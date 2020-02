Die Ukraine und die größte Absurdität des Amtsenthebungsverfahrens: Unsere giftige Fixierung auf die nutzlose und korrumpierende Ukraine-Hilfe

von James Bovard – https://www.theblogcat.de

Die Kampagne zur Verurteilung und Absetzung von Präsident Donald Trump im Senat hängt davon ab, dass es Verzögerungen bei der Auszahlung der US-Hilfe für die Ukraine gab. Die Ukraine stand angeblich kurz vor großen Fortschritten, bis Trump den heldenhaften Rettungsversuchen der US-Regierungsbürokraten den Boden unter den Füßen wegzog. Leider hat der Kongress dem Zeitpunkt der Ukraine-Hilfe hundertmal mehr Aufmerksamkeit gewidmet als ihrer Wirksamkeit. Und der größte Teil der Medienberichterstattung hat die größte Absurdität des Anklageverfahrens ignoriert.

Die vorübergehende Verschiebung der ukrainischen Hilfe war praktisch irrelevant, wenn man bedenkt, dass die Hilfsbemühungen der USA jene Plagen seit langem angeheizt haben, deren Ausrottung sie versprochen hatten – insbesondere die Kleptokratie, auch „Regierung aus Dieben“ genannt. Eine Analyse der American Economic Review aus dem Jahr 2002 kam zu dem Schluss, dass „ein Anstieg der [ausländischen] Hilfe mit einem gleichzeitigen Anstieg der Korruption einhergeht“ und dass „die Korruption mit der von den Vereinigten Staaten erhaltenen Hilfe korreliert“.

Der damalige Präsident George W. Bush versprach in jenem Jahr, die Auslandshilfe zu reformieren, und erklärte: „Ich denke, es macht keinen Sinn, Hilfsgelder an Länder zu vergeben, die korrupt sind“. Trotzdem lieferte die Bush-Regierung weiterhin Milliarden von Dollar in Form von Zuteilungen an viele der korruptesten Regime der Welt.

Der damalige Präsident Barack Obama erkannte das Scheitern früherer US-Hilfsbemühungen an und verkündete 2010 vor den Vereinten Nationen, dass die US-Regierung „eine globale Anstrengung zur Bekämpfung der Korruption anführt“. Im folgenden Jahr versuchten die Kongressrepublikaner, die Auslandshilfe an betrügerische ausländische Regime einzuschränken. Die damalige Außenministerin Hillary Clinton beklagte, dass die Einschränkung der Hilfsgelder für Nationen, die die Antikorruptionstests nicht bestehen, „das Potenzial habe, eine erschütternde Anzahl von bedürftigen Hilfsempfängern zu beeinträchtigen“.

Die Obama-Regierung schüttete weiterhin Dutzende von Milliarden von US-Steuergeldern in Drecklöcher wie Afghanistan, das selbst Präsident Ashraf Ghani 2016 als „eines der korruptesten Länder der Welt“ einräumte. John Sopko, der Sondergeneralinspektor für den Wiederaufbau Afghanistans (SIGAR), erklärte, dass „die Politik und die Praktiken der USA unbeabsichtigterweise die Korruption in Afghanistan unterstützten und begünstigten“.

Seit dem Ende der Sowjetunion haben die USA der Ukraine mehr als 6 Milliarden Dollar an Hilfe zur Verfügung gestellt. Bei den Anklageerhebungen im Repräsentantenhaus war der amtierende US-Botschafter in der Ukraine, William B. Taylor jr., ein wichtiger Anti-Trump-Zeuge. Die Washington Post begrüßte Taylor als jemanden, der „in seiner Rolle als Leiter der US-Entwicklungshilfe für die postsowjetischen Länder einen Großteil der 1990er Jahre damit verbrachte, ukrainischen Politikern zu sagen, dass für ihren langfristigen Wohlstand nichts wichtiger sei als die Ausrottung der Korruption und die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit“. Ein Leitartikel der New York Times lobte Taylor und den stellvertretenden Staatssekretär des Außenministeriums, George Kent, als Zeugen, die „nicht als wütende Demokraten oder Verschwörer des tiefen Staates, sondern als Männer, die ihr Leben dem Dienst an ihrem Land gewidmet haben“.

Nachdem ihre Aussagen Kritik ausgelöst hatten, fasste eine Schlagzeile der Washington Post die Reaktion der Hauptstadt zusammen: „Das diplomatische Korps ist verwundet worden. Das Außenministerium muss das heilen.“ Aber nicht annähernd so sehr wie die Ausländer, die angeblich von den US-Bürokraten gerettet wurden.

Das Wall Street Journal berichtete am 31. Oktober, dass der Internationale Währungsfonds, der der Ukraine mehr als 20 Milliarden Dollar an Krediten zur Verfügung gestellt hat, „nach einer Geschichte von gebrochenen Versprechen [der ukrainischen Regierung] weiterhin skeptisch bleibt. Kiew hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten keines der Rettungspakete des IWF erfolgreich abgeschlossen, wobei die systemische Korruption der Kern des Scheiterns war“.

