“Corona” – Macht und Globalismus – Teil 1: Nacht über Deutschland! Sind im Kampf ums Überleben 7,5 Millionen Tote politisch Kalkuliert?

Mehrteilige Dokumentation – Hintergründe, Vorgänge & Merkwürdigkeiten der Corona-Pandemie: Über Wahnsinn, Ignoranz und Skrupellosigkeit der Macht und das Ausgeliefertsein der Völker

Wenn Schweigen zum Verbrechen wird

Am Tag 40 der neuen CORONA-Zeitrechnung: Der erste Corona-Virus-Nachweis in Deutschland erfolgte am 29.01.2020. DPA dazu: ‘Erster Corona-Fall in Deutschland – und nun? … Offenbar handelt es sich um die erste bekannte Mensch-zu-Mensch-Ansteckung außerhalb Asiens.’ Da klingt doch richtig Stolz mit: ‘Erste bekannte Infektion Mensch-Mensch außerhalb Asiens’: – EIN DEUTSCHER!!!! Das ist doch mal was! Dieser Stil der “Berichterstattung” und “Information” zu Corona dominiert alle Mainstream-Medien in Deutschland. Es sind alle vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse eingetreten, über welche die Bundesregierung, die Landesregierungen und sonst politisch wie fachlich Verantwortliche verfügen. Vom Tag 30 der neuen Zeitrechnung bis heute, 10.03.2020, hat sich die Zahl der akut Erkrankten fast verdoppelt. Die Infektionsausbreitung verläuft exponentiell. Alle 16 Bundesländer sind betroffen. Die ersten Todesfälle sind zu beklagen – gesamt bisher vier.

Grundgesetzlich garantierte Bürgerrechte werden über das BundesInfektionsGesetz flächendeckend eingeschränkt oder gar aufgehoben. Es gibt erste Panik-, Hamster-, Leerkäufe; schwere und z.T. schwerste Störungen in der Wirtschaft und in anderen Bereichen der Gesellschaft sind an der Tagesordnung. Mediziner und Experten melden sich mit verzweifelten Hilferufen.

Die Rat- und Hilflosigkeit sollen durch blinden und puren, widersprüchlichen Aktionismus in Politik, Verwaltung und Spezialorganisationen kompensiert werden. In den Medien existieren kaum sachdienliche und vor allem widerspruchsfreie Informationen, Ratschläge und Hinweise (Ausführlich dazu in Teil 2). Statt dessen zumeist inhaltsleere oder gar kommentarlose Einzelfallaufzählung, die am ehesten noch an eine Berichterstattung zu erfolgreichem “Oster-Eier-Suchen” erinnert. Ein Blick in die “News” auf allen Kanälen macht deutlich: The show must go on und “Wir schaffen das”.

Deutschland steht vielleicht vor der größten Katastrophe und Herausforderung in seiner Geschichte. Und das auf zweierlei Art: erstens ist es das Maß an Gefahr und Bedrohung für die gesamte Wohnbevölkerung und Wirtschaft Deutschlands. Und zum zweiten ist es das Maß an politischer Inkompetenz und offensichtlicher Verantwortungslosigkeit aller Zuständigen in Politik und Medien, mit der bisher rum-gem(w)erkelt wird.

Tödliche Prognosen: Warnung oder Drohung? Befürchtetes Massensterben mit Ansage

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen

Es ist wie vor einem Krieg! Die Zeichen stehen seit geraumer Zeit auf Sturm! Es ist auch bekannt, woher der Sturm kommt und das er verheerend sein wird. Und dennoch hallt allein der Ruf “Lieb Vaterland magst ruhig sein!”

Natürlich – das ist richtig: In den deutschen Mainstream-Medien wurde bisher nie darüber berichtet; und wenn, dann als Beispiel für “obskure Verschwörungstheorie”. Aber von der politischen Bühne der absoluten Scharfmacher, der gnadenlosen Verteidiger, Forderer und Förderer des allseits und restlos enthemmten Turbokapitalismus, durch die Hardliner und “Falken” von Neocons und Globalismusanbetern ist die Forderung nach drastischer, nachhaltiger, notfalls auch “künstlich” herbeigeführter Reduzierung der Weltbevölkerung unüberhörbar.

