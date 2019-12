Nachhilfe zur Situation in der Ukraine

von Ray McGovern – http://luftpost-kl.de

Der ehemalige CIAAnalyst und heutige Friedensaktivist Ray McGovern bietet allen Uninformierten einen Nachhilfekurs zu Entwicklungen in der Ukraine an.

Die Ignoranz des Kongresses in Bezug auf die Ukraine in unentschuldbar. Deshalb ist Nachhilfe unerlässlich.

Als am Mittwoch die Anhörungen zu dem beabsichtigten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump begannen, stimmten die beiden politischen Lager in einem Punkt überein, der aller dings mit der Realität so wenig zu tun hat, wie eine Karikatur aus einem ComicHeft.

Adam Schiff (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Schiff ), der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, leitete die Anhörungen mit folgender Erklärung ein: „2014 hat Russland die mit den USA verbündete Ukraine überfallen, um zu verhindern, dass sich dieser Staat dem Westen zuwendet; damit wurde ein Wunsch Wladimir Putins erfüllt, der das russische Imperium neu errichten möchte.“

Den US-Amerikanern, die – als die Ukraine vor fünf Jahren erstmals in den Nachrichten auftauchte – dachten, das sei eine Insel im Pazifik, sei das nachgesehen. Dass die Mitglieder des Verteidigungsausschusses des Repräsentantenhauses nicht besser über die Ukraine informiert sind oder so tun, als wüssten sie nicht, was dort wirklich vorging, ist aber ein Skandal, der schlimme Folgen haben könnte.

Professor Stephen Cohen (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Stephen _F._ Cohen ) hat vor einer Erhöhung der bereits sehr gefährlichen Spannungen zwischen den USA und Russland gewarnt, falls in dem beabsichtigten Amtsenthebungsverfahren objektive Tatsachen nicht berücksichtigt würden.

Deshalb möchte ich all denen, die sich in der Geschichte der Ukraine nicht so gut auskennen, hier einen kurzen Grundkurs anbieten:

1783: Nachdem (die russische Zarin) Katharina die Große (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_II. ) ihre Herrschaft gefestigt hatte, ließ sie auf der Krim den ersten auch im Winter eisfreien Hafen Russlands errichten.

Nachdem (die russische Zarin) Katharina die Große (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_II. ) ihre Herrschaft gefestigt hatte, ließ sie auf der Krim den ersten auch im Winter eisfreien Hafen Russlands errichten. 1919: Nach der Oktoberrevolution (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberrevolution ) und der Niederschlagung des Widerstandes wird die Ukraine eine von 15 Volksrepubliken der UdSSR (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion ).

Nach der Oktoberrevolution (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberrevolution ) und der Niederschlagung des Widerstandes wird die Ukraine eine von 15 Volksrepubliken der UdSSR (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion ). 1954: Nach Stalins Tod kam Nikita Chruschtschow (s. https://de.wikipedia.org/wiki/ Nikita_Sergejewitsch_Chruschtschow ), ein in der Nähe der ukrainischen Grenze geborener Russe, an die Macht. Um sich das Wohlwollen der Ukrainer zu sichern, schlug er die bisher zur Volksrepublik Russland gehörende Halbinsel Krim der Volksrepublik Ukraine zu. Da alle 15 Volksrepubliken der UdSSR der straffen Führung Moskaus unterstanden, war das kein Problem. Die Krim wurde erst zum Problem, als die Sowjetunion zerfiel.

Nach Stalins Tod kam Nikita Chruschtschow (s. https://de.wikipedia.org/wiki/ Nikita_Sergejewitsch_Chruschtschow ), ein in der Nähe der ukrainischen Grenze geborener Russe, an die Macht. Um sich das Wohlwollen der Ukrainer zu sichern, schlug er die bisher zur Volksrepublik Russland gehörende Halbinsel Krim der Volksrepublik Ukraine zu. Da alle 15 Volksrepubliken der UdSSR der straffen Führung Moskaus unterstanden, war das kein Problem. Die Krim wurde erst zum Problem, als die Sowjetunion zerfiel. November 1989: Fall der Berliner Mauer

