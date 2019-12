EZB-Präsidentin: Wir sollen froh sein einen Job zu haben, nicht unsere Ersparnisse!

von https://npr.news.eulu.info

Die neu installierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat sich vor der Übernahme ihres neuen Amtes in einer Stellungnahme kontrovers geäußert. Der ehemalige IWF-Direktor beschwor sie: „Stimmt es nicht, dass wir letztlich das Richtige getan haben, um für Arbeitsplätze und Wachstum zu handeln, anstatt die Sparer zu schützen? In Bezug auf den ehemaligen Präsidenten Mario Draghi und die negative Zinspolitik der EZB deutete sie an, dass die Menschen dankbar sein sollten für die Beschäftigungspolitik, ob die Ersparnisse geschützt sind oder nicht.

Leicht für Sie zu sagen, Lagarde

Einige Kommentatoren waren erstaunt über die fettgedruckten Bemerkungen, die am Mittwoch gemeldet wurden, wobei ein Twitter-Nutzer dies bemerkte: „Übersetzung: Ihr solltet froh sein, Sklaven zu sein.“ Ein anderer fühlte, dass Lagardes Worte „Das alte Mantra, die Steuersklaven denken zu lassen, sie wären arbeitslos, wenn die Regierung sie nicht beschützt“ verkörperten. Propaganda funktioniert nicht, wenn man von Bitcoin aufgeklärt wird.“

In ihrer Rede rügte die neue EZB-Chefin die deutsche und die niederländische Regierung dafür, dass sie ihre Haushaltsüberschüsse nicht in Dinge investierten, die sie für würdig hält, wie Infrastruktur, Bildung und Innovation, um „eine bessere Neugewichtung zu ermöglichen“. Was das gemeine Volk betrifft, so hat der Bonze der Finanzpolitik in eklatant direkter Weise festgestellt:

„Wir sollten glücklicher sein, eine Arbeit zu haben, als unsere Ersparnisse zu schützen … Ich denke, dass meine Vorgänger in diesem Sinne die Geldpolitik beschlossen haben, und ich denke, dass sie eine recht vorteilhafte Entscheidung getroffen haben.“

Wer ist ‚wir‘? – Armut in der EU

Wenn Lagarde „wir“ sagt, neigt man dazu, sich zu fragen, von wem genau sie spricht. Laut Statistik sind 16,9 % der EU-Bürger selbst nach Berücksichtigung von Wohlfahrts- und Sozialtransferfaktoren ab 2017 von Armut bedroht. Viele Europäer sind zwar derzeit erwerbstätig“, aber die schön klingenden Statistiken werden oft durch extrem laxe Maße dessen, was besagte Beschäftigung ausmacht, untermauert. Fleckige und unzuverlässige Jobs, wie z.B. nur eine Stunde pro Woche zu arbeiten, lassen Draghi und Lagardes Rhetorik immer noch offiziell solide erscheinen. Das geht aus der Studie „Measuring employment and unemployment“ der Bank of Italy Forscher Andrea Brandolini und Eliana Viviano vom August 2018 hervor:

Die Beschäftigungsquote ist der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter mit einem bezahlten Job: Sie ist eine Personalbestandsmessung, die nicht berücksichtigt, wie sich Arbeitszeit und Vertragsdauer bei den Beschäftigten unterscheiden.

Während der Multimillionen-Dollar-Nettowert Lagarde Champagner in Designerkleidung und „Power-Schals“ schlürft, müssen die von der EZB-Politik regierten, lebenden Plebs dankbar bleiben, dass ihre Ersparnisse zwar lebendig aufgefressen werden, aber vielleicht wenigstens arbeiten können. Diejenigen, die sich mit dem neuen negativen Zinsschützer bei der EZB auseinandersetzen, sind nicht unbedingt gegen Mode und das gute Leben, ebenso wenig wie gegen die Heuchelei und Arroganz, die man in einer Position wie der von Lagarde braucht, um solchen Unsinn zu äußern.

Sparen ist essentiell für eine gesunde Wirtschaft

Wie der amerikanische Ökonom Murray Rothbard einmal schrieb: „Sparen und Investieren sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist unmöglich, das eine zu ermutigen und das andere zu entmutigen.“ Ohne die Fähigkeit zu sparen, gibt es keine Möglichkeit zu investieren. Keine Chance, für eine Zukunft zu bauen oder Raum zu schaffen, indem man Finanzen für persönliche Zeit für Innovation, Forschung und Erholung nutzt.

Lagardes Proklamation, dass die Nationen mit einem Überschuss investieren sollten, während er gleichzeitig dazu aufruft, dass der Einzelne im Wesentlichen über den Werterhalt schweigt, verrät eine wichtige unzusammenhängende und aussagekräftige, zugrunde liegende Weltsicht: Geld und Ersparnisse sind für uns, Arbeit ist für Sie.

Es ist eine Ironie, dass der sozialistische Anwalt aus Frankreich eine solche Position einnimmt. Wenn wir uns auf Bitcoin zurückbesinnen, verraten die Aussagen auch noch etwas anderes. Der eigentliche Grund, warum die meisten Regierungen gegen unerlaubte, dezentralisierte Finanzen und Krypto-Währungen sind, mag darin liegen, dass Bitcoin das Sparen und Ausgeben frei ermöglicht, unabhängig davon, was irgendeine nicht verbundene dritte Partei darüber denkt, was mit Ihrem Geld gemacht werden sollte.

