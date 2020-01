Wer steckt hinter #ExtinctionRebellion

von https://einfache-standards.blogspot.com

Am Anfang war Greta Thunberg. Doch kurz danach erreichten auch andere Organisationen mit vergleichbarer Agenda öffentliches Aufsehen. Eine davon ist Extinction Rebellion.

Nach Angaben von Extinction Rebellion steht die Welt am Wendepunkt an dem ihre Forderungen umgesetzt werden müssen um den menschengemachten Klimawandel zu bekämpfen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist Extinction Rebellion eine Graswurzelbewegungen. Tatsächlich gibt es hinter Extinction Rebellion erneut Hintermänner, Profiteure und Finanziers.

Was ist Extinction Rebellion

Die Organisation Extinction Rebellion wurde Ende Oktober 2018 gegründet. Innerhalb des ersten Jahres haben sich in mehreren Ländern Unterorganisationen gebildet. Extinction Rebellion fordern wegen des menschengemachten Klimawandel dass Regierungen einen Notstand erklären, alle designierten Emissionen bis 2025 gestoppt werden und eine spezieller Rat einberufen wird der Regierungen das weitere Handeln befiehlt. [1] [2] [3]

Besonders große Aufmerksamkeit hat Extinction Rebellion in England erreicht. In Deutschland dagegen steht Extinction Rebellion im Schatten von Fridays for Future. Fridays for Future setzt primär auf friedliche Demonstrationen und Kongresse. Extinction Rebellion dagegen setzt auf zivilen Ungehorsam, Blockaden von zum Beispiel Straßen oder Zügen und droht auch Sabotage an. Hierbei lassen sich die Demonstrationen von Extinction Rebellion auch medienwirksam von der Polizei wegtragen oder verhaften. [1] [2] [3]

Wer finanziert Extinction Rebellion

Hinter Extinction Rebellion stehen aber auch Hintermänner, Profiteure und Finanziers. Ein Finanzier ist die 2019 in den USA entstande Organisation namens Climate Emergency Fund. Genauso wie Extinction Rebellion sieht der Climate Emergency Fund die Welt in existenzieller Gefahr und fordert einschneidende Maßnahmen. [4] [5]

Das Ziel vom Climate Emergency Fund ist eine weltweite Mobilisierung im Ausmaß des 2. Weltkriegs um den menschengemachten Klimawandel zu bekämpfen. Hierfür soll die Öffentlichkeit sensibilisiert indem der Alltag umfassen gestört wird. Und der Climate Emergency Fund will hierfür Geld vornehmlich bei Milliardären einsammeln, um Aktivisten und Organisationen mit entsprechender Agenda zu unterstützen. [4] [5]

“ CEF recognizes that this is a critical moment to support activist movements to demand change. We believe that only a peaceful planet-wide mobilization on the scale of World War II will give us a chance to avoid the worst-case scenarios and restore a safe climate. We believe this moment requires large scale disruption through the legal expression of first amendment rights and non-violent direct action. The disruption of everyday life and perceived normal reality is necessary to create a conversation on the climate and ecological crisis. It is not convenient, but it is necessary. “ Climate Emergency Fund []n-hoecke-holocaust-mahnmal-100.html“>[2]

Und dieser Climate Emergency Fund finanziert Extinction Rebellion. Dieser Climate Emergency Fund spendete bereits 500.000 Pfund an Extinction Rebellion sowie an die Organisation Climate Mobilization. Climate Mobilization praktiziert den Vergleich mit den 2.Weltkrieg-Gerede ebenfalls. Und Gründer vom Climate Emergency Fund Trevor Neilson hat in 2019 angekündigt innerhalb von Wochen oder Monaten das Hundertfache einzusammeln. [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Unter den Spendern sind unter anderen Aileen Getty die Enkelin des Öltycoons Joan Paul Getty, die Filmemacherin, Nichte von John F. Kennedy und Tochter von Robert Kennedy Rory Kennedy. [6] [7] [8] [9] [10] [14] Und der Gründer vom Climate Emergency Fund Neilson hat gute Kontakte und bereits eine beeindruckende Vita. Neilson ist zusammen mit Howard Buffett dem Enkel des Multi-Milliardärs Warren Buffett Leiter von i(x) investments. Und der Schwerpunkt von i(x) investments sind nachhaltige Energien und die Wiederverwendung von Kohlenstoff. [15] Neilson war Direktor der Global Business Coalition, einer Vereinigung von über 200 Unternehmen. [16] Neilson war Mitbegründer und Direktor der Bill & Melinda Gates Foundation. [17] Und Neilson war im Weißen Haus unter Präsident Bill Clinton (D) für die die Lobby- und Kampagnenorganisation One tätig. [18]