Fall der Berliner Mauer 2. und 3. Dezember 1989: USPräsident George H. W. Bush (s. https://de.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush ) versicherte dem führenden sowjetischen Politiker Michail Gorbatschow (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Sergejewitsch_Gorbatschow ), den er zu einem Gipfeltreffen nach Malta eingeladen hatte, „dass die USA die Probleme, die der Sowjetunion in Osteuropa erwachsen sind, nicht zu ihrem Vorteil ausnutzen würden“. Auch Bush schwebte damals ein vereintes Europa von Portugal bis Wladiwostok vor.

Die versprochene Gegenleistung

Vom 7. bis10 Februar 1990 verhandelte USAußenminister James Baker (s. https://de.wikipedia.org/wiki/James_Baker ) über die westliche Gegenleistung für die bitteren Pille, die Moskau mit dem Verbleib des vereinten Deutschlands in der NATO schlucken musste; er sicherte im Namen der USA mündlich zu, dass sich „die NATO keinen Zoll nach Osten ausdehnen werde“ (s. dazu auch https://www.luftpostkl.de/luftpostarchiv/LP_16/LP00418_080118.pdf ).

verhandelte USAußenminister James Baker (s. https://de.wikipedia.org/wiki/James_Baker ) über die westliche Gegenleistung für die bitteren Pille, die Moskau mit dem Verbleib des vereinten Deutschlands in der NATO schlucken musste; er sicherte im Namen der USA mündlich zu, dass sich „die NATO keinen Zoll nach Osten ausdehnen werde“ (s. dazu auch https://www.luftpostkl.de/luftpostarchiv/LP_16/LP00418_080118.pdf ). Dezember 1991: Weil die UdSSR zerfällt, ist es plötzlich von Bedeutung, dass Chruschtschow die Krim in die Ukraine eingegliedert hatte; Moskau und Kiew arbeiten einen langfristigen Vertrag zur Nutzung des Flottenstützpunktes Sewastopol durch die russische Marine aus (s. https://www.tagblatt.de/Nachrichten/UkrainestelltHafenzurVerfuegungMoskaugibtEnergierabatt196100.html ).

Weil die UdSSR zerfällt, ist es plötzlich von Bedeutung, dass Chruschtschow die Krim in die Ukraine eingegliedert hatte; Moskau und Kiew arbeiten einen langfristigen Vertrag zur Nutzung des Flottenstützpunktes Sewastopol durch die russische Marine aus (s. https://www.tagblatt.de/Nachrichten/UkrainestelltHafenzurVerfuegungMoskaugibtEnergierabatt196100.html ). Die versprochene Gegenleistung (die NATO nicht nach Osten auzudehnen) wurde im Oktober 1996 zurückgenommen , als USPräsident Bill Clinton im Wahlkampf vor seiner zweiten Amtsperiode ankündigte, Polen, Ungarn und Tschechien in die NATO aufnehmen zu wollen, und damit Bakers Versprechen brach. Jack Matlock (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Matlock ), der ehemalige USBotschafter in der UdSSR, der sowohl am Gipfeltreffen Bushs mit Gorbatschow im Dezember 1989 in Malta als auch an den Verhandlungen Bakers mit Gorbatschow Anfang Februar 1990 (in Moskau, weitere Infos dazu unter https://www.tagesspiegel.de/politik/machtpokernachdemmauerfallkanzlerkohlwurdeincampdavidaufliniegebracht/251107882.html ) teilgenommen hat, sagte dazu: „Die Zusage (Bushs), ‚die USA würden keinen Nutzen aus den Problemen der Sowjetunion ziehen‘, war eindeutig: Mit der Osterweiterung der NATO haben die USA (die damalige Schwäche Russlands) aber ‚eindeutig zu ihrem Vorteil ausgenutzt‘, obwohl von Russland keinerlei Bedrohung ausging.“ 1990 hatte die NATO nur 16 Mitglieder, heute hat sie 29, und alle 13 neuen Mitglieder liegen östlich von Deutschland.

