Es wartet die Revolution

von Unbetreut denken

Seit Monaten nicht einen so extremen Himmel gesehen wie heute, absolut bizarr. Ist klar, was da oben los ist. Darf aber nicht gesagt werden. Wer es dennoch tut, wird Zeuge eines Schauspiels, das weit bizarrer noch als der Himmel von heute ist. Wie auf Knopfdruck stürzen alle Hamster sich in ihre Quassel-Räder und fangen an, ihr jeweiliges Lieblingsrepertoire an linkssozialdemokratisch lizensierter vulgärmarxistischer Kritik an den unschönen Verhältnissen herunterzurasseln. Ja, da laufen sie wieder, die Hamster, sie rennen und überschlagen sich fast. „Verdammt, könnt ihr nicht mal mit dem Scheiß aufhörn!?“ Nöö, können sie nicht. Hat funktioniert, die jahrzehntelange Gehirnwäsche durch die Staatsbildungseinrichtungen und die Medien. Keinem Blick verborgen, aber niemand nimmt was wahr. Zutritt zur Wirklichkeit verboten.

Ernst Wolff bei der 17. Anti-Zensur-Koalition von kla.tv — Thema „Globales Finanzsystem: Die Lunte brennt…“ Gibt es hier jemanden, der Ernst Wolff nicht mag!? Oder auch Ken Jebsen und dessen kommunikatives Genie nicht mag!? Alle mögen die, weil sich spüren läßt, wer die sind; die stehen mit der ganzen Person hinter dem, was sie sagen. Es sind intelligente und integre Leute. Was man von den eitel-klugen Volkserziehern vom CO2-verdummten Rubikon-Magazin, das übrigens bei Ken Jebsen hinten im Bus sitzen darf, nicht sagen könnte: Mausfeld — oh Graus, wie bekommt man den wieder auf etwa Bodenhöhe zurück? Und der Ganser Dani … Tesla-Fahrer … Marketing-Man … deine blauen Augen machen mich so sentimental … vielleicht auch bunte oder grüne, jedenfalls keine roten Augen: „Marx, sagten Sie!? Klimawaffe, sagten Sie!? Tut mir leid, noch nie von gehört.“ Einen Chef vom Ganzen hat Rubikon auch, den früheren Verdi-Hauptamtlichen Jens Wernicke. Gleich dahinter der vom Materiellen zum Spirituellen bekehrte und bis zum Platzen empathische Schauspielstar Jens Lehrich. Die übrigen Verdächtigen schlagen ähnlich aus, wir ersparen sie uns. Komplett wird das linksintellektuelle Elend aber erst mit dem Rubikon-Busenfreund vom 3. Jahrtausend namens Dirk Hohlmann oder Dirk Pohlpfosten oder so ähnlich. Dirkchen, dieses zum Kampf gegen die Eliten aufrufende tapfere CO2-Schneiderlein von der Mancha – immerzu möchte man dem den Satz mit dem Stock und dem Rektum zurufen! – war übrigens häufig schon Gast in Ken Jebsens Berliner Iranish ️ Pub.

Die Autorenliste von Rubikons erstem eigenen und virtuos originell betitelten Buch „Die Öko-Katastrophe — Handbuch zu den Klimaprotesten“ ziert auch der Name Hermann Ploppa. Wie hat dieser ehrenwerte Mann sich nur so weit verirren können! Muß er selbst wissen, liegt aber auf der Hand: Autor sucht Publikum. Am 29.12.2019 bei kenfm hochgeladen, führen Hermann Ploppa und Ken Jebsen ein 2½-stündiges Gespräch. Thema ist H.P’s aktuelles Buch „Der Griff nach Eurasien“. Klasse Buch, klasse Gespräch. Und doch — wie klug und integer auch immer, fehlt etwas bei Hermann Ploppa, Ken Jebsen und Ernst Wolff. Was da fehlt, ist schnell gesagt. Nämlich ein durchgreifendes Verständnis der Marxschen Analyse der kapitalistischen Produktionsweise bzw. die hierzu UNUMGÄNGLICHE sorgfältige Lektüre der ersten drei Bände von Marxens Hauptwerk „Das Kapital“.

