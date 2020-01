Kapitalismus in Amerika: Wie ein miserables Zehntel Amerika komplett ausraubt

von Jon Hellevig für den Saker Blog – https://www.theblogcat.de

31 Tatsachen, die zeigen, wie die Reichen reicher und alle Anderen ärmer werden

1. Das Einkommen der Top 1% ist seit 1970 fünfmal so schnell gewachsen wie das der unteren 90%. Das obere 1% verdient heute doppelt so viel wie 160 Millionen Arme der unteren 50%-Schicht.

Während der letzten Jahrzehnte flossen die finanziellen Belohnungen aus den manipulierten Märkten zunächst ausschließlich in die Taschen der Top 10%, später wurden es zunehmend das obere 1%, die am meisten einsteckten, was durch die untenstehenden Grafiken perfekt veranschaulicht wird.

Dieser Artikel basiert auf einer Studie von Awara Accounting https://www.awaragroup.com/ mit dem Titel „Widening Income and Wealth Gap and Stagnating Wages in America“. https://www.awaragroup.com/blog/widening-income-and-wealth-gap-and-stagnating-wages-in-america/

Dank der Fed (der amerikanischen oligarchischen Zentralbank), die leichtes Geld in die Hände der privilegierten Elite drückt, hat das superreiche miserable Zehntel – das oberste 0,1% – inzwischen so viel Reichtum angehäuft wie kurz vor der Großen Depression, die mit dem Börsencrash 1929 begann. Eine Lektion, die nicht gelernt wurde. Es geht wieder von vorne los. Wie wird es diesmal enden?

Die große Story, die von all den glücklichen makroökonomischen Zahlen verhüllt wird, die das US-Establishment einstudiert wiederkäut – vom Präsidenten bis zu den Kabelfernseh-Experten und Trump-Fanboys, ist die allmähliche Verarmung des amerikanischen Arbeiters. Das ist eine unbequeme Wahrheit, die immer schwieriger zu verbergen ist, da der amerikanische Traum für große Teile der Bevölkerung zu einem Albtraum geworden ist. Wie die Zahlen, die wir unten präsentieren, zeigen, werden die Reichen wirklich reicher, die Mittelschicht ist dezimiert worden, und die Hälfte der Amerikaner ist arm und mittellos, ohne jeglichen finanziellen Reichtum. Die Superreichen verschlingen ein immer größeres Stück des amerikanischen Kuchens auf Kosten aller anderen, die nur noch Tischabfälle auf der einen Seite und übrig gebliebene Krümel auf der anderen Seite bekommen, wenn überhaupt. Die daraus resultierende Schichtung der Gesellschaft hat eine mittelalterliche Dienstboten-Wirtschaft zurückgebracht, in der die Habenichtse Gelegenheitsjobs verrichten, Häuser putzen, Lebensmittel holen, Botengänge und Lieferungen für die feudalen Reichen und die verbliebene schrumpfende Mittelschicht erledigen.

Mit dem Aktienmarkt auf Allzeithochs, praktisch keiner Arbeitslosigkeit (so sagt man) und einem (angeblich) robusten BIP-Wachstum im letzten Jahrzehnt, erklären uns Wirtschaftsanalysten, dass die US-Wirtschaft in ausgezeichneter Verfassung sei. Aber das ist sie nicht. Der Aktienmarkt ist eine von der Zentralbank aufgeblasene Vermögensblase, und das BIP-Wachstum ist eine Illusion, die durch genau diese Finanzblase und durch das Aufpumpen der Wirtschaft mit Rekordkrediten des Bundes zur Finanzierung der Defizite, die sich Amerika nicht leisten kann, hervorgerufen wurde. Gefälschte Statistiken, die eine künstlich niedrige Inflation zeigen, dienen dazu, das erfundene amerikanische Wirtschafts-Narrativ zusammenzuhalten. (Zu den gefälschten Inflationsstatistiken siehe diesen Bericht https://www.awaragroup.com/blog/the-inflation-measurement-scam/?fbclid=IwAR0qmpe4i0sp5Uce9UlyEDt0_NkIv-aiDTSgvzHh5EMfZn5WQboZz_mB-XU ). Und die niedrige Arbeitslosenzahl ist nichts als eine Chimäre, die auf irreführenden Statistiken beruht.

