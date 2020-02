Ist der Iran schlecht beraten, seine regionalen Verbündeten zu finanzieren, während er sanktioniert wird?

von Elijah J Magnier – https://ejmagnier.com

Translated by: M.P.

Viele Iraner stellen die Vorteile der Bewaffnung und Finanzierung der vielen Verbündeten des Iran im Nahen Osten in Frage, während der Iran unter dem bisher härtesten “Maximaldruck” der USA leidet. Irans Verbündete sind über Afghanistan, Jemen, Irak, Syrien, Libanon und Palästina verteilt. Ist die iranische Unterstützung dieser Verbündeten die Hauptursache für die aggressive Haltung der USA gegenüber dem iranischen Volk und seinem Staat, oder gibt es andere Faktoren? Was bringt den Iran dazu, diese Verbündeten zu finanzieren und sie mit den modernsten Kriegsgeräten zu versorgen und bereit zu sein, auf ihrem Territorium zu kämpfen und zu sterben?

Seit sich Irans “Islamische Revolution” 1979 unter der Führung von Imam Khomeini durchsetzte, wurde das Land stark sanktioniert, wobei die Sanktionen mit der Ankunft fast jedes neuen US-Präsidenten zunahmen. 1979 hatte der Iran keine Verbündeten, sondern war von Feinden umgeben. Seine regionalen Nachbarn unterstützten gemeinsam mit westlichen Ländern Saddam Husseins Krieg gegen die “Islamische Republik”. Der Krieg der USA gegen den Iran hat seinen Ursprung im Sturz seines Stellvertreters, des Pahlavi-Schahs. Es wurde offengelegt, wie die CIA 1953 in einem organisierten Staatsstreich gegen den demokratisch gewählten Premierminister Mohammad Mossadegh Pahlavi an die Macht brachte, um das iranische Öl unter US-amerikanisch-britischer Kontrolle zu halten. Die Demokratie war nie das eigentliche Thema: westlich provozierte Kriege können als durch Interessen und das Streben nach Dominanz motiviert verstanden werden. Aber Versuche, Regime zu stürzen, werden vom Westen immer öffentlich im Namen von Freiheit und Demokratie gerechtfertigt.

Im Jahr 1979 stellten die USA eine Falle, um die Sowjets in die Invasion Afghanistans zu ziehen, indem sie die Mudschaheddin unterstützten, aus denen al-Qaida hervorgegangen war. Dieses katastrophale Ergebnis und ähnliche destruktive Phänomene werden gewöhnlich als “unbeabsichtigte Folgen” bezeichnet, um die verheerenden Kosten dieser wilden Eingriffe in das Leben anderer Menschen und in das Weltgeschehen zu rationalisieren. Im Jahr 2001 fielen die USA jedoch in genau denselben Sumpf zurück und fielen mit Zehntausenden von US-Soldaten in Afghanistan ein. Der Plan der USA bestand darin, den Weg für eine mögliche Rückkehr Russlands nach Eurasien zu blockieren, die Russen zu schwächen und den Iran mit einer Kette feindlicher Elemente einzukreisen, alle betroffenen Länder, insbesondere die ölreichen Staaten, zur Unterwerfung zu zwingen und so ein mögliches Bündnis mit Russland und China zu verhindern. Dies ist nach wie vor das Ziel der USA im Nahen Osten. Die Geschichte war nie ein guter Wegweiser für mächtige Führer und ihre Verwaltungen, weil sie sich offenbar nicht ihren Lektionen unterworfen sehen.

Dem Iran wurden Verbündete entzogen. Mit der Zustimmung der Golfstaaten, insbesondere Saudi-Arabiens, drang Israel 1982 in den Libanon ein, um die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) unter Führung von Jassir Arafat, der die Friedensinitiative von König Fahd abgelehnt hatte, zu beseitigen und zu unterwerfen. Die “unbeabsichtigten Folgen” der Invasion und der Besetzung der ersten arabischen Hauptstadt – Beirut – durch Israel boten dem Iran jedoch eine ausgezeichnete Gelegenheit, auf die Forderungen einer Gruppe von Libanesen zu reagieren, die um Hilfe baten, um sich gegen den israelischen Aggressor zu stellen. Imam Khomeini antwortete seinen libanesischen Besuchern (die das Entsetzen und die Tötung durch die israelische Kriegsmaschine beschrieben): “al-Kheir fi-ma Waq’aa”, was in etwa bedeutet: “Was geschehen ist, ist ein Segen”. Seine Besucher verstanden die Bedeutung von Khomeinis Worten erst viele Jahre später.

