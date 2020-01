Krieg gegen den Iran

von Chris Hedges – https://www.truthdig.com

Übersetzung LZ

Die Ermordung von General Qassem Soleimani, dem Chef der iranischen Elite Quds-Einheit durch die Vereinigten Staaten in der Nähe des Bagdader Flughafens wird weitreichende Vergeltungsangriffe gegen US-Ziele von Schiiten, die die Mehrheit im Irak bilden, auslösen. Sie wird von Iran unterstützte Milizen und Aufständische im Libanon und in Syrien sowie im gesamten Nahen Osten aktivieren. Das bestehende Chaos, die Gewalt, die gescheiterten Staaten und der Krieg, die das Ergebnis von fast zwei Jahrzehnten amerikanischer Fehler und Fehlkalkulationen in der Region sind, werden zu einem noch größeren und gefährlicheren Flächenbrand werden. Die Folgen sind unheilvoll. Nicht nur, dass die USA im Irak schnell belagert und vielleicht aus dem Land vertrieben werden – es gibt nur eine lächerliche Truppe von 5.200 US-Soldaten im Irak, alle US-Bürger im Irak wurden aufgefordert, das Land „sofort“ zu verlassen, und die Botschaft und die konsularischen Dienste wurden geschlossen -, sondern die Situation könnte uns auch direkt in einen Krieg mit dem Iran hineinziehen. Das amerikanische Imperium, so scheint es, wird nicht mit einem Wimmern, sondern mit einem Knall sterben.

Der Anschlag auf Soleimani, der von einer MQ-9 Reaper-Drohne getötet wurde, die Raketen in seinen Konvoi feuerte, als er den Flughafen von Bagdad verließ, nahm auch das Leben von Abu Mahdi al-Muhandis, dem stellvertretenden Kommandeur der vom Iran unterstützten Milizen im Irak, bekannt als die Popular Mobilization Forces, zusammen mit anderen irakischen schiitischen Milizführern. Der Drohnenschlag mag die politischen Geschicke der beiden belagerten Architekten des Attentats, Donald Trump und des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, vorübergehend stärken, aber er ist ein Akt des imperialen Selbstmords der Vereinigten Staaten. Es kann keinen positiven Ausgang geben. Er eröffnet die Möglichkeit eines Szenarios vom Typ Armagedon, das bei den verrückten Rändern der christlichen Rechten beliebt ist.

Ein Krieg mit dem Iran würde dazu führen, dass dieser seine von China gelieferten Anti-Schiffsraketen, Minen und Küstenartillerie einsetzt, um die Straße von Hormuz, die den Korridor für 20 % der weltweiten Ölversorgung darstellt, zu schließen. Der Ölpreis würde sich verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen und die Weltwirtschaft vernichten. Die Vergeltungsschläge des Iran gegen Israel sowie gegen amerikanische Militäranlagen im Irak würden Hunderte, vielleicht Tausende von Toten hinterlassen. Die Schiiten in der Region, von Saudi-Arabien bis Pakistan, würden einen Angriff auf den Iran als einen Religionskrieg gegen den Schiismus ansehen. Die 2 Millionen Schiiten in Saudi-Arabien, die sich in der ölreichen Ostprovinz konzentrieren, die schiitische Mehrheit im Irak und die schiitischen Gemeinden in Bahrain, Pakistan und der Türkei würden sich in Wut gegen uns und unsere schwindenden Verbündeten wenden.

Es gäbe eine Zunahme der Terroranschläge, auch auf amerikanischem Boden, und eine weit verbreitete Sabotage der Ölförderung am Persischen Golf. Die Hisbollah im Südlibanon würde die Angriffe auf Nordisrael erneuern. Der Krieg mit dem Iran würde einen langen und sich ausweitenden Regionalkonflikt auslösen, der das amerikanische Imperium an sein Ende führen würde und Berge von Leichen und schwelenden Trümmern hinterlassen würde. Hoffen wir auf ein Wunder, das uns von dieser Dr. Seltsam-Selbstverbrennung abbringt.

