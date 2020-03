Putin-Erdogan-Treffen: Es wird ein Sturm über Idlib, der “Mutter aller Kämpfe”, erwartet.

von Elijah J Magnier – https://ejmagnier.com

Translated by: M.P.

Die türkisch-syrische Schlacht ist die Schlacht der Kurden in Ain al-Arab, Kobane.

Der türkische Präsident Recep Tayyib Erdogan hatte beschlossen, Russland, Iran und Syrien anzugreifen, als er seine Armee nach Idlib schickte und russische und iranische Verbündete an der Idlib-Front bombardierte. Der türkische Präsident fühlt sich stark und glaubt, dass er viele gute Karten hat, um gegen seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu spielen. Er vertraut darauf, dass er in der Lage ist, Irans Verbündete zu bombardieren, obwohl diese bewaffnete Drohnen, Präzisionsraketen und erfahrene Spezialeinheiten besitzen, die die Türkei im Kriegsfall sehr hart treffen können.

Der Konflikt, den Erdogan sich zwischen Russland, Iran und Syrien auf der einen Seite und der Türkei auf der anderen Seite vorstellt, käme den USA und Israel entgegen. Sie werden sich freuen, wenn die Präsidenten Putin und Erdogan im syrischen Sumpf versinken und die Hisbollah mehr Männer in der Levante verliert. Hinter den Kulissen finden Verhandlungen, intensive Kämpfe und Versuche zur Umgestaltung der militärischen Lage statt. Präsident Erdogan versucht vor seinem Treffen mit Präsident Putin am morgigen Donnerstag in Moskau seine militärische Position vor Ort zu verbessern – aber ohne Erfolg. Es ist mit stürmischen Verhandlungen zu rechnen.

Präsident Erdogan ist nicht in der Lage, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Zu dem Zeitpunkt, an dem Russland Erdogan empfängt, erinnert ihn ein Tweet des russischen Außenministeriums daran, wie Russland das Osmanische Reich besiegt und es gezwungen hat, den Vertrag von San Stefano im März 1878 in Konstantinopel zu unterzeichnen. Es hat Erdogan beschuldigt, die syrische Demographie nach der Besetzung der Provinz Afrin und von Tal Abyad verändert zu haben und stattdessen die Ausreise von über 350.000 Kurden und die Umsiedlung turkmenischer Kämpfer und ihrer Familien zu erzwingen.

Die Schlacht von Idlib folgt auf viele Geheimgespräche vor dem Kampf und spiegelt ernsthafte Meinungsverschiedenheiten zwischen der Türkei auf der einen Seite und Russland, Iran und Syrien auf der anderen Seite wider. Erdogan war bereit, die Straßen zwischen Damaskus und Aleppo (M5) und Aleppo und Latakia (M4) zu verhandeln und zu räumen, aber im Gegenzug bat er um Zugeständnisse im Nordosten Syriens, die abgelehnt wurden. Die Türkei versuchte, die syrische Armee und ihre Verbündeten zu stoppen und wollte die Tore von Aleppo erreichen. Die gegenwärtige Schlacht um Idlib, die “Mutter aller Schlachten”, folgt auf viele Geheimgespräche, die den notwendigen Kontext für das Verständnis des gegenwärtigen türkischen Krieges gegen Syrien und der syrischen Antwort darstellen. Zum ersten Mal hat Syrien es gewagt, die türkische Armee direkt zu treffen – dies ist in der neueren Geschichte Syriens noch nie zuvor geschehen.

Die Türkei ist so isoliert wie nie zuvor. Sie hat ihre privilegierte Stellung innerhalb der USA verloren, indem sie die S-400 gekauft und die Turkstream-Pipeline beherbergt hat, über die russisches Gas nach Europa verkauft wird. Sie hat den Respekt Europas verloren, indem sie den Transfer von über 110.000 syrischen und anderen Nationalitäten an die Grenzen organisierte, ihnen erlaubte, die Grenzen zu Griechenland zu erreichen und sich weigerte, die türkischen Grenzen zu schließen, um den Grenzübertritt zu verhindern. Diese türkische Erpressung gewinnt keine Freunde auf dem europäischen Kontinent, zumal Erdogan gleichzeitig mehr Geld fordert, um die Anwesenheit der Flüchtlinge in seinem Land zu kompensieren.

