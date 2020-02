Die Türkei droht mit Vergeltung gegen Russland und Syrien, sollten die AlQaeda in der syrischen Provinz Idlib angreifen

von Eric Zuesse – https://www.theblogcat.de

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan sagte auf einer Rede am 5. Februar zu seiner islamistischen AKP-Partei, dass, sollten die syrischen Truppen oder russische Flugzuge AlQaeda in der syrischen Provinz Idlib angreifen, dann wäre die Türkei mit Syrien und Russland im Krieg. Sollte das passieren, dann könnte die Türkei als Mitglied der NATO die USA und alliierte Streitkräfte auffordern, dem Krieg der Türkei gegen Syrien und gegen Russland in jenem Teil Syriens beizustehen.

Hier ein Bericht darüber von voltairenet.org:

https://www.voltairenet.org/article209153.html

Am 5. Februar 2020 sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor Mitgliedern der AKP-Partei:

„Jeder Boden- oder Luftangriff auf unsere Truppen oder die befreundeten Elemente, mit denen wir zusammenarbeiten, wird mit einer Antwort ohne Vorwarnung begegnet, unabhängig von seinem Ursprung. Niemand kann uns das Recht absprechen, unser Recht auszuüben, wenn die Sicherheit unserer Truppen in Idlib nicht gewährleistet ist.“

Die Türkei, deren Armee in Nordsyrien einmarschiert ist, tötete am 1. Februar durch „freundliche Elemente“ vier russische FSB-Offiziere in Aleppo und war in Idlib am 2. und 3. Februar in tödliche Gefechte mit der syrischen Armee verwickelt. Unterstützung erhielt man am 4. Februar von den Vereinigten Staaten, an jenem Tag, an dem der türkische Präsident in der Ukraine die Provokationen gegen Russland hochfuhr. Präsident Erdogan bezeichnet mit den „freundlichen Elementen“ sowohl die Turkmen-Milizen mit Verbindungen zu den Grauen Wölfen und die Dschihadisten von AlQaeda.

Die Organisation der Grauen Wölfe in der Türkei ist faschistisch, nationalistisch, rechtsextrem und fremdenfeindlich, und wirbt für eine Türkei, die nur für ethnische Türken da ist und jeden anderen ausschließt. Sie stehen mit den syrischen Turkmen-Brigaden in Syrien in Verbindung. Es handelt sich um eine ethnisch terroristische Organisation. AlQaeda und ihr syrischer Ableger al-Nusra oder Hayat Tahrir al-Sham ist eine extremistische, sunnitisch-moslemische Terrororganisation. Die Vereinigten Staaten haben AlQaeda in Syrien unterstützt, um die säkulare Regierung Syriens zu stürzen und durch eine fundamental sunnitische Regierung zu ersetzen. Und sollte daher die Türkei Amerika wieder nach Syrien einladen, um AlQaeda und die Turk-alliierten Faschisten in Syrien zu verteidigen, so wären die USA auf der Seite AlQaedas und auch auf der Seite der türkischen Faschisten, in der syrischen Prvinz Idlib, gegen Russland und Syrien.

Erdogans Äußerungen vom 5. Februar sind auch in einem Video des türkischen TRT World zu hören, unter dem Titel „Erdogan warnt Syriens Regimekräfte, sich von den Idlib-Beobachter-Positionen zurückzuziehen“, mit englischen Untertiteln: