Biologische Waffen: Ein nützlicher und zeitgemässer Faktenüberblick

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Einige unter euch in dem notwendigen Alter werden sich noch an Meldungen entsinnen, die regelmäßig auftauchten, dass die Russen oder die Chinesen behaupten, die Amerikaner hätten wieder einmal Infektionskrankheiten per Flugzeug bei ihnen verbreitet. «Höhöhö, die sind doch total bekloppt. Die sind doch schizophren.» Oder wie eisern sie abstritten, in Nordkorea Bio-Waffen eingesetzt zu haben und wie Prof. Joseph Needham, einer der größten Wissenschaftler des 20. Jhd., oder die schwedische Ärztin Dr. Andrea Adreen zum Affen gemacht wurden, als sie klare BEWEISE vorlegten. Auch die Kubaner wurden der Lächerlichkeit preisgegeben, wenn sie von vernichteten Ernten und Tieren erzählten. All diese Millionen Menschen waren Idioten, nur die Amerikaner waren die Guten, die immer die Wahrheit sagten. Auch die geheime Fabrik in Georgien, gegen die Russland protestierte, wurde bestritten.

Die US-Regierung und ihre vielen Behörden und Erziehungs- und Gesundheits-Einrichtungen haben seit Jahrzehnten intensive Forschung über biologische Kriegs-führung durchgeführt, in vielen Fällen auch mit starkem Fokus auf rassenspezifische Krankheitserreger. In einem Bericht an den US-Kongress enthüllte das Verteidigungsministerium, dass sein Programm zur Schaffung künstlicher biologischer Wirkstoffe die Modifizierung nicht-tödlicher Viren umfasst, um sie tödlich zu machen, sowie die Gentechnik, um die Immunologie biologischer Wirkstoffe so zu verändern, dass Behandlung und Impfungen unmöglich werden. Der Militärbericht räumte ein, dass es zu dieser Zeit etwa 130 Forschungseinrichtungen für biologische Waffen betrieb, Dutzende an US-Universitäten und andere an vielen internationalen Standorten, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des US-Kongresses und der Gerichtsbarkeit der Gerichte lagen. Dieses Wissen ist seit langem kein Geheimnis mehr. In einem klassifizierten Bericht des Ausschusses für biologische Kriegsführung des Pentagon aus dem Jahr 1948 war dies das wichtigste Verkaufsargument: „Eine Waffe oder eine Bombe lässt keinen Zweifel daran, dass ein absichtlicher Angriff stattgefunden hat. Aber wenn … eine Epidemie in einer überfüllten Stadt ausbricht, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, ob jemand einen Angriff durchführte, geschweige denn wer“, und fügte v voller Hoffnung hinzu, dass „ein bedeutender Teil der menschlichen Bevölkerung in ausgewählten Zielgebieten mit nur sehr geringen Mengen eines Erregers getötet oder unfähig gemacht werden kann“. (1) (2) In einem Betriebshandbuch der US-Armee aus dem Jahr 1956 hieß es ausdrücklich, dass die biologische und chemische Kriegsführung ein integraler Bestandteil der US-Militärstrategie sei, in keiner Weise eingeschränkt werde und dass der Kongress dem militärischen „Erstschlag“ die Autorität über ihren Einsatz gegeben habe. Im Jahr 1959 wurde ein Versuch des Kongresses, diese Erstschlag-Autorität zu beseitigen, vom Weißen Haus vereitelt, und Kennedy erhöhte die Ausgaben für bchemische Waffen von 75 Millionen Dollar auf fast 350 Millionen Dollar. Das war 1959 eine enorme Summe Geldes. (3)

US-Verteidigungsminister Robert McNamara (Bild rechts) führte in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren 150 streng geheime Biowaffenprogramme durch, wobei er Biowaffenexperimente und Feldversuche an einer ahnungslosen Öffentlichkeit durchführte, manchmal im Ausland, aber am häufigsten gegen amerikanische Bürger. McNamara befahl dem Vereinigten Generalstab, „alle möglichen Anwendungen“ dieser Mittel gegen feindliche Nationen in einem kohärenten Plan für eine vollständige „biologische und chemische Abschreckungsfähigkeit“ zu erwägen, wobei der Plan auch Kostenschätzungen und eine „Abschätzung der internationalen politischen Konsequenzen“ enthalten sollte. (4) (5)

