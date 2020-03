„Covid-19 ist eine exponentielle Bedrohung“

Warum Politiker und Wirtschaftsführer jetzt handeln müssen

von Tomas Pueyo über Medium.com – https://www.zerohedge.com

Übersetzung LZ

Bei all dem, was über das Coronavirus bekannt geworden ist, könnte es sehr schwer sein, eine Entscheidung zu treffen, was heute zu tun ist. Sollte man auf weitere Informationen warten? Heute etwas tun? Aber was ?

In diesem Artikel werde ich diese Fragen beantworten – mit vielen Diagrammen, Daten, Modellen und mit vielen Quellen:

– Wie viele Fälle von Coronaviren wird es in Ihrer Region geben?

– Was wird passieren, wenn diese Fälle auftreten?

– Was sollten Sie tun?

– Wann wird es passieren?

Wenn Sie den Artikel fertig gelesen haben, werden Sie das hier mitnehmen:

– Das Coronavirus kommt zu Ihnen.

– Es kommt mit einer exponentiellen Geschwindigkeit: allmählich und dann plötzlich.

– Es ist eine Frage von Tagen. Vielleicht eine Woche oder zwei.

– Wenn es das tut, wird Ihr Gesundheitssystem überfordert sein.

– Ihre Mitbürger werden in den Fluren behandelt werden.

– Erschöpftes Gesundheitspersonal wird zusammenbrechen. Einige werden sterben.

– Sie werden entscheiden müssen, welcher Patient den Sauerstoff bekommt und welcher stirbt.

– Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, ist die heutige soziale Distanzierung. Nicht morgen. Sondern heute.

– Das bedeutet, so viele Menschen wie möglich zu Hause zu halten, und zwar ab sofort.

Als Politiker, Gemeindevorsteher oder Wirtschaftsführer haben Sie die Macht und die Verantwortung, dies zu verhindern.

Vielleicht haben Sie heute Ängste: Was ist, wenn ich überreagiere? Werden die Leute mich auslachen? Werden sie wütend auf mich sein? Werde ich dumm aussehen? Wird es nicht besser sein, darauf zu warten, dass andere zuerst Schritte unternehmen? Werde ich der Wirtschaft zu sehr schaden?

Aber in 2-4 Wochen, wenn die ganze Welt eingesperrt ist, wenn die wenigen kostbaren Tage der sozialen Distanzierung, die Sie ermöglicht haben, Leben gerettet haben, werden die Menschen Sie nicht mehr kritisieren: Sie werden Ihnen danken, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben.

Ok, fangen wir an.

1. Wie viele Fälle von Coronavirus wird es in Ihrem Gebiet geben?

Ausbreitung in verschiedenen Ländern

Die Gesamtzahl der Fälle stieg exponentiell an, bis China sie eindämmte.

Aber dann ist die Seuche nach außen gedrungen, und jetzt ist es eine Pandemie, die niemand mehr aufhalten kann.

Bis heute trifft dies vor allem auf Italien, den Iran und Südkorea zu:

Es gibt so viele Fälle in Südkorea, Italien und dem Iran, dass es schwer ist, den Rest der Länder zu sehen, aber lassen Sie uns diese Ecke unten rechts vergrößern.

Es gibt Dutzende von Ländern mit exponentiellen Wachstumsraten. Heute sind die meisten von ihnen westliche.

Wenn man mit dieser Art von Wachstumsrate nur eine Woche lang Schritt halten kann, erhält man das hier:

Wenn Sie verstehen wollen, was passieren wird oder wie man es verhindern kann, müssen Sie sich die Fälle anschauen, die dies bereits durchlaufen haben: China, östliche Länder mit SARS-Erfahrung und Italien.

China

Quelle: Tomas Pueyo Analyse des Diagramms aus dem Journal of the American Medical Association, basierend auf Rohdaten des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und -vorbeugung

Dies ist eines der wichtigsten Diagramme.

Sie zeigt in orangefarbenen Balken die tägliche offizielle Zahl der Fälle in der Provinz Hubei: Wie viele Menschen an diesem Tag diagnostiziert wurden.

Die grauen Balken zeigen die wahren täglichen Coronavirus-Fälle. Die chinesische CDC fand diese, indem sie die Patienten während der Diagnose fragte, wann ihre Symptome begannen.

Entscheidend ist, dass diese wahren Fälle zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt waren. Wir können sie nur rückblickend herausfinden: Die Behörden wissen nicht, dass jemand gerade erst Symptomen bekommen hat. Sie wissen, wann jemand zum Arzt geht und die Diagnose gestellt wird.

Das bedeutet, dass die orangefarbenen Balken Ihnen zeigen, was die Behörden wussten, und die grauen, was wirklich geschah.

Am 21. Januar explodiert die Zahl der neu diagnostizierten Fälle (orange): Es gibt etwa 100 neue Fälle. In Wirklichkeit gab es an diesem Tag 1.500 neue Fälle, die exponentiell anwachsen. Aber die Behörden wussten das nicht. Was sie wussten, war, dass es plötzlich 100 neue Fälle dieser neuen Krankheit gab.

Zwei Tage später schlossen die Behörden Wuhan. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Zahl der täglich diagnostizierten neuen Fälle ~400. Beachten Sie diese Zahl: Sie beschlossen, die Stadt mit nur 400 neuen Fällen an einem Tag zu schließen. In Wirklichkeit gab es an diesem Tag 2.500 neue Fälle, aber das wussten sie nicht.

Am Tag danach schlossen weitere 15 Städte in Hubei.

Bis zum 23. Januar, als Wuhan schließt, können Sie sich das graue Diagramm ansehen: Es wächst exponentiell. Die wahren Fälle explodierten. Sobald Wuhan geschlossen wird, verlangsamen sich die Fälle. Am 24. Januar, wenn weitere 15 Städte schließen, kommt die Zahl der wahren Fälle (wieder grau) zum Stillstand. Zwei Tage später wurde die Höchstzahl der wahren Fälle erreicht, und seither ist die Zahl der wahren Fälle zurückgegangen.