Das Gespräch von Ken Jebsen und Hermann Ploppa kreist um Geopolitik, um die von Halford Mckinder formulierte Geostrategie des britischen Weltreichs, einer Seemacht, der es vor allem auf Verhinderung starker Bündnisse kontinentaler Staaten ankommt; dabei ein Kernbegriff ist „Eurasische Platte“. Dies große und rohstoffreiche Gebiet zwischen Atlantik und Ural soll möglichst geschwächt sein. Diese ursprünglich britische Geostrategie wird heute auch von jener die Seemacht USA kontrollierenden supranationalen Finanzoligarchie verfolgt. Ernst Wolff hingegen thematisiert vordringlich die deregulierten Finanzmärkte. Deren häufig mit betrügerischen Mitteln erwirkten Gewinne aus Finanzwetten parasitieren nicht nur Warenproduzenten, sondern auch ganze Nationalstaaten. Zuletzt bleibt den Parasiten nur noch, ihr profitliches Heil in imperialer Kriegspolitik zu suchen, was zuletzt zum großen Showdown mit Rußland und China zwingen wird. Trotz ihrer unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen gelangen Hermann Ploppa und Ernst Wolff zu der Auffassung, die sich bedrohlich zuspitzende Weltlage sei Folge eines aus sich selbst geborenen Machtstrebens einzelner Individuen. Diese subjektivistische Auffassung ist falsch. Umgekehrt wird ein Schuh draus — das Machtstreben einzelner ergibt sich aus Charakteristiken der zwingend selbstzerstörerischen kapitalistischen Produktionsweise. Imperialer Elitarismus bzw. das Streben nach absoluter Welthegemonie in Form einer Eine-Welt-Regierung ist der absurd verrückte und letztlich fatal enden müssende Versuch, jener Selbstzerstörung zu entgehen.

Wer Marxens Analyse der kapitalistischen Produktionsweise nicht kennt, wird das hier im weiteren Ausgeführte für leichtfertig hinphantasiertes dummes Zeug nehmen wollen. Solche Schlaumeier lassen sich nur vom eigenen Untergang noch belehren. Jedem das Seine. Tatsächlich ist die Vorstellung, bei Fortbestehen des Kapitals ließen sich Frieden und Wohlstand etablieren, nur schon indem anglo-amerikanisches imperiales Streben erfolgreich in die Schranken gewiesen werde, vollkommen fehlgehend. Denn es sind nicht geographische Gegebenheiten das eigentliche Problem. Es sind die dem Kapital strukturell innewohnenden und sich mit seiner technologischen Entwicklung immer weiter verschärfenden markanten Widersprüche: Tendentieller Fall der Profitrate sowie Überakkumulation von Kapital bzw. Investitionsnotstand bilden eine Schere, deren Öffnung das Maß einer chronischen Profitkrise ist. Deren fatale Lösungsversuche in Form von Austerität und Imperialität forcieren das gesellschaftliche Elend nur. Hauptmotor des Imperialismus sind nicht geographische Gegebenheiten, sondern die soeben ausgeführten unhintergehbaren Charakteristiken des Kapitals. Wäre unter dem Kapital ein dauerhaft stabiler Zustand starker Kontinentalmächte und starker Seemächte denkbar? Nein, am Ende wird das Kapital immer zwingend einen Weltfaschismus in Form einer Eine-Welt-Regierung anstreben. Der Weg dahin wird die Menschheit in eine Spezies von Freaks verwandeln. Von Freaks in jeglicher Hinsicht: seelisch, kulturell, geistig, moralisch sowie körperlich und gesundheitlich. DIES zu verstehen, darum geht es hier und heute.

