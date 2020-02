USA BEKOMMEN VORGESCHMACK WAS SIE ZUKÜNFTIG IN SYRIEN ERWARTET

von https://orbisnjus.com

Die Vereinigten Staaten, die selbsternannten Räuber syrischen Erdöls, haben kürzlich einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, was es bedeutet als unerwünschter Okkupant von aufgebrachten Syrern konfrontiert zu werden.

Ein Militärkonvoi, der sich in Syrien wie in ihrem Hintergarten aufhalten wollenden US-Truppen, beabsichtigte am 12.Februar das Dorf Khirabat Amu im Gouvernement Hasakah, Nordost-Syrien anzusteuern.

Dieses Vorhaben unterbinden wollende Ortseinwohner blockierten den Konvoi. Woraufhin es zu kurzweiligen Handgemengen kam, und die offensichtlich mit der Situation überforderten US-Soldaten das Feuer auf die erzürnten Dorfeinwohner eröffneten, und dabei einen 14 jährigen Jungen töteten.

Daraus resultierten kurz auflammende Feuergefechte, die aufgrund der Intervention russischer Militärpolizei und Einheiten der syrischen Armee umgehend im Keim erstickt wurden.

Dank der Präsenz von russischen und syrischen Militärkräften, vermochte die US-Patrouille von dannen zu ziehen. Diverse in den sozialen Medien kursierende Videos dokumentieren die erläuterten Geschehnisse ausführlich.

Vielleicht sollten die Vereinigten Staaten hin und wieder dem syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad zuhören. Dieser hat mehrfach angemerkt das die Beendigung der US-Okkupation entweder diplomatisch oder mit Waffengewalt herbeigeführt würde. In einem Interview mit dem russischen Nachrichtensender RT ließ Assad wie folgt verlauten:

” Wir haben keine andere Option! Dies ist unser Land, unser Recht und unsere Pflicht es zu befreien. Und die Amerikaner sollten abziehen. Irgendwie werden sie schon zum Abzug bewegt werden. Sie sind in den Irak ohne Rechtsgrundlage eingefallen, und schauen sie sich an was ihnen dort widerfahren ist. Sie müssen eine Lektion erteilt bekommen. Irak und Syrien sind keine Ausnahme. Die Völker werden in dieser Region keine Außenstehenden mehr akzeptieren.”

Washington hat es offenbar versäumt die Demographie von seinen Besatzungszonen in Syrien zu ergründen. Mit den kurdisch dominierten Syrisch Demokratischen Kräften (SDF) als stellvertretende Besatzungskraft, haben die USA definitiv auf das falsche Pferd gesetzt.

Nicht zu vergessen sprechen wir hier von einer syrischen Minderheit, die sich inmitten des importierten Konflikts anmaßte Landesgebiete einzuverleiben, jene mehrheitlich von der arabischen Ethnie bewohnt werden.

Im Falle Rakkas, den einstigen physikalischen Kalifat des Islamischen Staats, haben die USA im Verbund mit den SDF die gesamte Stadt den Erdboden gleichgemacht, um einem zugunsten der kurdischen Führung demographischen Wandel Vorschub zu leisten.

Schier davon ausgehend das indigene Bevölkerungsteile den Ruinen Rakkas fernblieben, und die Situation einfach so hinnehmen würden, haben die Amerikaner kurzsichtige Pläne geschmiedet um ihr berüchtigtes Nation-Building zu betreiben.

Eine Zergliederung Syriens schwebt Uncle Sam schon seit mindestens 2016 vor, als es der Obama-Administration bereits dämmerte das die Assad-Regierung den Krieg allmählich für sich entscheiden würde.

Im Hinblick auf ihre handlangernde subversive Rolle, werden die von Arabern umzingelten kurdischen SDF weitgehend als Landesverräter angesehen.

Arabische Stämme aus Ost-Syrien haben der syrischen Regierung ihre Treue geschworen und während einer letztjährigen Zusammenkunft verkündet, dass sie allzeit bereit seien Besatzungskräfte aller couleur bis zum bitteren Ende zu bekämpfen.Lediglich eine Bitte von Damaskus sei hinlänglich, so die Stammesführer.

Also wenn Assad zum Angriff blasen sollte bedarf es keiner Entsendung von syrischen Truppenverbänden. Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Eine Bewaffnung von Widerstandsbewegungen, die sich den US-Okkupanten samt Vasalen annehmen werden, stellt Damaskus vor geringe Probleme.

