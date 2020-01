Adam Schiff ist ein gefährlicher Kriegstreiber

von Liza Featherstone – https://einarschlereth.blogspot.com

Bild: Einer der größten US-Kriegsbetriebe

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Der jüdische Ursprung der US Federal Reserve Bank berichtet die israelische Zeitung Haaretz stolz, aber nicht ganz korrekt. Moritz Warburg und Jacob Schiff aus dem jüdischen Bankhaus Warburg in Hamburg wurden entsandt nach New York, um engere Bande zu knüpfen. Später wurden sie US-Bürger und die Bande wurden durch einige Einheiraten verfestigt. Und es waren diese Deutschen, die den Vorschlag für eine Federal Reserve Bank machten und Wilson platt klopften, den Vorschlag abzusegnen, was er gegen Ende seines Lebens bitter bereut hat. Adam Schiff ist in Massachusetts geboren und später nach Kalifornien gezogen, wo er eine große politische Karriere startete. Ich werde weiter recherchieren, ob er nicht aus diesem Schiff-Clan stammt. Bis jetzt ist Israel in der US-Regierung ja nur durch den Schwiegersohn von Trump vertreten. Es wäre ja noch viel schöner die ganze Regierung in die Hand zu bekommen.

Adam Schiff, der liberale Held der Impeachment-Anklage, ist ein hundertprozentiger Sohn des militärisch-industriellen Komplexes und ein glühender Verfechter des permanenten Krieges.

Für einige Demokraten und Journalisten ist der Abgeordnete Adam Schiff (D-CA) ein Held. Überall im Internet wird ihm für die Verteidigung der Verfassung gedankt, in der Hoffnung, dass er eines Tages für das Amt des Präsidenten kandidiert. Nach seinem Auftritt bei der Amtsenthebungsanhörung in dieser Woche war die Verehrung besonders intensiv; ein Briefschreiber der New York Times nannte es „brillant“ und eine „Tour de Force“, während sich die konservative Washington Times über all die blau karierten Twitter-Konten lustig machte, die in ekstatischem Lob ihre Objektivität verloren. Als das Gesicht der Anklageerhebung, insbesondere für die vom Wahlprozess abgekoppelten Liberalen, stellt Schiff einen Hoffnungsschimmer für einen innenpolitischen Regimewechsel dar.

Wir würden gerne auf seiner Seite sein. Schließlich arbeitet er hart daran, Donald Trump, einen der schlimmsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte, zu stürzen. Aber lassen wir uns nicht von der Fanggemeinde umnebeln. Schiff ist ein gefährlicher Kriegshetzer, und seine Bemühungen, die Paranoia über Russland zu schüren, dienen nur dazu, diese Agenda zu nähren. Es wäre bewundernswert, wenn sich Schiffs Amtsenthebungskreuzzug auf Trumps Korruption beschränken würde. Aber etwas anderes treibt ihn an: Er will einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine mit Russland, und das schon seit einiger Zeit.

Adam Schiff ähnelt physisch einem Wohlstandsprediger. Das heißt, er sieht aus wie ein klassischer zwielichtiger amerikanischer Verkäufer, aber mit einem seligmachenden Glanz der Gerechtigkeit. Dieser unheimlich heilsame Blick verleiht seinem ständigen Schwärmen über „die Russen“ eine kitschige Atmosphäre des Kalten Krieges. Es ist schwer, ihm nicht zuzuhören, ohne an Allen Ginsbergs Gedicht „Amerika“ von 1956 zu denken:

Amerika, das sind die bösen Russen.

Diese Russen, diese Russen und diese Chinesen.

Und die Russen.

Schiff versicherte uns, dass er sich tatsächlich bewusst sei, welches Jahrhundert wir haben, und sagte 2015: „Jetzt sehen wir nicht mehr dieselbe bipolare Welt, die wir zwischen Kommunismus und Kapitalismus hatten. Dann fügte er hinzu: „Aber wir sehen eine neue bipolare Welt, glaube ich, in der es Demokratie gegen Autoritarismus gibt.» Schiff hat dies nicht als einen bloßen Ideenwettbewerb gesehen: Er hat sich ständig dafür eingesetzt, dass Obama härtere Sanktionen gegen Russland verhängt und der Ukraine mehr Waffen gibt.