Beachten Sie, dass die orangefarbenen (offiziellen) Fälle immer noch exponentiell anstiegen: Noch 12 Tage lang sah es so aus, als würde die Sache immer noch explodieren. Aber das war nicht der Fall. Es ist nur so, dass die Fälle immer stärkere Symptome bekamen und mehr zum Arzt gingen, und das System, um sie zu identifizieren, war stärker.

Dieses Konzept der offiziellen und wahren Fälle ist wichtig. Behalten wir es für später im Gedächtnis.

Die übrigen Regionen in China wurden von der Zentralregierung gut koordiniert, so dass sie sofortige und drastische Maßnahmen ergriffen. Dies ist das Ergebnis:

Jede flache Linie ist eine chinesische Region mit Coronavirus-Fällen. Jede einzelne hatte das Potenzial, exponentiell zu werden, aber dank der Maßnahmen, die gerade Ende Januar ergriffen wurden, konnten alle das Virus stoppen, bevor es sich ausbreiten konnte.

In der Zwischenzeit hatten Südkorea, Italien und der Iran einen ganzen Monat Zeit, um sich zu informieren, was aber nicht geschah. Es begann das gleiche exponentielle Wachstum von Hubei und sie überholten vor Ende Februar jede andere chinesische Region.

Asiatische Länder

Die Zahl der Fälle in Südkorea ist explodiert, aber haben Sie sich schon gefragt, warum das in Japan, Taiwan, Singapur, Thailand oder Hongkong nicht der Fall war?

Taiwan hat es nicht einmal in diese Grafik geschafft, weil es nicht die von mir verwendete Schwelle von 50 Fällen hatte.

Alle waren 2003 von SARS betroffen, und alle haben daraus gelernt. Sie haben gelernt, wie viral und tödlich es sein kann, also wussten sie, dass sie es ernst nehmen mussten. Deshalb sehen alle ihre Diagramme, obwohl sie viel früher zu wachsen begannen, immer noch nicht exponential aus.

Bisher haben wir Geschichten von explodierenden Coronaviren, von Regierungen, die die Bedrohung erkennen und sie eindämmen. Für den Rest der Länder ist es jedoch eine ganz andere Geschichte.

Bevor ich mich diesen zuwende, eine Notiz über Südkorea: Das Land ist wahrscheinlich ein Ausreißer. Das Coronavirus war bei den ersten 30 Fällen eingedämmt. Patient 31 war ein Super-Spreader, der es an Tausende von anderen Menschen weitergegeben hat. Da sich das Virus ausbreitet, bevor die Menschen Symptome zeigen, war das Virus zu dem Zeitpunkt, als die Behörden das Problem erkannten, schon da draußen. Jetzt zahlen sie für die Folgen dieses einen Falles. Ihre Eindämmungsbemühungen zeigen jedoch: Italien hat Koreas Fallzahlen bereits übertroffen, und was den Iran angeht wird es morgen passieren (3/10/2020).

Bundesstaat Washington

Sie haben bereits das Wachstum in den westlichen Ländern gesehen, und wie schlecht die Prognosen von nur einer Woche aussehen. Nun stellen Sie sich vor, dass die Eindämmung nicht wie in Wuhan oder in anderen östlichen Ländern geschieht, und Sie bekommen eine kolossale Epidemie.

Schauen wir uns einige Fälle an, wie z.B. den Bundesstaat Washington, die San Francisco Bay Area, Paris und Madrid.

Der Bundesstaat Washington ist das Wuhan der USA. Die Zahl der Fälle dort wächst exponentiell. Derzeit liegt sie bei 140.

Aber schon früh ist etwas Interessantes passiert. Die Todesrate ging durch die Decke. Irgendwann hatte der Staat 3 Fälle und einen Todesfall.

Von anderen Orten wissen wir, dass die Sterblichkeitsrate des Coronavirus zwischen 0,5 und 5 % liegt (dazu später mehr). Wie konnte die Sterblichkeitsrate 33% betragen?

Es stellte sich heraus, dass sich das Virus seit Wochen unbemerkt ausgebreitet hatte. Es ist nicht so, dass es nur 3 Fälle gab. Die Behörden wussten nur von 3, und einer von ihnen war tot, denn je ernster der Zustand, desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand getestet wird.

Dies ist ein bisschen wie die orangefarbenen und grauen Balken in China: Hier wusste man nur von den orangefarbenen Balken (offizielle Fälle) und sie sahen gut aus: nur 3. aber in Wirklichkeit gab es Hunderte, vielleicht Tausende von tatsächlichen Fällen.

Das ist ein Problem: Sie kennen nur die offiziellen Fälle, nicht die tatsächlichen. Aber Sie müssen die tatsächlichen Fälle kennen. Wie können Sie die tatsächlichen Fälle einschätzen? Es stellt sich heraus, dass es ein paar Möglichkeiten gibt. Und ich habe ein Modell für beide, so dass Sie auch mit den Zahlen spielen können (direkter Link zur Kopie des Modells).

Erstens, durch Todesfälle. Wenn Sie Todesfälle in Ihrer Region haben, können Sie damit die Anzahl der wahren aktuellen Fälle schätzen. Wir wissen ungefähr, wie lange es im Durchschnitt (17,3 Tage) dauert, bis eine Person, die sich infiziert hat, stirbt. Das bedeutet, dass die Person, die am 29.2. im Bundesstaat Washington starb, wahrscheinlich am 12.2. infiziert wurde.

Dann kennen Sie die Sterblichkeitsrate. Für dieses Szenario verwende ich 1% (die Einzelheiten werden später besprochen). Das bedeutet, dass es um den 12. Februar herum bereits etwa ~100 Fälle in der Gegend gab (von denen nur einer 17,3 Tage später zum Tod führte).

Verwenden Sie nun die durchschnittliche Verdoppelungszeit für das Coronavirus (Zeit, die durchschnittlich für die Verdoppelung der Fälle benötigt wird). Sie liegt bei 6,2. Das bedeutet, dass sich die Fälle in den 17 Tagen, die diese Person zum Sterben brauchte, mit ~8 (=2^(17/6)) multiplizieren mussten. Das bedeutet, dass, wenn man nicht alle Fälle diagnostiziert, ein Todesfall heute 800 echte Fälle bedeutet.