Die arabischen Länder stehen mit Syrien gegen die Türkei. Libyens im Osten ansässige Regierung, die mit General Khalifa Haftar in Verbindung steht, eröffnete die Eröffnung ihrer Botschaft in Damaskus. Saudi-Arabien, Ägypten und die Emirate zeigen sich mit Präsident Assad gegen das Bündnis der türkisch-katarisch-muslimischen Bruderschaft solidarisch. Eine starke Botschaft wurde während der Schlacht von Idlib übermittelt, wo sich die syrische und die türkische Armee zum ersten Mal auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen.

Erdogan verliert auch die Unterstützung Putins, indem er die von Russland ausgebildete syrische Armee bombardiert und die mit russischer Hilfe geschärfte militärische Effizienz Syriens beeinträchtigt. Als Moskau die Augen vor dem Wunsch der Türkei verschloss, die Tötung von 33 türkischen Soldaten und Offizieren in Süd-Idlib zu rächen, reagierte Erdogan mit einer unverhältnismäßigen Bombardierung, die Russland und die Verbündeten, die am meisten gelitten haben, verärgerte. Als Reaktion darauf drohte der Iran mit einem Rückschlag gegen die mehr als tausend türkischen Truppen innerhalb der 14 türkischen Beobachtungsposten, die sich auf befreitem syrischen Territorium befinden und von der Hisbollah und iranischen IRGC-Kräften bewacht werden.

Putin verliert weder seine Beziehung zu Erdogan, noch hat Russland die Absicht, der Türkei den Krieg zu erklären. In den letzten Tagen erklärten iranische Offiziere bei einem privaten Treffen zwischen iranischen und türkischen Beamten in Ankara, dass “Iran und Russland glauben, dass jeder Krieg mit der Türkei den USA und Israel dient, die gerne zuschauen und dazu beitragen würden, die Feindseligkeit zwischen beiden Seiten zu schüren”. Der US-Sonderbeauftragte für Syrien, James Jeffery, sagte, sein Land sei bereit, der Türkei in ihrem Idlib-Kampf Munition zur Verfügung zu stellen. US-Verteidigungsminister Mark Esper schloss jedoch eine US-Intervention zugunsten der Türkei in Idlib aus.

In Idlib scheint die Türkei die Hoffnung auf die Fähigkeiten von Zehntausenden von Dschihadisten verloren zu haben, trotz jahrelanger Befestigungen, Tunnelgrabungen und dem Bau von Festungen in den Städten entlang der Straßen Damaskus-Aleppo (bekannt als M5) und Aleppo-Latakia (M4) die Stellung zu halten. Diese Dschihadisten setzen sich aus einer Mischung ausländischer Kämpfer aus Dutzenden verschiedener Länder zusammen, aber hauptsächlich aus den tadschikischen, uigurischen, turkmenischen und arabischen Dschihadisten, die unter Hayat Tahrir asch-Scham (früher ISIS, früher al-Qaida in Syrien, früher al-Nusra) unter verschiedenen Bannern kämpfen: von al-Qaida (Hurras al-Din), Dschund al-Aqsa bis Ahrar asch-Sham und vielen anderen Namen.

Die Hisbollah stoppte am vergangenen Freitag einen Angriff, der darauf abzielte, Al-Eis zurückzuerobern und von dort aus die Tore von Süd-Aleppo zu erreichen. Die türkische Armee bombardierte die Hisbollah und die Zulfiqar-Brigade (iranischer IRGC, Fatimiyoun und Zeinabiyoun) in Talhiya, um von der Türkei unterstützten Dschihadisten zu erlauben, in einen Korridor von Binnish und Taftanaz nach Talhiyah und von dort nach Rasm al-Is, Rasm al-Saharidsch, Al-Eis strategischen Hügel bis Al-Hader vorzudringen. Trotz der intensiven türkischen Bombenangriffe, um die Straße für die Dschihadisten zu räumen, und trotz der Tötung von neun Hisbollah-Kämpfern und über 66 Verwundeten, gelang es den Dschihadisten nicht, durchzukommen. Die Hisbollah und ihre Verbündeten aus den Brigaden der Zulfiqar hielten die Stellung und stoppten den Vormarsch.

