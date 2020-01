Der Führer Mike Pence und die Iden des März

von Ronald Thomas West – https://www.theblogcat.de

„Ganz ehrlich, ich halte sehr viel von Dick Cheney in seiner Rolle als Vize-Präsident“ – Mike Pence

Die Hybris (altgriechisch ‚Übermut‘, ‚Anmaßung‘): ursprüngliche Definition: die absichtliche Missachtung der Götter, was zur göttlichen Bestrafung durch Nemesis führt, der Göttin des gerechten Zorns. Wir werden ihr bald begegnen, Leute, also beschafft neue Vorräte für eure Bunker aus den Zeiten des Kalten Kriegs. Es ist durchaus möglich, wenn auch unsicher, dass Trump im Amtsenthebungs-Verfahren im Senat seine „Iden des März“ erlebt. Ganz gewiss gibt es dort gut vierzig demokratische Senatoren, die sich nicht scheuen, ihre gezückten Dolche zu zeigen. Aber die offene Frage ist, welche Republikaner Trump seinen „Auch du, Brutus?“-Moment verschaffen. Aber bevor ich dazu komme: Ich habe ein Problem mit der Englischen Sprache, denn es gibt keinen spezifisch weiblichen Begriff für „Idiot“. Ich bin das ganze Vokabular durchgegangen und bin gescheitert. Dann stieg ich in die Kategorien der vulgären Volksweisheiten hinab und das Beste was mir unterkam war der Name für die Frau eines Klu Klux Klan-Mitglieds, nämlich „Klunt“. Das ist vielleicht sogar ein treffender Name für Nancy Pelosi, im Sinne der Querfront-Theorie. Keine Frau eines Klan-Mannes könnte ahnungsloser sein als Pelosi, wenn sie uns im 21. Jahrhundert einer Inquisition ausliefert. Nachdem Klunt Pelosi den Trottel Donald erledigt hat, wird Pence aufsteigen und Dick Cheney wie den gutmütigen Liebling deines schwulen Nachbarn aussehen lassen. Schaut euch mal den jahrzehntelangen geistigen Guru von Pence an:

„Ich habe die Bilder der jungen Männer in der Roten Garde gesehen… sie bringen die Mutter dieses jungen Mannes herein. Er nimmt eine Axt und köpft sie. Sie müssen die Ziele der Roten Garde über ihren Vater, ihre Mutter, Brüder, Schwestern und ihr eigenes Leben stellen. Das war ein Schwur. Ein Eid. Das hat Jesus gesagt.“ – Der langjährige Guru von Mike Pence, Doug Coe (gest. 2017), Zitat aus dem Video Denken wir an die Optimaten im alten Rom. In ihrem Eifer, den Caesar zu ermorden, glaubten sie, die Republik wiederherzustellen; die Republik starb und an ihre Stelle trat die Diktatur. Wenn man das alte Rom mit Washington vergleichen kann (da gibt es viel), dann haben wir heute einen Fall von „die Geschichte wiederholt sich“ – und zwar in degenerierter Form. Es gibt keine Augustus, der am Rande wartet. Eher einen religiösen Eiferer, der mehr Theodosius und dessen Erlassen ähnelt, nur dass in diesem Fall jeder, der die Dinge nicht wie sie sieht, wie ihre „Wahrheit“ dieses „verbindlichen“ Glaubens, ein geringerer Mensch ist als sie selbst. Apokalypse: 1.die komplette und endgültige Zerstörung der Welt, insbesondere wie in der Offenbarung des Johannes beschrieben. Siehe auch die Vier Reiter der Apokalypse 2.ein Ereignis mit Zerstörung oder Schaden in einem furchteinflößenden oder katastrophalen Ausmaß; ein Zeitalter der rechts-evangelikalen Apokalypse Das ist Mike Pence. Das ist der Mann, den Klunt Pelosi ins Amt hieven will. Glaubt ihr, dass Pence vor einem totalen Krieg mit dem Iran zurückschrecken würde? Er ist der Typ, der zusammen mit Mike Pompeo mit der Ermordung an Soleimani Trump an den Rand eines Krieges gedrängt hat. Ach ja, Pompeo:

„Wir stellen sicher, dass wir beten und aufstehen und kämpfen und dass wir wissen, dass Jesus Christus unser Retter ist, wirklich die einzige Lösung für unsere Welt“ -Mike Pompeo „Die EINZIGE Lösung … für unsere Welt“ schließt alle aus, die nicht wie diese Nazis denken, und schließt auch all jene ‚Christen‘ aus, die ’nicht christlich genug sind‘. Es ist eher eine „Endlösung“ für alle, die nicht rechts von der radikalen Rechten stehen. Hoffen wir, dass Brutus im Januar 2020 im Senat nicht auftaucht. Denn wenn sie erst einmal den nuklearen Fußball in der Hand haben, brauchen diese Jungs kein Jahr mehr, um ihre Arbeit zu erledigen (soll heißen: unseren kleinen Planeten in Stücke zu sprengen.) Frage an die ahnungslose Klunt Pelosi: Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Schiff ist eindeutig wahnsinnig, Nadler ist einfach nur dumm, während es so aussieht, als ob Pelosi (und ganz DC) jene Bleivergiftung hat, die die Römer aus dem Gleichgewicht gebracht hat.