Der Bundesstaat Washington hat heute 22 Tote zu beklagen. Mit dieser schnellen Berechnung erhält man so heute ~16.000 echte Coronavirus-Fälle. So viele wie die offiziellen Fälle in Italien und Iran zusammen.

Wenn wir ins Detail gehen, stellen wir fest, dass 19 dieser Todesfälle auf einen Cluster zurückzuführen sind, der das Virus möglicherweise nicht weit verbreitet hat. Wenn wir also diese 19 Todesfälle als einen einzigen betrachten, sind es insgesamt vier Todesfälle in diesem Staat. Wenn wir das Modell mit dieser Zahl aktualisieren, erhalten wir heute immer noch ~3.000 Fälle.

Dieser Ansatz von Trevor Bedford betrachtet die Viren selbst und ihre Mutationen, um die aktuelle Fallzahl zu bewerten.

Die Schlussfolgerung ist, dass es derzeit wahrscheinlich ~1.100 Fälle im Bundesstaat Washington gibt.

Keiner dieser Ansätze ist perfekt, aber sie alle weisen auf die gleiche Botschaft hin: Wir kennen die Zahl der wahren Fälle nicht, aber sie ist viel höher als die offizielle. Es sind nicht Hunderte. Es sind Tausende, vielleicht sogar mehr.

San Francisco, Küstenregion

Bis zum 8. März gab es in der Küstenregion keine Todesfälle. Das machte es schwer zu erkennen, wie viele echte Fälle es gab. Offiziell gab es 86 Fälle. Aber die USA sind in einem enormen Rückstand, weil sie nicht genügend Tests haben. Das Land beschloss, ein eigenes Testkit zu erstellen, was sich als nicht funktionsfähig erwies.

Dies war die Anzahl der bis zum 3. März in verschiedenen Ländern durchgeführten Tests:

Quellen für jede Zahl hier

In der Türkei, wo es keine Fälle von Coronaviren gab, wurden pro Einwohner 10-mal mehr Tests durchgeführt als in den USA. Die Situation ist heute nicht viel besser, mit ~8.000 in den USA durchgeführten Tests, was bedeutet, dass ~4,000 Menschen getestet wurden.

Hier kann man nur einen Teil der offiziellen Fälle zu tatsächlichen Fällen erklären. Wie kann man entscheiden, welcher Fall das ist? Für die Küstenregion wurden alle getestet, die gereist waren oder mit einem Reisenden in Kontakt standen, was bedeutet, dass sie die meisten reisebezogenen Fälle kannten, aber keiner der Fälle aus der Siedlung verbreitete sich. Wenn man ein Gefühl für die Ausbreitung in der Siedlung im Vergleich zur Ausbreitung auf Reisen hat, kann man wissen, wie viele echte Fälle es gibt.

Ich habe mir dieses Verhältnis für Südkorea angesehen, das über großartige Daten verfügt. Als sie 86 Fälle hatten, betrug der Prozentsatz der Fälle, die auf die Ausbreitung in der Gemeinde zurückzuführen waren, 86% (86 und 86% sind ein Zufall).

Mit dieser Zahl kann man die Anzahl der tatsächlichen Fälle berechnen. Wenn die Küstenregion heute 86 Fälle hat, ist es wahrscheinlich, dass die wahre Zahl ~600 beträgt.

Frankreich und Paris

Frankreich gibt heute 1.400 Fälle und 30 Todesfälle an. Mit den beiden oben genannten Methoden können Sie einen Bereich von tatsächlichen Fällen haben: zwischen 24.000 und 140.000.

Die tatsächliche Zahl der Coronavirus-Fälle in Frankreich dürfte heute zwischen 24.000 und 140.000 liegen.

Lassen Sie mich das wiederholen: Die Zahl der tatsächlichen Fälle in Frankreich wird wahrscheinlich um ein bis zwei Größenordnungen höher sein, als sie offiziell gemeldet wird.

Sie glauben mir nicht? Schauen wir uns noch einmal das Wuhan-Diagramm an.

Quelle: Analyse von Tomas Pueyo über die Grafik und Daten aus dem Journal of the American Medical Association

Wenn Sie die orangefarbenen Balken bis zum 22. Januar addieren, erhalten Sie 444 Fälle. Addieren Sie nun alle grauen Balken. Sie summieren sich auf ~12.000 Fälle. Als Wuhan also dachte, er hätte 444 Fälle, hatte er 27 Mal mehr. Wenn Frankreich denkt, es habe 1.400 Fälle, dann könnte es durchaus Zehntausende haben.

Die gleiche Mathematik gilt für Paris. Mit ~30 Fällen innerhalb der Stadt liegt die wahre Zahl der Fälle wahrscheinlich bei Hunderten, vielleicht sogar Tausenden. Bei 300 Fällen in der Region Ile-de-France könnte die Gesamtzahl der Fälle in der Region bereits Zehntausende übersteigen.

Spanien und Madrid

Spanien hat sehr ähnliche Zahlen wie Frankreich (1.200 Fälle gegenüber 1.400, und beide haben 30 Todesfälle). Das heißt, es gelten die gleichen Regeln: Spanien hat wahrscheinlich schon über 20.000 echte Fälle.

In der Region Comunidad de Madrid mit 600 offiziellen Fällen und 17 Todesfällen liegt die wahre Zahl der Fälle wahrscheinlich zwischen 10.000 und 60.000.

Wenn Sie diese Daten lesen und sich sagen: „Unmöglich, das kann nicht wahr sein“, denken Sie einfach so: Bei dieser Anzahl von Fällen war Wuhan bereits unter Qarantäne.

Bei der Zahl der Fälle, die wir heute in Ländern wie den USA, Spanien, Frankreich, Iran, Deutschland, Japan, den Niederlanden, Dänemark, Schweden oder der Schweiz sehen, war Wuhan bereits unter Qarantäne.

