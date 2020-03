„Die Diagnose ist immer dieselbe: Lungenentzündung“

von Daniele Macchini – https://www.facebook.com

Übersetzung LZ

Bericht eines Arztes aus einem Krankenhaus in Bergamo, Italien

Nachdem ich viel darüber nachgedacht hatte, ob und was ich über das, was mit uns geschieht, schreiben sollte, hatte ich das Gefühl, dass das Schweigen überhaupt nicht zu verantworten ist. Ich werde daher versuchen, den Menschen, die „nicht für unsere Arbeit zuständig sind“ und weiter von unserer Realität entfernt sind, zu vermitteln, was wir in Bergamo in diesen Tagen der Covid-19-Pandemie leben.

Ich verstehe die Notwendigkeit, keine Panik zu erzeugen, aber wenn die Botschaft von der Gefährlichkeit dessen, was passiert, die Menschen nicht erreicht und ich immer noch erlebe, daß sich Leute einen Dreck um die Empfehlungen und die Menschen scheren, die sich zusammenfinden und sich beschweren, dass sie nicht ins Fitnessstudio gehen oder Fußballturniere veranstalten können, dann erschaudere ich.

Ich verstehe auch den wirtschaftlichen Schaden, und auch darüber bin ich besorgt. Nach der Epidemie wird das Drama wieder beginnen. Abgesehen von der Tatsache, dass wir selbst aus wirtschaftlicher Sicht unser Gesundheitssytem buchstäblich vernichten, erlaube ich mir jedoch, die Bedeutung der im ganzen Land drohenden Gesundheitsschäden höher anzusetzen, und ich finde es am wenigsten „abschreckend“, dass wir zum Beispiel für die Gemeinden Alzano Lombardo und Nembro (ich möchte darauf hinweisen, dass dies eine rein persönliche Meinung von mir ist) noch keine von der Region bereits geforderte rote Zone eingerichtet haben.

Ich selbst beobachtete mit einiger Verwunderung die Reorganisation des gesamten Krankenhauses in der vergangenen Woche, als unser gegenwärtiger Feind noch im Schatten stand: Die Stationen wurden langsam buchstäblich „geleert“, nicht dringliche Tätigkeiten wurden unterbrochen, die Intensivstationen geräumt, um möglichst viele Betten frei zu bekommen. All diese raschen Veränderungen brachten eine Atmosphäre der Stille und surrealen Leere in die Korridore des Krankenhauses, die wir noch nicht verstanden und auf einen Krieg warteten, der noch beginnen sollte und von dem viele (einschließlich mir) nicht so sicher waren, dass er jemals mit einer solchen Grausamkeit kommen würde.

(Einschub: all dies geschah in aller Stille und ohne Öffentlichkeit, während mehrere Zeitungen den Mut hatten zu sagen, dass die private Gesundheitsversorgung nichts tut).

Ich erinnere mich noch an meine Nachtschicht von vor einer Woche, die ich damit verbrachte auf einen Anruf der Mikrobiologieabteilung zu warten. Ich wartete auf die Ergebnisse eines Abstrichs bei dem ersten verdächtigen Patienten in unserem Krankenhaus und überlegte, welche Folgen das für uns und die Klinik haben würde. Wenn ich darüber nachdenke, erscheint mir meine Aufregung über einen möglichen Fall fast lächerlich und ungerechtfertigt, jetzt, da ich gesehen habe, was passiert.

Nun, die Situation ist jetzt, gelinde gesagt, dramatisch. Es fallen mir keine anderen Worte ein.

Der Krieg ist losgebrochen, und die Kämpfe finden Tag und Nacht ununterbrochen statt.

Einer nach dem anderen tauchen die armen Unglücklichen in der Notaufnahme auf. Sie haben alles andere als eine normale Grippe. Hören wir auf zu sagen, es sei eine schlimme Grippe. In diesen 2 Jahren habe ich gelernt, dass Menschen aus Bergamo nicht umsonst in die Notaufnahme kommen. Sie haben sich auch diesmal richtig verhalten. Sie haben alle Hinweise befolgt: eine Woche oder zehn Tage zu Hause mit Fieber zu verbringen ohne rauszugehen, aber jetzt können sie es nicht mehr ertragen. Sie haben Atemnot, sie brauchen Sauerstoff.