Im Jahr 2000 legte das Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert (6) (7) einen Bericht mit dem Titel „Rebuilding America’s Defenses“ vor, der eine radikale und kriegerische rechte politische Ambition für Amerika enthielt. Ihr Bericht bezeichnete sich selbst als „Blaupause für die Aufrechterhaltung der globalen Vormachtstellung der USA … und die Gestaltung der internationalen Sicherheitsordnung in Übereinstimmung mit den amerikanischen Prinzipien und Interessen“. Die Autoren, deren völkermörderische Mentalität offensichtlich war, erklärten:

„Fortgeschrittene Formen der biologischen Kriegsführung, die auf bestimmte Genotypen ‚zielen‘ können, können die biologische Kriegsführung … zu einem politisch nützlichen Werkzeug machen.“

Forschungseinrichtungen für Bio-Waffen

Das medizinische Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten in ”Fort Detrick, Maryland“.

Das medizinische Forschungsinstitut für ansteckende Krankheiten der US-Armee in Fort Detrick, Maryland, das die wichtigste Einrichtung des Militärs zur Erforschung der biologischen Kriegsführung ist. Es umfasst 80.000 m². Mitte der 1980er Jahre erhielt diese Bio-Waffen-Abteilung von Fort Detrick fast 100 Millionen Dollar pro Jahr, und dies war nur eine von vielen Abteilungen. Als Japan in China einmarschierte, war einer der großen Erfolge von Dr. Ishii (Einheit 731) die Entwicklung von Methoden zur Massenproduktion von Flöhen und Zecken, die mit der Pest und anderen tödlichen Krankheitserregern infiziert waren, zur Verteilung unter der Zivilbevölkerung – so lernten auch die Amerikaner, Insekten zur Waffe zu machen, indem sie mit Borreliose befallene Zecken in ihrem geheimen Plum Island Germ Laboratory im Staat New York züchteten und verbreiteten. Dies war auch die Quelle für die US-Programme zur Zucht und Verbreitung von mit Cholera und Gelbfieber infizierten Mücken und Flöhen in China und Nordkorea, ganz zu schweigen von den einheimischen Mückenprogrammen, die die USA ihrem eigenen Volk auferlegten.Auf der Grundlage von Ishiis Forschung am Menschen entwickelte das US-Militär eine entomologische (Insekten-)Kriegsführungsanlage und bereitete zunächst Pläne vor, Russland und die Sowjetstaaten mit entomologischen Bio-Waffen anzugreifen. Die Anlage war so konzipiert, dass sie monatlich 100 Millionen Gelbfiebermücken produzieren konnte, die dann an völlig ahnungslosen amerikanischen Zivilisten getestet wurden, indem infizierte Moskitos und andere Insekten in großen Teilen der USA abgeworfen wurden. Wie das beim US-Militär so typisch ist, wurden diese Projekte ab den 1950er und 1960er Jahren mit kindischen Ausdrücken wie „Project Big Buzz“ oder „Project Big Itch“& „Operation Mayday“ (8) (9) (10) versehen, waren aber ernst machbare Tests, die Milliarden von Insekten produzierten, mit tödlichen Krankheitserregern infiziert wurden, die dann in Munition gepackt und über Russland aus Flugzeugen oder sogar mit Raketen verbreitet wurden. In einem Bericht der US-Armee vom März 1981 bemerkte ein Schriftsteller, dass „man sich wundern kann, wie viel (oder wie wenig) es gekostet hätte, einen mit Gelbfieber infizierten Mückenangriff auf eine Stadt durchzuführen – mit einer handlichen „Kosten pro Tod“-Tabelle! Auch der Vorfall mit dem Dugway-Schaf ist der Aufmerksamkeit wert. (11) Dann gab es die „Operation Drop Kick“ (12), mit der verschiedene Möglichkeiten der Verbreitung infizierter Insekten über große geographische Gebiete getestet werden sollten, wobei die Tests in verschiedenen Teilen des amerikanischen Festlands, einschließlich des größten Teils der Ostküste, durchgeführt wurden. Wir hatten das „Projekt SHAD (Shipboard Hazard and Defense)“. Noch im Jahr 2000 hatten wir das „Projekt Bacchus“, mit dem die Machbarkeit des Baus einer Milzbrand-Produktionsanlage