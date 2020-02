Je dreister die Lüge, desto Meeresspiegel

von Stefan Boehnke

Wie man erfolgreich Propaganda macht, ist längst kein Geheimnis mehr:

“ Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden. Dann wird sie geglaubt.“

“ Je dreister die Lüge, desto eher wird sie geglaubt. “

“ Wer erfolgreich lügt, lügt immer dreister. “

Die Suchbegriffe “ Meeresspiegel „, “ Thunberg “ zeigen ein neues argumentfreies Panikvideo für die Regenbogenpresse, um den Meeresspiegelanstieg zu propagieren.

Wer das Glück hatte, den Unterricht in den Naturwissenschaften nicht zu schwänzen, rechnet also fix nach.

Prämissen (da wir’s wissenschaftlich lieben, so wenig wie nötig)

Alfred Wegener hat die Plattentektonik begründet: Die Kontinente schwimmen auf dem Erdinneren (Asthenosphäre), ihr festes Gestein ist also spezifisch leichter, als das zähflüssige Gestein des Erdinneren. Ebenfalls auf dem Erdinneren schwimmen die Ozeane. Da die Kontinente spezifisch erheblich schwerer sind, als die Ozeane und zum Teil erheblich über den Meeresspiegel hinausragen, müssen sie erheblich tiefer als die Ozeane ins Erdinnere eintauchen, um den erfordelichen Auftrieb zu erhalten, unter dem Himalaya sind es z.B. 70Km. Das System ist im Gleichgewicht. Die Erde ist zu 70% von Wasser bedeckt und zu 30% von Land.

Und jetzt rechnen wir: ein Gedankenexperiment.

Wir entnehmen den Ozeanen eine Schicht von einem Meter Wasser – dadurch fällt der Meeresspiegel um einen Meter – und platzieren dieses Wasser auf den Kontinenten, z.B. als Eis. Das System ist nicht mehr im Gleichgewicht ! Die Kontinente haben den Auftrieb von einem Meter Wasser verloren und haben das Gewicht von 2 1/3 Meter Wasser gewonnen, müßten also 1 Meter + 2 1/3 Meter = 3 1/3 Meter in Wasser einsinken, damit ihr Auftrieb wieder ihrem Gewicht entspricht. Die Kontinente schwimmen aber nicht auf Wasser, sondern auf dem Erdinneren, für welches ein spezifisches Gewicht von 3,3 angegeben wird, sie werden also nur 3 1/3 : 3,3 Meter eintauchen. Also fast exakt einen Meter, und das ist fast genau die Strecke, um die wir den Meeresspiegel in unserem Gedankernexperiment eingangs abgesenkt haben.

Statt mit einem Meter kann man natürlich auch mit X Metern rechnen, man kann auch das exakte spezifische Gewicht des Meereswassers einsetzen, was die Sache weiter verkompliziert, da ja Eis auf den Kontinenten aus Süßwasser zu bestehen pflegt, das spielt aber alles keine große Rolle, da wir das spezifische Gewicht des Erdinneren nicht genau kennen, so finden sich z.B. auch Werte von 3,5.

Wenn wir nun die 2 1/3 oder X Meter Eis auf den Kontinenten wieder abschmelzen, wie das Klimahysteriker (vulgo: Klimawissenschaftler) ja so gerne tun, wird jedenfalls der Meeresspiegel um fast genau 0,00 Meter steigen.

