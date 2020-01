Ist dies der Mann hinter der globalen Coronavirus-Pandemie?

von Tyler Durden – https://www.zerohedge.com

Übersetzung LZ

Angesichts der wachsenden Spekulationen, die zumeist in nicht ganz offiziellen Kreisen geführt angestellt werden, dass die offizielle Theorie für die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie, nämlich weil jemand auf einem Meeresfrüchte- und Tiermarkt in Wuhan Fledermaussuppe gegessen hat… … eine gefälschte Farce ist, und dass der wahre Grund für die Virusverbreitung darin liegt, dass eine waffenfähige Version des Coronavirus (die ursprünglich aus Kanada stammen könnte) vom Institut für Virologie in Wuhan (zufällig oder nicht) freigesetzt wurde, einem Spitzenlabor für Biogefährdung der Stufe 4, das „die gefährlichsten Krankheitserreger der Welt“ untersuchte, Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn dasselbe Wuhan-Institut für Virologie den folgenden, am 18. November 2019 veröffentlichten Hinweis „Hilfe gesucht“ entfernen würde, wonach das Institut ein oder zwei Post-Doc-Stipendiaten einstellen möchte, die „mit Fledermäusen den molekularen Mechanismus erforschen, der es Ebola- und SARS-assoziierten Koronaviren ermöglicht, lange Zeit sich ruhig zu verhalten, ohne Krankheiten zu verursachen„.“

Der richtige Kandidat soll:

– einen Doktortitel in biomedizinischen Bereichen erworben haben oder kurz davor stehen;

– einen zuverlässigen und rigorosen Arbeitsstil,

– eine starke unabhängige wissenschaftliche Forschungsfähigkeit und Teamgeist haben;

– ausgeprägte englische Kommunikations- und Schreibfähigkeiten, Forschungsarbeiten, die in den wichtigsten internationalen akademischen Zeitschriften veröffentlicht wurden.

– Zellbiologie, Immunologie, Genomik und andere relevante Hintergrundkenntnisse werden bevorzugt; Die vollständige Stellenausschreibung, die immer noch auf der Website des Wuhan Institute of Virology zu finden ist, finden Sie hier (und unten auf der Seite, da sie in wenigen Stunden verschwunden sein wird).

Und google übersetzt:

Warum ist dies bemerkenswert? Weil es sich, wie sich herausstellt, um eine Stellenausschreibung für das Labor von Dr. Peng Zhou (周鹏), Doktorand, Forscher am Wuhan-Institut für Virologie und Leiter der Gruppe für Fledermausvirusinfektion und Immunisierung, handelt. Einige weitere Informationen über Zhous Hintergrund vom Institut (google übersetzt):

Er promovierte 2010 am Wuhan Virus Research Institute und hat in Australien und Singapur über Fledermausviren und Immunologie gearbeitet. Im Jahr 2009 begann er federführend mit der Erforschung des Immunmechanismus von Fledermaus-Langzeitübertragungen und -Viren in der Welt. Bislang hat er mehr als 30 SCI-Artikel veröffentlicht, darunter den ersten und den entsprechenden Artikel des ersten Autors von „Nature , Cell Host Microbe und PNAS“ . Derzeit wird die Forschung über Fledermausviren und Immunologie fortgesetzt, und sie wurde vom Nationalen „You Qing“-Fonds, dem Pilotprojekt der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und dem Großprojekt des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie unterstützt.

Im Folgenden finden Sie eine Liste mehrerer kürzlich von Dr. Zhou veröffentlichter Arbeiten:

Dampened STING-Dependent Interferon Activation in Bats

Fatal swine acute diarrhoea syndrome caused by an HKU2-related coronavirus of bat origin

IFNAR2-dependent gene expression profile induced by IFN-α in Pteropus alecto bat cells and impact of IFNAR2 knockout on virus infection

Immunogenicity of the spike glycoprotein of Bat SARS-like coronavirus

Bat severe acute respiratory syndrome-like coronavirus ORF3b homologues display different interferon antagonist activities

Was uns zur Pointe bringt: Mit freundlicher Genehmigung des Wuhan-Instituts für Virologie ist hier eine Pressemitteilung aus Dr. Zhous Labor mit dem Titel „Wie Fledermäuse Viren tragen, ohne krank zu werden“:

Es ist bekannt, dass Fledermäuse hochpathogene Viren wie Ebola, Marburg, Hendra, Nipah und SARS-CoV beherbergen, und doch zeigen sie keine klinischen Anzeichen von Krankheiten. In einem am 22. Februar in der Zeitschrift Cell Host & Microbe veröffentlichten Artikel stellen Wissenschaftler des Wuhan Institute of Virology in China fest, dass bei Fledermäusen ein antiviraler Immunpfad, der als STING-Interferon-Pfad bezeichnet wird, gedämpft ist, und dass Fledermäuse gerade genug Abwehrkräfte gegen Krankheiten aufrechterhalten können, ohne eine erhöhte Immunreaktion auszulösen.