In jüngster Zeit hat dieser Ruf bemerkenswert konkrete Formen und Inhalte angenommen. Vor allem dann, wenn es um die Frage geht, WIE das erreicht werden soll.

In nahezu ganz Afrika werden so z. B. im Namen der “philantropischen Wohlfahrt” seit Jahren massenhaft Zwangsimpfungen durchgeführt. Das die dabei verwendeten Seren häufig mit sterilisierenden bzw. empfängnisverhütenden Mitteln versetzt sind, gehört zur “Philantropie”– ganz im Sinne der “humanistischen” Entvölkerung. Und selbstverständlich lediglich ein etwas spezieller Ausdruck von Humanismus und Philantropie ist es, wenn plötzlich in solchen Seren und bei altbekannten Viren kleine “Mutationen” festzustellen sind. “Das ist ganz natürlich.” Nur wenn sich solche Mutationen als künstliche Implementierung von HIV-Komponenten erweisen (dazu etwas später mehr), drängen sich doch etliche Fragen auf.

Die Akzeptanz, Duldung und Tatenlosigkeit bei Massensterben durch Dürre-, Hunger-, Unwetterkatastrophen und Wettermanipulation sind alltägliches Gebaren der etablierten Eliten aus Politik, weltweitem Hoch- und Finanzkapital sowie den militärischen Führungskreisen von USA; NATO und “EU”. Seit nahezu einem halben Jahrhundert betreiben die überseeisch- und transatlantisch-zionistischen Drahtzieher des Weltgeschehens einen zu tiefst barbarischen Neokolonialismus.

Unter dem Deckmantel einer sich “philantropisch-nachhaltig” gebärdende Entwicklungs- und Entwicklunghshilfepolitik wird den Ländern Afrikas, Mittel- und Lateinamerikas, des Nahen- und des Mittleren Ostens, Vorder- und Zentralasiens die offene und brutale Macht der “Global-Player” übergestülpt. Anpassungs-UNWILLIGE Politiker, Parteien, Gewerkschaften und NGOs sowie die Medien und soziale Bewegungen werden korrumpiert und durch “philantropische Stiftungen” unterwandert, “umorientiert” und im Falle des zu langsamen und/oder ganz fehlenden Erfolges schlichtweg LIQUIDIERT.

Auch in den so genannten entwickelten oder gar vermeintlich “zivilisierten” Ländern und Staaten “EUROPAS” wird nun per Gesetz an die Impfspritze gerufen. Das verstößt zwar gegen Persönlichkeitsrechte wie Selbstbestimmung und Unversehrtheit; aber die sind hier nur noch marginal relevant: Denn so fundamentale Regelungen wie das Gesetz zum Schutz vor Infektionen – offiziell “Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG), hebeln das GG schlichtweg aus und begründen Maßnahmen i.S. der “Notstandsgesetzgebung”. The deep state is coming!!

In zutiefst friedlichen Zeiten eingeführt (das IfSG z.B. 2010), wurden weitsichtig und langfristig auf diese Weise Voraussetzungen geschaffen, absolut restriktive Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung in Gang zu setzen, gegen die nunmehr und in Zukunft Widerstand ausgeschlossen ist. Bei “Verdacht“, “Annahme“, “notwendiger Vorbeugung“, “bestehender Möglichkeit – auch nur zur Annahme” und vielen weiteren subjektiv, d.h. willkürlich handhabbaren “Sachständen” sind die Voraussetzungen geschaffen, auch strafbewehrt, mit administrativen Mitteln staatlicher Gewalt gegen Personen und Personengruppen u.a. folgende Maßnahmen durchzuführen:

Festsetzung, Isolation, Verwahrung, Zwangsverbringung, “Aussonderung”

Tätigkeits-, Beschäftigungs- und Berufsausübungsverbot

Reiseverbot bzw. Reisebeschränkungen, Aufhebung der Freizügigkeit

Versammlungs- (eben auch) Demonstrationsverbot

Erfassung, Speicherung und Weitergabe sämtlicher personenbezogener Daten ohne weitere Information an den/die Betroffene/n

Verpflichtung zur Auskunft über Beziehungen und Umgang mit/zu anderen

Inkaufnahme von als medizinisch erforderlich erachteten Zwangsmaßnahmen

Aufhebung der Staatshaftung gegen unbegründete und folgenschwere Amts- und Behördenhandlungen

Trennung bzw. Auflösung bestehender Beziehungen durch Umgangs-, Kontaktverbot usw. usf.

