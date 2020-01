Ist der vom Menschen verursachte Klimawandel schuld an Australiens Buschfeuern?

von https://npr.news.eulu.info

Die australischen Buschfeuer automatisch auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zu schieben, ist also meist ein alarmierender Unsinn, der praktisch keine Grundlage hat. So sieht das der Klimatologe, Autor und ehemalige NASA Wissenschaftler Roy Spencer. Warum, wird in diesem Beitrag erläutert. Die Schlagzeilen der letzten Wochen einfach nur Schall und Rauch.

Zusammenfassung

1) Die globale Waldbrandaktivität hat in den letzten Jahrzehnten abgenommen, so dass eine lokal begrenzte Zunahme (oder Abnahme) der Waldbrandaktivität nur schwer auf den „globalen Klimawandel“ zurückgeführt werden kann.

2) Wie Kalifornien ist Australien jedes Jahr während der Trockenzeit anfällig für Buschfeuer. Auch ohne übermäßige Hitze oder Dürre gibt es jedes Jahr reichlich Brennstoff und trockenes Wetter für verheerende Brände, wie die Rekordzahl der verbrannten Hektar (über 100 Millionen) in den Jahren 1974-75 zeigt, als es überdurchschnittliche Niederschläge und unterdurchschnittliche Temperaturen gab.

3) Die australischen Durchschnittstemperaturen im Jahr 2019 lagen weit über dem, was die globale Erwärmungstheorie erklären kann, was die Bedeutung der natürlichen jährlichen Variabilität der Wettermuster (z.B. Dürre und übermäßig hohe Temperaturen) veranschaulicht.

4) Die australischen Niederschläge waren im Jahr 2019 auf einem Rekordtief, aber die Klimamodelle sagen keinen langfristigen Trend der australischen Niederschläge voraus, während der beobachtete Trend nicht nach unten, sondern nach oben ging. Dies unterstreicht erneut die Bedeutung der natürlichen Klimavariabilität für die Brandwetterbedingungen, im Gegensatz zum vom Menschen verursachten Klimawandel.

5) Während die Verringerung der vorgeschriebenen Verbrennung wahrscheinlich zu dem unregelmäßigen Anstieg der Anzahl der Jahre mit großen Buschbränden beigetragen hat, hat eine Verfünffachung der Bevölkerung in den letzten 100 Jahren die potenziellen Zündquellen, sowohl zufällig als auch gezielt, stark erhöht.

Historischer Hintergrund

Australien hat eine lange Geschichte von Buschbränden, wobei die Aborigines schon Jahrhunderte (wenn nicht Jahrtausende) vor der Besiedlung durch die Europäer vorgeschriebene Verbrennungen durchführen. Eine gute Zusammenfassung der Geschichte der Buschbrände und ihres Managements wurde vor fünfundzwanzig Jahren von der CSIRO Division of Forestry unter dem Titel Bushfires – An Integral Part of Australia’s Environment geschrieben.

Die derzeitige Behauptung vieler, der vom Menschen verursachte Klimawandel habe die australischen Buschfeuer verschlimmert, ist aus mehreren Gründen schwer zu unterstützen. Buschbrände (wie auch Waldbrände in anderen Teilen der Welt) sind überall dort ein natürliches Phänomen, wo es starke saisonale Niederschläge gibt, wobei die Vegetation während der Regenzeit wächst und dann in der Trockenzeit zum Brennstoff für das Feuer wird.

Wenn alle anderen Faktoren gleich sind, werden Waldbrände (einmal entzündet) durch höhere Temperaturen, geringere Luftfeuchtigkeit und stärkere Winde verschlimmert. Aber mit Ausnahme von Trockenblitzen sind die natürlichen Zündquellen für Feuer ziemlich begrenzt. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit allein führen nicht zur Selbstentzündung toter Vegetation.