Wurden Demonstranten von Extinction Rebellion bezahlt

Auffallend ist dass bei Extinction Rebellion Demonstranten auch während des Berufsverkehrs Zeit haben und finanzstarke Spender zusammenkommen. Diese Kombination legt die Frage nahe ob das zweite das erste voraussetzt. Folglich gab es den Vorwurf dass Extinction Rebellion Statisten für das demonstrieren bezahlt.

Und tatsächlich hat sich dieser Vorwurf bereits bestätigt. Im Oktober 2019 haben britische Zeitungen darüber berichtet dass interne Dokumente von Extinction Rebellion solche Zahlungen dokumentieren. Demnach wurden über 70.000 Pfund über eine Dauer von vier Monaten und 200.000 Pfund zu Beginn einer Gruppe ausgezahlt. [19] [20] [21]

Die Authentizität der Dokumente bestätigte Extinction Rebellion mit einer Verteidigung der Zahlungen. Darin verteidigt Extinction Rebellion die Zahlungen dass dies lediglich Aufwandsentschädigungen seien. Des Weiteren seien diese Aufwandsentschädigungen dazu damit sich die betreffenden Personen entsprechend Extinction Rebellion widmen können. [19] [20] [21]

Wie groß ist die tatsächliche Reichweite und Beliebtheit von Extinction Rebellion

Jegliche Demonstration und finanzielle Unterstützung für eine öffentliche Kampagne muss sich aber an der erzielten Reichweite und Beliebtheit messen. Tatsächlich hat es Extinction Rebellion in die mediale Berichterstattung geschafft. Dazu kommt dass die Berichterstattung weitgehend wohlwollend ist. Um zu überprüfen ob dies auch bei der Bevölkerung ankommt wurde die Suchanfragen von Extinction Rebellion und denen für CO2 mit den Suchanfragen für lokale Fußball-Verbände verglichen.

In Deutschland sind die Suchanfragen für „CO2 Bilanz“ und „Extinction Rebellion“ gerade einmal vergleichbar mit denen für die „Oberliga Niedersachsen“. Dazu kommt dass im Bundesland Niedersachsen nur 8 und in Deutschland 83 Millionen Menschen leben. [22] In Großbritannien sind die Suchanfragen für „CO2 Emissions“ und „Extinction Rebellion“ immerhin vergleichbar mit denen für die „National League South“. In der betreffenden Region leben knapp 24 und in Großbritannien 68 Millionen Menschen. [23] In Schweden sind die Suchanfragen für „CO2-utsläpp“ und „Extinction Rebellion“ vergleichbar mit denen für „Division 1 Södra“ und „Division 1 Norra“. Division 1 Södra und Division 1 Norra sind die dritthöchsten Spielklassen im schwedischen Fußball. [24]

Neben den durchschnittlichen Suchanfragen für „Extinction Rebellion“ stehen jedoch einzelne Zeitpunkte heraus. Der erste Zeitpunkt für Großbritannien und Schweden ist der 15. April 2019 als Extinction Rebellion das erste mal Aufsehen erregte und in London an kritischen Verkehrsknotenpunkten Demonstrationen durchführte. Der zweite Zeitpunkt nur für Großbritannien ist am 13. und 14. Juli 2019 als Extinction Rebellion an mehreren Orten den Verkehr zum Erliegen brachten. Der dritte Zeitpunkt für Deutschland, Großbritannien und Schweden ist vom 11. bis zum 17. Oktober 2019 als Extinction Rebellion bei einer ihrer Aktion mit Pendlern im Konflikt kam. [22] [23] [24]