, als USPräsident Bill Clinton im Wahlkampf vor seiner zweiten Amtsperiode ankündigte, Polen, Ungarn und Tschechien in die NATO aufnehmen zu wollen, und damit Bakers Versprechen brach. Jack Matlock (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Jack_Matlock ), der ehemalige USBotschafter in der UdSSR, der sowohl am Gipfeltreffen Bushs mit Gorbatschow im Dezember 1989 in Malta als auch an den Verhandlungen Bakers mit Gorbatschow Anfang Februar 1990 (in Moskau, weitere Infos dazu unter https://www.tagesspiegel.de/politik/machtpokernachdemmauerfallkanzlerkohlwurdeincampdavidaufliniegebracht/251107882.html ) teilgenommen hat, sagte dazu: „Die Zusage (Bushs), ‚die USA würden keinen Nutzen aus den Problemen der Sowjetunion ziehen‘, war eindeutig: Mit der Osterweiterung der NATO haben die USA (die damalige Schwäche Russlands) aber ‚eindeutig zu ihrem Vorteil ausgenutzt‘, obwohl von Russland keinerlei Bedrohung ausging.“ 1990 hatte die NATO nur 16 Mitglieder, heute hat sie 29, und alle 13 neuen Mitglieder liegen östlich von Deutschland. 1. Februar 2008: Als das Gerücht aufkam, die NATO wolle der Ukraine die Mitgliedschaft anbieten, warnte der russische Außenminister Sergei Lawrow den USBotschafter William Burns mit der Bemerkung: „Njet heißt Njet.“ (Nein heißt Nein). Russland werde auf alle Versuche, die Ukraine oder Georgien in die NATO aufzunehmen, entsprechend hart reagieren. Dank WikiLeaks liegt uns die diesbezügliche Diplomatendepesche des USBotschafters Burns aus Moskau vor [s. https://wikiorg/plusd/cables/08MOSCOW265_a.html ].

Als das Gerücht aufkam, die NATO wolle der Ukraine die Mitgliedschaft anbieten, warnte der russische Außenminister Sergei Lawrow den USBotschafter William Burns mit der Bemerkung: „Njet heißt Njet.“ (Nein heißt Nein). Russland werde auf alle Versuche, die Ukraine oder Georgien in die NATO aufzunehmen, entsprechend hart reagieren. Dank WikiLeaks liegt uns die diesbezügliche Diplomatendepesche des USBotschafters Burns aus Moskau vor [s. https://wikiorg/plusd/cables/08MOSCOW265_a.html ]. 3. April 2008: In der Abschlusserklärung des NATOGipfels in Bukarest wurde trotzdem festgehalten: Die NATO begrüßt die Absicht der Ukraine und Georgiens, Mitglied des euroatlantischen Bündnisses NATO werden zu wollen. Wir haben heute beschlossen, dass wir beide Staaten in die NATO aufnehmen werden (s. https://www.spiegel.de/politik/ausland/gipfelinbukarestnatoversprichtgeorgienundhtml ).

In der Abschlusserklärung des NATOGipfels in Bukarest wurde trotzdem festgehalten: Die NATO begrüßt die Absicht der Ukraine und Georgiens, Mitglied des euroatlantischen Bündnisses NATO werden zu wollen. Wir haben heute beschlossen, dass wir beide Staaten in die NATO aufnehmen werden (s. https://www.spiegel.de/politik/ausland/gipfelinbukarestnatoversprichtgeorgienundhtml ). Anfang September 2013: Putin hilft Obama, die Aufforderung der Neokonservativen, Syrien durch einen Angriff „in Angst und Schrecken“ zu versetzen, abzuwehren. Russland bringt den syrischen Präsidenten Baschar alAssad dazu, seine Chemiewaffen auszuliefern. Sie werden zur Zerstörung auf ein dazu ausgerüstetes US-Schiff gebracht. Die Neokonservativen sind außer sich, weil sie Obama nicht in die Falle locken konnten (s. https://www.tonline.de/nachrichten/specials/id _66282498/ giftgasinsyrienchemiewaffenanlagensindvollstaendigzerstoert.html ).

