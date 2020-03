Wie behandelt man eine Coronavirus-Infektion COVID-19

Interview mit dem Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften Alexander Chuchalin



https://thesaker.is – Übersetzt von Scott Humor

Übersetzung ins Deutsche LZ

Quelle

Wenn eine Situation mit der CAVID-19-Coronavirus-Infektion dem gleichen Szenario folgt wie bei der SARS-Epidemie, dann wird das Problem im April/Mai weniger akut sein. In seinem Interview mit der RT sprach der Akademiker Alexander Chuchalin, der Leiter der Abteilung für Krankenhaustherapie der Russischen Nationalen Forschungsmedizinischen Pirogov-Universität. Seiner Meinung nach hat das russische Gesundheitssystem sein Bestes getan, um das Land vor dem Coronavirus zu schützen. Der Arzt sagt auch, dass eine Infektion mit CAVID-19 entgegen der landläufigen Meinung mit einem Schnupfen einhergehen kann.

F: Sie sind nicht nur einer der besten Pulmologen in Europa, sondern gehören jetzt auch zur Hauptrisikogruppe für das Coronavirus. Könnten Sie bitte einige Empfehlungen für Menschen Ihrer Generation und für jüngere Menschen aussprechen, die, wie wir sehen, wirklich anfällig für eine hohe Sterblichkeit sind – insbesondere in China, Italien und im Iran.

A: Um die Risikogruppen für diese Krankheit zu verstehen: Zunächst einmal sind dies Menschen, die mit Tieren in Kontakt kommen, die ein biologisches Reservoir darstellen. Im Jahr 2002 waren es zum Beispiel afrikanische Katzen, im Jahr 2012 waren es Kamele, und jetzt ist die Wissenschaft ein wenig verwirrt, sie ist noch nicht vollständig etabliert. Es gibt mehr Beweise dafür, dass es sich um eine bestimmte Art von Fledermaus handelt – diejenige, die die Chinesen essen.

Diese Fledermaus verbreitet das Coronavirus durch ihren Stuhlgang. Danach findet ein Aussaatprozess statt. Nehmen wir an, es handelt sich um einen Markt für Meeresfrüchte oder einige andere Produkte und so weiter. Aber im Moment sprechen wir über eine Epidemie, wir sprechen über Menschen, die Menschen anstecken.

Deshalb ist diese Phase bereits eingetreten. Die Infektion breitet sich von Mensch zu Mensch aus.

Koronaviren sind eine sehr, sehr häufige Virusinfektion, und die Menschen begegnen ihnen viele, viele Male in ihrem Leben. Innerhalb eines Jahres trägt ein Kind Krankheiten, die wir als akute Erkältungen bezeichnen, bis zu zehn Mal. Und hinter dieser akuten Erkältung stehen bestimmte Viren.

Und den zweiten Platz in der Prävalenz nimmt das Coronavirus ein. Das Problem ist, dass diese scheinbar harmlosen Krankheitserreger mißachtet wurden, und man konnten nie den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen einer Erkältung und einem Virus verstehen. Wenn, sagen wir, ein Kind eine Erkältung hat und ihm die Nase läuft, was kommt dann? Und so weiter. Etwa zwei Wochen lang wird ein Kind oder ein Erwachsener krank – und all das verschwindet spurlos.

Aber in den Jahren 2002, 2012 und jetzt im Jahr 2020 hat sich die Situation qualitativ verändert. Denn die Serotypen, die begonnen haben zu zirkulieren … sie beeinflussen die Epithelzellen.

Epithelzellen sind Zellen, die die Atemwege, den Magen-Darm-Trakt und das Harnsystem auskleiden. Daher hat eine infizierte Person Lungen- und Darmsymptome. Und auch bei der Untersuchung von Urinproben ist eine solche Viruslast zu berücksichtigen.

Und diese neuen Stämme, über die wir jetzt sprechen, haben diese Eigenschaften – sie kommen mit dem zweiten Rezeptortyp, dem Angiotensin-umwandelnden Enzym, in Kontakt. Und dieser Rezeptor wird mit einer so schwerwiegenden Manifestation wie Husten in Verbindung gebracht.

Daher ist für einen Patienten, der Symptome einer Schädigung der unteren Atemwege hat, ein charakteristisches Zeichen der Husten. Dieser betrifft die Epithelzellen der entferntesten Teile der Atemwege. Diese Atemgefäße sind sehr klein.