Mit der Zunahme der menschlichen Bevölkerung haben die potentiellen Zündquellen rasch zugenommen. Die Bevölkerung Australiens hat sich in den letzten 100 Jahren verfünffacht (von 5 Millionen auf 25 Millionen). Weggeworfene Zigaretten und Streichhölzer, Fahrzeugkatalysatoren, Funken von elektrischen Geräten und Übertragungsleitungen, Lagerfeuer, vorgeschriebene Verbrennungen, die außer Kontrolle geraten, und Brandstiftung sind einige der offensichtlicheren Quellen für vom Menschen verursachte Zündungen, und es ist zu erwarten, dass sie alle mit der Bevölkerung zunehmen werden.

Trends in der Bushfire-Aktivität

Die folgende Grafik zeigt die großen Buschfeuer in Australien über den gleichen Zeitraum (100 Jahre) wie die Verfünffachung der Bevölkerung Australiens. Die Daten stammen aus Wikipedia’s Bushfires in Australien.

Abb. 1. Jährliche Brandsaison (Juni bis Mai) Hektar, die seit der Saison 1919-20 in Australien durch große Buschfeuer verbrannt wurden (2019-20 Saison insgesamt ist der 7. Januar 2020).

Wie man sieht, wurde die bei weitem größte Fläche zwischen 1974 und 75 mit über 100 Millionen Hektar (fast 15% der Gesamtfläche Australiens) verbrannt. Merkwürdigerweise traten die Buschbrände von 1974-75 nach Angaben des Australia Bureau of Meteorology (BOM) jedoch in einem Jahr mit überdurchschnittlichem Niederschlag und unterdurchschnittlicher Temperatur auf. Dies steht im Gegensatz zu der Erzählung, dass große Buschbrände nur in übermäßig heißen und trockenen Jahren auftreten.

Jede Trockenzeit in Australien ist mit übermäßiger Hitze und geringer Luftfeuchtigkeit verbunden.

Trends der australischen Hochtemperatur

Das folgende Diagramm (in rot) zeigt die jährlichen durchschnittlichen Schwankungen der täglichen Hochtemperatur für Australien, verglichen mit dem 40-jährigen Durchschnitt während der Jahre 1920-1959.

Abb. 2. Jahresdurchschnitts-Hochtemperaturen in Australien, geschätzt aus Thermometerdaten (rot) und simuliert durch den Durchschnitt von 41 Klimamodellen (blau). (Quelle).

Ebenfalls in Abb. 2 (blau) ist der Durchschnitt von 41 CMIP5-Klimamodellen für die täglichen Hochtemperaturen in Australien dargestellt (von der KNMI Climate Explorer Website). Aus dieser Darstellung lassen sich einige wichtige Punkte ableiten.

Erstens, wenn wir die Jahrestemperaturen in Abb. 2 mit der verbrannten Buschbrandfläche in Abb. 1 korrelieren, gibt es im Wesentlichen keine Korrelation (-0,11), vor allem wegen des riesigen Ereignisses von 1974-75. Wenn dieses Jahr aus den Daten entfernt wird, gibt es eine schwache positive Korrelation (+0,19, kaum signifikant auf dem 2-Sigma-Niveau). Aber dass die Statistik so sehr von einzelnen Ereignissen abhängt (in diesem Fall von deren Entfernung aus dem Datensatz), ist genau einer der Gründe, warum wir die aktuellen (2019-2020) Waldbrandereignisse nicht als Indikator für die langfristige Klimaänderung verwenden sollten.

Zweitens ist bekannt, dass die CMIP5-Modelle in den Tropen im Vergleich zu den Beobachtungen eine zu starke Erwärmung erzeugen, in Australien geschieht genau das Gegenteil: Die Stücklistentemperaturen zeigen eine schnellere Erwärmung als der Durchschnitt der Klimamodelle erzeugt. Dies könnte ein falsches Ergebnis von Veränderungen in der australischen Thermometermesstechnik und Datenverarbeitung sein, wie Jennifer Marohasy behauptet hat.