in einem fremden Land ermittelt werden sollte, ohne dass diese entdeckt wird. Es gab natürlich noch andere dieser Programme, die alle dämliche Namen trugen und alle dazu dienten, die Verbreitung infizierter Insekten und anderer tödlicher Krankheitserreger in der Zivilbevölkerung zu erproben. Sie wurden sehr geheim gehalten, da sie nach innerstaatlichem Recht illegal waren und gegen internationales Recht und viele Waffenverträge verstießen, die andere Nationen in gutem Glauben mit den USA unterzeichnet hatten. Zusätzlich zu Fort Detrick verfügt das US-Militär über ein Biowaffen-Munitionswerk in Vigo, Indiana, eine auf biologische Krankheitserreger auf Massenproduktion spezialisiert, die in der Lage ist, 275.000 Bomben mit Botulinum oder eine Million Anthrax-Bomben pro Monat herzustellen. Die Fermentiertanks in Vigo enthielten 250.000 Gallonen oder etwa eine Million Liter, was die Anlage Berichten zufolge zur bei weitem größten bakteriellen Massenproduktionsanlage der Welt macht. Dies war keine neue Entwicklung; Vigo war während des Zweiten Weltkrieges voll betriebsfähig, im Wesentlichen eine Bio-Anthrax-Fabrik, wobei einer der ersten Aufträge von Winston Churchill im Jahr 1944 kam über 500.000 Anthrax-Bomben, die laut Churchill als „erste Anzahlung“ betrachtet werden sollte. Vigo wurde schließlich an Pfizer zur „Herstellung von Antibiotika“ übergeben und Mitte der 1950er Jahre durch eine neue, hochmoderne Anlage im Pine Bluff Arsenal ersetzt. (13) (14) (15) Die Daily News veröffentlichte am 24. September 2005 einen Artikel, in dem sie die Pläne der US-Armee für den Großeinkauf von Anthrax im Detail darlegte und sich dabei auf eine Reihe von Verträgen bezog, die von Edward Hammond, dem Direktor des Sunshine Project, entdeckt worden waren und die vom militärischen Testgelände Dugway Proving Ground in Utah ausgingen. In diesen Bekanntmachungen wurden verschiedene Unternehmen aufgefordert, Angebote für die Produktion von großen Mengen von Anthrax sowie für die Herstellung „bedeutender Mengen“ anderer biologischer Wirkstoffe abzugeben. In einem Vertrag wurde festgelegt, dass die ausschreibende Firma „in der Lage und bereit sein muss, Anthrax in 1.500-Liter-Mengen zu erzeugen“ und „auch in der Lage sein muss, 3.000-Liter-Chargen“ von nicht näher spezifizierten anderen biologischen Wirkstoffen zu produzieren. (16) (17) Wenn das Militär eines Landes tödliche biologische Krankheitserreger in Mengen von Millionen von Litern produziert, ist es an der Zeit, nicht mehr so zu tun, als ob wir nicht in der biologischen Kriegsführung tätig wären. Es ist kein Trost, dass das Militär behaupten könnte, es handele sich um „harmlose“ Erregerstämme, da (1) jede Einrichtung, die in der Lage ist, gutartige Erreger zu produzieren, leicht tödliche Sorten produzieren kann und (2) es so etwas wie „harmlosen“ Milzbrand nicht gibt. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem defensiven und einem offensiven Biokriegsprogramm, und selbst Dummköpfe können nicht auf „Selbstverteidigung“ plädieren, wenn sie Millionen Liter Anthrax produzieren. Sogar das US Government Accountability Office stellte in seinem Bericht von 1994 über diese Programme fest, dass das biologische Verteidigungsprogramm des US-Militärs „eine Vielzahl von Abteilungen, Abteilungen, Forschungsgruppen, Bio-Intelligenz und mehr enthielt, die keineswegs alle in irgendeiner Weise mit „‚Verteidigung‘ in Verbindung stehen“ und von Natur aus kriegerische und offensive militärische Programme sind. Dennoch wird uns versichert, dass die USA „nie biologische Waffen eingesetzt haben“, und zwar von denselben Personen, die gleichzeitig Aufträge für die Produktion von Anthrax und anderen „Krankheitserregern“ in mehreren Chargen von 3.000 Litern ausgeschrieben haben. Die Verbreitung von