Und wenn Sie sich sagen: „Nun, Hubei ist nur eine Region“, dann möchte ich Sie daran erinnern, dass dort fast 60 Millionen Menschen leben, mehr als in Spanien und etwa so groß wie Frankreich.

Was wird geschehen, wenn diese Coronavirus-Fälle auftreten?

Das Coronavirus ist also schon da. Es ist versteckt, und es wächst exponentiell.

Was wird in unseren Ländern passieren, wenn es zuschlägt? Das ist leicht zu erkennen, denn wir haben bereits mehrere Orte, an denen es passiert. Die besten Beispiele sind Hubei und Italien.

Die Sterblichkeitsraten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt 3,4 % als Todesfallrate an (% Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren und dann sterben). Diese Zahl ist aus dem Zusammenhang gerissen, lassen Sie mich das erklären.

Sie hängt wirklich vom Land und vom Zeitpunkt ab: zwischen 0,6 % in Südkorea und 4,4 % im Iran. Wie hoch ist sie also? Wir können einen Trick anwenden, um es herauszufinden.

Die beiden Möglichkeiten zur Berechnung der Sterblichkeitsrate sind Todesfälle/Gesamtfälle und Todesfälle/überstandene Fälle. Die erste ist wahrscheinlich eine Unterschätzung, da viele offene Fälle immer noch zum Tod führen können. Die zweite ist eine Überschätzung, da Todesfälle wahrscheinlich schneller abgeschlossen werden als Heilungen.

Ich habe mir angesehen, wie sich beides im Laufe der Zeit entwickelt. Beide Zahlen werden sich zum gleichen Ergebnis konvergieren, wenn alle Fälle abgeschlossen sind. Wenn man also die Entwicklung der Vergangenheit in die Zukunft projiziert, kann man eine Schätzung der endgültigen Todesrate vornehmen.

Dies ist es, was Sie in den Daten sehen. Chinas Sterblichkeitsrate liegt jetzt zwischen 3,6 % und 6,1 %. Wenn Sie das in die Zukunft projizieren, sieht es so aus, als würde sie sich in Richtung ~3,8%-4% annähern. Das ist doppelt so hoch wie die aktuelle Schätzung und 30 Mal schlimmer als die Grippe.

Sie setzt sich jedoch aus zwei völlig unterschiedlichen Realitäten zusammen: Hubei und das übrige China.

Die Sterblichkeitsrate von Hubei wird sich wahrscheinlich in Richtung 4,8% bewegen. Für das übrige China wird sie sich dagegen wahrscheinlich auf ~0,9% beziffern:

Ich habe auch die Zahlen für den Iran, Italien und Südkorea dargestellt, die einzigen Länder mit genügend Todesfällen, um dies relevant zu machen.

Die Todesfälle im Iran und in Italien / Gesamtanzahl der Fälle nähern sich beide dem 3%-4%-Bereich an. Meine Vermutung ist, dass ihre Zahlen auch am Ende in diesem Bereich liegen werden

Südkorea ist das interessanteste Beispiel, denn diese beiden Zahlen sind völlig unzusammenhängend: Die Zahl der Todesfälle/Gesamtfälle beträgt nur 0,6%, aber die Zahl der Todesfälle/Gesamtfälle beträgt satte 48%. Ich glaube, dass dort einige einzigartige Dinge geschehen. Erstens testen sie jeden (bei so vielen offenen Fällen scheint die Sterblichkeitsrate niedrig zu sein) und lassen die Fälle länger offen (so schließen sie die Fälle schnell ab, wenn der Patient tot ist). Zweitens haben sie eine Menge Krankenhausbetten (siehe Grafik 17.b). Es könnte auch andere Gründe geben, die wir nicht kennen. Relevant ist, dass sich die Todesfälle/Fälle seit Beginn um 0,5% bewegt haben, was darauf hindeutet, dass sie dort bleiben werden, wahrscheinlich stark beeinflusst durch das Gesundheitssystem und das Krisenmanagement.

Das letzte relevante Beispiel ist die Kreuzfahrt der Diamond Princess: Bei 706 Fällen, 6 Todesfällen und 100 Genesungen wird die Sterblichkeitsrate zwischen 1% und 6,5% liegen.

Beachten Sie, dass die Altersverteilung in jedem Land ebenfalls einen Einfluss hat: Da die Sterblichkeit bei älteren Menschen viel höher ist, werden Länder mit einer alternden Bevölkerung wie Japan im Durchschnitt stärker betroffen sein als Länder mit einer jüngeren Bevölkerung wie Nigeria. Es gibt auch Wetterfaktoren, insbesondere Feuchtigkeit und Temperatur, aber es ist noch unklar, wie sich dies auf die Übertragungs- und Sterblichkeitsraten auswirken wird.

Daraus kann man schließen:

– Ohne diese Faktoren werden Länder, die darauf vorbereitet sind, eine Sterblichkeitsrate von ~0,5% (Südkorea) bis 0,9% (übriges China) aufweisen.

– unvorbereitete Länder werden eine Sterblichkeitsrate zwischen ~3%-5% haben.

Anders ausgedrückt: Länder, die schnell handeln, können die Zahl der Todesfälle um den Faktor zehn reduzieren. Und das ist nur die Zahl der Todesfälle. Schnelles Handeln reduziert auch die Zahl der Fälle drastisch, was die Sache noch komplizierter macht.

Länder, die schnell handeln, reduzieren die Zahl der Todesfälle mindestens um das Zehnfache.

Worauf muss ein Land also vorbereitet sein?

Wie wird der Druck auf das System aussehen?

Etwa 20 % der Fälle erfordern einen Krankenhausaufenthalt, 5 % der Fälle erfordern die Intensivstation (ICU) und etwa 2,5 % erfordern eine sehr intensive Hilfe, z.B. durch Beatmungsgeräte oder ECMO (extra-corporeal oxygenation).

Das Problem ist, dass Artikel wie Beatmungsgeräte und ECMO nicht einfach hergestellt oder gekauft werden können. Vor einigen Jahren gab es beispielsweise in den USA insgesamt 250 ECMO-Geräte.