Der Iran fand in den libanesischen Schiiten einen fruchtbaren Boden, um Samen für seine Ideologie zu pflanzen. Der Boden wurde bereits 1978 vorbereitet. Libanesische islamistische Anhänger von Muhammad Baqir as-Sadr wurden bereits in verschiedenen palästinensischen Lagern ausgebildet, unter anderem im Ausbildungslager az-Zabadani (Syrien), und hatten sich der palästinensischen Sache angeschlossen. Als Imam Khomeini die Macht im Iran übernahm, bat Sayyed Muhammad Baqir as-Sadr seine Anhänger im Irak und im Libanon, dem Imam Khomeini die Treue zu erklären und “mit ihm zu verschmelzen, wie er mit dem Islam verschmolzen ist” (was bedeutet: “adoptieren Sie Imam Khomeini als Ihren Imam und Mardschaʿ-e Taghlid”). Der Iran stellte eine große ideologische Kompatibilität mit den libanesischen Schiiten her, die in der Vergangenheit im Libanon als Bürger zweiter Klasse betrachtet wurden. Ihre Gebiete im Süden des Libanon galten als frei verfügbar und wurden Israel von libanesischen Führern, Eliten und Regierungen angeboten.

Die iranische Verfassung sieht vor, dass die iranische Regierung jede Gruppe oder jedes Land unterstützt, das unter einem Unterdrücker leidet. Ihre Haltung passt perfekt zu den unterdrückten libanesischen Schiiten.

Das iranische IRGC (Iranisches Korps der Revolutionsgarden) reiste in den Libanon und verschickte seine Waffen über Syrien, um den islamischen Widerstand im Libanon, der später als Hisbollah bekannt wurde, zu stärken und ihr Land vor dem Besatzer zu verteidigen. Es war daher notwendig, eine strategische Beziehung zum syrischen Präsidenten aufzubauen, da die meisten Lieferungen über Syrien ankamen.

Die iranisch-syrischen Beziehungen durchliefen verschiedene Höhen und Tiefen. Sie hatten ihren Höhepunkt in den letzten Jahren der Herrschaft von Präsident Hafiz al-Assad erreicht, als sein Sohn Baschar für die Beziehungen zum Libanon und insbesondere zur Hisbollah verantwortlich war.

Die Schicksale des Libanons, Syriens und des Iran wurden miteinander verknüpft. Als die USA 2003 den Irak besetzten, hatte Präsident Baschar al-Assad Mühe, sein Land aus dem Konflikt herauszuhalten. Der Kreis um den Iran wurde enger, und die US-Truppen besetzten den benachbarten Irak. Die Beseitigung von Saddam Hussein war in der Tat ein Segen für das iranische Regime. Saddam war jedoch so schwach, dass er keine wirkliche Gefahr für den Iran darstellte. Das US-Embargo hatte ihn geschwächt, und nach seiner Invasion in Kuwait und der Bombardierung Saudi-Arabiens hatte er keine Freunde in den Golfstaaten.

Die USA hinderten den Iran daran, den irakischen Widerstand gegen den Sturz Saddam Husseins zu unterstützen, und errichteten stattdessen ihre eigene Kontrolle über Bagdad. Das nächste Ziel der USA war Syrien und der Libanon. Außenminister Collin Powell warnte Präsident Assad, dass er der nächste auf der Liste der Präsidenten sei, die abgesetzt werden müssten, wenn er Hamas und Hisbollah weiterhin Unterstützung anbiete. Die USA erklärten sich selbst zur Besatzungsmacht, und das Recht der Iraker, ihr Land zu verteidigen, wurde in den Resolutionen der Vereinten Nationen anerkannt. Assad unterstützte wie der Iran und Saudi-Arabien den Aufstand gegen die US-Besatzungstruppen im Irak. Die Saudis lehnten eine schiitisch dominierte Herrschaft über den Irak ab. Die Iraner waren die nächsten auf der US-Liste. Für den Iran war der Kampf gegen die USA auf irakischem Boden viel weniger kostspielig als der Kampf auf iranischem Boden. Die Stärkung der irakischen Verbündeten war daher ein wesentlicher Bestandteil der iranischen nationalen Sicherheit und eine wichtige Verteidigungslinie.