Der IWF kam zu dem Schluss, dass die Ukraine weiterhin durch „Mängel im Rechtsrahmen, weit verbreitete Korruption und große Teile der Wirtschaft, die von ineffizienten Staatsunternehmen oder von Oligarchen dominiert werden“, gequält werde. Dieser letzte Punkt ist verdammend für die wohlwollenden Ansprüche der USA. Wenn eine ehemalige Sowjetrepublik nicht einmal ihre regierungseigenen Geldverschwendungen beenden kann, warum zum Teufel hat die US-Regierung sie dann finanziert?

Transparency International, das einen jährlichen Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht, zeigt, dass die Korruption in der Ukraine in den späten 1990er Jahren (nachdem die USA beschlossen hatten, sie zu retten) sprunghaft angestiegen ist und nach wie vor ein miserables Niveau aufweist. Die Ukraine rangiert nun auf Platz 120 der korruptesten Nationen der Welt – hinter Ägypten und Pakistan, zwei weitere große US-Hilfeempfänger, die ebenfalls für ihre Korruption berüchtigt sind.

Eigentlich ist der beste Gradmesser für die Korruption in der Ukraine der fast vollständige Zusammenbruch des Vertrauens der Bürger in die Regierung oder in ihre eigene Zukunft. Seit 1991 hat die Nation fast 20% ihrer Bevölkerung verloren, da die Bürger wie Passagiere, die von einem sinkenden Schiff springen, ins Ausland fliehen.

Und doch haben die Anhörungen zur Amtsenthebung im Parlament und ein Großteil der Medien über die Karriere von US-Regierungsbeamten hinweggesehen, trotz ihres Versagens. Es glich einem Kongressausschuss, der 1877 Oberst George S. Custer wieder auferstehen ließ und schwanzwedelte, als er persönliche Einblicke in den Umgang mit Aufständen der Sioux-Indianer bot (wobei er peinliche Fragen über das Vorjahr am Little Big Horn sorgfältig vermied).

Ausländische Hilfe ist ein Tugendsignal mit dem Geld anderer Menschen. Solange die Hilfe Pressemitteilungen und Fototermine für Präsidenten und Kongressmitglieder sowie Wahlkampfspenden von Unternehmen und anderen Begünstigten hervorbringt, spielt kaum was anderes eine Rolle. Der Kongress führt fast nie gründliche Untersuchungen über das Scheitern von Hilfsprogrammen durch, trotz ihres legendären Reinfälle. Die Agentur für internationale Entwicklung (AID) bewertete ihre Programme in Afghanistan auf lächerliche Weise anhand ihrer „Burn-Rate“ – ob sie das Geld so schnell wie möglich ausgaben, fast unabhängig von den Ergebnissen. John Sopko von SIGAR „fand einen Bericht von USAID aus den 1980er Jahren über den Wiederaufbau Afghanistans, den aber niemand bei AID gelesen hatte“.

Nachdem er um die Welt gefahren war, erklärte der Investitionsguru Jim Rogers: „Der Großteil der ausländischen Hilfe landet bei externen Beratern, dem lokalen Militär, korrupten Bürokraten, den neuen Verwaltungsangestellten der NGOs [Nichtregierungsorganisationen] und Mercedes-Händlern. Nachdem die Obama-Regierung der Ukraine 2014 massive Hilfe versprochen hatte, beteiligte sich Hunter Biden an der Bereicherung – ebenso wie Legionen von gut vernetzten Washingtonern und anderen Strichern im ganzen Land. Eine ähnliche Großzügigkeit stellt sicher, dass es nie einen Mangel an überbezahlten Personen und angestellten Think Tanks geben wird, die bereit sind, Op-eds oder Briefe an den Herausgeber der Washington Post zu schreiben, in denen für die moralische Größe der ausländischen Hilfe oder anderen ähnlichen Humbug getrommelt wird.

Wenn es um das Scheitern der US-Hilfe für die Ukraine geht, benehmen sich fast alle Kritiker von Trump im Kongress wie in der Sherlock-Holmes-Geschichte „Der Hund, der nicht gebellt hat“. Der wirkliche Skandal ist, dass Trump und frühere Präsidenten unter dem Jubel des Kongresses so viele US-Steuergelder nach Kiew gebracht haben, wobei jeder vernünftige Mensch wusste, dass sie verschwendet werden würden. Wenn Washington die Korruption im Ausland wirklich eindämmen will, ist die Einstellung der US-Auslandshilfe der beste erste Schritt

http://jimbovard.com/blog/2020/01/29/ukraine-and-biggest-absurdity-of-impeachment/

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/ukraine-und-korruption-29-01-2020/