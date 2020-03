Im MH17-Schauprozess geht es nicht um Gerechtigkeit oder eine Lösung des Falls, sondern um einen Informationskrieg

von Andrew Korybko – https://www.theblogcat.de

Die Tragödie um MH17 ist wieder in den Schlagzeilen, nachdem der Schauprozess in den Niederlanden begonnen hat. Dabei geht es nicht darum, die mutmaßlichen Täter der Gerechtigkeit zuzuführen oder den Familien der Opfer dabei zu helfen, einen Abschluss zu finden. Es geht um einen Informationskrieg gegen Russland, den Versuch, die Schuld für dieses Verbrechen „endgültig“ seinen angeblichen „Proxies“ in der Ostukraine in die Schuhe zu schieben, damit die internationale Reputation von Präsident Putin ein für alle mal ruiniert ist.

Wieder einmal redet die Welt über die MH17-Tragödie, nachdem dazu in den Niederlanden dieser Schauprozess eröffnet wurde, in dem vier der angeblichen Täter wegen Mordes angeklagt sind. Es ist unwahrscheinlich, dass sie vor Gericht erscheinen werden, somit geht es in dem ganzen Prozess mehr um Show als um Substanz. Falls sich der Leser nicht genau daran erinnert, was sich an diesem verhängnisvollen Sommertag am 17. Juli 2014 abgespielt hat, empfiehlt der Autor die Lektüre seiner jüngsten Analyse aus diesem Jahr: „Latest MH17 Documentary By SBU Whistleblower Shares Some Shocking Truths“

http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=1241

Darin wird über das berichtet, was der Autor für die überzeugendste Version jener Ereignisse hält, die sich unmittelbar vor, während und nach dem Abschuss des Passagierjets über der Ostukraine abgespielt haben. Kurz gesagt: Das herkömmliche Narrativ, dass die mit Russland verbündeten Rebellen verantwortlich seien, wird als eine bequeme Vertuschung für die Schuld Kiews entkräftet, was wiederum auch die westlichen Unterstützer dieser Regierung indirekt verantwortlich macht – und nicht Russland. Daher ist es verständlich, dass viele einflussreiche Mächte daran interessiert sind, ihre fabrizierte Version der „Wahrheit“ zur „offiziellen“ Version zu machen. Daher dieser Schauprozess, der nichts anderes ist als der Versuch, die Schuld für dieses Verbrechen „endgültig“ Russland und dessen angeblichen Stellvertretern in der Ostukraine in die Schuhe zu schieben.

Bevor ich weitermache, muss gesagt werden, dass die Familien der Opfer jedes Recht haben, über das Geschehene empört zu sein, und dass jeder ihr Recht respektieren sollte, ihre eigenen Schlussfolgerungen über das Geschehen zu ziehen, selbst wenn man selbst nicht mit ihnen übereinstimmt.

Der Autor glaubt nicht, dass Russland oder die ostukrainischen Rebellen verantwortlich waren, aber er akzeptiert, dass einige der Opferfamilien das anders sehen, vor allem nachdem einige von ihnen vor der Russischen Botschaft in Den Haag über das Wochenende einen stillen Protest veranstaltet haben.