„Wir glauben, dass es ein Gleichgewicht zwischen Fledermäusen und den Krankheitserregern, die sie tragen, gibt“, sagt der leitende Autor Peng Zhou. „Diese Arbeit hat gezeigt, dass Fledermäuse, um das Gleichgewicht mit Viren aufrechtzuerhalten, sich so entwickelt haben, dass sie bestimmte Pfade dämpfen können“.

Bei Menschen und anderen Säugetieren kann eine immunologische Überreaktion auf eines dieser und anderer pathogener Viren schwere Krankheiten auslösen. Beim Menschen beispielsweise ist ein aktivierter STING-Signalweg mit schweren Autoimmunerkrankungen verbunden.

„In der Geschichte des Menschen haben wir viele Infektionskrankheiten erlebt“, sagt Zhou, „aber Fledermäuse scheinen ein ‚Super-Säugetier‘ für diese tödlichen Viren zu sein“. Durch die Identifizierung eines geschwächten, aber nicht stillgelegten STING-Signalwegs haben die Forscher neue Erkenntnisse darüber, wie Fledermäuse die antivirale Abwehr fein abstimmen, um eine wirksame, aber nicht offensichtliche Reaktion gegen Viren herbeizuführen.

Die Autoren gehen davon aus, dass sich diese Abwehrstrategie als Teil von drei miteinander verbundenen Merkmalen der Fledermausbiologie entwickelt hat: Sie sind fliegende Säugetiere, haben eine lange Lebensdauer und beherbergen ein großes Virusreservoir. „Die Anpassung an den Flug hat wahrscheinlich eine positive Selektion von mehreren Fledermaus-Immun- und DNA-Schadenreparaturgenen verursacht“, sagt Zhou. Diese Anpassungen haben möglicherweise bestimmte antivirale Wege (STING, Interferon und andere) geformt, um sie zu guten viralen Reservoir-Wirten zu machen und ein erträgliches Gleichgewicht zu erreichen“.

Und für den Fall der Fälle ist hier eine von Google übersetzte Pressemitteilung vom 18. Januar 2019, in der die Leistungen von Dr. Peng Zhou beschrieben werden:

Wuhan beherbergt die wichtigste Person in der weltweiten Fledermaus-Immunitätsforschung: „Ich eilte mit dem Schwert vorwärts.“

Changjiang Daily Financial Media 4. Mai Anhörung im vergangenen Monat, als sie für den ersten Autor gebunden machte eine „natürliche“, in den letzten Jahren, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften Wuhan-Virus nach 80 junge Forscher Zhou Peng wurde in der „natürlichen“, „American Academy of Sciences „Und andere internationale maßgebliche Zeitschriften veröffentlicht 28 Papiere, zu akademischen Stars. In einem Interview mit Reportern stellte er kürzlich vor, dass junge Wissenschaftler sich nicht auf Genie verlassen, um sich festzuhalten, sondern auf „super zuversichtlich“.

Man geht davon aus, dass Zhou Peng der Pionier der globalen Fledermaus-Immunsystem-Forschung ist. „Fledermäuse tragen Viren, werden aber nicht krank. Sie wurden bisher noch nicht von Wissenschaftlern erforscht und haben sicherlich eine Spezifität, die sich von anderen Arten unterscheidet, aber das ist so, als ob man den Anfang und das Ende kennt, ohne zu wissen, wie die Geschichte passiert ist. “ Nach mehr als 10 Jahren Forschung entdeckte Zhou Peng, dass ein antiviraler Immunkanal namens „Interferon-Gen-stimulierendes Protein-Interferon“ im Körper der Fledermaus gehemmt wurde, so dass die Fledermaus der Krankheit gerade noch widerstehen konnte, ohne eine starke Immunantwort auszulösen. Die Ergebnisse wurden in „Cells, Hosts and Microorganisms“ veröffentlicht, was die Aufmerksamkeit der akademischen Gemeinschaft erregte.

Zhou Peng, ein Student des Bachelor-Studiengangs Biotechnik, erkrankte in seinem ersten Studienjahr an SARS (Schweres Akutes Atemwegssyndrom), was sein Interesse an dem Virus weckte: „Ein kleiner Virus bringt die Welt durcheinander.“ Er wurde am Wuhan-Institut für Virologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften auf Postgraduiertenebene aufgenommen und studierte bei Shi Zhengli, einem Fledermausexperten. Als ich mich auf das von der Fledermaus übertragene Virus konzentrierte, fragte ich mich, ob das Immunsystem der Fledermaus etwas Besonderes ist. “

Nach dem Abschluss der Promotion trat er in das australische Tiergesundheitslabor ein und wurde die erste Person in der weltweiten Fledermaus-Immunitätsforschung. „Ich durchlief 4 Jahre lang Versuch und Irrtum, tappte im Dunkeln und traf mehrmals die Südwand. Ich erinnere mich noch immer an einen ‚dunkelsten Moment‘: ‚In der lokalen Kälte des Winters hielt ich das erfrorene Knie fest, saß am Strand und fragte mich, warum dies der Fall war.

