Häufige Frage: „An der Grippe sterben 20.000 pro Jahr, warum gibt es da keine Panik?“

von Thomas Röper – https://www.anti-spiegel.ru

Immer wieder bekomme ich Nachrichten, die die Grippe und das Coronavirus vergleichen und fragen: Warum nun so eine Panik? Daher will ich den Unterschied zwischen den beiden Krankheiten aufzeigen.

Vorweg sei gesagt: Ich bin gegen Panik und sehe dafür auch keinen Grund. Aber das Coronavirus ist gefährlich. Nicht, weil es so viele Menschen gefährdet, die Todesrate ist normalerweise gering, sondern weil es das Gesundheitssystem sprengen kann. Aber der Reihe nach.

Mit der Grippe infizieren sich etwa drei Millionen Menschen in Deutschland pro Jahr. Und es gibt einige Tausend Tote. Sicherlich haben Sie auch schon Nachrichten per WhatsApp bekommen, in denen man sinngemäß lesen konnte: „Die Grippe tötet 20.000 Menschen jedes Jahr, warum gibt es da keine Panik?“

Und tatsächlich stellt sich Frage ja auf den ersten Blick, wenn man sich die aktuellen Zahlen beim Coronavirus anschaut.

Beim Coronavirus gibt es aber zwei wichtige Unterschiede zur Grippe. Der erste Unterschied ist, dass ca. 15 Prozent der Infizierten zumindest vorübergehend intensivmedizinische Behandlung mit künstlicher Beatmung brauchen. Das würde, bei drei Millionen Infizierten – wie bei einer durchschnittlichen Grippewelle – bedeuten, dass 450.000 Menschen Beatmungsgeräte brauchen, ansonsten würden sie sterben. Es gibt aber nur 30.000 Beatmungsgeräte in Deutschland und die sind ja auch nicht frei, die werden für vorhandene Patienten gebraucht. Es würde also Hunderttausende Tote geben, weil die Beatmungsgeräte fehlen. Ich habe all das hier schon am 7. März ausführlich und mit Quellen beschrieben. Leider scheine ich recht zu behalten.

Das ist der wichtige Unterschied zwischen einer Grippewelle und dem Coronavirus: Eine Grippewelle führt zwar zu vielen Toten, aber das Gesundheitssystem wird mit ihr fertig und kann diejenigen behandeln, die Behandlung brauchen.

Das ist beim Coronavirus nicht möglich, zumal es noch nicht einmal wirksame Medikamente gibt, es gibt nur die künstliche Beatmung, die den Menschen am Leben erhält, während sein Immunsystem selbst mühsam mit dem Erreger kämpft.

Hinzu kommt, als zweiter Unterschied, dass sich das Coronavirus viel schneller verbreitet, als eine normale Grippe. Das liegt an der längeren Inkubationszeit, in der ein Mensch zwar andere anstecken kann, aber selbst noch keinerlei Symptome hat. Jeder Infizierte kann also viel mehr Menschen anstecken, bevor er merkt, dass er krank wird.

Diese Kombination aus zwei Faktoren macht das Coronavirus gefährlich. Aber es sei auch noch einmal betont: Bei 80 Prozent der Infizierten verläuft die Krankheit wie eine Erkältung. Gefährlich ist das Virus „nur“ für die Risikogruppen.

Dass das tatsächlich eine Gefahr ist, konnte man in Italien sehen. Die Todesrate ist in Italien die höchste der Welt. Das liegt daran, dass in Italien erstens die Bevölkerung im Schnitt die älteste in Europa ist, es sind also viel mehr Menschen in der Risikogruppe der Senioren, als in anderen Ländern. Und zweitens ist in Norditalien genau das passiert, was ich oben erwähnt habe: Es gab zu wenig Beatmungsgeräte und es sind Patienten auf den Fluren der Krankenhäuser erstickt, weil sie nicht beatmet werden konnten.

Daher hatten und haben die Regierungen auf der ganzen Welt nur die Wahl, zu handeln, bevor es soweit kommt und sich dann Panikmache vorwerfen zu lassen, oder abzuwarten, bis die Menschen verstehen, dass es ein Problem gibt, aber bis dahin würden viele Menschen unnötig sterben und das Gesundheitssystem zusammenbrechen.

So muss man auch die heutige Meldung verstehen, dass Hotels in Deutschland zu provisorischen Krankenhäusern umfunktioniert werden sollen und dass die Krankenhäuser angewiesen wurden, „ihre Lagerbestände, Altbestände und ‚Keller‘ durchforsten nach Gerät (Betten, Liegen, EKGs, Beatmung etc.), das im Fall der Fälle genutzt werden kann“

Selbst wenn die Maßnahmen, die am Montag ergriffen worden sind, Wirkung zeigen, wird man diese Wirkung erst in 14 Tagen sehen, bis dahin wird die Zahl der Infizierten weiter praktisch ungebremst steigen. Der Grund ist die Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen, die dazu führt, dass die Infizierten entsprechend später bemerken, dass sie krank sind. Daher werden nun bereits händeringend in den Kellern der Krankenhäuser alte Beatmungsgeräte gesucht, weil man weiß, dass man sie bald dringend brauchen wird.

Zum Schluss noch einmal die gute Nachricht: Die meisten Infizierten bemerken die Krankheit kaum.