneten ihren Eid abgelegt und festgestellt hatten, dass er die größte Koalition führte, wie sie durch die nach den Parlamentswahlen gebildeten endgültigen Allianzen und nicht durch die Wahlergebnisse definiert wurde.

Präsident Salih sagte gegenüber Soleimani, dass die Schiiten-Koalition gespalten sei und er nicht in der Lage sei, eine Entscheidung zu treffen. Gleichzeitig kam Salih den Amerikanern entgegen, die sahen, dass die Kandidaten von Soleimani nicht die Zustimmung durch Konsens finden konnten. Die schiitischen Verbündeten des Iran trugen wirksam dazu bei, dass Soleimanis Bemühungen um eine Einigung der Schiiten über einen Premierminister-Kandidaten scheiterten.

Mit der Übermittlung seines Rücktritts am 29. November 2019 an Präsident Salih machte Adil Abd al-Mahdi deutlich, dass er nicht mehr an die Macht zurückkehren möchte. Am 1. Februar nominierte Salih auf die Forderung von Moqtada al-Sadr hin Mohammad Allawi. Moqtada wurde nach der Ermordung Soleimanis durch die USA auf dem Flughafen von Bagdad die führende Rolle bei der Auswahl eines Kandidaten übertragen. Dieser Führung stimmte General Esmail Ghaani in Teheran zu, der der Ansicht war, dass Moqtada alle Gruppen anführen sollte, da er der Hauptanstifter der Proteste war. Auch wenn die Menschen auf der Straße Moqtada nicht mehr willkommen hießen, so blieb er doch der einzige, der in der Lage war, die Straße zu räumen und die Bildung einer neuen Regierung zu ermöglichen. Die Priorität des Irans bestand darin, dass sich das Parlament und die Regierung auf den Rückzug aller ausländischen Streitkräfte unter Führung der USA konzentrieren sollten.

Mohammad Allawi erreichte das parlamentarische Quorum nicht, weil er sich gegenüber einigen Schiiten, Sunniten und Kurden herablassend verhielt. Allawi war der Ansicht, dass Moqtadas Unterstützung ausreichend war und dass alle anderen Gruppen und Ethnien seine Ministerwahl akzeptieren müssten. Allawi legte Salih am 2. März seinen Rücktritt vor.

Gemäß Artikel 73/3 der irakischen Verfassung liegt die alleinige Befugnis zur Nominierung eines Premierministers beim Präsidenten, der 15 Tage Zeit hat, einen Kandidaten auszuwählen. Präsident Salih gab den Schiiten jedoch 15 Tage Zeit, um einen Kandidaten zu wählen. Es wurde eine Koalition aus sieben Mitgliedern gebildet, die alle schiitischen Gruppen repräsentierten – sie stellten 17 Kandidaten vor. Es wurden drei Namen vorgeschlagen: Naim al-Suhail, Mohammad al-Soudani und Adnan al-Zarfi. Naim al-Suhail erhielt die meisten Stimmen, wurde aber von Faleh al-Fayad abgelehnt.

Obwohl al-Zarfi Mitglied der al-Nasr-Partei unter der Führung des ehemaligen Premierministers Haidar al-Abadi ist (al-Nasr wurde 2018 gegründet), drängte Nuri al-Maliki stark auf al-Zarfi und schickte ihn nach Beirut, um die Libanesen von seiner Nominierung zu überzeugen. Der Iran war gegen die Ernennung eines US-Bürgers (al-Zarfi besitzt einen US-Pass). Konfrontiert mit der Ablehnung des Irans gelang es Al-Maliki, Moqtada al-Sadr davon zu überzeugen, al-Zarfi zu nominieren. Al-Maliki gelang es, auch wenn al-Zarfi derjenige war, der 2004 in Nadschaf – mit Unterstützung der USA – gegen die Mahdi-Armee kämpfte, Moqtada in der Stadt verfolgte und ihn nach Bagdad auswies. Moqtada al-Sadr – der kürzlich jeden Premierminister mit doppelter Staatsbürgerschaft ablehnte – setzte seine Unterschrift auf das vereinbarte Papier, das Salih zusammen mit Nuri al-Maliki, Haidar Abadi und Sayyed Ammar al-Hakim gemäß der neu beanspruchten “größten Koalition” angeboten wurde.