Die Einkommensungleichheit führt natürlich zu einer Vermögensungleichheit, aber hier sind die Zahlen noch auffälliger, wenn man die Größenordnung der Aneignung an der Spitze zeigt. Seit 1989 haben die obersten 1% 21 Billionen Dollar an Reichtum erbeutet, während die unteren 50% 900 Milliarden Dollar verloren haben, was sie in Wirklichkeit in den negativen Bereich drückt, d.h. sie haben mehr Schulden als sie Vermögen haben. Nach einer Nettoanalyse besitzt die Hälfte der Amerikaner nichts von echtem Wert.

Es war schon 1995 schlimm genug, als die oberen 1% so viel verdienten wie die unteren 50%, aber heute nehmen die reichsten 1% bereits 20% des Gesamteinkommens ein und lassen die untere Hälfte mit nur 12% zurück. Wie die Grafik zeigt, wurden 1978 – bevor der schleichende neoliberalen Coup wirklich anfing – die Trends umgekehrt. Die untenstehende Grafik vergleicht das Einkommenswachstum seit 1920 von den oberen 1% mit den unteren 90% (d.h. alle anderen außer den oberen 10%). Wir sehen, dass gleich nach dem Amtsantritt von Ronald Reagan mit seinen quacksalbernden Unterstützern von der Chicago School das Einkommenswachstum der 1% begann, sein schwindelerregendes Wachstum anzuhäufen, was bis heute anhält.

Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die Konzentration im oberen Bereich noch viel bösartiger ist. Es ist nicht mehr eine Frage der Top 10%, und auch nicht der Top 1%, denn es sind die Top 0,1% – das Dismal Decimal – die nun den Reichtum der Nation (und der halben Welt) in ihren gierigen Händen konzentriert haben. Die obersten 0,1% haben jetzt so viel Reichtum wie die untersten 90% zusammen. Wie das untenstehende Diagramm zeigt, sind wir im Wesentlichen zurück in den „Roaring Twenties“ … eine Lektion, die nicht gelernt wurde. Tatsächlich trat Amerika nach der Großen Depression in eine beispiellose Ära von vier Jahrzehnten Wohlstand mit einer gleichmäßigeren Verteilung des Reichtums ein, da sich die unteren 90% bei der Verteilung des Reichtums auf Kosten der oberen 0,1% Parasiten stark erholten.

7. Der nächste Chart bietet eine längere Perspektive – und erweitert das Beispiel auf die oberen 10% – und zeigt deren Anteil am Gesamteinkommen von 1910 bis 2010 . Die Roaring Twenties – jene Zeit vor dem Bösrencrash von 1929 und der Großen Depression – haben das gleiche Ausmaß an schreiender Ungleichheit erlebt wie das heutige Amerika. Mit den Reformen von Franklin D. Roosevelt wurde die ungeheuerliche Ungleichheit der Durchschnittseinkommen gezähmt und blieb bis zur verhängnisvollen Präsidentschaft Reagans relativ niedrig. Und seitdem geht es bergab – oder bergauf, wenn wir es aus der Perspektive der Reichen betrachten.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht zeigte auch, dass nur 10% der Amerikaner in Pensionspläne investiert sind. Das ist ein Rückgang gegenüber den 60% im Jahr 1980. Und wer noch investiert ist, ist traditionell stärker auf Anleihen und Geldmarktinstrumente ausgerichtet, die unter den manipulierten Märkten mit den künstlich niedrigen Zinssätzen leiden. Die Rentensparer zahlen also buchstäblich für die Supergewinne, die in die Taschen der Top 1% fließen. Auf der anderen Seite sind die supertiefen Zinssätze für alle außer den Top 1%, die den Reichtum der Nation mit der von der US-Notenbank gelieferten Großzügigkeit verschlingen, nicht zu erreichen. Gleichzeitig zahlt der Normalbürger zweistellige Raten für seine Kreditkartenschuldenfalle.

Trump prahlt gewohnt und regelmäßig damit, dass der Aktienmarkt ein neues Allzeithoch erreicht hat. Aber das betrifft wirklich nicht die Wählerschaft. Die Gewinne an der Börse fließen ausschließlich den Reichen zu, die zunehmende Ungleichheit und die Lebenshaltungskosten für den Rest. Die Sache ist die, dass über die reichsten 10% hinaus nur sehr wenige Amerikaner an der Börse beteiligt sind. Im Jahr 2016 besaßen das reichste Eine Prozent mehr als die Hälfte aller offenen Aktien, Finanztitel und alle anderen Arten von Anlagen. Der Rest dieser Vermögenskategorien wurde von den restlichen Top 10% gehalten, die über 93% aller Aktien und Investmentfonds besaßen. Das Vermögen, das die verbleibenden 90% besitzen können, sind größtenteils Wohnimmobilien, also die Häuser, in denen sie leben. Laut Jonathan Tepper besitzen die wohlhabendsten 1% fast 50% der Aktien und die Top 10% mehr als 81%. Die sogenannte Mittelschicht besitzt nur 8% aller Aktien.