Er begann, australische Witze zu lernen und inspirierte sich selbst. Im Jahr 2016, während eines Postdoc-Studiums an der Duke University-National University of Singapore Medical School, war er besorgt, dass ein bestimmtes Interferon in Fledermäusen immer auf einem hohen Niveau gehalten wird. Dieses Papier wurde zum Titelartikel der Proceedings of the National Academy of Sciences, „Fledermaus-Immunität“. „Diese Tür wurde geöffnet, und immer mehr Menschen in der Welt schenken diesem Bereich Aufmerksamkeit. Unsere Generation, als wir im College waren, hat „The Forrest Gump“ und „Redemption of Shawshank“ gesehen und uns Dummheit und Ausdauer gelehrt. Ich habe das Gefühl, ein Schwert zu tragen und vorwärts zu eilen. “

Nach seiner Rückkehr nach China im Jahr 2016 kehrte Zhou Peng an seine Alma Mater zurück, um ein wenig bekannter junger Forscher zu werden. „Auf lange Sicht tragen Fledermäuse das Virus in sich, ohne krank zu werden. Man hofft, dass der Mensch lernen kann, das Virus zu bekämpfen, aber das ist noch weit von der Industrialisierung entfernt. Der Weg, der vor uns liegt, ist weit, und wir müssen „super zuversichtlich“ bleiben und weiter vorwärts gehen. („Reporterin Li Jia-Korrespondentin Chen neckte den Li Li-Praktikanten Luo Yameng)

Und hier ist der Mann, der Mythos, der Fledermausgott selbst: Peng Zhou..

Seine Biographie (source): Peng Zhou, Ph.D., Forscher, Teamleiter für Fledermausvirusinfektion und -immunität. Er erhielt nacheinander einen Bachelor und einen Doktorgrad der Universität Henan (2004) und des Wuhan-Instituts für Virologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (2010). Während seiner Promotion wurde er zum Studium an das australische Tiergesundheitslabor geschickt. Danach führte er Forschungsarbeiten am Duke-Nus Medical College in Australien und Singapur durch. Er beschäftigt sich seit langem mit der Erforschung neuer Virusepidemiologie und der antiviralen Immunität von Fledermäusen. Dabei stellte sich heraus, dass Fledermäuse zwar seit langem SARS, MERS und Ebola tragen, aber keine eigenen Immunmechanismen besitzen.

Zurzeit ist er Gastgeber und Leiter von drei Projekten der National Natural Science Foundation of China und des Sonderprojekts der Chinesischen Akademie der Wissenschaften sowie eines großen nationalen Wissenschafts- und Technologieprojekts – eines Großprojekts zur Prävention und Kontrolle von Infektionskrankheiten. Zurzeit hat er 28 SCI-Papiere veröffentlicht, darunter Nature, Cell Host Microbe, PNAS und andere Artikel SCI-Papiere, darunter Nature, Cell Host Microbe, PNAS und andere Artikel, die vom ersten oder entsprechenden Autor veröffentlicht wurden. Sie ist weltweit führend auf dem Gebiet der Fledermaus- und Virusforschung. Also, um es zusammenzufassen:

Einer der besten Virologie- und Immunologie-Experten Chinas war und ist immer noch im erstklassigen Labor für Biogefährdung tätig, dem Wuhan Institute of Virology, das einige liebevoll als the real Umbrella Corp bezeichnet haben. Seit 2009 ist Peng der führende chinesische Wissenschaftler, der den Immunmechanismus von Fledermäusen erforscht, die tödliche Viren in der Welt tragen und übertragen. Sein Hauptstudiengebiet ist die Erforschung, wie und warum Fledermäuse mit einigen der albtraumhaftesten Viren der Welt, darunter Ebola, SARS infiziert werden können aber nicht krank werden. Er hat verschiedene Immunwege (wie den STING-Signalweg bei Fledermäusen) gentechnisch verändert, um die Fledermäuse mehr oder weniger anfällig für Infektionen zu machen und dabei möglicherweise ein superresistentes Insekt zu schaffen. Im Rahmen seiner Studien erforschte Peng auch mutierte Coronaviren-Stämme, die die natürliche Immunität einiger Fledermäuse überwanden; es handelt sich dabei um „Superbug“-Coronaviren-Stämme, die gegen keinen natürlichen Immunpfad resistent sind und nun anscheinend auf der ganzen Welt verbreitet sind. Mitte November stellte sein Labor aktiv unerfahrene Postdocs ein, die ihm bei der Erforschung von Super-Coronaviren und Fledermausinfektionen helfen sollten. Pengs Arbeit auf dem Gebiet der Virologie und Fledermausimmunologie wurde vom Nationalen „You Qing“-Fonds, dem Pilotprojekt der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und dem Großprojekt des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie unterstützt.

* * *

Etwas sagt uns, wenn jemand herausfinden will, was wirklich die Coronavirus-Pandemie verursacht hat, die Tausende von Menschen in China und auf der ganzen Welt infiziert hat, sollte er wahrscheinlich Dr. Peng einen Besuch abstatten. Oder zumindest mit einer E-Mail beginnen: Dr. Peng kann unter peng.zhou@wh.iov.cn erreicht werden, und seine Telefonnummer lautet 87197311.

https://www.zerohedge.com/health/man-behind-global-coronavirus-pandemic