Der Iran, der „harte Vergeltung“ geschworen hat, taumelt bereits unter den lähmenden Wirtschaftssanktionen, die von der Trump-Administration verhängt wurden, als sie sich 2018 einseitig aus dem iranischen Atomwaffengeschäft zurückzog. Gleichzeitig eskalieren die Spannungen im Irak zwischen den USA und der schiitischen Mehrheit. Am 27. Dezember wurden Katjuscha-Raketen auf einen Militärstützpunkt in Kirkuk abgefeuert, auf dem US-Streitkräfte stationiert sind. Ein amerikanischer Zivilist wurde getötet und mehrere US-Militärangehörige wurden verwundet. Die USA antworteten am 29. Dezember mit Bombenanschlägen auf Standorte der von Iranern unterstützten Kataib-Hezbollah-Miliz. Zwei Tage später griffen iranisch unterstützte Milizen die US-Botschaft in Bagdad an, zerstörten und zerstörten Teile des Gebäudes und verursachten seine Schließung. Aber dieser Angriff wird bald wie ein Kinderspiel aussehen.

Der Irak ist nach unserer Invasion und Besetzung 2003 als ein einheitliches Land zerstört worden. Seine einst moderne Infrastruktur liegt in Trümmern. Die Strom- und Wasserversorgung ist bestenfalls unregelmäßig. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit und Unzufriedenheit über die weit verbreitete Korruption der Regierung, die zu blutigen Straßenprotesten geführt hat. Kriegerische Milizen und ethnische Gruppen haben konkurrierende und antagonistische Enklaven geschaffen. Gleichzeitig ist der Krieg in Afghanistan verloren, wie die von der Washington Post veröffentlichten Afghanistan Papers zeigen. Libyen ist ein gescheiterter Staat. Der Jemen hält nach fünf Jahren unerbittlicher saudischer Luftangriffe und einer Blockade eine der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt aus. Die „gemäßigten“ Rebellen, die wir in Syrien mit 500 Millionen Dollar finanziert und bewaffnet haben, nachdem sie eine gesetzlose Schreckensherrschaft angezettelt haben, wurden geschlagen und aus dem Land vertrieben. Die monetären Kosten für diesen militärischen Wahnsinn, den größten strategischen Fehler in der amerikanischen Geschichte, liegen zwischen 5 und 7 Billionen Dollar.

Warum also gegen den Iran in den Krieg ziehen? Warum sich von einem Nuklearabkommen abwenden, das der Iran nicht verletzt hat? Warum eine Regierung verteufeln, die der Todfeind der Taliban ist, zusammen mit anderen dschihadistischen Gruppen, einschließlich al-Qaida und dem Islamischen Staat? Warum die De-facto-Allianz, die wir mit dem Iran im Irak und in Afghanistan haben, zerschlagen? Warum eine bereits gefährlich instabile Region weiter destabilisieren?

Die Generäle und Politiker, die diese Kriege angezettelt und verfolgt haben, sind nicht im Begriff, die Schuld für die von ihnen geschaffenen Sümpfe auf sich zu nehmen. Sie brauchen einen Sündenbock. Es ist der Iran. Die Hunderttausende von Toten und Verstümmelten, darunter mindestens 200 000 Zivilisten, und die Millionen, die aus ihren Häusern in Vertreibungs- und Flüchtlingslager vertrieben wurden, können nicht, sie bestehen darauf, das Ergebnis unserer gescheiterten und fehlgeleiteten Politik sein. Die Ausbreitung radikaler Dschihad-Gruppen und Milizen, von denen wir viele zunächst ausgebildet und bewaffnet haben, sowie die fortgesetzten weltweiten Terroranschläge müssen die Schuld eines anderen sein. Die Generäle, die CIA, die privaten Unternehmer und Waffenhersteller, die sich an diesen Konflikten bereichert haben, die Politiker wie George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sowie all die „Experten“ und Prominenten, die als Cheerleader für den endlosen Krieg dienen, haben sich selbst überzeugt und wollen uns davon überzeugen, dass der Iran für unsere Katastrophe verantwortlich ist.