Wenn Sie also plötzlich 100.000 Menschen haben, werden sich viele von ihnen testen lassen wollen. Etwa 20.000 müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden, 5.000 auf die Intensivstation und 1.000 brauchen Geräte, von denen wir heute nicht genug haben. Und das ist nur bei 100.000 Fällen der Fall.

Das ist ohne Berücksichtigung von Themen wie Masken. Ein Land wie die USA verfügt nur über 1% der Masken, die es benötigt, um den Bedarf seiner Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu decken (12M N95, 30M chirurgischer Bedarf vs. 3,5B benötigt). Wenn viele Fälle auf einmal auftreten, gibt es Masken nur für 2 Wochen.

Länder wie Japan, Südkorea, Hongkong oder Singapur sowie chinesische Regionen ausserhalb von Hubei sind vorbereitet und stellen die nötige Pflege, die die Patienten benötigen, bereit.

Aber die übrigen westlichen Länder bewegen sich eher in Richtung Hubei und Italien. Was geschieht dort?

Wie ein überfordertes Gesundheitssystem aussieht

Die Berichte aus Hubei und Italien beginnen sich auf unheimliche Weise zu ähneln. Hubei baute zwei Krankenhäuser in zehn Tagen, aber selbst dann war es völlig überfordert.

Beide Orte klagten darüber, dass die Patienten ihre Krankenhäuser überfluteten. Sie mussten überall versorgt werden: in den Fluren, in den Wartezimmern…

Ich empfehle diesen kurzen Twitter-Thread sehr. Er zeichnet ein ziemlich krasses Bild des heutigen Italiens

Beschäftigte im Gesundheitswesen verbringen Stunden in einem einzigen Stück Schutzkleidung, weil es nicht genug davon gibt. Daher können sie die infizierten Gebiete stundenlang nicht verlassen. Wenn sie das tun, brechen sie zusammen, sind dehydriert und erschöpft. Schichten gibt es nicht mehr. Die Menschen werden aus dem Ruhestand geholt, um zur Linderung des Notstands beizutragen. Menschen, die keine Ahnung von der Krankenpflege haben, werden über Nacht ausgebildet, um wichtige Aufgaben zu erfüllen. Jeder ist immer auf Abruf, immer.

Francesca Mangiatordi, eine italienische Krankenschwester, die mitten im Krieg mit dem Coronavirus zusammengebrochen ist.

Das heißt, bis sie krank werden. Das passiert oft, weil sie ständig dem Virus ausgesetzt sind, ohne ausreichende Schutzausrüstung. Wenn das passiert, müssen sie 14 Tage lang in Quarantäne bleiben, in denen sie nicht helfen können. Im besten Fall gehen 2 Wochen verloren. Im schlimmsten Fall sind sie tot.

Das Schlimmste ist auf der Intensivstation, wo sich die Patienten Beatmungsgeräte oder ECMOs teilen müssen. Es ist tatsächlich unmöglich, diese gemeinsam zu nutzen, also müssen die Mitarbeiter des Gesundheitswesens bestimmen, welcher Patient sie benutzen darf. Das bedeutet in Wirklichkeit, welcher Patient lebt und welcher stirbt.

„Nach ein paar Tagen müssen wir uns entscheiden. […] Nicht jeder kann intubiert werden. Wir entscheiden aufgrund von Alter und Gesundheitszustand.“ -Christian Salaroli, italienischer Geschäftsführer

Medizinisches Personal trägt Schutzanzüge, um am 6. Februar auf der Intensivstation eines ausgewählten Krankenhauses in Wuhan, China, an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Menschen zu versorgen. (China Daily/Reuters), via Washington Post

All dies führt dazu, dass ein System eine Sterblichkeitsrate von ~4% statt ~0,5% aufweist. Wenn Sie wollen, dass Ihre Stadt oder Ihr Land an den 4% teilnimmt, tun Sie heute nichts.

Die Satellitenbilder zeigen den Friedhof Behesht Masoumeh in der iranischen Stadt Qom. Foto: ©2020 Maxar Technologies. via The Guardian und die The New York Times.

Was sollten Sie tun?

Die Kurve abflachen

Dies ist jetzt eine Pandemie. Sie kann nicht beseitigt werden. Aber was wir tun können, ist, ihre Auswirkungen zu verringern.

Einige Länder waren in dieser Hinsicht vorbildlich. Das beste ist Taiwan, das extrem mit China verbunden ist und dennoch bis heute weniger als 50 Fälle hat. Dieses jüngste Papier erläutert alle Maßnahmen, die sie schon früh ergriffen haben und die auf Eindämmung ausgerichtet waren.

Sie konnten es abhalten, aber den meisten Ländern fehlte dieses Fachwissen und sie taten es nicht. Jetzt spielen sie ein anderes Spiel: Eindämmung. Sie müssen dieses Virus so harmlos wie möglich machen.

Wenn wir die Zahl der Infektionen so weit wie möglich eindämmen, wird unser Gesundheitssystem in der Lage sein, die Fälle viel besser zu bewältigen und die Zahl der Todesfälle zu senken. Und wenn wir dies über einen längeren Zeitraum hinweg tun, werden wir einen Punkt erreichen, an dem der Rest der Gesellschaft geimpft werden kann, so dass das Risiko ganz eliminiert wird. Unser Ziel ist also nicht die Eliminierung von Coronavirus-Infektionen. Es ist, sie zu verschieben.

Je mehr wir die Fälle hinausschieben, desto besser kann das Gesundheitssystem funktionieren, desto niedriger ist die Sterblichkeitsrate und desto höher ist der Anteil der Bevölkerung, der geimpft wird, bevor er sich ansteckt.

Wie können wir die Kurve abflachen?

Soziale Distanzierung

Es gibt eine ganz einfache Sache, die wir tun können und die funktioniert: soziale Distanzierung.

Wenn Sie zum Wuhan-Diagramm zurückkehren, werden Sie sich daran erinnern, dass die Fälle, sobald es eine Sperre gab, zurückgingen. Das liegt daran, dass die Menschen nicht miteinander interagierten und sich das Virus nicht verbreitete.