F: Distal, ist es weit entfernt?

A: Es ist weit entfernt und klein im Durchmesser.

F: Das ist also das, was wir hinter den Bronchien haben?

A: Erst gibt es die Bronchien, dann haben wir Bronchiolen, Atemwegsbronchiolen. Und wenn die Luft, die Diffusion der Gase auf die Oberfläche der Lungenbläschen gelangt, passiert sie genau diesen Abschnitt der Atemwege.

F: Das heißt, das primäre Symptom ist ein Husten…

A: Nein, die erste ist eine laufende Nase und eine Halsentzündung.

F: Man sagt, dass die Nase nicht läuft.

A: Nein, das sind große Datenprobleme. Es wurden 74.000 Krankenakten bearbeitet, und alle haben Rhinorrhoe (laufende Nase). Wenn man Ihnen das sagt – es gibt wirklich einige Nuancen. So ist die Biologie. Das biologische Ziel des Virus sind die Epithelzellen. Die Nase, der Oropharyngealbereich, die Luftröhre und dann die kleinen Bronchiolen, die auf diese Regionen abzielen, sind für den Menschen besonders gefährlich. Und es stellte sich heraus, dass das Virus mit diesem Mechanismus einen scharfen Zusammenbruch des Immunsystems herbeiführt.

F: Warum?

A: Eine Erklärung, die die Wissenschaft heute gibt, ist, dass ein Protein namens Interferon-induziertes Protein-10 an diesem Prozess beteiligt ist. Mit diesem Protein ist die Regulation der angeborenen und erworbenen Immunität verbunden. Wie sollten wir das sehen? Als eine sehr weitgehende Schädigung der Lymphozyten.

F: Sie können also einen raschen Abfall der Lymphozyten im allgemeinen Bluttest sehen ?

A: Ja. Und wenn die weißen Blutkörperchen zunehmen, nehmen die Blutplättchen zu, und man erkennt eine stabilere Lymphopenie, d.h. die lymphotoxische Wirkung der Viren selbst. Daher hat die Krankheit selbst mindestens vier skizzierte Stadien. Das erste Stadium ist die Virusämie. Eine harmlose Erkältung, nichts Besonderes. Sieben, vielleicht neun Tage in diesem Intervall.

Aber vom neunten bis zum 14. Tag ändert sich die Situation qualitativ, denn in diesem Zeitraum bilden sich virale und bakterielle Lungenentzündungen. Nach Schädigung der Epithelzellen im anatomischen Raum der Atemwege kommt es zur Besiedlung mit Mikroorganismen, vor allem mit solchen, die den menschlichen Oropharyngealbereich bewohnen.

F: Meinen Sie damit Bakterien, die bereits vorhanden sind?

A: Bakterien, ja. Daher sind diese Pneumonien immer viral und bakteriell.

F: Das Virus füllt also sozusagen die Lungenbläschen aus, in denen ständig einige Bakterien leben? Und sie leben irgendwo von selbst, in einer gewissen Menge?

A: Im Allgemeinen glauben wir, dass die unteren Atemwege steril sind. So funktioniert der Abwehrmechanismus für die unteren Atemwege.

F: Dort gibt es nichts?

A: Er ist nicht bewohnt. Wenn das Virus eingedrungen ist und diese Barriere durchbrochen hat, wo es eine sterile Umgebung in der Lunge gab, beginnen Mikroorganismen sich auszubreiten und zu vermehren.

F: Es ist also kein Virus, das eine Lungenentzündung verursacht? Trotzdem wird eine Lungenentzündung natürlich durch Bakterien verursacht.

A: Es ist die Vergesellschaftung von Viren und Bakterien.

Dies ist das Fenster, in dem der Arzt sein Können zeigen muss. Denn oft ist die virusämische Periode wie eine leichte Krankheit, wie eine leichte Erkältung, Unwohlsein, laufende Nase, ein leichtes Fieber, subfebril. Aber die Periode, in der der Husten zunimmt und die Atemnot auftritt – das sind zwei Anzeichen, die sagen: Stopp, dies ist ein qualitativ anderer Patient.