Es gibt nur wenige medikamentöse Therapien für dieses Virus. Der Verlauf hängt hauptsächlich von unserem Organismus ab. Wir können ihn nur unterstützen, wenn die Menschen es nicht mehr aushalten können. Man hofft vor allem, dass unser Körper das Virus von alleine ausrotten wird, seien wir ehrlich. Antivirale Therapien sind experimentell an diesem Virus und wir lernen Tag für Tag an seinem Verhalten. Der Aufenthalt zu Hause, bis sich die Symptome verschlechtern, ändert nichts an der Prognose der Krankheit.

Nun aber gibt es dieses Bedürfnis nach einem Krankenhausbett in all seiner Dramatik. Nacheinander füllen sich die leeren Stationen in beeindruckender Geschwindigkeit. Die Schilder mit den Namen der Patienten, die je nach Operation unterschiedlich gefärbt sind, sind jetzt alle rot und statt einer Operation steht nun die Diagnose, die immer derselbe Mist ist: bilaterale interstitielle Pneumonie.

Erklären Sie mir jetzt, welches Grippevirus ein so rasantes Drama verursacht. Denn das ist der Unterschied (ich werde jetzt ein wenig fachlich werden): Bei der klassischen Grippe können die Fälle, abgesehen davon, dass über mehrere Monate hinweg viel weniger Menschen infiziert werden, seltener kompliziert sein, nur wenn das VIRUS, das die Schutzbarrieren unserer Atemwege zerstört, es BACTERIEN, die normalerweise in den oberen Atemwegen existieren, ermöglicht, in die Bronchien und Lungen einzudringen werden schwerere Fälle verursacht.

Covid 19 verursacht bei vielen jungen Menschen eine triviale Symptomatik, aber bei vielen älteren Menschen (und nicht nur) eine echte SARS, weil es direkt in die Lungenbläschen gelangt, diese infiziert und sie dadurch unfähig macht, ihre Funktion zu erfüllen. Die daraus resultierende Atemwegsinsuffizienz ist oft schwerwiegend und nach einigen Tagen Krankenhausaufenthalt reicht der einfache Sauerstoff, der auf einer Station verabreicht werden kann, möglicherweise nicht mehr aus.

Verzeihen Sie mir, aber es beruhigt mich als Arzt nicht, dass die schwerwiegendsten davon hauptsächlich ältere Menschen mit anderen Vorerkrankungen sind. Die ältere Bevölkerung ist in unserem Land am stärksten vertreten, und es ist schwierig, jemanden über 65 Jahre zu finden, der nicht zumindest die Pille gegen Blutdruck oder Diabetes nimmt. Ich versichere Ihnen also, dass, wenn Sie junge Menschen sehen, die auf der Intensivstation intubiert, beatmet oder schlimmer noch in der ECMO (eine Maschine für die schlimmsten Fälle, die das Blut extrahiert, es wieder mit Sauerstoff anreichert und in den Körper zurückführt, wobei sie darauf warten, dass der Körper hoffentlich seine Lungen heilt) landen, diese ganze Ruhe ihr junges Alter betreffend sie verläßt.

Und während es in den sozialen Medien immer noch Menschen gibt, die sich rühmen, keine Angst zu haben, indem sie die Hinweise ignorieren und protestieren, weil ihre normalen Lebensgewohnheiten „vorübergehend“ in eine Krise geraten sind, findet die epidemiologische Katastrophe statt.‘

Und es gibt keine Chirurgen, Urologen und Orthopäden mehr, wir sind nur noch Ärzte, die plötzlich Teil eines einzigen Teams werden, um diesem Tsunami, der uns überwältigt hat, zu begegnen. Die Fälle multiplizieren sich, wir kommen auf eine Rate von 15-20 Aufnahmen pro Tag, alle aus dem gleichen Grund. Die Ergebnisse der Abstriche kommen nun nacheinander: positiv, positiv, positiv.

