Das Koch-Soros Quincy-Projekt: ein abgewrackter Zug von neokonservativen und „humanitären“ Interventionisten

Diejenigen, die hofften, dass die nicht-interventionistische Sache wirklich gestärkt wird, wenn sich ein paar Oligarchen, die mit globalem Interventionismus ein Vermögen gemacht haben, zusammenschließen und Millionen in Washingtoner Denkfabriken pumpen, werden von dem Eisenbahn-Wrack schwer enttäuscht sein, das die Koch/Soros-Allianz hervorgebracht hat.

Das Ergebnis war bisher keine tektonische Verschiebung zugunsten einer neuen Richtung mit neuen Gesichtern und neuen Ideen, sondern eher eine Gelegenheit für dieselben alten Washingtoner Think Tanks, die jetzt mit noch mehr Geld überschwemmt werden, um ihren geliebten Interventionismus neuerdings als „Zurückhaltung“ zu bezeichnen.

Das Flaggschiff dieses neuen Bündnisses, das Quincy Institute for Responsible Statecraft, wurde als ein weltbewegender Durchbruch verkauft – ein „seltsames Paar“ des „linken“ Soros und des „rechten“ Koch, die Differenzen mutig beiseite werfen, um sich zusammenzuschließen und „die endlosen Kriege zu beenden“.

Diese Organisation ist jetzt aufgestellt und funktioniert, und sie ist nicht schön.

Zunächst einmal ist die ganze Prämisse zutiefst fehlerhaft. George Soros ist kein „Linker“ und Koch ist kein „Rechter“. Es ist falsches Marketing, wie die Behauptung, dass das Trinken von Cola Light dünn macht. Beide sind globalistische Oligarchen, die weiterhin Hunderte von Millionen Dollar investieren, um eine Welt zu schaffen, in der die Eliten ohne Rechenschaftspflicht außer gegenüber sich selbst regieren, und „die Inter-Agentur“, und nicht ein gewählter Präsident der USA, die US-Außenpolitik bestimmt.

Wie der libertäre Intellektuelle Tom Woods einmal sagte: „Egal, wem Sie Ihre Stimme geben, am Ende bekommen Sie immer John McCain. Das ist genau die Welt, die Koch und Soros wollen. Es ist eine Welt von Davos mit Reißzähnen, nicht Mainstreet, USA.

Eine ’neue Vision‘?

Wer bezweifelt, dass Quincy nur eine Massenumfärbung für die gleiche gescheiterte Außenpolitik der letzten zwei Jahrzehnte ist, braucht nichts weiter zu machen als die erste große öffentliche Veranstaltung dieser Organisation, eine Konferenz zusammen mit dem Foreign Policy Magazine am 26. Februar – „Eine neue Vision für Amerika in der Welt“ – zu untersuchen.

So wie man alten Wein in neue Flaschen füllt, wird diese „neue Vision“ von denselben Personen und Institutionen präsentiert, die uns die „alte Vision“ gegeben haben – Sie wissen schon, diejenige, die sie jetzt zu bekämpfen vorgeben.

Wie sollte jemand, der daran interessiert ist, die Außenpolitik einzuschränken – ganz zu schweigen von tatsächlichem Nicht-Interventionismus – auf die Auftaktpräsentation der Konferenz des Quincy-Instituts „Perspektive der globalen Führung der USA im 21. Jahrhundert“ reagieren, die der in Ungnade gefallenen US-General David Petraeus zum Besten geben wird?

Petraeus ist neben vielen anderen Dingen ein Architekt der katastrophalen und gescheiterten „Aufstockungs“-Politik im Irak. Er ist immer noch überzeugt (zumindest bis vor einigen Jahren), dass wir im Irak „gewonnen“ haben … aber dass wir es nicht wagen, die Besatzung zu beenden, damit wir nicht verlieren, was wir „gewonnen“ haben. Was hat das mit „Zurückhaltung“ zu tun?

Als Chef der CIA schloss er sich mit der damaligen Außenministerin Hillary Clinton zusammen, um die brillante Idee zu entwickeln und voranzutreiben, al-Qaida und andere Dschihadisten direkt und offen auszubilden und auszurüsten, um die säkulare Regierung von Bashar Assad zu stürzen. Wie steht es hier mit der „Zurückhaltung“?

