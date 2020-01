NWO (Neue Weltordnung) nach Fahrplan

von Unbetreut denken

Die Trump-Rede in Davos 2020

Trump mag in Davos hier und da übertrieben haben, doch der Grundtenor seiner Rede trifft die Gegebenheiten durchaus. Viele viele neue US-Jobs und steigende US-Löhne! Die Simpelfixe und Hobby-Ökonomen jubeln ihrem großen Helden Trump begeistert zu. Der würde allen zeigen, wie mit jenem zartbesaiteten und zum Kränkeln neigenden Wesen namens Kapitalismus eine glückliche Ehe zu führen ist — wenn man nur weiß, was Kapitalisten wünschen! Blanker Unsinn. 7 Millionen Jobs mehr in Amerika bedeuten 7 Millionen Jobs weniger woanders. Trump selbst erklärt das Rezept: Handelsabkommen, Zölle und Sanktionen zum Vorteil Amerikas. Und zum Nachteil aller anderen. Zudem exportieren die USA nun seit einiger Zeit ihr daheim gefracktes Öl und Gas und erpressen Verbündete, wie die BRD, dieses zu überhöhten Preisen zu erwerben; Mitgeschädigter ist die Russische Föderation. So einfach geht das. Macht ist zum eigenen Vorteil zu gebrauchen.

Ja, waren Trumps diesbezüglich zurückhaltenderen Vorgänger denn alle altruistische Anhänger einer alle Staaten umfassenden Nächstenliebe!? Ökonomisch hin und wieder im einen oder anderen Falle ja, politisch aber waren auch sie gnadenlose Massenmörder: Kriege, Sanktionen, Destabilisierungen, schmutzige Geheimdienst-Aktivitäten, Morde. Alle US-Präsidenten hätten am liebsten getan, was Trump jetzt tut und was ihm wohl die Wiederwahl sichern wird. Und nicht, daß Trump nun etwa seine Liebe zum amerikanischen Proletariat entdeckt hätte. Es ist prosaisch: Sein MAGA, sein „America first“, sein Amerika-auf-Kosten-aller-anderen war im Fahrplan zur NWO erst jetzt an der Reihe.

Drei Voraussetzungen mußten zuvor erfüllt sein. Die dritte ist vor kurzem erst eingetreten. Die beiden ersten sind schon länger gegeben, und zwar die technologischen Mittel für ein durchgreifendes Geo- sowie Klima-Engineering. Letzteres Engineering verhilft 1.) dazu, die fürs Fracken benötigten riesigen Süßwassermengen in jedem Trockengebiet der USA verfügbar zu haben; 2.) ermöglichen diese Mittel es, jeden Staat der Erde unterhalb der Schwelle eines unmittelbar militärischen Einsatzes zu zerstören oder mindestens schwer zu schädigen, und zwar durch Dürren, Riesenbrände, Überflutungen, Erdbeben, Tsunamis, Kälteeinbrüche und allesverheerende Unwetter (siehe enkidugilgamesh.wordpress.com). Nächstes Etappenziel auf dem Weg zur NWO ist es, die Atomstaaten mithilfe des G+K-Engineering zu erpressen – allen voran Rußland und China (aus Europa ist ohnehin kein ernstzunehmender Widerstand zu erwarten) – freiwillig die Waffen zu strecken. Vor allem zunächst zu diesem Zweck destabilisiert Trump aktuell die Weltwirtschaft. Seine Botschaft an die Fremdeliten ist simpel: Wir führen, und ihr folgt. Wir bestimmen sämtliche Richtlinien eurer nationalen Politik. Im Gegenzug behaltet ihr eure üblichen materiellen Privilegien und dürft eure von uns zuvor dramatisch dezimierten, demoralisierten und sodann zu keiner kraftvollen Revolte mehr fähigen Einwohnerschaften nach Herzenslust drangsalieren und ausbeuten.

Um rechtzeitigen Widerstand seitens der Milliarden von Opfern zu verhindern, braucht es allerdings weitere Technologien, nämlich zur physischen Überwachung und Kontrolle sowie zur Kontrolle von Psyche, Wahrnehmung und Denkleistung, was letzteres als Social Engineering bezeichnet und vor allem mittels von Massenmedien bewerkstelligt wird. Der diesbezüglich zentrale Hebel ist die Herstellung und Sicherung des Glaubens an eine katastrophale Erwärmung der Erdatmosphäre durch die Verbrennung fossiler Energeträger bzw. durch die wirtschaftlichen Alltagsaktivitäten jedermanns — es wird enorme Angst und Verunsicherung erzeugt, indem der allernormalste Lebensalltag schon in Frage gestellt wird. Selbstredend sind auch Wirtschaft, Management und Politik zu täuschen. Unter Vorspiegelung des Schutzes eines angeblich von CO2-Emissionen gefährdeten Klimas wird den bürgerlichen Eliten mit dem Global Green New Deal ein gigantisches Investitionsmodell angeboten. Eine Finte, ein Trick, eine Illusion, ein ökonomisches Strohfeuer, das schnell verpufft sein und wirtschaftlich verbrannte Erde hinterlassen wird infolge extremer Verteuerung aller Waren des täglichen Verbrauchs — dieser „Deal“ wird unausweichlich eine extreme Erhöhung der Energiekosten mit sich bringen. Hier die Rede von einer genozidalen globalen Verelendung unvorstellbaren Ausmaßes!

Das weltweite Proletariat ist die einzige Kraft, die politisch, moralisch und intellektuell fähig ist, einen klassen- und schichtenübergreifenden gesellschaftlichen Widerstand gegen die hier nun in groben Umrissen skizzierte Vernichtungspolitik zu initiieren. Der vorliegende Text versteht sich als Aufruf zur Formulierung eines politischen Gegenentwurfs im Rahmen der von Marx, Engels, Lenin und Hobson vorgelegten ökonomischen Arbeiten unter besonderer Berücksichtigung der „sozialen Dreigliederung“ von Rudolf Steiner (siehe bei Axel Burkart, youtube).

NACHBEMERKUNGEN: Um die Natur des antihumanen NWO-Akteurs zu erkennen, sei auf jene global dominierende Fraktion des Kapitals hingewiesen, welche die Machtmittel innehat, sich jeden US-Präsidenten dienstbar zu machen. Hier die Rede von dem, was der britische Ökonom und Historiker John Atkinson Hobson anno 1902 in „Imperialism“ als „Supranationale Finanzoligarchie“ sehr dezidiert beschrieben hat und was von Lenin in seiner 1917 erschienenen und beeindruckend konkludenten ökonomischen Arbeit „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ unter ausdrücklichem Hinweis auf Hobson aufgegriffen wurde.