Plötzlich bricht die Notaufnahme zusammen. Es werden Notfallregelungen erlassen: In der Notaufnahme wird Hilfe benötigt. Eine schnelle Besprechung, um zu erfahren, wie die Verwaltungssoftware funktioniert, und ein paar Minuten später sind sie bereits unten, neben den Kriegern an der Front. Der PC-Bildschirm mit den Gründen für die Zugänge sieht immer gleich aus: Fieber und Atembeschwerden, Fieber und Husten, Atemstillstand, usw… Die Untersuchungen, die Radiologie – immer liest man demselben Satz: bilaterale interstitielle Pneumonie, bilaterale interstitielle Pneumonie, bilaterale interstitielle Pneumonie. Alle kommen in die Notaufnahme. Wer bereits intubiert ist kommt auf die Intensivstation gehen. Andere kommen zu spät…

Die Intensivstation ist überfüllt, und wenn die Intensivstation voll ist, werden weitere geschaffen. Jedes Beatmungsgerät wird zu Gold: Behandlungsplätze in Operationssälen, in denen die nicht dringenden OPsnun eingestellt wurden, werden zu Intensivpflegeplätzen, die es vorher nicht gab.

Ich fand es unglaublich, oder zumindest kann ich für die HUMANITAS Gavazzeni (wo ich arbeite) sprechen, wie wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit einen so fein abgestimmten Einsatz und eine Reorganisation der Ressourcen durchzuführen, um uns auf eine Katastrophe solchen Ausmaßes einzustellen. Und jede Reorganisation von Betten, Abteilungen, Personal, Schichten und Aufgaben wird Tag für Tag überprüft, um zu versuchen, alles und noch mehr zu geben.

Die Stationen, die vorher verlassen aussahen, sind jetzt randvoll, bereit, das Beste für die Kranken zu geben, aber erschöpft. Das Personal ist erschöpft. Ich sah die Müdigkeit in den Gesichtern, die trotz der ohnehin schon anstrengenden Arbeitsbelastung nicht klagten. Ich habe gesehen, dass Menschen sogar noch länger als früher sich melden, um Überstunden zu machen, die sie bereits gewohnt waren. Ich sah eine Solidarität von uns allen, die nie versäumt haben, zu unseren Internistenkollegen zu gehen und sie zu fragen: „Was kann ich jetzt für Sie tun?“. Ärzte, die Betten verlegen und Patienten verlegen, die Medizin verabreichen statt Krankenschwestern. Krankenschwestern mit Tränen in den Augen, weil wir nicht alle retten können, und die Vitalparameter mehrerer Patienten gleichzeitig offenbaren ein bereits vorgezeichnetes Schicksal.

Es gibt keine Schichten mehr, keine Stundenregelung mehr. Das soziale Leben ist für uns ausgesetzt.

Ich bin seit zwei Wochen von meinen Angehörigen getrennt, und ich versichere Ihnen, dass ich sonst immer alles getan habe, um meinen Sohn ständig zu sehen, auch während der Nachtdienste ohne Schlaf und diesen auf die Zeit zu verschieben, in der ich ohne ihn bin, aber seit fast zwei Wochen habe ich meinen Sohn oder meine Familienmitglieder nicht mehr gesehen, aus Angst, sie anzustecken und damit wiederum eine ältere Großmutter oder Verwandte mit anderen gesundheitlichen Problemen zu infizieren. Ich gebe mich mit ein paar Fotos meines Sohnes zufrieden, die ich zwischen den Tränen und ein paar Videoanrufen anschaue.