Auf einer durchgesickerten Tonbandaufnahme von einem Treffen der Fox-Nachrichtensprecherin Kathleen T. McFarland auf Geheiß des damaligen Fox-Vorsitzenden Roger Ailes mit Petraeus, um ihn zu überzeugen, für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren, sagte Petraeus ihr, dass die CIA seiner Ansicht nach „ein nationales Gut … ein Schatz“ sei. Dann sprach er sich für die Rolle der CIA in Libyen aus.

Aber die Absurdität, die Konferenz mit einem so unbelehrbaren kriegstreiberischen Interventionisten einzuleiten, ist nur der Anfang der Reise durch den Kaninchenbau der Quincy-Konferenz.

Die Schurkengalerie der Schlimmsten in Washington

Kurz nach dem in Ungnade gefallenen General folgt eine hohe Vertreterin des German Marshal Fund, Julianne Smith, um uns „eine neue Vision für Amerikas Rolle in der Welt“ zu geben. Ihre Organisation, so werden sich die Leser erinnern, ist für einige der ungeheuerlichsten kriegstreiberischen Propagandaaktionen verantwortlich.

Der German Marshal Fund gründete und finanziert das Bündnis zur Sicherung der Demokratie, eine Organisation, die von so namhaften Befürwortern der „Zurückhaltung“ wie der neokonservativen Ikone William Kristol, dem Leiter des John-McCain-Instituts David Kramer, Michael „Trump ist ein Agent Putins“ Morell und u.a. dem ehemaligen Heimatlandsicherheit-Chef, der mit der Verängstigung der Amerikaner Millionen verdient hat, dem ehemaligen Flughafen-Scanner-Verkäufer Michael Chertoff geführt wird.

Das Bündnis zur Sicherung der Demokratie war für das diskreditierte „Hamilton 68 Dashboard“ verantwortlich, ein magisches Werkzeug, von dem sie behaupteten, es würde „russische Bots“ in den sozialen Medien suchen und zerstören. Nachdem der Propagandawert einer solchen Farce geerntet worden war, gab Bündniskollege Clint Watts zu, dass die ganze Sache ein Schwindel war.

Wir gehen weiter, um die Gräuel auf dieser Konferenz nicht zu überspielen, und kommen zu dem „Wissenschaftler“, Mehdi Hasan, der die Sektion über den Nahen Osten moderiert, der tatsächlich einen Brief an Facebook schickte und forderte, dass das Social-Media-Unternehmen mehr politische Reden zensiert! Er hat das angegriffen, was er „Fundamentalisten der Redefreiheit“ nennt.

Dazu kommt Patrick Cronin vom durch und durch – und mit Stolz – neokonservativen Hudson-Institut. Cronins gesamte berufliche Laufbahn besteht aus einer Position nach der anderen im Zentrum der verschiedenen „Regimewechsel“-Fabriken in Washington. Von einer Direktorenstelle am falsch benannten US-Friedensinstitut über eine „drittrangige Position“ bei der US-Agentur für internationale Entwicklung bis hin zum „leitenden Direktor des asiatisch-pazifischen Sicherheitsprogramms am [neokonservativen] Zentrum für eine neue amerikanische Sicherheit“. Das ist eine Stimme der „Zurückhaltung“?

Später sind im Abschnitt “ Beendigung des endlosen Krieges“ mindestens zwei Redner zu hören, die absolut gegen diese Idee sind. Rosa Brooks, Senior Fellow der „liberal interventionistischen“ New America Foundation, schrieb vor nicht allzu langer Zeit: „Es gibt keine Friedenszeit.“ In dem Artikel argumentierte sie, dass es vorteilhaft sei, „die Bemühungen aufzugeben, zunehmend willkürliche Grenzen zwischen Friedens- und Kriegszeiten zu ziehen und sich stattdessen auf die Entwicklung von Institutionen und Normen zu konzentrieren, die in der Lage sind, Rechte und rechtsstaatliche Werte jederzeit zu schützen“. Mit anderen Worten: Der Krieg ist endlos, reißen Sie sich also zusammen und gewöhnen Sie sich an ihn.

Dies könnte der Schlüssel dafür sein, wie man den endlosen Krieg beendet. Hören Sie einfach auf, ihn „Krieg“ zu nennen.

Brooks‘ Podiumskollege Tom Wright stammt aus dem Epizentrum des liberalen Interventionismus, der Brookings Institution, wo er Direktor des „Center on the United States and Europe“ ist. Brookings liebt „humanitäre Interventionen“ und hat Beiträge veröffentlicht, die versuchen, uns davon zu überzeugen, dass der Angriff auf Libyen kein Fehler war.