8. Die einzige wirtschaftliche Zahl, die es geschafft hat, gut auszusehen, ist das BIP , aber das gilt nur so lange bis man sich die Mühe macht, herauszufinden woher es kommt – aus der von der Federal Reserve angeheizten Vermögensblase und den massiven Haushaltsdefiziten des Bundes, die durch Rekord-Staatsschulden finanziert werden. Für ein hervorragendes Exposé, wie manipuliert und verschuldet die US-Wirtschaft ist, verweise ich auf meinen früheren Bericht, der im Saker-Blog veröffentlicht wurde: Neue Weltordnung in der Kernschmelze, aber Russland stärker denn je https://thesaker.is/new-world-order-in-meltdown-but-russia-stronger-than-ever/

19. Nirgendwo ist die Einkommensungleichheit und der sich ungeheuerlich verschlechternde Trend so offensichtlich wie bei der Vergütung von CEOs. In den 1970er Jahren verdienten die Vorstände 30 Mal mehr als die typischen Arbeitnehmer, aber bis 2017 verdienten die Vorstände das 361-fache des Gehalts der Arbeitnehmer. Nach Angaben des Economic Policy Institute sind die Gehälter der CEOs seit 1978 um 940% gestiegen, während die Gehälter der typischen Arbeitnehmer in dieser Zeit nur um 12% gestiegen sind.

17. Bis 2014 ist die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von rund 39 Stunden in den 1970er Jahren auf unter 34 Stunden gesunken . Der Ökonom Mike Shedlock errechnete, dass die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und der durchschnittliche Stundenverdienst ein Wocheneinkommen von 690 $ liefern würden, was deutlich unter dem Höchststand von 825 $ Anfang der 1970er Jahre liegt. Wenn wir den hypothetischen Wochenverdienst mit 50 multiplizieren, erhalten wir einen Jahreswert von $35.497. Das würde im Jahr 2014 einen Rückgang von 16,4% gegenüber dem Höchststand vom Oktober 1972 bedeuten.

28. Die Zahl der Vollzeitarbeitsplätze mit lebenserhaltenden Löhnen – was der Ökonom David Stockman als Ernährerjobs bezeichnet – ist seit 2000 nicht mehr gewachsen, bis 2014 lag ihre Zahl noch immer 3,5 Millionen oder 5% unter dem Höchststand Anfang 2001. Im gleichen Zeitraum wurden 4 Millionen Teilzeit- und Gelegenheits-Jobs geschaffen.

Während die offizielle Arbeitslosenzahl derzeit nahe an historischen Tiefstständen liegt – und auf einem Niveau, das einige Ökonomen gerne als Vollbeschäftigung bezeichnen würden – gibt es einige große Probleme damit. 1. Probleme mit der offiziellen Arbeitslosenstatistik. Die offiziell angepriesene Arbeitslosenzahl (sogenannte U3-Arbeitslosigkeit) erfasst nur diejenigen, die in den letzten 4 Wochen nach einem Job gesucht haben, während entmutigte Langzeitarbeitslose aus der Statistik gesäubert und nicht erfasst werden, als ob sie gar nicht in der Arbeitswelt wären – das lässt die Statistiken für jene Mächte, die es nicht geben sollte, schön aussehen. 2. Die Erwerbsquote ist rückläufig. 3. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze hat nur ein Drittel der jährlichen Zunahme der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ausgemacht. 4. Teilzeit- und Gelegenheits-Jobs zählen zur Vollzeitbeschäftigung. Wer nur wenige Stunden im Monat einen Teilzeit- oder Gig-Job annimmt, wird zu den Erwerbstätigen gezählt, obwohl er zu Recht als arbeitslos gelten würde, wenn er sich nur an einen Strohhalm klammert. 5. Im Zusammenhang mit dem vorstehenden Punkt gibt es auch ein allgemeineres Problem mit der Qualität der geschaffenen Arbeitsplätze. Die meisten der in den letzten zwei Jahrzehnten geschaffenen Arbeitsplätze sind schlecht bezahlte Arbeitsplätze mit geringer Qualifikation, die in Anbetracht der Lebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten kein lebensnotwendiges Einkommen bieten.

