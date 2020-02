Ehemaliger Drohnenoperator der Luftwaffe spricht sich gegen US-Gräueltaten aus

von Brett Wilkins – http://www.antikrieg.com

Ein ehemaliger Dronenoperator der Luftwaffe, der sich zu einem Whistleblower gewandelt hat, spricht sich erneut gegen die Gräueltaten aus, die er während seines Dienstes in einem Militär begangen hat, das er als „schlimmer als die Nazis“ bezeichnet.

Brandon Bryant war von 2006 bis 2011 Sensor-Operator von unbemannten Flugdrohnen der USAF. Seine Aufgabe war die gezielte Tötung – die Fernzündung von Raketen auf Ziele, die 7.000 Meilen (11.000 km) von einer klimatisierten Kommandozentrale in der Nähe von Las Vegas, Nevada, entfernt waren. Während seiner Amtszeit bei der Luftwaffe hat sein Geschwader laut Bryant 1.626 Ziele, darunter Frauen und Kinder, bekämpft. Er schätzt, dass er persönlich für den Tod von 13 Menschen verantwortlich ist.

Bryant sagte dem britischen Independent, dass er nach der versehentlichen Tötung eines Kindes in Afghanistan an seine Grenzen gestoßen sei. Er hatte gerade eine Hellfire-Rakete auf ein Gebäude mit einem feindlichen Ziel abgefeuert, als er sah, wie ein Kind das Gebäude verließ. Bryant meldete den Vorfall seinen Vorgesetzten. „Es war ein verdammter Hund“, wurde ihm gesagt. “ Vergiss es.“ Aber er konnte es nicht loswerden. „Als die Rakete einschlug, wusste ich in meiner Seele, dass ich zum Mörder geworden war“, sagte er.

Zuvor, nach seinem ersten Mord, beglückwünschten andere Piloten seines Geschwaders Bryant dazu, dass er „seine Jungfräulichkeit verloren hatte“. Er erzählte dem Roots Action Network 2017, dass den Drohnenbetreibern gesagt wurde, ihr Job sei es, „Menschen zu töten und Dinge zu zerstören“. Dies „ging gegen alles, was ich jemals über Ehre, Gerechtigkeit und Ausbildung gelernt habe“, sagte er. Bryant sagte, seine Vorgesetzten hätten ihn bestraft und verspottet, um ihn bei der Stange zu halten. Er nannte das US-Militär „schlimmer als die Nazis“, weil „wir es besser wissen sollten“.

Nach dem Angriff, bei dem das afghanische Kind getötet wurde, beschloss Bryant, das Militär zu verlassen und sich gegen den Drohnenkrieg zu engagieren. Zu einem Whistleblower zu werden, hatte schreckliche Konsequenzen. Bryant sagt, er habe Familie und Freunde verloren, und er und seine Familie seien bedroht worden. Er wird jedoch von dem Wunsch getrieben, die Amerikaner über die entmenschlichende Wirkung von Drohnen sowohl auf ihre Betreiber als auch auf ihre Opfer aufzuklären. „Ich möchte, dass die Menschen über die Existenz der Drohnen hinaus wissen, welche Folgen es für uns als Spezies hat, unsere Macht als etwas derart so leicht Zerstörerisches darzustellen“, sagte er. „Jedes Mal, wenn wir uns diesem Rand nähern, müssen wir erkennen, wohin uns das führt.“

Bryant steht vor einem schweren Kampf. Wie schon die Regierungen Bush und Obama vor ihm hat Präsident Donald Trump den Drohnenkrieg begrüßt, was vor allem durch die jüngste Ermordung des iranischen Militärkommandanten General Qassem Soleimani deutlich wird. Die US-Drohnenangriffe in jüngster Zeit haben ebenfalls Empörung über die Tötung von Zivilisten ausgelöst. Im tödlichsten dieser Angriffe wurde eine unbestätigte Zahl von Afghanen – angeblich mehr als 60 – zusammen mit dem regionalen Führer einer Splittergruppe der Taliban in der Provinz Herat im vergangenen Monat getötet. Im September letzten Jahres sollte ein Drohnenangriff ein Versteck des islamischen Staates zerstören, stattdessen wurden etwa 30 afghanische Pinienkern-Bauern in der östlichen Provinz Nagarhar getötet.

Nach Angaben des Londoner Bureau of Investigative Journalism gab es seit 2004 allein in Afghanistan, Pakistan, Jemen und Somalia mindestens 6.786 US-Drohnenangriffe, die bis zu 1.725 zivile Todesopfer forderten. Obwohl es unmöglich ist, genau zu sagen, wie viele Zivilisten im breiteren, von den USA geführten globalen Krieg gegen den Terror nach 9/11 getötet wurden, reichen glaubwürdige Schätzungen über die Zahl der Todesopfer von konservativen Zahlen von etwa einer halben Million bis zu möglicherweise mehr als 2 Millionen.

Brett Wilkins ist Redakteur für US-Nachrichten bei Digital Journal. In seiner Arbeit mit Sitz in San Francisco befasst er sich mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenrechte sowie mit Krieg und Frieden. Er betreibt die Website BRETT WILKINS.

erschienen am 8. Februar 2020 auf > Antiwar.com > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2020_02_09_ehemaliger.htm