Wright selbst wird in der aktuellen Ausgabe der Publikation Foreign Affairs des Council on Foreign Relations vorgestellt, in der er mit dem alten interventionistischen Schibboleth argumentiert, dass die Katastrophe im Irak nicht durch die US-Invasion, sondern durch Obamas Rückzug verursacht wurde.

Dieser Verfechter der „Zurückhaltung“ des Quincy-Instituts schließt sein neuestes Werk mit diesem Argument ab:

Jetzt ist nicht die Zeit für eine Revolution der US-Strategie. Die Vereinigten Staaten sollten weiterhin eine führende Rolle als Sicherheitsanbieter in globalen Angelegenheiten spielen.

Wie revolutionär!

Die Moderatorin des abschließenden Panels in der bevorstehenden ersten Konferenz des Quincy-Instituts ist Loren DeJonge Schulman, stellvertretende Direktorin des oben genannten Zentrums für eine neue amerikanische Sicherheit. Bevor sie sich diesem neokonservativen Think Tank anschloss, war Schulman als leitende Beraterin der nationalen Sicherheitsberaterin Susan Rice tätig! Unter ihren anderen internationalen Verbrechen werden sich die Leser daran erinnern, dass Rice eine Hauptarchitektin des US-Angriffs auf Libyen war.

Schulmans gesamte Karriere steht wiederum im Dienst der Kriegs- und der Regimewechselmaschine.

Die erste große Veranstaltung des Quincy-Instituts, die es als Schaufenster für eine neue Außenpolitik der „Zurückhaltung“ präsentiert, ist in Wirklichkeit nur eine weitere Zusammenkunft von Washingtons üblichen Kriegstreibern, Neokonservativen und „humanitären“ Interventionisten.

Quincy wurde von Menschen, die es besser wissen sollten, mit überschwänglichem Lob empfangen. Jeder dieser Schwärmer, der sich diese erste Konferenz in Quincy ansieht und weiterhin behauptet, dass eine Revolution in der Außenpolitik im Gange ist, lügt entweder uns oder sich selbst an.

Aber warten Sie … da ist noch mehr!

Leider gehen die Auswirkungen über dieses spezielle neue Institut und dieses spezielle Ereignis hinaus.

Diejenigen, die weiterhin die Behauptung aufrechterhalten, dass Koch und Soros ihren Standpunkt ändern und nun Zurückhaltung und Nichtinterventionismus unterstützen, sollten erklären, warum die am stärksten kriegstreiberischen und interventionistischen Organisationen sich auf der Empfängerseite der Großzügigkeit der Oligarchen befinden.

Erst vor wenigen Tagen beschrieb ein glühender Artikel in Politico die Empfänger von Millionen von Koch-Dollars zur Förderung von „Zurückhaltung“. Wer führt die Koch-Brigaden im Kampf für eine nicht-interventionistische, „zurückhaltende“ Außenpolitik an?

Politico verrät:

Der libertäre Wirtschaftsmagnat Charles Koch verteilt neue Zuschüsse in Höhe von 10 Millionen Dollar, um Stimmen der militärischen Zurückhaltung bei amerikanischen Think Tanks zu fördern, ein Teil der wachsenden Bemühungen Kochs, die außenpolitische Diskussion in den USA zu verändern.

Die Zuschüsse, deren Einzelheiten ausschließlich POLITICO bekannt gegeben wurden, werden auf vier Institutionen aufgeteilt: den Atlantic Council, das Center for the National Interest, den Chicago Council on Global Affairs und die RAND Corporation.

Der Atlantikrat treibt die US-Außenpolitik seit Jahren in Richtung eines Krieges mit Russland und pumpt endlose falsche Propaganda und Neokon-Lügen, um die Idee zu nähren, dass Russland einen „asymmetrischen Kampf“ gegen die USA führt, dass der Schlamassel in der Ukraine das Ergebnis einer russischen Invasion und nicht eines Staatsstreichs der Obama-Administration war, dass Russland Putins Agent Trump den Wahlerfolg in den Schoß geworfen hat und dass Moskau versucht, all unsere kostbaren Körperflüssigkeiten auszusaugen und zu verunreinigen.