Oder die Diskrepanz könnte von der natürlichen Klimavariabilität herrühren. Wer weiß das schon?

Beachten Sie schließlich die große jährliche Temperaturschwankung in Abb. 2. Offensichtlich war 2019 außergewöhnlich warm, aber ein guter Teil dieser Wärme war wahrscheinlich auf natürliche Schwankungen in den Tropen und Subtropen zurückzuführen, aufgrund der anhaltenden El-Nino-Bedingungen und der damit verbundenen Veränderungen, wo sich in den Tropen und Subtropen Niederschlagsregionen gegenüber Regionen mit klarer Luft etablieren.

Australien Niederschlagstrends

Um den Punkt zu verdeutlichen, dass ein bestimmtes Jahr nicht als Beweis für einen langfristigen Trend herangezogen werden sollte, sind die australischen Niederschläge ein hervorragendes Beispiel. Der folgende Plot ist wie der Temperaturplot oben (Abb. 2), aber nun für den Niederschlag, wie er von der BOM berichtet wird (Daten hier).

Abb. 3. Wie in Abb. 2, jedoch für jährliche Niederschlagssummen.

Wir können sehen, dass 2019 in Australien definitiv ein trockenes Jahr war, oder? Möglicherweise ein Rekordjahr. Aber der langfristige Trend war aufwärts (nicht abwärts), was wiederum zeigt, dass ein bestimmtes Jahr möglicherweise nichts mit dem langfristigen Trend zu tun hat, geschweige denn mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel.

Und in Bezug auf letzteres zeigt die blaue Kurve in Abb. 3, dass die Erwartung der globalen Erwärmungstheorie, wie sie der Durchschnitt von 41 Klimamodellen verkörpert, lautet, dass es keinen langfristigen Trend bei den australischen Niederschlägen hätte geben dürfen, trotz gegenteiliger Behauptungen von Medien, Pseudo-Experten und Hollywood-Prominenz.

Man sollte bedenken, dass das Risiko von Waldbränden mit mehr Niederschlägen in der Vegetationsperiode vor der Brandsaison sogar noch steigen kann. Mehr Niederschläge produzieren mehr Brennstoff. Tatsächlich gibt es eine positive Korrelation zwischen den Niederschlagsdaten in Abb. 3 und den verbrannten Buschbrand-Hektaren (+0,30, signifikant auf dem 3-Sigma-Niveau). Nun behaupte ich nicht, dass heiße, trockene Bedingungen nicht mehr Buschfeueraktivität begünstigen. Das tun sie in der Tat (während der Feuersaison), alles andere ist gleich. Aber die aktuelle Zunahme der Buschfeuer in den Jahren 2019-2020 wäre schwer mit der Theorie der globalen Erwärmung zu verknüpfen, die auf den Beweisen in den oben genannten drei Diagrammen basiert.

Globale Waldbrände

Wenn der vom Menschen verursachte Klimawandel (oder sogar der natürliche Klimawandel) zu einer Zunahme der Waldbrandaktivität führt, sollte sich dies in den globalen Statistiken viel besser zeigen als in einer bestimmten Region wie Australien. Natürlich kann jede spezifische Region einen Aufwärtstrend (oder einen Abwärtstrend) bei der Aktivität von Waldbränden aufweisen, einfach aufgrund der natürlichen, chaotischen Schwankungen von Wetter und Klima.

Aber im Gegensatz zur allgemeinen Wahrnehmung hat eine globale Untersuchung der Waldbrandaktivität ergeben, dass die letzten Jahrzehnte tatsächlich weniger und nicht mehr Feueraktivität aufweisen (Doerr & Santin, 2016). Dies bedeutet, dass es mehr Gebiete gibt, in denen die Aktivität von Waldbränden zurückgegangen ist, als in Gebieten mit mehr Waldbränden.

Warum wird dieser Rückgang nicht auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückgeführt?