Nach der Tötung von 36 türkischen Soldaten und Offizieren (offiziell hat die Türkei bisher 41 Tote erklärt) hat Russland seine Luftwaffe für 48 Stunden am Boden gehalten. Die mangelnde Luftdeckung überraschte die Verbündeten Russlands, die zwar über Anti-Luft-Raketen verfügen, aber nicht damit rechneten, dass die Russen auf ihre vereinbarte Rolle verzichten würden. Der Türkei gelang es, den Vormarsch der syrischen Armee und ihrer Verbündeten für 48 Stunden zu stoppen. Alle an die Türken verlorenen Gebiete wurden jedoch innerhalb von 48 Stunden zurückerobert. Die Schlacht von Saraqib war die schlimmste. Die Hisbollah und die Zul-Fuqar-Brigade zogen sich nie aus dem Ostteil der Stadt zurück, während die Dschihadisten den Westteil kontrollierten.

Nach dem türkischen “unverhältnismäßigen Bombardement”, wie es von den russischen Generälen in Syrien beschrieben wurde, befahl Moskau seinen Luftwaffenkommandeuren, ein Dutzend syrischer Luftschutzbatterien an die Front zu eskortieren, um die syrischen Truppen vor jeglichen türkischen Bombenangriffen zu schützen. Syrien brachte die Tor-M1 und sein Pantsir-System mit und ergriff Maßnahmen, um die durch die türkischen Drohnen verursachten Verluste zu verringern.

Syrien und seine Verbündeten führten Nachtangriffe zur Befreiung der strategischen Stadt Saraqib durch und hielten ihre Stellungen in dieser Stadt. Die Hisbollah und der Iran verdreifachten die Zahl der Truppen entlang der 70 km langen Front (M5 und M4) gegen die Türkei und ihre Dschihadisten. Russland führte 27 Luftangriffe auf Saraqib durch und nahm die Luftbombardierung zur Unterstützung seiner Verbündeten wieder auf.

Russland erklärte, es könne “die Sicherheit der türkischen Luftfahrt in Syrien nicht mehr garantieren, nachdem Damaskus den Luftraum der Idlib gesperrt hat”. Die syrischen Luftabwehrsysteme haben etwa 7 türkische Drohnen abgeschossen. Die syrische Armee beweist unerschrockenen Mut, indem sie das türkische Militär stellt, bombardiert und von Angesicht zu Angesicht bekämpft. Die syrische Artillerie hat türkische Stellungen beschossen und fast ein Dutzend türkische Soldaten auf dem Schlachtfeld getötet. Präsident Bashar al-Assad entschied sich, sich gegen die Türkei zu stellen, was nicht einmal sein Vater Hafiz gewagt hat.

Dies ist eine Reaktion auf die Tötung und Verwundung einer großen Zahl syrischer Soldaten durch die Türkei. Syrien befindet sich seit neun Jahren im Krieg und hat erhebliche Verluste erlitten. Auf der anderen Seite verfügt die Türkei über eine der prominentesten NATO-Armeen mit den modernsten Mitteln. Einer kleinen und reduzierten syrischen Armee ist es nun gelungen, türkische Soldaten auf dem Schlachtfeld zu töten, türkische Panzer zu vernichten und ihre Drohnen abzuschiessen.

Die Türkei hat ihre direkten Bombardierungen gegen die Hisbollah und die Zulfiqar-Brigade eingestellt. Der Iran und die Hisbollah drohten, die Türkei anzugreifen, falls die Bombardierungen fortgesetzt würden. Nahezu 2000 türkische Offiziere und Soldaten stehen nun unter dem “Schutz” der Hisbollah und des Iran auf 14 Beobachtungsposten in den syrisch kontrollierten Gebieten, wo sie vor Ort versorgt werden. Ein Treffen zwischen den Iranern und der türkischen Armee und ein Nachrichtenaustausch zwischen der Hisbollah und Ankara fanden statt, bei dem erklärt wurde, dass jeder Zusammenstoß zwischen den beiden die Levante und die Türkei in eine umfassende Konfrontation führen würde, die niemand gewinnen könnte. Der Kampf in Syrien sollte nicht gegen die Türkei geführt werden, und Erdogan muss verstehen, dass die Präsenz seiner Truppen auf syrischem Gebiet nicht akzeptabel ist.

