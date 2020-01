Der Unterschied zwischen einem kleinbürgerlichen Sozialismus a lá DDR und einem proletarischen a lá Marx. 1. Die Arbeiterklasse.

von Norbert Nelte

Langsam müssen wir uns diese Frage stellen. Einerseits wegen der herannahenden Revolution in Süamerika wo sie schon drei Präsidenten in die Flucht mit dem Hubschrauber gejagt hatten. Momentan gibt es dort drei Generalstreiks. Andererseits wegen der weltweit niedrigen durchschnittlichen Profitrate von unter einem Prozent

Die meisten denken an die DDR und an Diktatur, wenn sie die Worte Karl Marx und Sozialismus hören. Der belesene Marxist weiß aber, dass Marx das genaue Gegenteil ist als die Diktatur der stalinistischen Länder. Die hatten sich nur die Kleider von Marx angezogen, 1., damit sie mehr Zustimmung bei den Arbeitern bekommen und 2., damit die Kapitalisten sagen können, da sieht man, wohin der Sozialismus führt.

Zuerst beschäftigen wir uns aber mit der am meisten unterdrückten Klasse, der Arbeiterklasse, die die ganzen Werte schafft. Sie leidet am stärksten unter reiner Diktatur.

„Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle Klassenunterschiede und Klassengegensätze auf und damit auch den Staat als Staat.“

Friedrich Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft – S. 93 Marxismus-Bilderbuch Kapitel III

Das Proletariat selber ergreift die Staatsgewalt, nachdem es sich emanzipiert hat, nicht irgendwelche kleinbürgerlichen Stellvertreter. „Alle Klassenunterschiede und Klassengegensätze“ kann auch nur das Proletariat aufheben und nur, wenn es selber entscheidet.

Marx schreibt: »In einer höhern Phase der Kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung des einzelnen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz zwischen geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch die Produktivkräfte gewachsen sind und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedüfnissen.«

Karl Marx: „Kritik des Gothaer Programms„, MEW, Bd. 19, S. 21

Das erste, was aber bei dem Studium von Trotzkis Buch über Stalin auffällt, ist, dass Stalin nichts mit den Arbeitern zu tun hatte, aber auch rein gar nichts, keine Emanzipation, keine Entwicklung.

Bei Marx ist nichts statisch. Bei einer Revolution wie in Russland 1917 emanzipieren sich aber die Arbeiter.

„Einer der ersten und gewissenhaftesten Historiker der Arbeiterbewegung im Kaukasus war T. Arkomed, dessen Buch 1910 in Genf herausgekommen ist. Arkomed spricht von einem heftigen Konflikt, der im Herbst 1901 in der Tifliser Parteiorganisation über die Frage entbrannte, ob von den Arbeitern gewählte Vertreter in das Komitee aufgenommen werden sollten.

Dagegen trat ein junger, energischer, in allen Dingen bewanderter, aber etwas wirrer Genosse auf, der konspirative Notwendigkeiten, die ungenügende Vorbereitung und das mangelnde Klassenbewusstsein der Arbeiter ins Feld führte, die gegen ihre Zulassung sprächen. Zu den anwesenden Arbeitern gewandt, beendete er seine Ausführungen mit diesen Worten: ,Man schmeichelt hier den Arbeitern. Ich frage euch, sind hier ein oder zwei Arbeiter, die für das Komitee in Frage kommen? Hand aufs Herz, sagt die Wahrheit!

…Der junge Genosse“, fährt Arkomed fort, ,,verlegte seine Tätigkeit von Tiflis nach Batumi, von wo aus den Tifliser Arbeitern mitgeteilt wurde, dass er sich unanständig verhalte und eine desorganisierende, feindselige Agitation gegen die Tifliser Parteimitglieder triebe.“ Stalin war 23 (Leo Trotzki, Stalin, eine Biografie, Bilderbuch, S. 64, Original, S 50)

Dementsprechend haben alle stalinistischen Führer, die Moskauorientieren, und erst Recht die Maoisten, das aufgrund des von Stalin unterstellten „mangelnden Klassenbewusstseins“ der Arbeiterklasse sie nicht für ernst genommen haben.

Zuerst 1924 nach Lenins Tod die gesamten Bolschewiki mit Ausnahme der Linken Opposition um Trotzki gaben der Arbeiterklasse keine Bedeutung. Lenin hatte zusammen mit Trotzki die Revolution um den Petersburger Arbeiterrat aufgebaut. 1928, nachdem Stalin allein entschied, löste er die Arbeiterräte wieder auf, den zentralen und alle dezentralen, ohne größeren Protest.

Das Problem war, dass Lenin vor 1917 seine Anhänger für die revolutionär-demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft mit einer starken Zentralisierung erzogen hatte. Als sie 40, 50 Jahr alt waren, schrieb er 1917 für den Kommunestaat von unten nach oben. Dies trug er einmal vor, aber die alten Bolschewiki waren schon zu festgefahren mit ihrer starken Zentralisierung: Da war es für Stalin nicht mehr weit zu seiner totalitären Diktatur.

Obwohl die Arbeiter sich im Kampf entwickeln, wollte Stalin nichts mit ihnen zu tun haben. Trotzki wurde sogar von

Stalin und allen seinen Mitläufern kritisiert, weil er zu wenig die Bauernfrage angeblich berücksichtigen würde.