Der derzeitige wissenschaftliche Konsens ist, dass dieses Virus im Umkreis von 2 Metern verbreitet werden kann, wenn jemand hustet. Andernfalls fallen die Tröpfchen zu Boden und infizieren Sie nicht.

Die schlimmste Infektion erfolgt dann durch Oberflächen: Das Virus überlebt bis zu 9 Tage auf verschiedenen Oberflächen wie Metall, Keramik und Kunststoff. Das bedeutet, dass Dinge wie Türgriffe, Tische oder Fahrstuhlknöpfe schreckliche Infektionsvektoren sein können.

Der einzige Weg, dies wirklich zu reduzieren, ist mit sozialer Distanzierung: Die Menschen so viel wie möglich zu Hause zu halten, so lange wie möglich, bis sich dies zurückbildet.

Dies wurde bereits in der Vergangenheit bewiesen. Nämlich bei der Grippepandemie von 1918.

Lehren aus der Grippepandemie von 1918

Man kann sehen, dass Philadelphia nicht schnell gehandelt hat und einen massiven Höchststand an Todesfällen hatte. Vergleichen Sie das mit St. Louis, das das tat.

Dann schauen Sie sich Denver an, das Maßnahmen ergriffen und diese dann gelockert hat. Sie hatten einen doppelten Höhepunkt, wobei die zweite Spitze höher war als die erste.

Wenn man verallgemeinert, ergibt sich dies:

Dieses Diagramm zeigt für die Grippe von 1918 in den USA, wie viele Tote es pro Stadt gab, je nachdem, wie schnell Maßnahmen ergriffen wurden. Eine Stadt wie St. Louis hat beispielsweise 6 Tage vor Pittsburgh Maßnahmen ergriffen und hatte weniger als die Hälfte der Todesfälle pro Bürger. Im Durchschnitt wurde die Sterblichkeitsrate durch die 20 Tage zuvor getroffenen Maßnahmen halbiert.

Italien hat dies endlich begriffen. Zuerst sperrte man die Lombardei am Sonntag ab, und einen Tag später, am Montag, erkannte man seinen Fehler und beschloss, das ganze Land abzuriegeln.

Hoffentlich werden wir in den kommenden Tagen Ergebnisse sehen. Es wird jedoch ein bis zwei Wochen dauern, bis wir Ergebnisse sehen werden. Erinnern Sie sich an das Wuhan-Diagramm: Zwischen der Ankündigung der Abriegelung und dem Beginn der offiziellen Fälle (orange) lagen 12 Tage.

Wie können Politiker zur sozialen Distanzierung beitragen?

Die Frage, die sich die Politiker heute stellen, ist nicht, ob sie etwas tun sollen, sondern was die richtige Maßnahme ist.

Es gibt mehrere Stufen zur Kontrolle einer Epidemie, angefangen von der Antizipation bis hin zur Ausrottung. Aber für die meisten Optionen ist es heute zu spät. Bei dieser Anzahl von Fällen haben die Politiker nur zwei Optionen vor Augen:

Eindämmung und Abschwächung.

Eindämmung

Die Eindämmung stellt sicher, dass alle Fälle identifiziert, kontrolliert und isoliert werden. Das ist es, was Singapur, Hongkong, Japan oder Taiwan so gut machen: Sie schränken sehr schnell die Zahl der einreisenden Personen ein, identifizieren die Kranken, isolieren sie sofort, verwenden schwere Schutzausrüstung zum Schutz ihrer Mitarbeiter im Gesundheitswesen, verfolgen alle ihre Kontakte, stellen sie unter Quarantäne… Das funktioniert sehr gut, wenn man vorbereitet ist und es frühzeitig tut, und man muss die Wirtschaft nicht zum Stillstand bringen, um es zu ermöglichen.

Ich habe bereits die Vorgehensweise Taiwans angedeutet. Aber auch der chinesische Ansatz ist gut. Die Anstrengungen, die es unternommen hat, um das Virus einzudämmen, sind unglaublich. Beispielsweise hatten sie bis zu 1.800 Teams von je 5 Personen, die jede infizierte Person verfolgten, jeden, mit dem sie in Kontakt kamen, und dann jeden, mit dem diese Personen interagierten, und die Gruppe isolierten. Auf diese Weise konnten sie das Virus in einem Land mit einer Milliarde Menschen eindämmen.

Das ist nicht das, was die westlichen Länder getan haben. Und jetzt ist es zu spät. Die jüngste Ankündigung der USA, dass die meisten Reisen aus Europa verboten wurden, ist eine Eindämmungsmaßnahme für ein Land, das bis heute dreimal so viele Fälle hatte wie Hubei, als es geschlossen wurde, und die exponentiell anstiegen. Wie können wir wissen, ob es genug ist? Es stellt sich heraus, dass wir es wissen können, wenn wir uns das Reiseverbot von Wuhan ansehen.

Link zur Quelle

Diese Grafik zeigt, wie sich das Reiseverbot in Wuhan auf die Verzögerung der Epidemie ausgewirkt hat. Die Blasengrößen zeigen die Anzahl der täglichen Fälle. Die obere Zeile zeigt die Fälle, wenn nichts unternommen wird. Die beiden anderen Zeilen zeigen die Auswirkungen, wenn 40% und 90% der Reisen eliminiert werden. Dies ist ein von Epidemiologen erstelltes Modell, denn wir können es nicht mit Sicherheit wissen.

Wenn Sie keinen großen Unterschied sehen, haben Sie Recht. Es ist sehr schwer, eine Veränderung in der Entwicklung der Epidemie zu erkennen.

Forscher schätzen, dass das Reiseverbot in Wuhan die Ausbreitung in China insgesamt nur um 3-5 Tage verzögert hat.

Was dachten die Forscher nun über die Auswirkungen einer Reduzierung der Übertragung?

Der obere Block ist derselbe wie der, den Sie schon einmal gesehen haben. Die beiden anderen Blöcke zeigen abnehmende Übertragungsraten. Wenn die Übertragungsrate um 25% sinkt (durch Social Distancing), flacht die Kurve ab und verzögert den Höhepunkt um ganze 14 Wochen. Wenn die Übergangsrate um 50% sinkt, kann man die Epidemie nicht einmal innerhalb eines Viertels sehen.