Mehr als ein Drittel (36%) der US-Arbeiter sind in der Gelegenheits-Wirtschaft tätig und arbeiten in Teilzeit oder Nebenjobs für Firmen wie Uber, Lyft, Etsy, Amazon Mechanical Turk, Freelancer.com, Ebay oder erledigen einfach jeden Gelegenheitsjob, den sie von Zeit zu Zeit bekommen können.

29. Um die schrumpfenden Einkommen auszugleichen, treibt das Regime die amerikanische Bevölkerung in die Schulden-Sklaverei des 21. Jahrhunderts. In die Schuldenfalle getappt, hatten die US-Haushalte am Ende des dritten Quartals 2019 fast 14 Billionen Dollar an ausstehenden Schulden. Diese Schuldenlast entspricht nun 73% des BIP. Bis Ende 2019 waren allein die Konsumschulden (ohne Hypotheken für den Erwerb von Vermögenswerten) seit 2014 um 2 Billionen Dollar gestiegen.

Seit 2004 hat sich das Gewicht des Studentenkredit-Mühlsteins von nur 250 Milliarden Dollar auf heute 1,5 Billionen Dollar verfünffacht.

Das ist auf die enorme Preisinflation im Hochschulbereich zurückzuführen. Die Kosten sowohl für öffentliche als auch für private Hochschulen sind zwischen 2005 und 2015 um 40% mehr als die allgemeine Verbraucherpreisinflation gestiegen.

30. Wegen des enormen Anstiegs der Lebenshaltungskosten in den letzten Jahrzehnten in den USA, erhält man in Russland den gleichen Lebensstandard für einen Bruchteil der amerikanischen Kosten. Ein durchschnittliches Moskauer Monatsgehalt von 1.600 Dollar (19.200 Dollar pro Jahr) bietet die gleiche Kaufkraft wie ein Monatsgehalt von 6.000 Dollar in Chicago (72.000 Dollar pro Jahr). Das bedeutet, dass man in Moskau mindestens genauso gut für ein Monatsgehalt von 1.600 Dollar wie in Chicago für ein Gehalt von 6.000 Dollar lebt. Für Einzelheiten siehe diesen Bericht: https://www.awaragroup.com/blog/russia-vs-america-real-income-comparison/?fbclid=IwAR0pHruMMOgILt5w70ybE3oP9EmjKzVYfQF6sB_QepGixe1aIVqlvsyZGk4

31. Das gegenwärtige oligarchisch kontrollierte, manipulierte kapitalistische System hat den amerikanischen Traum getötet, den Glauben, dass jeder, unabhängig vom sozialen Status und Einkommen der Eltern, durch harte Arbeit und Einfallsreichtum Erfolg und Reichtum erlangen kann. Die Türen für die Aufstiegsmobilität sind für die überwältigende Mehrheit verschlossen worden. Die Monopolisierung praktisch aller Wirtschaftszweige, die immer stärker werdenden bürokratischen Restriktionen für die Geschäftstätigkeit, die extreme Konzentration von Eigentum und die manipulierten Finanzmärkte haben es für Menschen außerhalb der obersten Ebene immer schwieriger gemacht, die finanzielle Membran zu durchdringen, die die Eliten schützen. Eine Studie der Federal Reserve Bank of Cleveland aus dem Jahr 2017 ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haushalt außerhalb der Top 10 % innerhalb von 10 Jahren in die höchste Stufe gelangt, in den Jahren 1984-1994 doppelt so hoch war wie in den Jahren 2003-2013.