Für Salih war es eine goldene Gelegenheit, in Abwesenheit von Soleimani die Amerikaner, die Kurden, die Sunniten und eine große Gruppe von Schiiten zufriedenzustellen. Salih nutzte seine verfassungsmäßige Autorität, um al-Zarfi als Premierminister zu nominieren. Es wäre ein Schlag für den Iran, wenn es al-Zarfi gelingt, seine Regierung zu bilden und sie dem Parlament vorzustellen. Mit der Unterstützung einer so großen Koalition schiitisch-sunnitisch-kurdischer Abgeordneter wird er zweifellos das erforderliche Quorum erreichen.

Ein Hauptgrund dafür, dass Moqtada al-Sadr al-Zarif unterstützt (abgesehen von al-Zarifs Versprechen, Moqtadas Forderungen im neuen Kabinett zu erfüllen), ist die Entstehung einer neuen Gruppe namens “Osbat al-Thaereen” (die Bande der Revolutionäre). Diese Gruppe erklärte sich für die Bombardierung der al-Tadschi-Militärbasis verantwortlich, auf der die USA und andere Mitglieder der Koalition ständig präsent sind. Sayyed Moqtada lehnt jegliche Angriffe auf die US-Streitkräfte ab und zieht es vor, über diplomatische Kanäle (über das Parlament) zu handeln. Viele dem Iran nahe stehende irakische Gruppen haben geschworen, den Rückzug der US-Truppen anzustreben, hauptsächlich aufgrund der Weigerung des Pentagons, über eine vollständige Entfernung der Truppen zu diskutieren. Die USA sind nur bereit, die Truppen zu verlegen. Darüber hinaus verstärken die USA ihre Präsenz an wichtigen Stützpunkten im Irak (K1, Ain al-Assad und Erbil) und sind dabei, das Abfangraketenabwehrsystem Patriot ohne Zustimmung der irakischen Regierung an ihre Stützpunkte im Irak zu bringen.

Sollte es al-Zarfi gelingen, die Zustimmung des Parlaments zu erhalten, könnte er versuchen, jegliche Rückzugsverhandlungen mit den USA zu vermeiden. Er würde auch al-Haschd asch-Schaʿbī zusammenlegen und versuchen, die dem Iran nahestehenden irakischen Gruppen zu entwaffnen. Al-Zarfi ist nicht in der Lage, eine Änderung der Entscheidung des Parlaments im Zusammenhang mit dem Abzug der USA zu erreichen. Diese Frage wird das neu gewählte Parlament betreffen. Es wird jedoch erwartet, dass al-Zarfi, wie jeder neue Premierminister, bei den bevorstehenden Parlamentswahlen eine große Zahl von Abgeordneten versammeln wird, genug, um die verlängerte Präsenz der US-Truppen im Irak zu erreichen.

Dieses Szenario ist nur anwendbar, wenn es al-Zarfi gelingt, in 30 Tagen mit einem neuen Kabinett in das Parlament zu kommen und seine Verbündeten, insbesondere die Schiiten, zu halten. Der Iran wird alles tun, um al-Zarfi das Leben schwer zu machen. Der Ex-Gouverneur von Nadschaf wurde beschuldigt, im vergangenen Jahr die beiden iranischen Konsulate in Karbala und Nadschaf niedergebrannt zu haben, und es wird erwartet, dass er den Weg seines al-Nasr-Koalitionschefs (ehemaliger Premierminister Abadi) bei der Einhaltung der US-Sanktionen gegen den Iran fortsetzt. Das wäre verheerend für die iranische Wirtschaft, die bereits unter den härtesten US-Sanktionen aller Zeiten leidet.

Al-Zarfi als Premierminister wird ein schwerer Schlag für den Iran und für diejenigen sein, die seine Ziele und seine Ideologie im Irak unterstützen. Das Coronavirus wird den Iran nicht vom irakischen Theater fernhalten; der Iran wird nicht zulassen, dass der Irak unter die Kontrolle der USA gerät. Wenn al-Zarfi an die Macht kommt, wird die Stabilität des Irak erschüttert, und die Teilung wird wieder auf dem Tisch liegen. In Mesopotamien ist eine Ära der Instabilität unter einem irakischen Ministerpräsidenten zu erwarten, der als Verbündeter der USA gilt, insbesondere nach der Ermordung von Qassem Soleimani.

Dieser Artikel wird von Freiwilligen kostenlos in viele Sprachen übersetzt, damit die Leser den Inhalt genießen können. Er wird nicht durch Paywall maskiert. Ich möchte meinen Anhängern und Lesern für das Vertrauen und die Unterstützung danken. Bitte schämen Sie sich nicht, einen Beitrag zu leisten, und helfen Sie, ihn bereits für nur 1 Euro zu finanzieren. Ihr Beitrag, wie klein er auch sein mag, wird dazu beitragen, Kontinuität zu sichern. Ich danke Ihnen.