NÄCHSTES ZIEL SYRISCHER OFFENSIVE AL-QAIDA HOCHBURG MAARAT AL-NUMAN MENSCHENLEERE GEISTERSTADT

Wenn sie künftig von den Mainstream-Medien abermalig zu hören bekommen das die syrische und russische Armee hunderte von Zivilisten in die ewigen Jagdgründe schicken, halten sie sich bitte das Video unten vor Augen.

Die nächste Etappe um gesamt Idlib von dem Joch der Al-Qaida zu befreien, ist die Rückeroberung des größten urbanen Zentrums im Süden des Gouvernements. Die Stadt Maarat al-Numan ist eine Hochburg der Hayat Tahrir al-Sham (Al-Nusra, HTS, Al-Qaida), die eine Gefahrenquelle für die zivile Bevölkerung in den umliegenden befreiten Gebieten darstellt. Die wenigen Zivilisten die nach der Belagerung der Terroristen geblieben sind, haben inzwischen die Flucht ergriffen. Demnach verfügen die Terroristen über keine menschlichen Schutzschilde mehr, und werden aller Voraussicht nach alsbald die volle Härte der syrisch-russischen Militärmaschinerie zu spüren bekommen.

Ein oppositionelles Medium hat kürzlich Impressionen von der menschenleeren Geisterstadt Maraat al-Numan eingefangen. In dem unten angeführten Ausschnitt, ist mit bloßem Augen meilenweit und breit nicht eine Menschenseele wahrzunehmen. Die gesamte Stadt wird fortan als Kampfzone betrachtet, und dementsprechend von den hiesigen Terroristen-Gruppierungen in Anspruch genommen. Ohne Zivilisten hat die Al-Qaida Hochburg allerhand Unterschlüpfe, Befestigungen und Stellungen zu bieten, die von den Jihadis je nach Belieben bezogen werden.

Im ländlichen Idlib spielt sich gegenwärtig stets ein rekapitulierendes Kriegsszenario ab. Von Terroristen infiltrierte Geisterstädte und Dörfer weisen selbstverständlich diverse Gefahrenquellen auf, die zunächst einmal von der syrischen Armee und ihren Verbündeten detektiert und ausgemerzt werden müssen. Anhand von unbemannten Luftfahrzeugen werden Hauptquartiere, Waffendepots, Unterschlüpfe, Stellungen, schweres Militärgerät und Ansammlungen von Terroristen ausfindig gemacht, und anschließend mit präzisen Luftschlägen außer Gefecht gesetzt.

Aus etlichen online zu findenden veritablen Kriegsdokumentationen geht hervor, mit welcher Präzision syrische Regierungskräfte und das russische Militär dabei vorgehen. Nichtsdestotrotz behauptet der Westen unentwegt, dass ein rigoroses Gemetzel stattfände dem ausschließlich Zivilisten zum Opfer fielen. Als ob syrische und russische Soldaten während Gefechten Augenbinden tragen würden, und ziellos in der Gegend herumschießen.

Wie sie dem unteren Video entnehmen können, befinden sich außer verschanzten Terroristen wahrscheinlich keine Personen mehr in Maarat al-Numan. Also wenn ihnen CNN & Co zeitnah wieder eintrichtern wollen das beispiellose Massaker an Zivilisten begangen würden, denken sie an Maarat al-Numan und seine menschenleeren Strassen die Szenerien in Western ähneln, in der der Protagonist eine Stadt betritt und auf den ersten Blick lediglich herumwehende Bodenläufer wahrnimmt.

VIDEO: “DÄMMERUNG VON IDLIB” (ANNA-NEWS-BERICHT)

Die abchaische Nachrichtenagentur ANNA-News mischt ganz vorne mit, wenn es darum geht mit Mythen über den Syrien-Krieg aufzuräumen. Als ständiger Wegbegleiter syrischer Spezialeinheiten auf Kriegsschauplätzen, ist ANNA imstande exklusive Berichte aus erster Hand zu liefern, anstatt irrtümliche Ferndiagnosen anzustellen wie ihre westlichen “Kollegen”. In dem aktuellen ANNA-News Report wird die Winter-Kampagne der syrischen Armee zusammengefasst. Beeindruckende Kampfszenen versinnbildlichen den Vorstoß syrischer Regierungskräfte, deren Schnelligkeit und taktische Gewieftheit im südöstlichen Teil Idlibs diverse Al-Qaida-Einheiten kalt erwischt hat, und entweder im Untergang oder Rückzug der Terroristen resultierte. Ferner werden in dem Bericht von der syrischen Armee zugespielte Luftaufnahmen enthüllt, die veranschaulichen mit welch hochgradiger Präzision terroristische Ziele eliminiert werden. Anhand von Überwachungsdrohnen wird feindliche Infrastruktur ausgemacht, und anschließend gezielt ausgelöscht. Aus den Aufnahmen geht zudem hervor, dass Luftschläge mit einer beispielhaften Genauigkeit durchgeführt werden. Hauptquartiere, Waffen und Munitionsdepots, Panzer, Raketenwerfer, Stellungen, Befestigungen und größere Vorkommen von Jihadis werden infolge ihrer Detektion zielgenau weggebombt. Jenes Material widerlegt das westliche Narrativ, welches bislang schwarzmalend schwadroniert das die syrisch-russische Militärmaschinerie ausschließlich Zivilisten verschlingt. Solch Mumpitz verblast in der Gegenwart von ANNA-News Kriegsberichten, die einen wahrhaften Einblick in den Konfliktherd Syrien verschaffen, und sich nicht auf unverifiziertes Jihadi-Material stützen. Die Winter-Kampagne hat inzwischen einen Zwischenstopp eingelegt, zumal die gegenwärtig schlechten Wetterbedingungen die luftgestützten Kampfhandlungen ungemein erschweren. Rückblickend auf die jüngsten Errungenschaften der SAA-Offensive, kann durchaus von einem weiteren strategischen Etappensieg gesprochen werden. Die Stadt Maarat al-Numan befindet sich in Reichweite syrischer Truppen, um von Artilleriegeschützen erfasst zu werden. Innerhalb von drei Wochen hat die syrische Armee über 300km² Hoheitsgebiet von Terroristen gesäubert. Der syrische Blitz-Krieg im Einzelnen von ANNA-News zusammengefasst, siehe unten. Video: “Dämmerung von Idlib” (ANNA-News-Bericht)