Obwohl er in manchen Zusammenhängen gegen Gewalt ist – er ist Veganer! – ist dies nicht der einzige Krieg, für den Schiff sich einsetzt. Er unterstützte die Kriege in Afghanistan, Irak und Libyen, eine größere US-Intervention in Syrien sowie den Saudi-Krieg mit dem Jemen (obwohl er sich im vergangenen Jahr gegen das letztere Abenteuer gewandt hat und scheinbar die Grenze beim Zersägen von Journalisten mit der Knochensäge gezogen hat – er ist schließlich ein Gemäßigter und bei den Medien sehr beliebt), und er hat für fast jede mögliche Erhöhung des Verteidigungshaushalts gestimmt.

Wie der jakobinische Branko Marcetic vor zwei Jahren bemerkte, wird Schiffs Kriegslust ausgiebig von Waffenherstellern und militärischen Auftragnehmern finanziert. Ein ukrainischer Waffenhändler namens Igor Pasternak veranstaltete 2013 eine Spendenaktion für Schiff in Höhe von 2.500 Dollar pro Kopf, wie der verstorbene Justin Raimondo in einer großartigen Analyse auf Antiwar.com im Jahr 2017 berichtete, zu einer Zeit, als die Ukraine verzweifelt versuchte, dem Desinteresse der Obama-Regierung an der Finanzierung ihres Krieges mit Russland entgegenzuwirken. Trotz dieses Desinteresses genehmigte das Außenministerium nach dieser Spendenaktion einige sehr profitable Geschäfte für Pasternak in der Ukraine.

Und das ist nur ein Beispiel. Im aktuellen Zyklus haben Spenden aus der Kriegsindustrie seine Kassen weiter überflutet. Viele kommen von Mitarbeitern von Firmen mit umfangreichen Verträgen mit dem Verteidigungsministerium, darunter Radiance Technologies und Raytheon. PACs, die die Kriegsindustrie vertreten, sind laut Angaben auf Open Secrets.org auch unter Schiffs Spendern sehr beliebt; zu den Firmen, die Geld an Schiff leiten – sorry, die zu diesen PACs beitragen – gehören Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Radiance und andere, einschließlich L3Harris Technologies (das im September großen Ärger mit dem Außenministerium bekam und 13 Millionen Dollar Strafe für illegalen Waffenhandel zahlen musste).

Raten Sie mal, was diese Unternehmen wollen? Krieg der Ukraine. Warum sollten sie das nicht tun? Letzten Oktober genehmigten die Vereinigten Staaten einen Verkauf von Panzerabwehrraketen an die Ukraine im Wert von 39 Millionen Dollar, ein gemeinsamer Vertrag zwischen Raytheon und Lockheed Martin. Im Vorjahr kaufte die Ukraine Raketen im Wert von 37 Millionen Dollar von denselben beiden Unternehmen. Als Raketenhersteller, so Zacks Equity Research, profitiert auch Northrop Grumman reichlich vom Konflikt in der Ukraine, da Raketen in grenzüberschreitenden Kriegen stark eingesetzt werden.

Trotz seiner enthusiastischen Unterstützung für staatliche Gewalt und seiner gemütlichen Verbindungen zu den Herstellern tödlicher Waffen hat Schiff, ein Alexander Hamilton-zitierender Windbeutel, nicht viel Anziehungskraft auf die Art von Leuten, die „Diese Farben laufen nicht“ Aufkleber auf ihre Lastwagen kleben. Sein Amtsenthebungskreuzzug scheint die Unterstützung von Trump unter den Gläubigen nur zu verstärken; nach diesem Schreiben lehnen 93 Prozent der Republikaner die Amtsenthebung des Präsidenten ab.

Willkommen im #Widerstand.

Liza Featherstone ist Kolumnistin für Jacobin, freie Journalistin und Autorin von „Selling Women Short: The Landmark Battle for the Landmark Battle“.

Dieser Artikel erschien ursprünglich im «Jacobin».

Der Artikel wurde mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

Quelle – källa – source

https://einarschlereth.blogspot.com/2020/01/adam-schiff-ist-ein-gefahrlicher.html