Abschließende Bemerkungen

Es gibt mehrere Gründe, warum die Menschen den Eindruck haben, dass die Waldbrände immer schlimmer werden und der vom Menschen verursachte Klimawandel die Schuld dafür trägt. Erstens, die Nachrichten neigen dazu, nur über Katastrophen zu berichten… nicht über einen Mangel an Katastrophen. Der Wunsch nach mehr Klicks führt dazu, dass die Schlagzeilen zunehmend sensationell werden. Die Medien können immer mindestens einen Experten finden, der die gewünschte Erzählung unterstützt.

Zweitens: Die Nachrichten verbreiten sich jetzt schnell und dringen tief ein, da sie über Social Media verbreitet werden.

Drittens greifen immer mehr Umweltverbände jede Naturkatastrophe auf und erklären, dass sie durch den Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre verursacht wird. Die hyperbolischen und kontrafaktischen Behauptungen der Rebellion des Aussterbens sind eines der besten Beispiele aus jüngster Zeit dafür.

Dies alles vor dem Hintergrund einer staatlich geförderten Wissenschaft, die eine Finanzierung erhält, die in direktem Verhältnis zu der Bedrohung von Leben und Eigentum steht, die der Forscher behaupten kann, wenn die Wissenschaft keine Antworten findet und die Politik nicht geändert wird. Es sollte also nicht überraschen, dass es einen politischen Einfluss darauf gibt, welche Forschung finanziert wird, wenn das Ergebnis dieser Forschung die öffentliche Politik direkt beeinflusst.

Meine persönliche Meinung, basierend auf den verfügbaren Beweisen, ist, dass jede langfristige Zunahme der Waldbrandaktivität an einem bestimmten Ort wie Australien (oder Kalifornien) von der Zunahme der vom Menschen verursachten Zündungsereignisse dominiert wird, ob sie nun zufällig oder absichtlich herbeigeführt wurden. Ein damit zusammenhängender Grund ist der zunehmende Druck der Öffentlichkeit, die vorgeschriebenen Verbrennungen, das Abräumen von toter Vegetation und das Schneiden von Brandstellen zu reduzieren, was nach Ansicht der Öffentlichkeit zwar kurzfristige Vorteile für die Schönheit und die Erhaltung der Tierwelt hat, aber langfristige Folgen nach sich zieht, die genau das Gegenteil bewirken und viel schlimmer sind.

Jüngste Nachrichtenberichte behaupten, dass Dutzende von Menschen in Australien wegen Brandstiftung verhaftet wurden, ein Phänomen, von dem wir annehmen müssen, dass es sich in den letzten 100 Jahren ebenfalls um mindestens das Fünffache (wie die Bevölkerung) erhöht hat. Auch die unfallbedingten Zündquellen nehmen im Gleichschritt mit der wachsenden Bevölkerung und der gesamten Infrastruktur, die mit mehr Menschen einhergeht (Fahrzeuge, Stromleitungen, Lagerfeuer, weggeworfene Streichhölzer und Zigaretten, etc.)

Die australischen Buschfeuer automatisch auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zu schieben, ist also meist ein alarmierender Unsinn, der praktisch keine Grundlage hat.

Quelle: Are Australia Bushfires Worsening from Human-Caused Climate Change?

Roy Spencer ist Meteorologe, leitender Wissenschaftler an der University of Alabama in Huntsville und Leiter des U.S. Science Team für das Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR-E) auf dem NASA-Satelliten Aqua. Er war als leitender Wissenschaftler für Klimastudien am Marshall Space Flight Center der NASA tätig. Er ist bekannt für seine Arbeit im Bereich der satellitengestützten Temperaturüberwachung, für die er mit dem Sonderpreis der American Meteorological Society ausgezeichnet wurde.



Weiterführende Lektüre: Wikipedia – Buschfeuer in Australien – Wiederkehrende Brände in Australien

https://npr.news.eulu.info/2020/01/16/ist-der-vom-menschen-verursachte-klimawandel-schuld-an-australiens-buschfeuern/