Übertragung von Verordnungs- und Durchführungsbefugnissen auf unterste Verwaltungs- und Vollzugsbehörden bei gleichzeitiger Aufhebung von räumlicher und/oder zeitlicher Begrenzung

Aufhebung des Widerspruchsrechtes der Betroffenen von solchen Maßnahmen

Die ganze Tragweite solcher Bestimmungen erschließt sich im vollen Umfang erst dann, wenn sie im Kontext aller weiteren allein in den letzten zehn Jahren die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte einschränkenden oder gar aufheben Gesetzen und Verordnungen betrachtet werden.

Um beim Beispiel des IfSG zu bleiben: Begründet wurde die Einführung und wird jetzt die Verschärfung und Anwendung mit bemerkenswerten Argumenten.

Es soll zwangsgeimpft und zwangsbehandelt werden gegen Krankheiten, Krankheitserreger und -überträger, gegen Schädlinge usw., die hierzulande bis vor ganz wenigen Jahren noch als AUSGEROTTET galten: Masern, Mumps, Typhus, Pest, Krätzmilben, Kopfläuse und und und. Die Frage nun aber, woher kommen auf einmal all diese Schädlinge und “Gefährder”, warum sind schon einmal restlos überwundene epidemische Krankheiten plötzlich wieder eine Gefahr für Deutschland und seine Einwohner – nun, diese Frage darf nicht gestellt werden. Das grenzte glatt an faschistoiden Rechtspopulismus und da sei nicht nur der Herr vor (egal, welcher gerade für wen opportun ist), da gibt es – dem Herren sei Dank – bereits ein umfangreiches Gesetzeswerk.

Es ist paradox und schizophren: Die formal-gesetzgeberische Vielfalt und Hektik zum Schutz vor epidemischen oder gar pandemischen Gefährdungen durch Krankheiten, Krankheitserreger und -überträger steht in eklatentem Widerspruch, zur permanent stillschweigenden Anerkennung, Duldung, schlimmer noch zur politischen Akzeptanz und teilweisen Beteiligung an der Planung und Vorbereitung zur bakteriologischen Kriegsführung durch USA, NATO und damit auch durch die Mitgliedsstaaten der “EU” und ihrer Streitkräfte. Natürlich ist es dramatisch, wenn darauf von den offiziell erklärten “Hauptgefahren und -gegnern” äquivalent reagiert wird.

Hinsichtlich der bakteriologisch begründeten Gefährdung an Leben und Gesundheit von Millionen Menschen – auch in Deutschland – ist aktuell eine beängstigend neue Qualität festzustellen.

Politik und Medien verschweigen diese neue Qualität oder schreiben sie “abstrusen Verschwörungstheorien” zu.

Es ist sicher einer der “größten Erfolge” der globalpolitischen Eliten in den USA, in der “EU” und in dem “neuen”, von einer Ein-Personen-Autokratie mit totalitären Zügen geführten Deutschland, eine ehemals engagierte, politisch und kritisch denkende sowie organisiert handelnde Zivilgesellschaft restlos aufgelöst und zerschlagen zu haben.

Erinnert sei hier nur beispielhaft an die parteien- und ideologieübergreifenden Kämpfe gegen die Wiederbewaffnung der BRD, gegen die “atomare Teilhabe der Bundeswehr”, gegen atomare Stationierungen, gegen Vietnamkrieg, gegen Pershing II und – als tatsächlich bisher letzte Aktion dieser Art – gegen den ersten Irak-Krieg.