Das „Disinfo-Portal“ des Atlantikrats, ein selbstbeschriebenes „interaktives Online-Portal und Leitfaden für den Informationskrieg des Kremls“, ist eine rohe, offene Kriegspropaganda. Es ist genau die Art von Kriegspropaganda, die drei Jahre lang eine Massenhysterie namens „Russiagate“ angeheizt hat, die sich zwar definitiv als völliger Betrug erwiesen hat, aber bis heute den Großteil von Washingtons Denken bei Linken wie bei Rechten belebt.

Der Atlantikrat arbeitet mit Hilfe eines „Digital Forensic Research Lab“, wie er es nennt, mit gigantischen sozialen Medien zusammen, um alle unabhängigen oder alternativen Nachrichtenquellen zu identifizieren und zu verbieten, die von der Ansicht abweichen, dass die USA von Feinden belagert werden, von Syrien bis zum Iran, von Russland bis China und darüber hinaus, und dass sie deshalb weiterhin jährlich eine Billion Dollar ausgeben müssen, um ihre Rolle als unipolare Supermacht aufrechtzuerhalten. Daher arbeitet der Atlantische Rat – eine von der US-Regierung finanzierte Einrichtung – mit den sozialen Medien zusammen, um jede Abweichung von den von der US-Regierung gebilligten außenpolitischen Positionen zum Schweigen zu bringen.

Und das ist die Art von Organisationen, von denen Koch und Soros behaupten, dass sie uns vor der interventionistischen Außenpolitik Washingtons retten werden?

Ebenso beunruhigend ist der „Kollateralschaden“, den die Koch/Soros-Allianz und ihr Wunschkind Quincy angerichtet haben. Es ist wirklich herzzerreißend zu sehen, wie einst lebendige und zuverlässig nicht interventionistische Emporkömmlinge wie das American Conservative Magazine (TAC) von der Vision seiner Gründer Pat Buchanan und Taki Theodoracopulos weggelockt wurden, um in die warme hegelsche Umarmung eines gut finanzierten Kompromisses zu schlüpfen. Es ist zu sehen, wie die einstmals mutige Publikation die Richtigkeit ihrer Position in Bezug auf den Irak-Krieg 2.0 beschmutzt, als praktisch ganz Washington Unrecht hatte.

Übrigens, und um die Verletzung noch zu verschlimmern, sind es genau diese Art von Washingtoner Institutionen, die TAC damals am heftigsten angegriffen haben, die sich heute als vertrauenswürdige Partner und sogar als „Experten“ wiederfinden!

TAC! Vorsicht! Es ist nicht zu spät, um aufzuwachen und die Täuschung zu riechen!

Wie man endlose Kriege beendet (Der einfache Weg)

Wenn ein Soros-Koch-Bündnis tatsächlich daran interessiert wäre, endlose US-Kriege zu beenden und unsere derzeit hyper-interventionistische Außenpolitik auf „Zurückhaltung“ auszurichten, würde es einfach ankündigen, dass kein weiterer Cent an Wahlkampfspenden an irgendeinen Kandidaten für das Repräsentantenhaus, den Senat oder den Präsidenten geht, die nicht öffentlich schriftlich gelobt haben, gegen ein Gesetz zu stimmen oder ein Veto einzulegen, das nicht eine Reduzierung der Militärausgaben vorsieht, das im Ausland Sanktionen verhängt, Regierungen im Ausland bedroht, Gelder heimlich oder offen zur Destabilisierung oder zum Sturz von Regierungen im Ausland beschlagnahmt oder das Auslands-„Hilfe“ an eine Regierung im Ausland schickt.

Es würde Pfennige kosten, eine solche Ankündigung zu machen und sich daran zu halten, und das Ergebnis wäre eine massive Verschiebung in der amerikanischen Politik hin zu dem, wofür sich das derzeitige Bündnis selbst bewirbt.

Aber Koch/Soros wollen nicht wirklich die endlosen US-Interventionen in Übersee beenden. Sie wollen die gleichen alten Denkfabriken finanzieren, die für die Katastrophe verantwortlich sind, die die US-Außenpolitik darstellt, sie wollen den Interventionismus in Nichtinterventionismus umfärben und hoffen, dass es keiner von uns Trotteln bemerkt.

Um das zu paraphrasieren, was Pat Buchanan in seiner historischen Rede auf der Konvention 1992 über die Demokraten gesagt hat, ist die Beschönigung von Washingtons höchst interventionistischen Einrichtungen und Experten zu „zurückhaltenden“ Nicht-Interventionisten „die größte einzelne Darbietung von Transvestismus in der politischen Geschichte Amerikas“.