Wenn diese Situation nicht kontrolliert wird und die Krankheit fortschreitet, treten schwerwiegendere Komplikationen auf. Wir nennen es Atemnot-Syndrom, Schock. Eine Person kann nicht selbstständig atmen.

F: Ein Lungenödem?

A: Sehen Sie, es gibt viele verschiedene Ödeme der Lunge. Tatsächlich hängt es davon ab, wie es passiert. Um genau zu sein, nennen wir dies ein nicht-kardiogenes Lungenödem. Wenn z.B. ein kardiogenes Lungenödem mit bestimmten Medikamenten behandelt werden kann, dann kann dieses Lungenödem nur mit einer mechanischen Beatmungsmaschine oder fortgeschrittenen Methoden wie der extrakorporalen Hämoxygenation behandelt werden.

Wenn eine Person in diese Phase übergeht, wird die durch die Niederlage der erworbenen und angeborenen Immunität verursachte Immunsuppression tödlich, und zum Patienten gesellen sich so aggressive Krankheitserreger wie Pseudomonas aeruginosa, Pilze. Und die aufgetretenen Todesfälle – bei 50 % der Personen, die lange Zeit künstlich beatmet wurden, sind die Lungenbläschen alle mit Pilzen gefüllt.

Die Pilze treten in der Phase der tiefen Immunsuppression auf. Was ist das Schicksal eines Patienten, der das alles ertragen hat? Das heißt, er erlitt eine virusämische Periode, er erlitt eine viral-bakterielle Lungenentzündung, er erlitt ein Atemnotsyndrom, ein nicht-kardiogenes Lungenödem und er erlitt eine septische Lungenentzündung. Wird er gesund sein oder nicht? Und in der Tat ist die Welt heute darüber besorgt: Was ist das Schicksal jener 90.000 Chinesen, die eine Coronavirus-Infektion erlitten haben?

F: Aber diese 90.000 – sie erholten sich aus eigener Kraft, sie wurden nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen, sie bekamen keine Pilze. ARI oder akute Atemwegsinfektion, das ist alles?

A: Aber das Problem selbst ist sehr wichtig. Denn die praktische Medizin ist mit der Tatsache konfrontiert, dass die so genannte Lungenfibrose stark zugenommen hat. Und diese Gruppe von Menschen, die eine Coronavirusinfektion erlitten haben, entwickelt innerhalb eines Jahres eine Lungenfibrose.

F: Das heisst, wenn sich das Lungengewebe verdickt?

A: Ja. Eine Lunge wird wie verbranntes Gummi, wenn man die Analogie herstellen will.

F: Sagen wir, man kommt zu eine älteren Person, bei der ein Coronavirus genau diagnostiziert wurde. Und sie ist noch nicht am neunten Tag, d.h. sie braucht noch nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen zu werden. Wie werden Sie ihn behandeln?

A: Sie wissen, was das Problem ist: Wir behandeln solche Patienten noch nicht, weil es keine Medikamente gibt, Medikamente, die in dieser Phase eingesetzt werden sollten. Es gibt kein Allheilmittel. Weil ein Medikament, das auf die Virusämie, auf die viral-bakterielle Phase, auf das nicht-kardiogene Lungenödem, auf die Sepsis wirken würde – ein Allheilmittel ist, gibt es dieses Medikament nicht.

Denn wenn wir auf die Erfahrung von 2002 zurückblicken, als wir die Verletzlichkeit des medizinischen Personals sahen, wurde Ärzten und Krankenschwestern empfohlen, Tamiflu und Oseltamivir – ein Anti-Grippe-Medikament – zu verwenden. Und bei bestimmten Serotypen des Coronavirus ist der Mechanismus der Einschleusung in die Zelle in der Tat der gleiche wie bei Influenzaviren. Daher hat sich gezeigt, dass diese Medikamente Personen schützen können, die ein hohes Risiko haben, diese Krankheit zu entwickeln.

Oder er wird als Träger des Virus identifiziert, er erhält diese Medikamente und so weiter. Aber dies, ich möchte es noch einmal sagen, hat keine ernsthafte Beweisgrundlage. Die Situation, die am bedrohlichsten ist, weil sie das Schicksal eines Menschen bestimmt. Eine Erkältung ist eine Sache. Und eine andere Sache eine viral-bakterielle Lungenentzündung, das ist eine grundlegend andere Sache.