Geschehnisse in der Ukraine

Dezember 2013: In einer Rede vor der U.S. Ukraine Foundation (s. https://www.usukraine.org/ ) hat Victoria Nuland, die Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten (im USAußenministerium) erklärt: „Die USA haben den Drang der Ukraine nach Europa schon mit mehr als 5 Milliarden Dollar unterstützt, damit eine sichere, wohlhabende und demokratische Ukraine entstehen kann“. (s. dazu auch https:// www.luftpostkl.de/luftpostarchiv/LP_13/LP06314_040414.pdf und http://www.luftpostkl.de/luftpostarchiv/LP_13/LP20113_221213.pdf )

In einer Rede vor der U.S. Ukraine Foundation (s. https://www.usukraine.org/ ) hat Victoria Nuland, die Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten (im USAußenministerium) erklärt: „Die USA haben den Drang der Ukraine nach Europa schon mit mehr als 5 Milliarden Dollar unterstützt, damit eine sichere, wohlhabende und demokratische Ukraine entstehen kann“. (s. dazu auch https:// www.luftpostkl.de/luftpostarchiv/LP_13/LP06314_040414.pdf und http://www.luftpostkl.de/luftpostarchiv/LP_13/LP20113_221213.pdf ) 4. Februar 2014: Während der Unruhen auf dem MaidanPlatz in Kiew wurden über YouTube [s. https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=WV9J6sxCs5k&feature=emb_logo ] die letzten Instruktionen der USStaatssekretärin Victoria Nuland (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland ) an Geoffrey Pyatt (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_R._Pyatt ), den USBotschafter in der Ukraine bekannt, aus denen hervorgeht, das Arsenij Jazenjuk (s. https://de.wikipedia.org/ wiki/Arsenij_Jazenjuk ), den Frau Nuland „Yats“ genannt hat, nach dem bevorstehenden Putsch in Kiew Premierminister der Ukraine werden soll. Als Pyatt Frau Nuland mitteilt, die Europäische Union sei wegen des geplanten Staatsstreichs besorgt, reagiert sie mit der zotigen Bemerkung „Fuck the EU“. Ein oder zwei Tage später hat sie sich dann bei der EU entschuldigt – nicht für den Putsch, sondern für ihre anstößige Bemerkung. Dabei hat sie außerdem mitgeteilt, dass Vizepräsident Joe Biden „bei der Einfädelung des Putsches behilflich“ sein wird (s. https://www.de/politik/ausland/abgehoertesfucktheeutelefonatukraineweistschuldvon sicha952275.html ).

Während der Unruhen auf dem MaidanPlatz in Kiew wurden über YouTube [s. https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=WV9J6sxCs5k&feature=emb_logo ] die letzten Instruktionen der USStaatssekretärin Victoria Nuland (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland ) an Geoffrey Pyatt (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_R._Pyatt ), den USBotschafter in der Ukraine bekannt, aus denen hervorgeht, das Arsenij Jazenjuk (s. https://de.wikipedia.org/ wiki/Arsenij_Jazenjuk ), den Frau Nuland „Yats“ genannt hat, nach dem bevorstehenden Putsch in Kiew Premierminister der Ukraine werden soll. Als Pyatt Frau Nuland mitteilt, die Europäische Union sei wegen des geplanten Staatsstreichs besorgt, reagiert sie mit der zotigen Bemerkung „Fuck the EU“. Ein oder zwei Tage später hat sie sich dann bei der EU entschuldigt – nicht für den Putsch, sondern für ihre anstößige Bemerkung. Dabei hat sie außerdem mitgeteilt, dass Vizepräsident Joe Biden „bei der Einfädelung des Putsches behilflich“ sein wird (s. https://www.de/politik/ausland/abgehoertesfucktheeutelefonatukraineweistschuldvon sicha952275.html ). 22. Februar 2014 : George Friedman (s. https://de.wikipedia.org/wiki/George_Friedman ), der damalige Präsident des einflussreichen Thinktanks STRATFOR (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Stratfor ), bezeichnet den Putsch in Kiew als den „offensichtlichsten Staatsstreich der Geschichte“.