Demzufolge sollten die Vereinigten Staaten sich darauf gefasst machen das von amerikanischen Sanktionen drangsalierte Syrer, die der Gegenwart des Dirigenten der Zerstörung ihres Heimatlandes überdrüssig sind und nicht länger hinnehmen wollen das man sie ihrer Mineralressourcen beraubt, sich zeitnah auflehnen und formieren werden um der Unterwanderung ein Ende zu setzen.

TÜRKISCH GESTÜTZTER “REBELL” TRÄGT OFFENKUNDIG INSIGNIEN VON DER ISIS..BEKÄMPFT ANKARA DEN IS ETWA DOCH NICHT ??

Die türkische Erdogan-Administration hat sich mehrfach bindend dazu bereit erklärt, der beinahe vollständig erodierten Sicherheitslage in Idlib Herr zu werden.

Mittlerweile insgesamt drei Jahre lang hat Ankara die übrigen Astana-Partner an der Nase herumgeführt, und nicht einmal eigens inventierte Luftschlösser umsetzen können.

Wie beispielsweise das ausschließlich auf Zeit spielende sogenannte jihadistische Trennverfahren. Ein hinsichtlich der Zusammensetzung der bewaffneten Opposition, unmögliches Unterfangen.

Nichtsdestotrotz haben Moskau und Teheran alle Augen die man haben kann stets zugedrückt und ihrem abtrünnigen Asatan-Partner verstrichene Ultimaten kontinuierlich verlängert.

Bis dato ist nichts dahinführendes auf die Beine gestellt worden, weil es schier unmöglich ist ideologisch gleichgepolte Kreaturen voneinander zu trennen.

Sprich die nur noch im Gesamtraum-Idlibs und in Teilen Aleppos operierenden Jihadis, weisen keine konträren Merkmale auf. Sie sind gar kaum voneinander zu unterscheiden, da sie allesamt dieselbe von Saudi-Arabien und Katar exportierte Wahabi und Salafi-Doktrin verinnerlicht haben.

Das verschiedene Fußballmannschaften verschieden farbige Trikots tragen und andere Clubnamen verwenden um sich zu definieren und repräsentieren, bedeutet nicht das sie aufgrund von nicht übereinstimmenden Erscheinungsbildern urplötzlich einer anderen sportlichen Gattung angehören.

Ebenso verhält es sich in den Rängen der bewaffneten Opposition. Die zwar hunderte von Gilden beherbergt, welche durchwegs mit verschiedenen Namen und Bannern auf Kriegsschauplätzen auftreten, doch im großen und ganzen ein homogenes Konstrukt ist.

Euphemistische Termini wie “Freiheitskämpfer” “Rebellen” oder Ankaras Invention “moderate Rebellen”, dienen ausschließlich der psychologischen Kriegsführung.

Derartige Desinformationen haben der von Al-Qaida Terroristen dominierten syrischen Opposition, einen Freibrief für Kriegsverbrechen ausgestellt.

Die vom Westen und der Erdogan-Administration glorifiziert verklärte “Rebellenhochburg” Idlib ist keine nach Demokratie strebende Enklave, sondern ein dahinvegetierendes Kalifat.

Also nochmals. Ankaras stupide Vorwände seinen eigenen Vorschlägen nicht nachzukommen, rühren von der Unmöglichkeit her diese zu bewältigen.

Es gibt kein die Guten komm ins Töpfchen, und die Schlechten ins Kröpfchen. Da keine guten Elemente existieren. Und kein geringerer als die türkisch gestützten “Rebellen” selbst, bestätigen dies immer wieder aufs neue, indem sie ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Al-Qaida & Co offen zur Schau stellen.

Unter obsessiven Geltungsdrang und kompromittierender Mitteilungsbedürftigkeit leidende Jihadisten, sind stets so gütig und zeigen unverblümt auf aus welchem Holz sie geschnitzt sind.

Jüngst hat sich ein ordinärer türkisch gestützter “moderater Rebell” dabei filmen lassen, wie er mit einem ISIS-Patch an seinem Oberarm illusorische Lageberichte von sich gibt. Laut der Erdogan-Regierung bekämpft sie den Islamischen Staat und erkennt die Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Nusra, Al-Qaida) als Terroristen-Organisation an.

Doch wie das Video unten erneut untermauert hat Ankara diesbezüglich die Unwahrheit verbreitet.