Das Reiseverbot der US-Regierung für Europa ist gut: Es hat uns wahrscheinlich ein paar Stunden, vielleicht ein oder zwei Tage erkauft. Aber nicht mehr. Es ist nicht genug. Es ist Eindämmung, wenn es darum geht, die Seuche abzuschwächen.

Wenn die Zahl der Fälle in der Bevölkerung einmal um Hunderte oder Tausende wächst, reicht es nicht mehr aus, weitere Fälle zu verhindern, die bestehenden zu verfolgen und ihre Kontakte zu isolieren. Die nächste Ebene ist die Abschwächung

Abschwächung

Die Abschwächung erfordert eine starke soziale Distanzierung. Die Menschen müssen aufhören, sich zu versammeln, um die Übertragungsrate (R) von R=~~2-3, der das Virus ohne Maßnahmen folgt, auf unter 1 zu senken, damit es schließlich aussterben kann.

Diese Maßnahmen erfordern die Schließung von Unternehmen, Geschäften, Nahverkehrsmitteln, Schulen, die Durchsetzung von Ausgangssperren… Je schlimmer Ihre Situation ist, desto größer muss die soziale Distanzierung sein. Je früher Sie schwere Maßnahmen verhängen, desto weniger Zeit brauchen Sie, um sie aufrechtzuerhalten, desto leichter ist es, Ausbrüche zu erkennen, und desto weniger Menschen werden infiziert.

Genau das musste Wuhan tun. Das ist es, was Italien zu akzeptieren gezwungen war. Denn wenn das Virus grassiert, besteht die einzige Maßnahme darin, alle infizierten Gebiete abzusperren, um die Verbreitung des Virus zu stoppen.

Bei Tausenden von offiziellen Fällen – und Zehntausenden von tatsächlichen Fällen – müssen Länder wie der Iran, Frankreich, Spanien, Deutschland, die Schweiz oder die USA genau das tun.

Aber sie tun es nicht.

Einige Unternehmen arbeiten von zu Hause aus, was fantastisch ist.

Einige Massenveranstaltungen werden gestoppt.

Einige betroffene Gebiete haben sich Quarantäne selbst verordnet.

All diese Maßnahmen werden die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Sie werden die Übertragungsrate von 2,5 auf 2,2, vielleicht sogar auf 2 senken. Aber das reicht nicht aus, um uns für einen längeren Zeitraum unter 1 zu bringen, um die Epidemie zu stoppen. Und wenn wir das nicht schaffen, müssen wir sie so lange wie möglich auf 1 bringen, um die Kurve abzuflachen.

So stellt sich die Frage: Was sind die Kompromisse, die wir eingehen könnten, um R zu senken? Das ist das Menü, das Italien uns allen vorgesetzt hat:

– Niemand kann Sperrgebiete betreten oder verlassen, es sei denn, es gibt erwiesene familiäre oder berufliche Gründe.

– Bewegung innerhalb der Bereiche ist zu vermeiden, es sei denn, sie sind aus dringenden persönlichen oder beruflichen Gründen gerechtfertigt und können nicht aufgeschoben werden.

– Menschen mit Symptomen (Atemwegsinfektion und Fieber) wird „dringend empfohlen“, zu Hause zu bleiben.

– Die Standardurlaubszeit für Beschäftigte im Gesundheitswesen wird ausgesetzt.

– Schließung aller Bildungseinrichtungen (Schulen, Universitäten…), Sporthallen, Museen, Skistationen, Kultur- und Sozialzentren, Schwimmbäder und Theater.

– Bars und Restaurants haben begrenzte Öffnungszeiten von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends, wobei der Abstand zwischen den Personen mindestens einen Meter betragen muss.

– Alle Pubs und Clubs müssen schließen.

– Alle kommerziellen Aktivitäten müssen einen Abstand von einem Meter zwischen den Kunden einhalten. Diejenigen, die das nicht schaffen, müssen schließen. Kirchen können geöffnet bleiben, solange sie diesen Abstand garantieren können.

– Krankenhausbesuche von Familie und Freunden sind begrenzt.

– Arbeitssitzungen müssen verschoben werden. Die Arbeit von zu Hause aus muss gefördert werden.

– Alle Sportveranstaltungen und Wettbewerbe, ob öffentlich oder privat, werden abgesagt. Wichtige Veranstaltungen können hinter verschlossenen Türen abgehalten werden.

Zwei Tage später fügen sie dann hinzu: Nein, eigentlich müssen Sie alle Geschäfte schließen, die nicht systemrelevant sind. Jetzt schließen wir also alle kommerziellen Aktivitäten, Büros, Cafés und Geschäfte. Nur das Transportwesen, die Apotheken und die Lebensmittelgeschäfte werden geöffnet bleiben.“

Ein Ansatz ist die schrittweise Erhöhung der Maßnahmen. Das gibt leider wertvolle Zeit für die Verbreitung des Virus. Wenn Sie sicher sein wollen, machen Sie es im Wuhan-Stil. Die Leute könnten sich jetzt beschweren, aber sie werden Ihnen später danken.

Wie können Führungskräfte aus der Wirtschaft zur sozialen Distanzierung beitragen?

Wenn Sie ein Wirtschaftsführer sind und wissen wollen, was Sie tun sollten, ist Staying Home Club die beste Ressource für Sie.

Es handelt sich um eine Liste von Maßnahmen zur sozialen Distanzierung, die von US-Technologieunternehmen ergriffen wurden – bisher 328.

Sie reichen von erlaubter bis hin zu erforderlicher Arbeit von zu Hause aus und eingeschränkten Besuchen, Reisen oder Veranstaltungen.

Es gibt noch mehr Dinge, die jedes Unternehmen festlegen muss, wie z.B. was mit den Teilzeitkräften zu tun ist, ob das Büro offen bleiben soll oder nicht, wie Interviews durchgeführt werden sollen, was mit den Cafeterias zu tun ist… Wenn Sie wissen wollen, wie mein Unternehmen, Course Hero, , einige dieser Dinge gehandhabt hat, zusammen mit einer Modellankündigung an Ihre Mitarbeiter, hier ist diejenige, die mein Unternehmen verwendet hat (hier nur die Version ansehen).

