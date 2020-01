Der 3. Weltkrieg

von C.J. Hopkins – https://www.theblogcat.de

Es begann natürlich im Nahen Osten, als Donald Trump (ein „russischer Agent“) die Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani am Flughafen in Bagdad anordnete, vermutlich nachdem er das mit Putin abgesprochen hatte, was – bedenkt man die iranisch/russischen Beziehungen – wenig Sinn ergibt.

Also, das Jahr 2020 fängt ja aufregend an. Wir haben gerade mal Mitte Januar, und wir haben schon den 3. Weltkrieg durchlebt, er war etwas weniger apokalyptisch als wir erwartet haben. Die Ermittler-Teams wühlen sich noch durch die Asche, aber erste Berichte lassen vermuten, dass das globale kapitalistische Imperium aus dem Gemetzel größtenteils intakt hervorgegangen ist.

Der Iran (seit Januar 1979 offiziell ein „terroristisches“ Land, als es die brutale westliche Marionette gestürzt hatte, die die CIA und der MI6 1953 als ihren „Schah“ installiert hatten, nachdem sie den iranischen Premierminister Regime-gewechselt hatten, nachdem der die Anglo-Persian Oil Company verstaatlicht hatte, die später als British Petroleum (BP) bekannt wurde) hat auf auf die präventive Ermordung ihres „terroristischen“ Generals wie ein Haufen „Terroristen“ reagiert.

Ayatollah Khamenei (ihr habt es erraten, ein „Terrorist“) hat eine Reihe „terroristische“ Drohungen gegen die 50.000 US-Soldaten ausgestoßen, die mit Militärstützpunkten im gesamten Nahen Osten mehr oder weniger sein Land komplett umstellt haben. Millionen Iraner (zur Zeit alles „Terroristen“, außer den Mitgliedern von MeK), die, so sagen US-Beamte, Soleimani gehasst haben, sind auf die Straßen Teherans und anderer Städte gegangen, um seinen Tod zu betrauern, amerikanische Flaggen zu verbrennen und „Tod Amerika“ und andere „terroristische“ Sprüche zu skandieren.

Das Imperium schaltete auf DEFCON 1. Die 82nd Airborne wurde aktiviert. Das Außenministerium riet urlaubenden Amerikanern im Irak, sich sofort aus dem Staub zu machen. #worldwar3 wurde zu einem Twitter-Trend.

Freiheitsliebende Länder in der Region bereiteten sich darauf vor, vernichtet zu werden. Saudi Arabien hat seine öffentlichen Enthauptungen am Wochenende verschoben, und Israel hat seine nicht existierenden Atomwaffen in Bereitschaft versetzt. Die Kuweitis haben ihre bewaffneten Wächter vor die Brutkästen gestellt. Die Kataris, Bahrainis, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere loyale Außenposten des Imperiums taten das, was diese Leute immer tun, wenn sie vor einem nuklearen Armageddon stehen.

In den USA herrschte Massenpanik. Die Konzernmedien begannen damit, Storys über Soleimani und seine „blutigen Hände“ zu verbreiten und dass er der „Nummer Eins Terrorist auf der Welt“ ist und rücksichtslos Hunderte amerikanischer Soldaten gemordet hat, die im Jahr 2003 präventiv den Irak überfallen und zerstört haben und präventiv dessen Menschen abgeschlachtet und gefoltert haben, damit sie nicht Amerika mit ihren nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen angreifen.

Die Amerikaner (von denen die meisten bis zur Ermordung durch ihre Regierung noch nie von Soleimani gehört hatten, und von denen viele den Iran auf einer Landkarte nicht finden können) stürzten sich auf Twitter und verlangten die sofortige nukleare Bombardierung des Irans aus dem Weltall. Bürgermeister Bill de Blasio kommandierte eine Division schwer bewaffneter Anti-“Terror“-Einheiten ab, damit sie New York mit ihren Waffen im Anschlag davor schützen, falls Iraner über den Atlantik geschwommen kommen (zusammen mit ihren kommunistischen Killer-Delphinen), am Strand von East Hampton an Land kriechen, die Long Island Rail Road in die Stadt nehmen und irgendwelche vernichtenden „terroristischen“ Gräuel begehen, die dann auf Schlüsselanhängern, T-Shirts und riesigen Kaffeetassen verewigt werden.