: George Friedman (s. https://de.wikipedia.org/wiki/George_Friedman ), der damalige Präsident des einflussreichen Thinktanks STRATFOR (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Stratfor ), bezeichnet den Putsch in Kiew als den „offensichtlichsten Staatsstreich der Geschichte“. 23. Februar 2014: Das ist das Datum, an dem die NATO, die westliche Diplomatie und die konzerneigenen Medien – willkürlich und verlogen – die neuere europäische Geschichte beginnen lassen, wobei sie den am vorherigen Tag in Kiew inszenierten Staatsstreich totschweigen. Präsident Wladimir Putin kehrte von den Olympischen Winterspielen in Sotschi nach Moskau zurück, konferierte mit seinen Beratern über die Krim und beschloss – anders als Chruschtschow im Jahr 1954 – die Bewohner der Krim, die überwiegend den Umsturz in Kiew ablehnten, in einer Volksabstimmung über ihre Zukunft entscheiden zu lassen.

Das ist das Datum, an dem die NATO, die westliche Diplomatie und die konzerneigenen Medien – willkürlich und verlogen – die neuere europäische Geschichte beginnen lassen, wobei sie den am vorherigen Tag in Kiew inszenierten Staatsstreich totschweigen. Präsident Wladimir Putin kehrte von den Olympischen Winterspielen in Sotschi nach Moskau zurück, konferierte mit seinen Beratern über die Krim und beschloss – anders als Chruschtschow im Jahr 1954 – die Bewohner der Krim, die überwiegend den Umsturz in Kiew ablehnten, in einer Volksabstimmung über ihre Zukunft entscheiden zu lassen. 16. März 2014: Die Bewohner der Krim stimmten mit überwältigender Mehrheit für die Abtrennung der Krim von der Ukraine und ihren Anschluss an Russland. Nach dem Referendum erklärte die Krim ihre Unabhängigkeit von der Ukraine und bat um Aufnahme in die Russische Föderation. Am 18. März stimmte die russische Förderationsversammlung (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6derationsversammlung ) der Aufnahme der Krim zu.

Die Bewohner der Krim stimmten mit überwältigender Mehrheit für die Abtrennung der Krim von der Ukraine und ihren Anschluss an Russland. Nach dem Referendum erklärte die Krim ihre Unabhängigkeit von der Ukraine und bat um Aufnahme in die Russische Föderation. Am 18. März stimmte die russische Förderationsversammlung (s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6derationsversammlung ) der Aufnahme der Krim zu. In den folgenden Tagen erklärte Putin umgehend öffentlich, Jazenjuks Ankündigung über den beabsichtigten Eintritt der Ukraine in die NATO und vor allem die von den USA und der NATO geplante Aufstellung von Raketenabwehrsystemen an der Westgrenze Russlands und am Schwarzen Meer seien die Hauptgründe für die Durchführung eines Referendums zur Wiedereingliederung der Krim in Russland gewesen.

erklärte Putin umgehend öffentlich, Jazenjuks Ankündigung über den beabsichtigten Eintritt der Ukraine in die NATO und vor allem die von den USA und der NATO geplante Aufstellung von Raketenabwehrsystemen an der Westgrenze Russlands und am Schwarzen Meer seien die Hauptgründe für die Durchführung eines Referendums zur Wiedereingliederung der Krim in Russland gewesen. Wer auch nur rudimentäre Kenntnisse über die russische Geschichte hat, konnte nicht annehmen, dass Moskau seinen einzigen eisfreien Hafen auf der Krim der NATO überlassen würde. Die Neokonservativen und ihre Interessenvertreterin Nuland beschuldigten Russland sofort der Aggression, und die gehorsamen USVerbündeten in Europa schlossen sich ihnen umgehend an. Washington konnte die Europäer aber nicht dazu bringen, harte Sanktionen gegen Russland zu verhängen – bis zum Abschuss des malaysischen Passagierflugzeuges MH17 über der Ukraine.

