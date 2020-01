Der Krieg des Imperiums gegen oppositionelle Journalisten eskaliert weiter

von Caitlin Johnstone – https://www.theblogcat.de

Es ist nicht überraschend, dass Brasilien denselben Krieg gegen den Journalismus führt, den wir in den USA, Großbritannien, Australien und Frankreich gesehen haben. Mit der Wahl des offenkundig faschistischen Jair Bolsonaro im Oktober 2018 (eine Wahl, deren korrupte Grundlagen durch Greenwalds Berichterstattung mit The Intercept Brasil aufgedeckt wurden), hat sich die brasilianische Regierung voll und ganz an das US-amerikanische Zentralimperium angeglichen, weshalb sein Amtsantritt von Figuren wie Donald Trump, Mike Pompeo, John Bolton und Benjamin Netanyahu enthusiastisch gefeiert wurde.

Um dies zu erreichen, wird es eine Menge ruchloses Verhalten geben müssen. Viele militärische Eskalationen, viele CIA-Putsche, viel Schikane und Subversion und eine ganze Menge Propaganda, um die Räder der öffentlichen Zustimmung zu schmieren. Solche großen, hektischen, fuchtelnden Bewegungen können von einer freien Presse leicht entlarvt werden, und genau deshalb wird die freie Presse jetzt unter Druck gesetzt. Das Imperium schafft all diese juristischen Präzedenzfälle gegen den oppositionellen Journalismus, weil es die Absicht hat, diese Präzedenzfälle in Zukunft voll auszunutzen. Es hat die Absicht, diese Präzedenzfälle in der Zukunft zu nutzen, weil es weiß, dass es die Dinge hässlich machen muss.

„Jedes Mal wenn die Regierung eines Landes vor dem Imperium kapituliert,

dann wird es vom Blob absorbiert. Je größer der Blob des Imperiums wird,

desto stärker wird es. Je stärker es wird, desto leichter kann es noch nicht absorbierte Länder absorbieren.

John Bolton: „Wir sind stolz, Brasilien zu einem großen Non-NATO-Alliierten zu machen

und freuen uns auf die Zusammenarbeit gegen Venezuela, den Iran und China.

Ein großartiges Treffen mit einem starken und neuen strategischen Partner!“

All dies wird getan, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit ein klares Verständnis davon erhält, was wirklich in ihrer Welt vor sich geht. Denn wenn die Öffentlichkeit ein klares Verständnis davon hätte, was in ihrer Welt vor sich geht, würde das Imperium für immer seine Fähigkeit verlieren, sie zu kontrollieren und zu beherrschen.

Wer das Narrativ kontrolliert, kontrolliert die Welt. Die Imperialisten verstehen das. Die Öffentlichkeit, im Großen und Ganzen, versteht es nicht. Und die Imperialisten haben vor, dass es so bleibt.

Glenn Greenwald hat die letzten drei Jahre damit verbracht, fälschlicherweise als Handlanger autoritärer Regierungen angeschmiert zu werden, während er in Wirklichkeit einer autoritären Regierung mehr Schaden zugefügt hat als alle seine Kritiker zusammen. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in unterdrückerische Institutionen (wie die unterdrückenden Institutionen, die von den Loyalisten des Imperiums durch die Verleumdung Greenwalds als Kreml-Agent und Putin-Marionette beschützt werden) kann durch die Entblößung ihrer finsteren Unterseiten im Licht der Wahrheit stark geschwächt werden.

Die Imperialisten wissen das, und sie sind entschlossen, dies nicht weiter zuzulassen. Deshalb verfolgen sie Assange und deshalb verfolgen sie auch Greenwald.

