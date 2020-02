Exklusiv: Neue Leaks erschüttern die Angriffe der OPCW auf die Douma-Whistleblower

von https://thegrayzone.com – https://www.theblogcat.de

Eingegangen: Freitag, 28. Juni 2019, 17:30

Wir leben in einer gefährlichen Welt, daher muss ich sehr vorsichtig sein, wenn ich über Angelegenheiten rede, die mit der OPCW zusammenhängen. Die Jahre die ich als [geschwärzt] gedient habe, waren die stressvollsten und unangenehmsten in meinem beruflichen Leben, wegen dem, was ich sah, was um mich herum und über mir passierte. Ich schäme mich für diese Organisation und bin froh, dass ich sie verlassen habe. Ehrlich, ich fürchte mich vor jenen, die hinter den Verbrechen stecken, die im Namen der „Menschlichkeit und Demokratie“ begangen wurden; sie werden nicht zögern, mir und meiner Familie Schaden zuzufügen, sie haben schon viel Schlimmeres getan, viele Male, sogar in UK…

Zu meinem Glück sind meine Hände und mein Gewissen sauber, mein ethisches Verhalten, das habe ich bei der OPCW von Anfang an klar gemacht habe, hat mich zu jemandem gemacht, der für die Gruppe nicht nützlich war. Deswegen hat [geschwärzt] mich von allen Dingen in direkter Verbindung zur FFM ausgeschlossen und, in gewissem Ausmaß, von allen strategischen Dingen bezüglich Syrien. Ich war nicht der einzige, der so behandelt wurde, ganz gewiss ist [geschwärzt] vom Entscheidungsfindungsprozess der kritischsten ausgeführten Operationen ausgeschlossen,[geschwärzt] ODG war für die FFM ab dem Moment verantwortlich als dieses Instrument geschaffen wurde, sie waren jene mit der vollen Kontrolle über jede und alle wichtigen getroffenen Entscheidungen.

[geschwärzt] Ich will mich und meine Familie nicht für ihre Gewalt und Rache entblößen, ich will keine Angst davor haben, eine Straße zu überqueren!

Ich bewundere Ihre Arbeit und Ihren Mut, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, aber für mich können die Folgen dessen, was ich sagen könnte, fatal sein.

Grüße,

[geschwärzt]