Und hier ist es sehr wichtig, zu betonen, dass es problematisch ist, einem solchen Patienten nur mit Antibiotika zu helfen. Es muss eine Kombinationstherapie geben, zu der auch Mittel gehören, die das Immunsystem stimulieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.

F: Was meinen Sie damit? Sie werden ihm also relativ gesehen Amoxiclav mit einer Art Immunmodulator verschreiben?

A: Ja, wir würden ihm normalerweise Cephalosporine der vierten Generation, nicht Amoxiclav, in Kombination mit Vancomycin verschreiben. Diese Kombination ist breit gefächert, denn sehr schnell findet ein Prozess der Veränderung der grampositiven und gramnegativen Flora statt. Welches immunmodulierende Medikament verschrieben werden soll, ist jedoch eine Frage für die wissenschaftliche Forschung.

Wir verstehen also, dass das Immunsystem dramatisch leiden wird. Wir verstehen die hohe Anfälligkeit einer Person für die Infektion, die die Atemwege zu besiedeln beginnt. Daher haben wir leider keine klare Linie. Aber was solchen Patienten in dieser Situation wirklich helfen kann, sind Immunglobuline. Denn das ist die Substitutionstherapie.

Und deshalb werden solchen Patienten hohe Dosen Immunglobuline verschrieben, damit sie keine Sepsis entwickeln, zumindest aber nicht in die Sepsisphase eintreten. Amerikanische Ärzte haben dieses Medikament bei ihrem Ebola-Patienten eingesetzt. Es handelt sich um eine Gruppendroge, ein Analogon der Nukleoside. Es handelt sich um eine Gruppe von Medikamenten, die bei Herpes, Cytomegalovirus usw. eingesetzt werden.

F: Es handelt sich also um eine antivirale oder antiviral-unterstützende Therapie, richtig?

A: Nein, dies ist ein Medikament, das noch immer auf die Mechanismen in der Zelle wirkt, die der Virusvermehrung widerstehen. Hier in meinen Händen (Foto von US-Präsident Donald Trump. – RT). Er versammelte alle Spitzenleute, die sich zu vielversprechenden Medikamenten äußern konnten. Zwei Fragen, die er aufwarf, bereitete er für diese Konferenz vor. Die erste Frage lautet: Wie bereit sind die Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten von Amerika, den Impfstoff einzuführen?

F: Achtzehn Monate.

A: Ja, absolut. Das sind zwei Jahre. Er fragte, was in diesem Fall? Verfügt das Land über Medikamente, die schützen könnten? Und, in der Tat, sagten sie: Ja, es gibt eine solche Drogen.

F: Was?

A:Was für ein Medikament ist das? Es wird Remdesivir genannt.

F: Schauen wir uns das an.

A: Das haben die Wissenschaftler gesagt, angesichts der Erfahrungen, die wir haben, und der Diskussionen und so weiter. Obwohl es natürlich auch andere Medikamente gibt, die aktiv untersucht werden. Im Allgemeinen ist diese Richtung sehr interessant: Sie wird sogar als vielversprechend angesehen. Die Verwendung von mesenchymalen Stammzellen wird als vielversprechend angesehen. Aber in welchem Stadium?

F: Können Sie als jemand, der dies seit vielen Jahren tut und alles von Asthma bis zur Lungenentzündung behandelt, irgendwie versuchen, die Entwicklung dieser Epidemie, zum Beispiel in Russland, vorherzusagen?

A: Ich möchte sagen, dass, wenn wir Russland mit der umgebenden Welt im Falle des Coronavirus von 2002 vergleichen, ich das sagen möchte. Wir hatten hier keinen einzigen Patienten.

F: Vielleicht haben wir sie einfach nicht diagnostiziert?

A: Wie Sie wissen, gibt es in dieser Situation starke Aspekte des russischen Gesundheitswesens, und ich möchte dies betonen. Das ist die Arbeit unserer sanitären und epidemiologischen Dienste. Sie haben wirklich ihr Bestes getan, um unser Land zu schützen. Das ist auf der einen Seite, als ob es sich um Strafmaßnahmen handelt. Und auf der zweiten Seite ist die Arbeit des Vektorforschungsinstituts, das in sehr kurzer Zeit eine Diagnoseset für das Coronavirus erstellt hat, und sie haben alles absolut getan. Und es wurde bei der CDC getestet, und sie erhielten ein Zertifikat, das eine hohe Spezifität und Empfindlichkeit bescheinigt.