Im Jahr 2006 drängte die Bush-Regierung einen unvorbereiteten israelischen Premierminister Olmert dazu, der Zerstörung der Hisbollah zuzustimmen. Dies war eine Gelegenheit, Syrien zu erobern und die Lieferung iranischer Waffen zu unterbinden. Die USA und ihre Verbündeten wollten den Kreis um den Iran schließen, indem sie ihren starken Verbündeten im Libanon ausschalteten. Die Hisbollah war ein Hindernis für das amerikanisch-israelische Projekt, alle Araber an den Verhandlungstisch zu bringen, die palästinensische Sache und ihre Verteidiger auszuschalten und den Iran als Vorspiel zum Sturz seiner Regierung zu schwächen.

Als Israel 2006 den Libanon bombardierte und dort einmarschierte mit dem Ziel, die Hisbollah zu besiegen, öffnete Präsident Assad seine Lagerhäuser und bot Dutzende von strategisch wichtigen Panzerabwehrraketen und alles an, was die Hisbollah zum Zurückschlagen brauchte, ungeachtet der israelischen Luftwaffenüberlegenheit. Assad wurde zu einem wesentlichen Partner bei der erfolgreichen Niederlage Israels im Libanon. Der Sturz der Hisbollah hätte verheerende Folgen für Syrien und den Iran gehabt. Die Verbindung mit den Schicksalen und Bündnissen der libanesisch-syrisch-irakisch-iranischen Front war für das Überleben beider Länder notwendig.

Im Jahr 2011 erklärte die Welt Syrien den Krieg. Es dauerte zwei Jahre, bis Präsident Assad erkannte, dass es sich um eine regionale und internationale Verschwörung handelte, die darauf abzielte, in der Levante Chaos zu schaffen und einen gescheiterten, von Dschihadisten dominierten Staat zu produzieren. Dieselben ideologischen Dschihadisten, die zuerst in Afghanistan angesiedelt wurden, expandierten und boten den USA ein perfektes Werkzeug, um den Iran und seine Verbündeten zu vernichten. Die regionalen und weltweiten Geheimdienste infiltrierten die Dschihadisten und verstanden ihre Stärken und Schwächen sehr gut. Sie waren gut geeignet, die iranische Ideologie und den Verbündeten des Iran zu bekämpfen. Der wahhabitische Dschihadismus war das perfekte Krebsgeschwür, um den Iran an vielen Fronten zu zerstören.

Die Dschihadisten wuchsen im Irak und expandierten in Syrien unter den Augen der USA, wie US-Geheimdienstquellen selbst enthüllten. Die Levante war der perfekte und passendste antike Ort, an dem sich die Dschihadisten ausbreiten konnten. Zu diesem Zeitpunkt bat Präsident Assad seine Verbündeten um Unterstützung. Die iranischen IRGC-Truppen kamen nach Damaskus, und die Reise zur Befreiung Syriens begann. Syrien bot dem Iran, wie der Irak, eine wichtige Verteidigungslinie an. Es war eine weitere Plattform, um auf nicht-iranischem Boden – einen Feind zu bekämpfen, der kurz davor stand, in den Iran einzufallen (wenn Syrien besiegt worden wäre). Eine Gelegenheit, die der Iran wegen der strategischen Bedeutung Syriens nicht verpassen durfte.

Es dauerte bis September 2015, bis Russland aufwachte und in der nahöstlichen Arena, insbesondere in Syrien, intervenierte. In all diesen Jahren planten die USA, Russland keinen Platz für die Bildung von Allianzen zu lassen und sich darauf vorzubereiten, den Iran und seine Verbündeten, die “Achse des Widerstands”, die sich gegen die US-Hegemonie im Nahen Osten stellt, zu besiegen. Alle Golfstaaten erlagen der US-Macht, und heute beherbergen sie die größten US-Militärstützpunkte in der Region. Die USA hatten Zehntausende von Truppen in diese Stützpunkte entsandt und verfügten durch sie über eine Feuerkraft, die jedem Land der Welt überlegen war. Dennoch blieben der Iran und die Levante (Syrien und Libanon) dem Versuch der USA, eine vollständige Dominanz zu erlangen, unempfindlich gegenüber.