Das gab es in Deutschland genau so lange, wie “Grün” nicht den Inhalt von Regierungsverantwortung und Regierungshandeln bestimmte. Erst mit deren Einzug in die Macht und damit definitiv durch “Grün” zu verantwortend, führte Deutschland – mit größter Zustimmung des Weltkapitals – seinen ersten völkerrechtswidrigen Krieg seit 1939 !!!. Und seit dem gibt es nicht einen einzigen Tag mehr, an dem Deutschland nicht mit Soldaten, Waffen und auf andere Weise “im Namen der Moral” kriegerisch durch die Welt zieht.

Ja, es ist vollbracht und gehört zur traurigen Erfolgsbilanz einer “Wir-schaffen-das-Politik”: Das politische Erbe eines Dietrich Bonhoefer ist aktuell wie nie zuvor.

“Als sie die Kommunisten holten, hab ich geschwiegen – Ich war ja kein Kommunist. Als die Sozialdemokraten holten, hab ich geschwiegen – Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, hab ich geschwiegen – Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten war keiner mehr da, der protestieren konnte.”

Die große Katastrophe auf dem Weg zur NWO?!

Ehrlicher war seit Winston Churchill wohl selten jemand in der internationalen Politik, wenn es darum ging und geht, den Tod von Millionen und Aber-Millionen Menschen auf diesem Globus offiziell anzukündigen.

Alle folgenden Zitate entstammen dem Hirn und Mund eines Menschen, der von sich selbst behauptet, er sei ein “unpolitischer Philantrop”. Dieser Mensch ist Spitzenreiter der Phorbes-Reichstumliste und er hat mit absoluter Sicherheit keinerlei Qualifikationen als Biologe, Virologe, Epidemologe und/oder Mediziner. Aber offensichtlich – und das wird zu zeigen sein – hat er beste, substantielle politische, strukturelle und wirtschaftliche Kontakte, die ihn geradezu berufen machen, vor den Welteliten zu diesen Themen und deren Bedeutung und Aktualität auf dem Weg zur NWO laut nachzudenken: Bill Gates.

Wenn er sich dazu klar und schon mehr als deutlich äußert, dann lauschen die versammelten Eliten aus dem anglo-amerikanisch-zionistischen Finanzkapital ebenso andachtsvoll, dankbar und erfüllungsbereit, wie der Rest des globalistischen Weltkapitals, der Generalität aus NATO und “EU” und natürlich die angemaßten politischen Führer aus Übersee und dem selbsternannten “Europa”!

2017 im Deutschlandfunk:

“Ich würde sagen, die höchste Wahrscheinlichkeit, in den kommenden Jahrzehnten Dutzende von zusätzlichen Millionen Toten zu erleben, kommt von einer Pandemie.“ und „Die Ausbreitung einer Krankheit über Kontinente hinweg bereitet mir am meisten Sorgen. Denn darauf ist die Weltgemeinschaft am wenigsten vorbereitet.”

2017 MSC:

(MSC – Münchner Sicherheitskonferenz, Zum Charakter dieser jährlichen PRIVAT-Veranstaltung s.a.: 55. Müncher Sicherheitskonferenz)

Zur versammelten Weltprominenz aus Politik, Wirtschaft, Medien und Lobbyismus: „Ich bitte Sie, sich vorzustellen, dass irgendwo auf der Welt eine neue Waffe existiert oder entstehen könnte, die in der Lage ist, Millionen von Menschen zu töten, die Wirtschaft zum Stillstand zu bringen und die Nationen ins Chaos zu stürzen. … Wenn es sich um eine militärische Waffe handeln würde, würden Sie (die Politiker, d.A.) alles tun, um Gegenmaßnahmen zu entwickeln … ich muss aber sagen, dass es an einem Gefühl der Dringlichkeit mangelt, wenn es um biologische Bedrohungen geht“.