F: Der Vector-Diagnosekit ist der einzige zertifizierte

A: Ja.

F: Das Virus ist bereits in Russland, egal wie sehr sich der Gesundheitsdienst bemüht. Wie wird es sich Ihrer Meinung nach entwickeln? Wird es im Frühjahr enden, zum Beispiel mit der Ankunft des Sommers?

A: Wissen Sie, ich glaube, das Bild wiederholt sich, wie es damals mit SARS war. Wenn Sie sich erinnern…

F: Dann? Meinen Sie im Jahr 2002? Als es SARS war?

A: Ja, das ist es. Wenn wir diesem Szenario folgen, sollten wir sagen, dass dieses Problem irgendwo im April oder Mai weniger akut wird.

F: Nur wegen der saisonalen Einstellung der Atemwegsinfektionen?

A: Ja. Der Klimafaktor und eine Reihe anderer Faktoren. Nun kommt der Ärger natürlich nicht aus China, sondern aus Europa. Diejenigen, die heute aus diesen Ländern, vor allem aus Italien, zurückkehren, erinnern sich: Carlo Urbani. Er hat viel erreicht. Ich glaube, er ist nur ein Held eines Arztes, der so viel erreicht hat. Er war ein Virologe aus Mailand.

F: Damals im Jahr 2002?

A: Er war ein Experte der WHO. Ich habe mich mit ihm bei die Weltgesundheitsorganisation getroffen. Er stand als Experte für Coronaviren auf der Liste. Und dann wurde er nach Hanoi geschickt. Sie schickten Ärzte, und er durfte nach Vietnam gehen. Und als er in Vietnam ankam, herrschte Panik. Ihre Ärzte kamen nicht mehr zur Arbeit. Auch das medizinische Personal. Es gab Patienten, aber es gab kein medizinisches Personal und keine Ärzte.

Er beurteilte die Situation. Mit Mühe gelang es ihm, sie zu durchbrechen, diese Paniksituation, die damals im Krankenhaus herrschte, zu beseitigen. Vor allem aber begann er, mit der Regierung zu kommunizieren, und sagte: Schließt das Land für die Quarantäne. Da kam alles zusammen. Es kam von Urbani. Sie fingen an, sich zu wehren.

F: Die Vietnamesen?

A: Ja, die Regierung von Vietnam. Dass dies Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Tourismus und so weiter haben würde war klar. Aber er fand die richtigen Worte, er überzeugte sie. Und Vietnam war das erste Land, das aus dieser Situation herauskam. Und er dachte, seine Arbeit sei getan. Er sammelte Material für eine virologische Untersuchung und stieg in ein Flugzeug nach Bangkok.

Dort sollte er sich mit den amerikanischen Virologen treffen. Während des Fluges wurde ihm klar, dass er krank wurde. Er wurde krank, genau wie die armen Vietnamesen in diesem Krankenhaus. Und er begann, alles aufzuschreiben und zu beschreiben. Das ist genau der Zeitpunkt, und so fühle ich mich auch.

F: Der Flug dauerte etwa drei Stunden?

A: Ja, etwa drei Stunden. Und während dieser drei Stunden wurde er zu einem Invaliden, der nicht mehr aufstehen und sich allein bewegen konnte. Hier sehen wir, wie das Fenster selbst funktioniert, und wir verstehen, wenn eine Lungenentzündung hinzukommt – dieses Fenster kann extrem, extrem kurz sein. Und als er kaum in der Lage war, die Flugzeugleiter herunterzukommen, schrieb er den letzten Eingang: „Ich winke ihnen zu, damit sie mir nicht zu nahe kommen.“

Das heißt, amerikanische Virologen wollten Urbani treffen, aber er sagte: Lasst uns keinen Kontakt aufnehmen. Er starb auf einer Intensivstation. Und es gab eine Autopsie. Und aus seinem Lungengewebe wurde ein Stamm isoliert, der nach ihm benannt wurde – „Urban I-2“. Dies ist eine sehr kurze Geschichte, die ich Ihnen gerade erzähle. Eine Tragödie, natürlich.

