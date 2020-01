WHO ist beeindruckt von der Chinesischen Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus

von Padraig McGrath – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Am 1. Juli 1941 schuf das sowjetische Politbüro den Evakuierungsrat, ein Notfallgremium, das die Evakuierung von Menschen, Lebensmitteln, Vieh, anderen Gütern und ganzen Fabrikkomplexen in die Uralregion organisieren sollte, bevor sie von der vorrückenden Wehrmacht in Beschlag genommen oder beschlagnahmt werden konnten. Der stellvertretende Vorsitzende dieses Komitees, ein 37-jähriger Bürokrat namens Alexej Kosygin, wurde mit der besonderen Verantwortung für die Evakuierung von Fabriken betraut, wobei die Priorität auf den sowjetischen militärisch-industriellen Komplex mit den verbundenen Industrien gelegt wurde.

Zwischen Juli und November 1941 gelang es ihm, die Evakuierung von nicht weniger als 1.300 ganzen Fabrikkomplexen und deren rasche Wiedermontage und Wiederaufnahme der Produktion zu bewerkstelligen. Eine dieser Fabriken war #183 in Kramatorsk, die 60.000 Arbeiter für die 24-Stunden-Panzerproduktion beschäftigte. Die Fabrik in Kramatorsk war im Oktober 1941 noch in Betrieb, wurde im November evakuiert und nahm im Dezember in Tscheljabinsk die volle Produktion wieder auf. Kosygin machte dann eine lange glänzende Karriere im Politbüro – als Minister für Leichtindustrie, Finanzminister, Architekt des Wirtschaftsreformpakets von 1965, Vorsitzender von GOSPLAN und Vorsitzender des Ministerrats (offizielles sowjetisches Staatsoberhaupt) für 15 Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 1980.

Die Reaktion der chinesischen Regierung auf den Ausbruch des Coronavirus mag zwar nicht ganz den herkulischen Leistungen des Krisenmanagements entsprechen, aber die Nachrichten der letzten Tage erinnern dennoch ein wenig an die Erfolge Kosygins. Am 29. Januar gab das Team der Organisation für Weltgesundheit, das sich in Genf zur Behandlung des Coronavirus-Ausbruchs versammelt hatte, eine glühende Bewertung der Reaktion der chinesischen Regierung auf die Krise ab.

Dr. Maria Van Der Kerkhove von der WHO erklärte, dass einer der Gründe für die rasche Zunahme der Coronavirus-Diagnosen darin liege, dass die chinesische Regierung innerhalb weniger Tage nach dem ersten Ausbruch eine vollständige Genomkartierung der neuen Variante veröffentlicht habe, die die Diagnose erleichtert. Dies ist teilweise deshalb möglich, weil China in den vergangenen 15-20 Jahren eine akademische goldene Generation von Doktoranden in den Biowissenschaften hervorgebracht hat. China verfügt über einen absolut riesigen akademischen Talentpool in den Lebenswissenschaften, insbesondere in der Molekularbiologie, Mikrobiologie und Biochemie.

Mit anderen Worten, so Dr. Van Der Kerkhove, sollte die rasche Zunahme der neu diagnostizierten Fälle eher als positiv denn als negativ interpretiert werden, da sie ein Indikator für die Leistungsfähigkeit der chinesischen Reaktion sei.

Es ist historisch beispiellos, dass die gesamte Genomsequenz eines neuen Virus innerhalb weniger Tage nach dem ersten Auftreten des Virus veröffentlicht wird.

Dr. Michael Ryan, Exekutivdirektor des WHO-Programms für gesundheitliche Notfälle, erklärte, dass:

„China und chinesische Wissenschaftler haben die wahrscheinlich schnellste Charakterisierung eines neuartigen Erregers in der Geschichte durchgeführt, und das wurde sofort mitgeteilt. Mehrere Sequenzen wurden sofort auf globalen Plattformen ausgetauscht.“

Zuvor hatte Dr. Ryan seinen Besuch in China in den vergangenen Tagen kommentiert und erklärt, dass:

„China tut die richtigen Dinge, und China reagiert massiv…. Was ich dieser Mission entnahm, war die absolute, unerbittliche und zielgerichtete Entschlossenheit der chinesischen Regierung, die Gesundheit der Menschen in China zu diesem Zeitpunkt an die erste Stelle zu setzen und bedeutende wirtschaftliche und andere Schläge hinzunehmen, um die Gesundheit der Menschen an die erste Stelle zu setzen. Das Niveau der Sitzungen, die Anzahl der Sitzungen und die Teilnahme an diesen Sitzungen war in meiner Erinnerung beispiellos, was die Verpflichtung einer Regierung betrifft, dies zu tun…“.

Als Antwort auf die Bedenken eines Bloomberg-Korrespondenten bezüglich der Transparenz der Reaktion der chinesischen Regierung beschrieb Dr. Ryan die Reaktion und die Verbreitung von Informationen der Regionalregierung von Wuhan als „Spitzen-Technik“. Er sagte, dass die öffentliche Website der Regierung von Wuhan extrem früh die Alarmstufe Rot ausgerufen habe und dass seit dem 31. Dezember/1. Januar eine äußerst beeindruckende Menge neuer Informationen in ihren täglichen Aktualisierungen veröffentlicht worden sei. Dr. Ryan sagte:

„Ich war 2002/2003 an SARS beteiligt, und ich kann Ihnen aus direkter operativer Erfahrung sagen, dass es keinen Vergleich zwischen dem damaligen Verhalten Chinas und dem heutigen Verhalten gibt.

Die Reaktionen aller bisher betroffenen Länder, darunter auch China, bezeichnete er als „bemerkenswert transparent“.

Ein unbedachter westlicher Journalist stellte eine billige propagandistische Frage und bekommt prompt den Kopf gewaschen.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom, sagte, er habe fast täglich Kontakt mit dem chinesischen Gesundheitsminister Ma Xiaowei gehabt, und bei seinen Treffen mit Minister Ma, der chinesischen Außenministerin Wang Yi und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sei er „sehr ermutigt und beeindruckt von der detaillierten Kenntnis des Präsidenten über den Ausbruch und seinem persönlichen Engagement bei der Reaktion gewesen. Dies war für mich eine sehr seltene Führung“.

Während Berichte über den Bau von zwei Spezialkrankenhäusern zur Behandlung des Coronavirus in nur 48 Stunden durch die chinesische Regierung etwas übertrieben sind, sind Umfang und Geschwindigkeit der infrastrukturellen Reaktion der chinesischen Regierung auf die Krise immer noch erschütternd. Wir wissen bereits, dass in den meisten einigermaßen gut regierten Ländern das Verteidigungsministerium einen fertigen Notfallplan für fast jede erdenkliche hypothetische nationale Notfallsituation hat. Dies ermöglicht eine schnelle Reaktion und die Umsetzung von Notfallmaßnahmen. Nehmen Sie den Plan einfach aus dem Regal und tun Sie es! Wenn wir die letzten Tage als Beweis nehmen wollen, dann stellt sich heraus, dass auch in China das Gesundheitsministerium über fertige und gut ausgearbeitete Notfallpläne für fast jeden erdenklichen öffentlichen Gesundheitsnotfall verfügt.