Die Bauern waren bei Marx und Lenin nur taktische Verbündete der Arbeiterklasse, denn sie sind Kleinbürger. Ihr objektives Interesse ist individuell, nicht wie bei den Arbeitern international. Was hat der Wolfsburger VW Arbeiter davon, wenn sein südafrikanischer Kollege nur die Hälfte verdient? Níchts, nur ein Dumping-Auto.

Bei den Stalinisten kehrt sich das um. Bei den Mao-Stalinisten sogar sind die Bauern das fortschrittliche Subjekt. Mao hat zwar seine „Rote Armee“ eine Bauern­­-Armee genannt, aber das waren noch nicht mal Bauern. Das waren die Söhne von Bauern, die den Hof nicht geerbt hatten und vagabundierend über die Lande zogen und sich als Erntehelfer verdangen.

Che Guevara schrieb schon 1961 in „Cuba historischer Einzelfall oder Vorposten im Kampf gegen den Kolonialismus?“

„ … ,wird die Bauernklasse Amerikas das große Befreiungsheer der Zukunft stellen, wie sie es bereits in Cuba getan hat.“ Später kam er zu dem Schluss, dass nicht so sehr die Arbeiter fortschrittlich seien, sondern mehr die Bauern, Das trieb ihn dazu, 1967 mit paar Dutzend Bauern in Bolivien den großen Kampf gegen den Imperialismus aufzunehmen, Wenn es nicht so tragisch geendet hätte, so war das Ganze lächerlich und der nationale Revolutionär zu einer Witzfigur wie das HB-Männchen verkommen.

Die kubanische Revolution selber wurde auch von einer kleinbürgerlichen Bauern-Armee durchgeführt mit städtischer Kleinbourgeoisie wie Ärzte oder Anwälte. Es war nur eine nationale, keine sozialistische Revolution,

Fidel Castro hatte daher völlig Recht, als er am 21. Mai 1951 sagte:

»Unsere Revolution ist nicht rot, sondern olivgrün.«

(Helen Brügger in Vorwärts-Extra, Zeitung der PdS, Genf, Juni 1992, Seite 8) Kuba ist nur deshalb scheinbar „Rot“, weil die USA die weiteren Zuckerkäufe boykottiert hat und die UdSSR, die dafür einsprang, die rote Schminke von ihr verlangt hatte.

Man muss wissen, dass bei Lenin bis 1923 2/3 der Staats ausgaben an die Arbeiter bezahlt hatte und 1/3 an die Industrie. Bei Stalin ab 1924 dann war es umgekehrt. Das muss eine freudige Überraschung bei Castro und Che Guevara gewesen sein, als sie feststellten, dass das Moskauer scheinrote Programm sich gar nicht groß von ihrem nationalen unterschied.

Heute gibt es ja immer noch ewig Gestrige Mao-Träumer wie die Interventionistische Linke Düsseldorf, die sich in Deutschland den Arbeiter- und Bauernstaat herbeisehnen, obwohl Du in Deutschland für einen Bauenhof mindestens eine halbe Millionen brauchst, also die sich einen Arbeiter und Millionärsstaat wünschen.

Ich hatte 2003 auf einer „Kein Blut für Öl“-Verantaltung 2003 mit Werner Rügemer, der grünen Sozialsenatorin, Köln und einem Druckereibesitzer vom DKP-Vorstand gesagt, dass etwa in 20 Jahren die Arbeiter von den selbstverwalteten Betrieben einen Aufstand machen würden, da widersprach mir ganz vehement der DKP Mensch.

„Die Arbeiter könnten sich nicht selber verwalten und einen Aufstand würden sie nicht spontan durchführen“ (Aus dem Gedächtnis) Die andren beiden bürgerlichen Referenten pflichteten natürlich ihm bei.

Was ein Schmarren. Der Kapitalist hat natürlich auch seine Leute, die das machen, das sind solche Betriebswirte wie mich und Rechtsanwälte, wir sind auch Arbeiter, eben Kopfarbeiter. Und die im Sprecherrat rotieren jedes Jahr, da arbeitet sich jeder rein in die Materie und die alten Ökonomen stehen natürlich mit Rat und Tat beiseite.

„Die Befreiung der Arbeiterklasse muss die Tat der rbeiter selbst sein´´ (aus der Internationalen, Kritik des Gothaer Programms, S.18) Für ihre Mitglieder und Sympathisanten haben die Stalinisten auf jeder Veranstaltung dieses Transparent groß aufgehangen, aber hintenrum tusch elt die Führung, dass sie über die Arbeiter wieder eine Diktatur machen wollen.

Sogar in Argentinien, wo es 400 selbstverwaltete Betriebe gibt, meinen die Stalinisten “die Arbeiter seien nicht in der Lage, sich selbst zu organisieren“.

Dr. Luis Alberto Caro, der viele selbstverwaltete Betriebe als Anwalt vertritt, sagt in der Video-Dokumentation _ “ Argentinien: Fabriken ohne Chef “

„Diese Organisationsformen werden schlecht angesehen bei den Vertretern des Liberalismus oder des Neoliberalismus, aber auch bei denen, die die kommunistische Idee verteidigen (Er meint die Stalinisten). Sie alle meinen, die Arbeiter seien nicht in der Lage, sich selbst zu organisieren. Wir in Argentinien beweisen ihnen das Gegenteil.“

Aber die Moskauer KP ist in Argentinien nur noch eine kleine Randpartei. Die trotzkistiscche FIT ist die drittgrößte Partei und sie holt mit Riesenschritten alle anderen auf.

“Argentine PTS called for a Mass Party” (PTS ruft zur Massenpartei auf.