Trump, disziplinierter russischer Agent der er ist, behielt die Nerven und die Haltung und führte sein „total dämliches“ Schauspiel auf, so wie es nur ein gereifter russischer Agent kann. Während der Iran noch trauerte, begann er öffentlich über Soleimanis zerstückelten Körper zu quasseln, über die Bombardierung iranischer Kulturstätten und auch sonst bombastisch den Iran zu bedrohen, wie ein emotionell überforderter Penner an einer Straßenecke. Es war eindeutig seine Strategie, die Iraner (und den Rest der Welt) davon zu überzeugen, dass er ein gefährlicher Schwachkopf ist, der jeden Beamten einer ausländischen Regierung ermorden wird, den Mike Pompeo ausgewählt hat, und dann ihre Museen und Moscheen abzufackeln. Und vermutlich den Rest ihrer „Shithole“-Länder, sollten sie auch nur an eine Gegenwehr denken.

Trotzdem haben die Iraner sich gewehrt. In einem sadistischen Schauspiel von kaltherzigem „Terrorismus“ haben sie einen Feuersturm aus ballistischen „Terror“-Raketen auf zwei Militärbasen im Irak abgefeuert, niemanden getötet und niemanden verletzt, aber einige leere Gebäude dem Erdboden gleichgemacht, dazu einen Hubschrauber und ein paar Zelte. Aber zuerst haben sie, um den „Terror“ zu maximieren, die schweizerische Botschaft in Teheran verständigt und sie gebeten, das US-Militär zu warnen, dass sie in Kürze Raketen auf ihre Stützpunkte abfeuern werden. Wie die Webseite Moon of Alabama berichtete:

„Die Schweizer Botschaft in Teheran, die die USA vertritt, wurde mindestens eine Stunde vor dem Angriff gewarnt. Etwa um Mitternacht UTC gab die US Federal Aviation Administration ein NOTAM heraus, das zivile Flüge über dem Irak, Iran, dem Persischen Golf und dem Golf von Oman untersagte.“

In Folge des verheerenden Gegenschlags der Iraner und der daraus resultierenden massenhaften Nicht-Opfer eilte jeder mit einem Internetanschluss oder Zugang zu einem Fernseher in seinen Anti-Terror-Bunker und hielt in Erwartung der nuklearen Hölle, die Trump mit Sicherheit auslösen würde, die Luft an. Ich gestehe, sogar ich hörte mir seine Rede an, die eines der verstörendsten öffentlichen Spektakel war, die ich je erlebt habe.

Trump schritt durch die Türen des Großen Foyers im Weißen Haus, dramatisch von hinten beleuchtet, frisch „gebräunt“, blickte finster drein wie ein WWF-Wrestler und kündigte an, so lange er Präsident sei, werde „dem Iran nie erlaubt werden, Atomwaffen zu besitzen“… als ob die Ereignisse der vorangegangenen Woche irgendetwas mit Atomwaffen zu tun gehabt hätten (die Iraner brauchen sie nicht und wollen auch keine, außer in den neokonservativen Fantasien, in denen der Iran nationalen Selbstmord begehen will, indem sie Israel vom Antlitz der Erde bomben).

Seine ganze Ansprache habe ich nicht geschafft, die er in einem atemlosen, roboterhaften Stakkato ablieferte (vermutlich haben Putin oder Mike Pompeo sie ihm Wort für Wort in seinen Ohrhörer geflüstert). Aber es war von Anfang an klar, dass ein nuklearer Schlagabtausch mit der Achse des Widerstands, oder der Achse des Terror, oder der Achse des Bösen, oder der Achse des was auch immer vermieden wurde.

Aber ernsthaft, lassen wir die Massenhysterie beiseite, trotz all der Gräuel, die vielleicht noch kommen werden, der Dritte Weltkrieg wird nicht kommen. Warum wird das nicht geschehen, mögt ihr fragen? Okay, ich sage es euch, aber es wird euch nicht gefallen.

Der Dritte Weltkrieg wird nicht kommen, weil der Dritte Weltkrieg bereits war… und das globale kapitalistische Imperium hat gewonnen. Schaut euch diese NATO-Karten an (und vergewissert euch über die verschiedenen Missionen).

Dann schaut euch diese Karte vom Smithsonian an, wo das US-Militär überall „gegen den Terrorismus kämpft".