Der Abschuss forderte 298 Tote

17. Juli 2014: MH17Abschuss

MH17Abschuss 20. Juli 2014: USAußenminister John Kerry erklärt gegenüber David Gregory von NBC, die USA hätten Bilder vom Start der Rakete (die das Flugzeug getroffen habe) und von der Schussbahn. „Wir wissen, wo die Rakete herkam und kennen die Zeit, als dieses Flugzeug aus der Radarüberwachung verschwand.“ Die USA haben jedoch bisher keinerlei Beweise vorgelegt.

USAußenminister John Kerry erklärt gegenüber David Gregory von NBC, die USA hätten Bilder vom Start der Rakete (die das Flugzeug getroffen habe) und von der Schussbahn. „Wir wissen, wo die Rakete herkam und kennen die Zeit, als dieses Flugzeug aus der Radarüberwachung verschwand.“ Die USA haben jedoch bisher keinerlei Beweise vorgelegt. In Anbetracht der Tatsache, dass die USGeheimdienste in dieser Zeit die ukrainischrussische Grenze penibel überwacht haben, ist anzunehmen, dass die USBehörden genau wissen, was wirklich geschehen ist und wer für den Abschuss verantwortlich war. Wenn die Erkenntnisse der USGeheimdienste Kerrys Anschuldigungen stützen würden, wären sie mit Sicherheit veröffentlicht worden.

Weniger als zwei Wochen nach dem Abschuss waren die Europäer zur Verhängung von Sanktionen gegen Russland bereit, obwohl sie damit nicht nur Russland, sondern auch der europäischen Wirtschaft großen Schaden zufügten, während die USWirtschaft kaum beeinträchtigt wurde. Die Europäer brachten noch nicht einmal den Mut auf, die Vorlage der geheimdienstlichen Erkenntnisse zu fordern mit denen Kerry gegenüber dem Fernsehsender NBC geprahlt hatte.

27. Okt 2016: Putin spricht auf der WaldaiKonferenz (und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Außenpolitik der USA, s. dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/ Rede_Wladimir_Putins_auf_der_WaldaiKonferenz_in_Sotschi_2014 und https:// de/forum/wladimirputinbeimwaldaiklubforum2014diekompletteredeimwortlaut ).

Warum hat sich das „wachsende Vertrauen“, über das der russische Präsident Putin in einem am 11. September 2013 in der New York Times veröffentlichten Artikel berichtet hat, inzwischen in Luft aufgelöst? (Der Artikel ist nachzulesen unter https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/apleaforcautionfromrussia/ .)

Warum haben sich Putins „gute Arbeitsbeziehung und sein persönliches Verhältnis zu dem USPräsidenten Obama“ in von Säbelrasseln begleitetes tiefes Misstrauen verwandelt? Nur wenige Jahre nach der engen Zusammenarbeit bei der friedlichen Lösung der mit dem syrischen Giftgas verbundenen Probleme hat Putin vom „fiebrigen Zustand“ der internationalen Beziehungen gesprochen und sich beklagt: „Meine persönlichen Vereinbarungen mit dem Präsidenten der USA haben keine Früchte getragen.“ Seither ging es nur steil bergab.

Ray McGovern arbeitet für „Tell the Word“, den publizistischen Zweig der ökumenischen Church of the Saviour (Kirche des Erlösers), in der Innenstadt Washingtons. Während seiner 27jährigen Tätigkeit für die CIA hat er die Abteilung für sowjetische Außenpolitik ge leitet und mehrere USPräsidenten täglich über geheimdienstliche Erkenntnisse aus diesem Bereich informiert. Im Ruhestand hat er die Veteran Intelligence Professionals for Sanity / VIPS (die Ehemaligen GeheimdienstExperten für Vernunft, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Veteran_Intelligence_Professionals_for_Sanity ) mitbegründet.

(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in runden Klammern versehen. Den Link in eckigen Klammern hat der Autor selbst eingefügt. Weitere Infos über ihn sind nachzulesen unter https://de.wikipedia.org/wiki/Ray_McGovern )

https://consortiumnews.com/2019/11/14/raymcgovernukrainefordummies/

http://luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP13919_181219.pdf