„Vor allem die führende Politiker sollten “in Ansätze (von Forschung, Technik und Technologie – d.A.) wie antivirale Medikamente und Antikörpertherapien investieren, die gelagert oder schnell hergestellt werden können, sollten solche Krankheiten künftig ausbrechen“

2018 Vortrag:

„Wir können nicht vorhersagen, wann, aber angesichts des ständigen Auftretens neuer Krankheitserreger, der zunehmenden Gefahr eines Bioterroranschlags und der immer stärkeren Vernetzung unserer Welt besteht eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass eine große und tödliche Pandemie in unserer heutigen Zeit noch zu unseren Lebzeiten auftreten wird … Ich denke, die Welt sollte sich genauso ernsthaft auf eine Pandemie vorbereiten, wie sie sich auf einen Krieg vorbereitet.“

2018 Vortrag:

„Die Welt steht mit signifikanter Wahrscheinlichkeit vor einer großen und tödlichen modernen Pandemie. … Die Geschichte hat die Menschheit gelehrt, dass es eine weitere tödliche globale Pandemie geben wird.”

2019 Oktober:

„Die Welt steht vor einer gewaltigen Pandemie, die, wenn sie erstmal Afrika erreicht, verheerender sein wird, als man sich das vorstellen könnte. Auf mindestens 65 Millionen Tote sollte sich die Welt einstellen.“

Es ist kaum anzunehmen, dass das Schweigen zu solchen offiziellen Aussagen der globalistisch-zionistischen Weltelite durch die Entourage des Kapitals in Politik und Medien Ausdruck eines verbliebenen Restes an Scham ist. Wohl eher handelt es sich um blanke Angst vor einer noch immer nicht ganz zerstörten Zivilgesellschaft und deren Reaktion. Das aber wäre nicht nur ein Höchstmaß an politischer Verantwortungslosigkeit. Das wäre offener Verrat von Politik und Medien an dem ihnen eigentlich zukommenden Auftrag.

Aber natürlich bleibt da die Frage offen, in wessen und mit welchem Auftrag Politik und Medien auch in Deutschland handeln.

Ein Blick in die Entwicklungen und Geschehnisse unmittelbar vor Ausbruch des s.g. Wuhan-Virus im Dezember 2019 könnte darauf in Ansätzen eine Antwort geben. Das ist dem kommenden Teil 2 dieses Beitrages vorbehalten.

Ein kleiner Vorgeschmack auf Teil 2

Arbeitstitel: II. Zu Vorgeschichte und Fakten des Corona-Ausbruchs. (Mit Vollgas in den Tod auf dem Weg zur NWO)

Allein im letzten Vierteljahr 2019 fanden drei große internationale Ereignisse statt, die sich ausschließlich mit dem Ausbruch einer Corona-Pandemie beschäftigt haben. Das Fazit aller Veranstaltungen wurde in einer abschließenden Studie so zusammengefasst:

Öffentlich-private Zusammenarbeit zur Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien – Ein Aufruf zum Handeln

“Die nächste schwere Pandemie wird nicht nur große Krankheiten und Todesfälle verursachen, sondern auch schwerwiegende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen haben, die erheblich zu den globalen Auswirkungen und Leiden beitragen können. Um solche Konsequenzen zu verhindern oder auf sie zu reagieren, während sie sich entfalten, ist eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen Regierungen, internationalen Organisationen und dem Privatsektor erforderlich. Es wurden wichtige Anstrengungen unternommen, um den Privatsektor auf nationaler oder regionaler Ebene in die Vorbereitung auf Epidemien und Ausbrüche einzubeziehen. 1, 2 Es gibt jedoch große ungedeckte globale Schwachstellen und internationale Systemherausforderungen durch Pandemien, deren Bewältigung neue robuste Formen der öffentlich-privaten Zusammenarbeit erfordern wird. Die am 18. Oktober 2019 durchgeführte Pandemieübung zu Veranstaltung 201 hat eine Reihe dieser wichtigen Lücken in der Vorbereitung auf Pandemien sowie einige der Elemente der Lösungen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, die erforderlich sind, um sie zu schließen, anschaulich aufgezeigt. Das Johns Hopkins Center für Gesundheitssicherheit, das World Economic Forum und die Bill & Melinda Gates Foundation schlagen gemeinsam Folgendes vor: MEHR DAZU IN TEIL II

Diese Schußfolgerungen sind mehr als bemerkenswert. Sie spielten auch auf dem Weltwirtschaftsforum 2019 eine zentrale Rolle. Die Bundesregierung war dabei!!