Das Chaos und die Instabilität, die wir im Nahen Osten, insbesondere im Irak und in Afghanistan, ausgelöst haben, haben den Iran als das dominierende Land in der Region hinterlassen. Washington hat seinen Erzfeind stark gemacht. Es weiß nicht, wie es seinen Fehler rückgängig machen kann, außer den Iran anzugreifen.

Trump und Netanjahu sowie der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sind in einen Skandal verwickelt. Sie glauben, dass ein neuer Krieg die Aufmerksamkeit von ihren außen- und innenpolitischen Krisen ablenken würde. Aber sie haben keine vernünftigere Strategie für einen Krieg mit dem Iran ebenso wenmig für die Kriege in Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen und Syrien. Die europäischen Verbündeten, die Trump entfremdet hat, als er sich von dem iranischen Atomabkommen abwandte, werden nicht mit Washington zusammenarbeiten, wenn die USA gegen den Iran in den Krieg ziehen. Dem Pentagon fehlen die Hunderttausende von Truppen, die es für einen Angriff und die Besetzung des Irans benötigen würde. Und die Ansicht der Trump-Administration, dass die marginale und diskreditierte iranische Widerstandsgruppe Mujahedeen-e-Khalq (MEK), die an der Seite Saddam Husseins im Krieg gegen den Iran kämpfte und von den meisten Iranern als aus Verrätern zusammengesetzt angesehen wird, eine brauchbare Gegenkraft zur iranischen Regierung darstellt, ist lächerlich.

Das internationale Recht, zusammen mit den Rechten von 80 Millionen Menschen im Iran, wird ebenso ignoriert wie die Rechte der Völker von Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen und Syrien. Die Iraner, was immer sie über ihr despotisches Regime denken, würden die Vereinigten Staaten nicht als Verbündete oder Befreier sehen. Sie wollen nicht besetzt werden. Sie würden Widerstand leisten.

Ein Krieg mit dem Iran würde in der gesamten Region als Krieg gegen den Schiismus angesehen werden. Aber das sind Berechnungen, die die Ideologen, die wenig über das Instrument des Krieges und noch weniger über die Kulturen oder Völker, die sie zu beherrschen suchen, wissen, nicht ergründen können. Ein Angriff auf den Iran wäre nicht erfolgreicher als die israelischen Luftangriffe auf den Libanon im Jahr 2006, bei denen es nicht gelang, die Hisbollah zu brechen und die meisten Libanesen hinter dieser militanten Gruppe vereinte. Die israelischen Bombenangriffe haben 4 Millionen Libanesen nicht befriedet. Was wird geschehen, wenn wir anfangen, ein Land mit 80 Millionen Menschen, dessen Landmasse dreimal so groß ist wie die Frankreichs, zu zerstören?

Die Vereinigten Staaten sind, wie Israel, zu einem Paria geworden, der das Völkerrecht zerfetzt, verletzt oder sich davon abwendet. Wir beginnen Präventivkriege, die nach dem Völkerrecht als „Verbrechen der Aggression“ definiert sind, basierend auf gefälschten Beweisen. Wir, als Bürger, müssen unsere Regierung für diese Verbrechen zur Rechenschaft ziehen. Wenn wir das nicht tun, machen wir uns mitschuldig an der Kodifizierung einer neuen Weltordnung, die erschreckende Folgen haben würde. Es wäre eine Welt ohne Verträge, Statuten und Gesetze. Es wäre eine Welt, in der sich jede Nation, vom atomaren Schurkenstaat bis zur imperialen Großmacht, auf ihre innerstaatlichen Gesetze berufen könnte, um ihre Verpflichtungen gegenüber anderen aufzuheben. Eine solche neue Ordnung würde fünf Jahrzehnte internationaler Zusammenarbeit – die weitgehend von den Vereinigten Staaten eingeführt wurde – zunichte machen und uns in einen Hobbes’schen Albtraum stürzen. Diplomatie, breite Zusammenarbeit, Verträge und Recht, all die Mechanismen, die die Weltgemeinschaft zivilisieren sollen, würden durch Grausamkeit ersetzt werden.

Chris Hedges, ein arabischsprachiger Mann, ist ein ehemaliger Chef des Nahostbüros der New York Times. Er berichtete sieben Jahre lang über die Region, auch über den Iran.