F: Was würden Sie einer Person empfehlen, die sich… Nun, wir haben uns bereits darauf geeinigt, dass sich das Virus in der allgemeinen Bevölkerung befindet. Wir können es nicht mehr wirklich kontrollieren.

A: Fragen Sie nach einigen einfachen Empfehlungen? Zuerst einmal: Achten Sie auf eine gute Pflege der Nasenschleimhaut und des Oropharyngealbereichs.

F: Sie mit Salzwasser waschen?

A: Ja, waschen Sie es gründlich. Aber „lors“ – nicht verschreibungspflichtige Medikamente und Nebenhöhlenreiniger, um die laufende Nase zu stoppen und eine effektive Spülung zu ermöglichen. Das heißt, das Gefühl des freien, ungehinderten Atems sollte sich einstellen. Die zweite Sache ist der oropharyngeale Bereich hinter dem Zäpfchen. Und auch dort müssen Sie eine gute Spülung des Oropharyngealbereichs durchführen.

F: Sie müssen es also nicht nur in die Nase spritzen, sondern tief im Hals gurgeln?

A: Ja, und es ausspülen. Und seien Sie nicht faul. Tun Sie das, bis Sie ein Gefühl von sauberen, guten Atemwegen bekommen. Von allen Möglichkeiten ist dies die effektivste. Ich rate denjenigen, die es sich leisten können, einen Vernebler zu kaufen oder…

F: Sie meinen, es ist ein Aerosol, richtig? Mit Ultraschall?

A: Ja. Und es ermöglicht, die Hygiene der oberen Atemwege in einen guten Zustand zu bringen. Wenn ein Husten einsetzt, ist es wünschenswert, die Medikamente, die wir für Patienten mit Asthma bronchiale verschreiben, zudem anzuwenden. Das ist entweder Berodual oder Ventolin oder Salbutamol. Da diese Medikamente die mukoziliäre Clearance verbessern, lindern sie den Krampf.

F: Sie meinen Expektorans“? Schleimlösendes ACC?

A: Ja, ACC und Fluimucil. Und was Sie nicht tun können, ist die Verwendung von Glukokortikosteroiden. Die Virusvermehrung nimmt durch sie rapide zu.

F: Was bedeutet das?

A: Kortikosteroide sind Prednison, Methylprednisolon, Dexamethason, Betamethason.

F: Sie brauchen also relativ gesehen keine Hormone zu injizieren, wenn Sie eine Virusinfektion haben?

A: Es gibt inhalierte Steroide. Es gibt aber auch Patienten mit Asthma, die krank sind und diese Therapie erhalten. Aber dies muss eine massgeschneiderte Lösung sein. Natürlich wird das Jahr 2020 als das Jahr einer neuen Krankheit in die Medizingeschichte eingehen. Wir müssen zugeben, dass wir diese neue Krankheit verstanden haben. Zwei neue Lungenentzündungen sind aufgetaucht. Die erste ist die Lungenentzündung, die durch E-Zigaretten, Vapes, verursacht wird, und jetzt sind in den Vereinigten Staaten Menschen daran gestorben…

F: …mehrere tausend Jugendliche. Ja, diese Tatsache ist bekannt, und es ist unklar, wie sie zu behandeln ist. Man setzt sie an ein Beatmungsgerät – sie sterben sofort.

A: Ja. Verstehen Sie, was das Problem ist? Hier entwickeln sie jene Veränderungen in der Lunge, die während dieses Prozesses auftreten. Sie scheinen ähnlich zu sein wie die Veränderungen durch das Coronavirus. Das ist das Atemnotsyndrom, über das wir sprechen. Die Literatur wirft sehr ernste Fragen auf: die Rolle der Coronaviren bei der Transplantation. Eines der Probleme ist die Verödung der Bronchiolitis, die vor allem während der Transplantation auftritt.

F: Eine Lungentransplantation?

A: Ja, Lungen und Knochenmark. Stammzelle. In der Tat ist alles gut gemacht, alles ist normal, die Person hat auf diese Therapie angesprochen, und das Problem des Atemversagens beginnt zu wachsen. Und die Ursache dieser Bronchiolitis wurde ermittelt – es ist ein Coronavirus… Das heißt, es gibt neue Erkenntnisse.

Wie man die Coronavirus-Infektion COVID-19 auf Russisch behandelt