Haben Sie also auch Geduld, wenn Sie nicht ins Theater, in Museen oder ins Fitnessstudio gehen können. Versuchen Sie, Mitleid mit den unzähligen alten Menschen zu haben, die Sie ausrotten könnten. Es ist nicht Ihre Schuld und selbst dieses Zeugnis mag für diejenigen, die von der Epidemie weit entfernt sind, wie eine Übertreibung erscheinen, aber bitte, hören Sie uns zu, versuchen Sie, nur für die unverzichtbaren Dinge aus dem Haus zu gehen.

Das Risiko des Kontakts mit Infizierten, die nicht wissen, dass sie infiziert sind, ist hoch. Sagen Sie Ihren Familienmitgliedern, die älter sind oder Krankheiten haben, dass sie zu Hause bleiben sollen. Bringen Sie ihnen bitte ihre Einkäufe.

Sie können wie gewohnt in Supermärkte gehen. Vielleicht setzen Sie eine normale Maske (auch die, mit der Sie manuelle Arbeiten ausführen) auf. Suchen Sie nicht nach ffp2 oder ffp3. Wir brauchen diese, und es wird langsam schwierig, sie zu finden. Inzwischen mussten wir ihre Verwendung nur noch für bestimmte Umständen reservieren, wie die WHO kürzlich angesichts des fast allgegenwärtigen Mangels vorgeschlagen hat.

Ja, dank des Mangels an bestimmten Geräten sind ich und viele andere Kollegen trotz aller Schutzmöglichkeiten, die wir haben, besonders gefährdet. Einige von uns haben sich trotz der Protokolle bereits infiziert. Einige meiner Kollegen haben sich selbst angesteckt, und einige ihrer Familienangehörigen kämpfen bereits mit dem Tod.

Wir sind dort, wo Ihre Ängste Sie fernhalten sollten. Versuchen Sie sicherzustellen, dass Sie sich fern halten. .

Wir haben keine Alternative. Das ist unsere Aufgabe. Im Gegenteil, was ich heute tue, ist nicht wirklich die Arbeit, die ich gewohnt bin, aber ich mache sie trotzdem, und ich werde sie genießen, solange sie denselben Prinzipien entspricht: Versuchen Sie, einigen Kranken ein besseres Gefühl zu geben und sie zu heilen, oder auch nur das Leiden und den Schmerz derjenigen zu lindern, die leider nicht gesunden können.

Ich verschwende nicht viele Worte zu den Menschen, die uns in diesen Tagen als Helden bezeichnen und die bis gestern bereit waren, uns zu beleidigen und anzuprangern. Sie werden zurückkommen, um uns zu beleidigen und anzuprangern, sobald es vorbei ist. Die Menschen vergessen schnell alles.

Und wir sind heutzutage nicht einmal mehr Helden. Es ist unsere Aufgabe. Wir haben schon jeden Tag etwas Schlimmes riskiert: wenn wir unsere Hände in einen Bauch voller Blut von jemandem stecken, von dem wir nicht einmal wissen, ob er HIV oder Hepatitis C hat; wenn wir es tun, selbst wenn wir wissen, dass er HIV oder Hepatitis C hat; wenn wir uns mit HIV punktieren und einen Monat lang Medikamente nehmen, die uns von morgens bis abends zum Erbrechen bringen. Wenn wir mit der üblichen Angst die Ergebnisse der Tests an den verschiedenen Kontrollen nach einer versehentlichen Punktion eröffnen, in der Hoffnung, dass wir nicht infiziert sind. Wir leben einfach von etwas, das uns Emotionen gibt. Es spielt keine Rolle, ob sie gut oder schlecht sind, wir nehmen sie einfach mit nach Hause.

Letztendlich versuchen wir nur, uns für alle nützlich zu machen. Jetzt versuchen Sie das Gleiche zu tun: Wir beeinflussen durch unser Handeln das Leben und den Tod von einigen Dutzend Menschen. Sie mit Ihren, viele weitere.

Bitte teilen Sie die Botschaft mit uns und lassen Sie uns diese teilen. Wir müssen die Botschaft verbreiten, um zu verhindern, dass das, was hier in Norditalien geschieht, in ganz Italien geschieht.

ww.facebook.com/daniele.macchini.52/posts/3395152210500625