Wann ?

Es ist sehr gut möglich, dass Sie bisher mit allem, was ich gesagt habe, einverstanden waren und sich von Anfang an gefragt haben, wann Sie jede Entscheidung treffen sollten. Anders ausgedrückt, welche Anlässe sollten welche Maßnahmen zur Folge haben.

So können Sie die wahrscheinliche Anzahl der Fälle in Ihrem Gebiet einschätzen, die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Mitarbeiter bereits infiziert sind, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt und wie das Ihnen sagen sollte, ob Sie offen bleiben sollten.

Es sagt uns Dinge wie:

– Wenn Ihr Unternehmen 100 Mitarbeiter im Gebiet des Bundesstaates Washington hatte, die am 8. März 11 Coronavirus-Tote hatten, bestand eine 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer Ihrer Mitarbeiter infiziert war, und Sie hätten sofort schließen müssen.

– Wenn Ihr Unternehmen 250 Mitarbeiter hauptsächlich in der South Bay (Bezirke San Mateo und Santa Clara, die zusammen 22 offizielle Fälle am 8.3. hatten und die tatsächliche Zahl wahrscheinlich mindestens 54 war) hatte, hätten Sie bis zum 9.3. eine Chance von ~2% gehabt, mindestens einen Mitarbeiter infiziert zu haben, und Sie hätten auch Ihr Büro schließen sollen.

[Aktualisiert am 12.3.] Wenn Ihr Unternehmen in Paris liegt und 250 Mitarbeiter hat, besteht heute eine 95%ige Chance, dass einer Ihrer Mitarbeiter das Coronavirus hat, und Sie sollten Ihr Büro bis morgen schließen.

– Das Modell verwendet Bezeichnungen wie „Unternehmen“ und „Mitarbeiter“, aber dasselbe Modell kann für alles andere verwendet werden: Schulen, öffentliche Verkehrsmittel… Wenn Sie also nur 50 Mitarbeiter in Paris haben, aber alle den Zug nehmen und auf Tausende von anderen Menschen treffen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer von ihnen infiziert wird, plötzlich viel höher, und Sie sollten Ihr Büro sofort schließen.

Wenn Sie immer noch zögern, weil niemand Symptome zeigt, dann stellen Sie einfach fest, dass 26% der Ansteckungen geschehen, bevor es Symptome gibt.

Gehören Sie zu einer Gruppe von Führungskräften?

Diese Rechnung ist egoistisch. Sie betrachtet das Risiko jedes Unternehmens individuell und geht so viel Risiko ein, wie wir wollen, bis der unvermeidliche Hammer des Coronavirus unsere Büros schließt.

Aber wenn Sie zu einer Liga von Führungskräften oder Politikern gehören, beziehen sich Ihre Berechnungen nicht nur auf ein einzelnes Unternehmen, sondern auf das Ganze. Die Mathematik ist: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines unserer Unternehmen infiziert ist? Wenn Sie eine Gruppe von 50 Unternehmen mit durchschnittlich 250 Mitarbeitern in der SF Bay Area sind, besteht eine 35%ige Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der Unternehmen einen infizierften Mitarbeiter hat, und eine 97%ige Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Woche zutrifft. Ich habe einen Tabulator in das Modell eingefügt, um damit zu spielen.

Schlussfolgerung: Die Kosten des Wartens

Es mag sich beängstigend anfühlen, heute eine Entscheidung zu treffen, aber Sie sollten so nicht darüber nachdenken.

Dieses theoretische Modell zeichnet verschiedene Gemeinschaften: Die eine trifft keine sozialen Distanzierungsmaßnahmen, die andere trifft sie am Tag n eines Ausbruchs, die andere am Tag n+1. Alle diese Zahlen sind völlig fiktiv (ich habe sie so gewählt, dass sie den Ereignissen in Hubei ähneln, mit ~6k täglich neuen Fällen im schlimmsten Fall). Sie sind nur dazu da, zu veranschaulichen, wie wichtig ein einziger Tag bei etwas sein kann, das exponentiell wächst. Man kann sehen, dass die eintägige Verzögerung später und stärker zunimmt, aber dann konvergieren die täglichen Fälle gegen Null.

Aber was ist mit kumulativen Fällen?

In diesem theoretischen Modell, das in groben Zügen Hubei ähnelt, führt das Warten auf einen weiteren Tag zu 40% mehr Fällen! Hätten die Behörden in Hubei die Sperre auf den 22. Januar statt auf den 23. festgelegt, hätten sie die Zahl der Fälle vielleicht um erstaunliche 20.000 reduziert.

Und denken Sie daran, dass dies nur Fälle sind. Die Sterblichkeit wäre viel höher, denn es gäbe nicht nur direkt 40% mehr Todesfälle. Es gäbe auch einen viel höheren Zusammenbruch des Gesundheitssystems, was zu einer bis zu 10-mal höheren Sterblichkeitsrate führen würde, wie wir zuvor gesehen haben. Ein eintägiger Unterschied bei den sozialen Distanzierungsmaßnahmen kann also dazu führen, dass die Zahl der Todesfälle in Ihrer Gemeinde explodiert, indem mehr Fälle und eine höhere Sterblichkeitsrate vervielfacht werden.

Dies ist eine exponentielle Bedrohung. Jeder Tag zählt. Wenn Sie eine Entscheidung um einen einzigen Tag verzögern, tragen Sie vielleicht nicht zu ein paar Fällen bei. Wahrscheinlich gibt es in Ihrer Gemeinde bereits Hunderte oder Tausende von Fällen. Jeden Tag, an dem es keine soziale Distanzierung gibt, wachsen diese Fälle exponentiell an.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/covid-19-exponential-threat-why-global-politicians-business-leaders-must-act-now?utm_campaign=&utm_content=ZeroHedge%3A+The+Durden+Dispatch&utm_medium=email&utm_source=zh_newsletter