Die Vereinigten Staaten sind eine Oligarchie

Diese Konzentration des Einkommens und des Reichtums an der Spitze beweist, dass die Vereinigten Staaten eine Oligarchie sind. Eine Studie der Princeton Universität aus dem Jahr 2014 hat gezeigt, dass die USA eine politische Oligarchie sind: https://www.businessinsider.com/major-study-finds-that-the-us-is-an-oligarchy-2014-4

Mit diesem Bericht, der die wahnsinnig wachsende Einkommens- und Vermögensungleichheit aufzeigt, möchte ich zeigen, dass das Land auch eine Wirtschaftsoligarchie ist. Tatsächlich sind die wirtschaftlichen Superreichtümer die Voraussetzung für ihre politische Macht. In Amerika hat die Oligarchie ihre unbestrittene Macht wie immer in einer hermeneutischen Rückkopplungsschleife erreicht, wo der anfängliche Reichtum der Superreichen ihnen mehr politische Macht verschafft hat, was ihnen mehr Reichtum verschafft hat, was ihnen mehr politische Macht verschafft hat, und so weiter, bis heute, wo sie praktisch die gesamte Wirtschaft und die gesamte Regierung besitzen. Die Quelle der größeren Ungleichheit war eindeutig die Politik der Fed, die billiges Geld in die Taschen der bereits Reichen gepresst hat, die dann ausschließlich von den steigenden Aktien- und Immobilienpreisen profitieren.

Passend dazu haben wir Ende 2019 einen Bericht erhalten, der aufzeigt, dass die reichsten Menschen der Welt ihren Reichtum in diesem Jahr um 1,2 Billionen Dollar, also um erstaunliche 25%, erhöht haben, das meiste davon gehört den Oligarchen der Vereinigten Staaten.

Die Frage – die ich in meiner Serie über den Kapitalismus in Amerika untersucht habe – ist, ob es einen Spielplan, eine langfristige Strategie gegeben hat oder ob die Oligarchen im Zuge der Etablierung ihrer totalitären Herrschaft nur sporadische Erfolge zu neuen wirtschaftlichen und politischen Machtergreifungen angespornt haben. Ich neige dazu, zu denken, dass es seit der Gründung der Federal Reserve einen langfristigen Plan gibt. Die wirtschaftliche und politische Geschichte der Vereinigten Staaten liefert so viele Indizien, die die Ansicht stützen, dass es eine Verschwörung der Wall Street-Elite gegeben hat. Ich werde auf diese Hypothese in weiteren Abschnitten dieser Serie des Kapitalismus in Amerika zurückkommen. Es ist jedoch klar – ob durch einen langfristigen Plan oder durch eine Reihe von Ad-hoc-Interventionen – dass die US-Finanzelite inzwischen einen schleichenden Putsch vollzogen hat, der ihr die absolute wirtschaftliche und politische Macht verschafft hat.

In meiner Untersuchung der Oligarchisierung Amerikas – der schleichenden neoliberalen Oligarchen-Coup, der seit Reagan in vollem Umfang in Kraft getreten ist – habe ich bisher diese Teile der Serie abgeschlossen:

Der erste Teil der Serie war eine Studie, die zeigt, wie sich das gesamte Unternehmenseigentum in den Händen der Oligarchie konzentriert hat, mit dem Titel „Extreme Konzentration des Eigentums in den Vereinigten Staaten“ http://blogengine.hellevig.net/post/2019/05/13/Extreme-concentration-of-ownership-in-the-United-States-.aspx

Der zweite Teil war eine Studie, die aufzeigt, wie die Oligarchie die US-Medien vollständig übernommen hat, mit dem Titel „Die oligarchische Übernahme der US-Medien“ http://blogengine.hellevig.net/post/2019/05/13/The-oligarchy-wields-totalitarian-control-over-the-media-through-just-a-few-corporations.aspx

Der dritte Teil war ein Bericht, der auf dem Saker-Blog mit dem Titel „New World Order in Meltdown, But Russia Stronger Than Ever“ veröffentlicht wurde: https://thesaker.is/new-world-order-in-meltdown-but-russia-stronger-than-ever/

Die vierte Folge, „The Oligarch Takeover of US Pharma and Healthcare“ https://thesaker.is/the-oligarch-takeover-of-us-pharma-and-healthcare-and-the-resulting-human-crisis/, war ebenfalls im Saker-Blog zu finden.

Als nächstes ist ein Bericht fällig, der zeigt, wie die Oligarchie aus politikwissenschaftlicher Sicht das soziale Gefüge der US-Wirtschaft zerstört und bewusst Gesetze erlassen hat, die die wenigen gegenüber dem Volk begünstigen. Von besonderem Interesse ist hier, wie die Oligarchie das politische System manipuliert hat, indem sie das verlogene janusgesichtige Zwei-Parteien-System institutionell verfestigt hat, um jede mögliche Herausforderung an ihre Herrschaft zu beseitigen.