Der linksliberale britische Historiker Hobson (Imperialism, 1902) wie auch Lenin (Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, 1916) haben die zwischen 1860/70 und 1900 aufkommenden riesenhaften Monopole (Stichwort hier auch: Räuberbarone) untersucht. Eine wirtschaftshistorische Neuheit, betrieben diese Unternehmen Patentschmieden, was ihre technologische Entwicklung in großen Schritten voranbrachte. Im entsprechend selben Maße wurden sie von den markanten Widersprüchen des Kapitals getroffen. An dieser Stelle angemerkt sei, daß das Kapital ja eben nicht von klugen rationalen Köpfen konzipiert wurde, sondern das Zufallsprodukt eines ideologischen Irrwitzes ist, nämlich desjenigen der Zisterzienser des Bernhard von Clairvaux, welche einem geistesgeschichtlichen Extremismus anhingen, dem sogenannten Geist-Materie-Dualismus manichäisch-katharischer Prägung; siehe: Die Zisterzienser — Geschichte und Architektur, Köln 1998. Zurück nun zu den Monopolunternehmen, zwangen deren enorme Produktivität wie auch ihr enormer Rohstoffbedarf diese, sich ferne Weltregionen für Absatzsteigerung und Ressourcensicherung zu „erschließen“. Dies hieß zugleich, solche Regionen ausufernd zu plündern, denn – fanatischer ideologischer Irrwitz seine Mutter – ist Plündern dem Kapital ein unhintergehbares Muß. Das Kapital führt dem Markt Geld lediglich im Rahmen von Herstellkosten zu; bei Marx hießen Herstellkosten „Kostpreis“, der sich aus dem konstanten + variablen Kapital nur in den Bereichen unmittelbar händischer Warenfertigung und solchen -transports zusammensetzt. Dem Markt selbstverständlich nicht vorgeschossen wird das Geld zur Realisierung des weit über den Herstellkosten liegenden Warenverkaufserlöses und so letztlich dann des Profits (Profit = Warenverkaufserlös minus Herstellkosten). Solches Geld muß auf Nachfragemärkten vorvorhanden sein. Ist es dies nicht, ist es durch Plünderungen, Tributerhebung usw. zu beschaffen. Zahlungsfähig wird Nachfrage erst, indem solche verbrecherisch beschafften Geldmittel Marktteilnehmern auf diesen oder jenen vertragslegalen Wegen an die Hand gegeben werden.

Nun erst wird sichtbar, warum die kapitalistische Produktionsweise so abstoßend gewalttätig und bellizistisch ist. Mit der von Hobson und Lenin beschriebenen Verquickung der Führungspersonale von Monopolen und Großbanken hatten sich spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts jene blutrünstigen supranationalen Finanzoligarchien formiert, welche die treibenden Kräfte hinter imperialen Politiken sind.

Jeder Wahnsinn beginnt mit einer irrwitzigen Vorstellung und bleibt virulent, solange eben diese Vorstellung Bestand hat. Die irrwitzige Vorstellung hinter dem Wahnsinn des Kapitals ist das Weltbild der Zisterzienser und der Tempelritter, welche letzteren von den Zisterziensern als deren militärischer Arm gegründet wurden — als eine Urform der NATO sozusagen. Das war 12. Jahrhundert, vor 900 Jahren! Und immer noch wird der alten irrwitzigen Vorstellung gefolgt, das Pferd namens Kapital falsch herum aufzuzäumen: vom Hinterteil zum Kopf hin. Im zisterziensischen Wahn sieht das richtig aus so, nämlich von der nichtswürdigen Materie ausgehend zum gottnahen Geist hin; von der unmittelbar händischen leiblich-materiellen Arbeit, vom konkret Körperlichen aus, hin zu erhöhender abstrakter geistiger Tätigkeit, die aus dem niederen Körperlichen das höhere Geistige zu destillieren versteht, den Reichtum in abstraktester Form: als Zahlen in Büchern. Nicht von ungefähr bespöttelte Marx die bürgerliche Wirtschaftswissenschaft mit dem Bonmot, ihr sei das Kapital ein „Automat mit Lieb‘ im Leib“.

Zäumen wir das Kapital richtig herum auf, von vorn aus, vom „Geistigen“, vom Geld aus hin zum materiellen Menschen. Zuzeiten der Zisterzienser wäre das technisch noch nicht möglich gewesen. Heute aber ist es das. Der Mensch ist das wahrhaft „Höhere und Geistige“, das „Niedere und Materielle“, das Geld, hat seiner Reproduktion zu dienen — wohl wissend, daß Geld nur ein Äquivalent für die in Waren steckende durchschnittliche gesamtmarkträumliche Arbeitszeit ist; auf Geldscheinen könnte 100 Minuten stehen. Das „niedere Materielle“ ist also nicht der Mensch, sondern die der Reproduktion seines Körpers und Geistes dienende Ware. Wird allen die so verstandene Reproduktion gewährleistet, wird endlich ökonomisch gewirtschaftet werden können, und das heißt selbstverständlich auch naturklug (siehe Erwin Thoma) bzw. naturverträglich. In welchen politischen Formen sich dies am geeignetsten gestalten läßt, ist offen. Proletarisch geführte Räte oder auch die vom Autor dieses Textes hier wohlangesehene soziale Dreigliederung nach Rudolf Steiner, bei welcher die drei großen gesellschaftlichen Funktionsbereiche einander durchwirken (siehe Axel Burkart). Auf jeden Fall aber von vorn nach hinten, vom Geld zum Menschen, und nicht umgekehrt!