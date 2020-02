Wie nun auch die FAZ aus einer Wetteranomalie in der Westantarktis ein „Sommerwetter rund um den Südpol“ macht

von Dr. Gert Maichel – https://kaltesonne.de

Am 13. Februar 2020 veröffentlichte Joachim Müller-Jung einen Artikel in der FAZ, in dem er aus einen kurzzeitigen Rekordtemperaturwert an der von Argentinien betriebenen Station Esperanza auf der Antarktischen Halbinsel „Sommerwetter rund um den Südpol“ (so die Überschrift) machte. Das wird dann mit weiteren Hinweisen auf das gesamte antarktische und globale Wettergeschehen kräftig gemischt, so dass dem uninformierten Leser wirklich das Gruseln kommen kann.

Noch nie seit Beginn der Temperaturmessungen hätte es global einen so warmen Januar gegeben. Mit 1,14 Grad Celsius sei der globale Januarwert gegenüber dem Durchschnitt des 20-sten Jahrhunderts übertroffen worden, so wird die US-amerikanische Behörde für Ozean- und Atmosphärenforschung (NOOA) zitiert. Damit sei um „vierhundertstel Grad“ der bisherige Rekord von 2016 eingestellt worden. Nicht allein diese Rekordwerte könnten als Beleg für den „von Menschenhand angefachten Klimawandel“ gelten, auch die Tatsache, dass die 10 wärmsten Januar-Monate in diesem Jahrhundert gelegen hätten, könnte mit natürlichen Klimaschwankungen nicht erklärt werden. Außerdem sei nach Angaben der Weltwetterbehörde (WMO) das vergangene Jahrzehnt das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen.

Wenn man all diesen Meldungen nachgeht, dann ergibt sich allerdings ein anderes Bild, das Herrn Müller-Jung aber offensichtlich nicht in den Artikel passte. Zunächst einmal sollte er die NOOA Publikation vom 13.2.2020 genauer zitieren. Dort sind es auf Celsius bezogen nur zweihundertstel Grad über dem Rekordwert vom Januar 2016. Dass eine solche minimale Abweichung im Rauschen der Messwerte untergeht, sei einmal dahingestellt.