Ohne die Verbündeten des Irans hätten sich alle militärischen Bemühungen der USA allein auf den Iran konzentriert. Die USA wären von Sanktionen zu einem militärischen Angriff übergegangen, ohne dass sie schlimme Konsequenzen hätten befürchten müssen. Heute müssen die USA die unzweifelhafte Tatsache berücksichtigen, dass ihre Verbündeten in Palästina, Libanon, Syrien und Irak im Falle eines Angriffs auf den Iran den USA und ihren Verbündeten im Nahen Osten die Hölle öffnen werden. Vierzig Jahre iranischer Unterstützung für ihre Verbündeten haben einen Schutzwall um den Iran errichtet und ein Band geschaffen, durch das alle Verbündeten ihr Schicksal mit dem des Iran verbinden. Es gibt keine Verbündeten in der Welt, auf die sich ein Land verlassen könnte, das seine Männer leichter opfert und für eine ideologische Motivation und gemeinsame Ziele eintritt. Der Iran investiert nicht nur in seine Partner, sondern auch in seine eigene Sicherheit und sein Wohlergehen. Der Iran ist bereit, die gleichen Opfer zu bringen, die seine Verbündeten erbringen, um sie bei Bedarf zu unterstützen.

Viele Libanesen und Iraker haben im irakisch-iranischen Krieg gekämpft. Tausende iranische, irakische und libanesische Angehörige der Hisbollah (und andere Verbündete) verloren ihr Leben in Syrien, um das Wohlergehen des syrischen Verbündeten zu schützen und zu verhindern, dass das Land in die Hände der Dschihadisten fällt.

Viele Iraner und Libanesen wurden im Irak getötet, um die Iraker gegen den Terror von ISIS zu unterstützen. Die Iraner und die libanesische Hisbollah befinden sich heute im Jemen und unterstützen ihn gegen die von den Saudis angeführten genozidalen Massaker. Der Iran und die libanesische Hisbollah gingen das Risiko ein, die Palästinenser und ihre Sache zu unterstützen, um ihr Land zu befreien, einen eigenen Staat und das Recht auf Rückkehr in die Heimat zu haben. Kein Verbündeter der USA ist irgendwo auf der Welt bereit, den USA eine vergleichbare Solidarität entgegenzubringen. Der Iran schuf tiefe Allianzen, wo die USA dies nicht getan haben.

Der Iran hat nach der unrechtmäßigen Ermordung von Generalmajor Qassem Soleimani den Militärstützpunkt Ain al-Assad der USA offen angegriffen. Kein anderes Land in der Welt hat es gewagt, die USA von Angesicht zu Angesicht anzugreifen und über hundert Opfer unter den Mitgliedern des US-Dienstes zu verursachen, während es weiterhin die US-Hegemonie herausfordert. Es war nicht nötig, dass der Iran seine Verbündeten auffordert, in seinem Namen zu handeln. Der Iran und seine Partner auf dem Schlachtfeld sind gegen ihre Feinde vereint. Die USA wollen einen Iran ohne Raketen, ohne bewaffnete Drohnen und ohne Zugang zu nachrichtendienstlicher Kriegsführung. Diese Programme haben sich als entscheidend erwiesen, um das Land zu schützen und zu verhindern, dass es verwundbar wird. Hätte der Iran nicht die Verbündeten, die er heute hat, und nicht die Raketen, die er hergestellt hat, hätten die USA ohne zu zögern zurückgeschlagen.

Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Der Iran und seine Verbündeten befinden sich noch immer im Zentrum des Kampfes, und die USA und Israel sitzen nicht untätig daneben. Die Solidarität zwischen dem Iran und seinen Verbündeten ist mehr denn je erforderlich. Die Frage, wie viel der jährlichen Haushaltsmittel der Iran für seine Partner ausgibt, ist nicht relevant, auch wenn sich die einfachen Iraner vielleicht beschweren und sogar die Vorteile in Frage stellen. Der Opfergeist, der die Verbündeten im gegenseitigen Schutz vereint, darf sich nicht auf monetäre Erwägungen beschränken. Er ist unbezahlbar.