Propaganda ist in Amerika nicht zu vermeiden, selbst in offiziellen militärischen medizinischen Lehrbüchern. Neben Fort Detrick gab es noch andere Standorte und Einrichtungen, die vom US-Militär ausschließlich für die Entwicklung von Biowaffen errichtet wurden, darunter die Horn Island Testing Station in Mississippi, die als primäres Biowaffen-Testgelände gedacht war, und das Plum Island Germ Laboratory im Bundesstaat New York, von dem aus das Militär die Lyme-Krankheit auf die Hälfte der Bevölkerung des Gebiets verbreitete. Ein Teil der Anlage auf Plum Island war ausschließlich dazu bestimmt, tödliche Tierpathogene zu entwickeln und zu testen, die die Nahrungsversorgung einer feindlichen Nation zerstören könnten – wie es die USA in Nordkorea versuchten. Tödliche Stämme der Maul- und Klauenseuche waren ein Ergebnis dieser Forschung, das die Amerikaner später mit ihren Kollegen aus Porton Down in Großbritannien teilten, die es gut nutzten. Ein weiterer Teil war die Entwicklung, Erprobung und Herstellung von Bomben, die eine so genannte „Gemüse-Killersäure“ enthielten und Getreide, Körner und die meisten Gemüsekulturen zerstören konnten. Ich habe den starken Verdacht, dass viele der jüngsten Vogelgrippe- und Schweinegrippe-Epidemien ihren Ursprung in Krankheitserregern haben, die auf Plum Island entstanden sind. Das Lehrbuch mit dem Titel „Medical Aspects of Biological Warfare“ (2007), das vom Surgeon-General des US-Militärs veröffentlicht wurde, räumt die Errichtung „einer groß angelegten Produktionsanlage in Pine Bluff, Arkansas“ ein, wobei die neue Anlage „fortschrittliche Labor … Maßnahmen zur groß angelegten Fermentation, Konzentration, Lagerung und Verwandlung in Waffen von Mikroorganismen“ vorsieht. Und sie gibt auch zu, dass die USA bis 1951 ihre ersten biologischen Waffen, Anti-Kulturpflanzen-Bomben und „Anti-Personen“-Munition hergestellt und all dies „bewaffnet und gehortet“ hatten. Sie fügt hinzu, dass die CIA unabhängig voneinander „Waffen unter Verwendung von Giftstoffen wie Kobragift und Saxitoxin für verdeckte Operationen entwickelt“ habe, dass aber leider „alle Aufzeichnungen über ihre Entwicklung und ihren Einsatz 1972 vernichtet wurden“, als die Informationen öffentlich wurden. (18) Und das US-Militär hat versucht, Geschlechtskrankheiten zur Waffe zu machen, was zu Travestien wie dem Guatemala-Syphilis-Projekt führte, bei dem sie Tausende infizierten und dann zum Sterben zurückließen. Der offizielle Bericht räumt zwar die Kriminalität ein, hält aber hartnäckig an der Geschichte eines wohltätigen Zwecks fest, bei dem Medikamente getestet werden – für Tausende, denen ausdrücklich die Medikamente verweigert wurden, die ihnen das Leben gerettet hätten. (19) Die USA scheint verzweifelt nicht nur nach biologischen Wegen zu suchen, um ganze Länder zu töten, sondern ist auch an Methoden interessiert, deren Nahrungsmittel-Versorgung zu zerstören. Im Jahr 2012 enthüllten die japanischen Medien, dass die Regierung der Vereinigten Staaten in den 1960er und frühen 1970er Jahren in Okinawa und Taiwan spezifische, durch DNA-Technologie hergestellte pflanzenvernichtende Biowaffen getestet hatte, und dass das US-Militär einige davon auch innerhalb der kontinentalen USA getestet hatte. Sie wurden auch in Vietnam eingesetzt. Der Zweck von Agent Orange war nie so ein Entlaubungsmittel, wie behauptet, sondern wurde vielmehr entwickelt, um die gesamte vietnamesische Reisernte zu zerstören und den Boden ausreichend zu kontaminieren, um ein erneutes Wachstum zu verhindern.

Fußnoten

(11) https://military.wikia.org/wiki/Dugway_sheep_incident (This article has many useful references)

(18) Medical Aspects of Biological Warfare; https://repository.netecweb.org/items/show/325

Mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