Moskau verlegte seine Militärpolizei und seine Spezialeinheiten nach Saraqib, um eine Linie zu ziehen, wenn die Türkei die Stadt erneut angreifen will. Die Angriffe der türkischen Armee haben nichts gebracht, und die syrische Armee und ihre Verbündeten gewinnen an Fahrt und haben die Oberhand. Was treibt Erdogan dazu, mit seiner eigenen Armee an der Seite der Dschihadisten um die Kontrolle über zwei Straßen zu kämpfen, deren Deeskalation und Ausrufung einer entmilitarisierten Zone im Jahr 2018 er bereits zugestimmt hatte?

Nach Angaben von Entscheidungsträgern in Syrien bat Präsident Erdogan seinen russischen Amtskollegen, seinen Streitkräften die Besetzung eines 50 km tiefen Gebiets im Nordosten Syriens zu gestatten. Zu Beginn reagierte Russland nicht auf den türkischen Vorstoß, die US-Truppen zu ersetzen, die beschlossen, ihre Präsenz in Syrien auf den Diebstahl syrischen Öls, d.h. um die Ölquellen in Nordost-Syrien herum, zu beschränken. Als die USA umgruppiert wurden, bat Russland die Türkei, ihre Operationen in den Provinzen al-Hasaka und Raqqa einzustellen. Erdogan senkte daraufhin seine Forderung und bat um eine 30 km tiefe Pufferzone.

Russland hat gute Beziehungen zu den Kurden und möchte, dass Syrien vereint wird und alle ausländischen Kräfte Syrien verlassen. Erdogan sagte, er sei bereit, die M5 und M4 im Austausch für die Kontrolle von Ain al-Arab (Kobane) zu räumen. Putin lehnte es ab und stimmte mit dem Iran und Damaskus überein, die Dschihadisten entlang der M5 und M4 durch eine militärische Kraft zu entfernen. Erdogan fühlte sich aus der Vereinbarung ausgeschlossen, weil seine Dschihadisten sich nicht behaupten konnten und sich als unfähige militärische Kraft gegen Syrien und seine Verbündeten erwiesen. Deshalb wurde die türkische Armee in den Kampf gedrängt, unterstützt von Drohnen, F-16, Präzisionsraketen und Artillerie. Heute kämpft sie im Namen der Dschihadisten, die nach dem Abkommen von Sotschi vor mehr als einem Jahr von der Türkei hätte eliminiert werden müssen.

Die Türkei will die Stationierung der Truppen vor Ort wieder dorthin bringen, wo sie vor der Schlacht von Idlib war, und fordert die Einhaltung des Abkommens von Astana, aber aus einer schwächeren Position heraus. Dafür ist es zu spät, und die Abkommen haben in Syrien ein kurzes Leben! Ankara wird den Status quo akzeptieren und sich darauf vorbereiten müssen, Idlib ohne weitere Zugeständnisse im kurdischen Gebiet zu verlieren. Das bedeutet nicht, dass Erdogan alle von ihm besetzten syrischen Gebiete kampflos akzeptieren und aufgeben wird. Das Putin-Erdogan-Treffen wird wahrscheinlich nicht alle Differenzen beenden, und vieles muss möglicherweise auf das bevorstehende Putin-Erdogan-Rohani-Treffen in diesem Monat in Teheran verschoben werden.

Erdogan scheint die Hilfe vergessen zu haben, die Putin und Rohani ihm während des gescheiterten Putschversuchs 2016 gewährt haben. Er zeigt Rücksichtslosigkeit und glaubt fälschlicherweise, dass seine potenziellen Partner schwach sind. Der türkische Präsident räumt seinen Ambitionen zur Gebietserweiterung Vorrang vor seinen Handels- und Partnerschaftsbeziehungen mit Russland und dem Iran ein. Die türkische Armee knirscht mit den Zähnen über Idlib. Der osmanische Sultan hat den Zaren von Russland in der Vergangenheit nie besiegt, und in Syrien wird er sicher nicht erfolgreich sein…

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

