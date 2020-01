Unter dem „Deckmantel der Bekämpfung des terroristischen Extremismus“ sorgten die USA für jahrzehntelange Instabilität in Afrika.

von Redaktion sputnik – https://einarschlereth.blogspot.com

Die al-Qaida-Terroristengruppe al-Shabaab hat sich am frühen Sonntag zu einem Angriff auf eine US-Militärbasis in Kenia bekannt und dabei drei Amerikaner getötet. Laut Netfa Freeman wurde die Terrorgruppe jedoch von den USA angespornt, was weiterhin der Destabilisierung Afrikas dient.

„Wie sie es immer in den Mainstreammedien tun, lassen sie immer die Komplexität und den Kontext aus. Und diese Komplexität und dieser Kontext … werden zeigen, dass die Unruhen auf dem afrikanischen Kontinent … zu einem großen Teil von den USA verursacht werden“, sagte Freeman, der auch Mitglied des Koordinationskomitees der Black Alliance for Peace und Organisator der Pan-African Community Action ist, am Mittwoch in Sputniks «By Any means necessary».

„Wir können nicht wirklich über Kenia oder al-Shabaab sprechen, ohne über Somalia zu sprechen … und über die Gründung von al-Shabaab, ohne über die US-Präsenz in Somalia zu sprechen. Lassen Sie uns einfach 1992 mit der sogenannten Operation Restore Hope der USA zurückgehen“, sagte er den Gastgebern Sean Blackmon und Jacquie Luqman.

Der Bürgerkrieg in Somalia begann Mitte der 1980er Jahre als Folge des katastrophalen Ogaden-Krieges, während dessen der somalische Diktator Siad Barre versuchte, Teile Äthiopiens zu besetzen. Als der Krieg scheiterte, zerfiel Barres Autorität, und Stammesfraktionen spalteten sich von der Kontrolle Mogadischus ab. Bis 1992 war die Autorität der Regierung fast völlig zusammengebrochen, und die Vereinten Nationen entsandten eine spezielle Unified Task Force, die von den USA Restore Hope genannt wurde, um ein Mindestmaß an Ordnung in dem ostafrikanischen Land zu schaffen.

Die Operation Restore Hope stand vor monumentalen Herausforderungen, die zu ihrem Scheitern führten. In dieser Zeit starben viele Somalis an den Folgen des Krieges vor Hunger. Im Jahr 1993 jedoch überfielen amerikanische Truppen Mogadischu, um den Kriegsherrn General Mohamed Farah Aidid zu fangen, der stark genug geworden war, um zu versuchen, die UN-Truppen aus dem Land zu vertreiben. Diese Razzia scheiterte, ebenso wie der anschließende Versuch, den Frieden zu vermitteln. Zwei Jahre später erklärte sich Aidid zum Präsidenten von Somalia.

„Sie [die USA] sind in Somalia eingefallen und haben das Land dezimiert, und seitdem hat es keinen wirklichen [stabilen] Staat mehr geben können, und sie haben all die Jahre dafür gesorgt und darauf bestanden, Somalia mit Hilfe Äthiopiens und Kenias zu destabilisieren“, stellte Freeman fest. Die Al-Shabaab wurde 2006 inmitten der Folgen einer äthiopischen Invasion gegründet, die das Stammesbündnis der Islamischen Gerichtsunion zerstörte. Einige Jahre später, 2011, fielen kenianische Streitkräfte in den Süden Somalias ein und schlossen sich der internationalen Task Force an, die die Al-Shabaab bekämpft.

„Al-Shabaab ist wirklich das Ergebnis von radikalisierten Menschen … seine Gründung ist direkt eine Folge der US-Destabilisierung. Was jetzt gerade in Kenia und Somalia passiert, diese Angriffe mit Hilfe der US-Regierung und des AFRICOM [US-Afrika-Kommando] … gehen schon seit einiger Zeit … zwischen Kenia und Somalia vor sich. Sie haben all diese sehr verschärften, militarisierten, zerstörerischen Bedingungen, und die USA benutzen diese Situation, die sie geschaffen haben, als Vorwand, um das AFRICOM dort zu haben“, sagte Freeman.

«Der Kontinent Afrika, fast insgesamt … wird seine Politik und definitiv seine Ökonomie von außen kontrolliert, durch die USA und die ehemaligen Kolonisatoren,» sagte er und er merkte auch an, dass die USA ihre Anwesenheit in Afrika unter dem «Vorwand des Kampfes gegen die Terror-Extremismus». Die USA fährt auch fort, «Deals in Bezug auf wichtige Mineralien abzuschließen, die dann von multi – nationalen Unternehem ausgebeutet werden», sagte Freeman.

