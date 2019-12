HAITI: Nein wir sind nicht unsichtbar, auch unser Schmerz nicht, unser Trauma und unsere Wut. Ihre kolonialen, selbstsüchtigen Erzählungen sind, gelinde gesagt, widerlich…

von Èzili Dantò/HLLN-FreeHaiti – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Ignorieren Sie diese Arschloch-Forscher, die eine Menge Geld machen für ihre Vergewaltigungen in Haiti … die den Gelehrten der UNO spielen… Sie sind Teil des westlichen Räuber/Helden/Establishments des Bösen… Ekelhafte Menschen. Die meisten von ihnen sind mitschuldig und kriminell verantwortlich für das Verletzen eines Volkes und eines Landes von Völkern, die NICHTS von diesen Mächten des Zweiten Weltkriegs wollen, diesen Plünderern, Vergewaltigern und ihren akademischen Handlangern, außer GERECHTIGKEIT und REPARATIONEN! Holt diese GANG aus AYITI raus, jetzt! HaitiS Ressourcen gehören den Haitianern! Stopp den stillen Völkermord in Haiti, die erzwungenen Schwangerschaften, die widerlichenethnischen Säuberungen, alles im Interesse der westlichen Plünderung, um dann den weißen Jesus-Retter-Stock zu schwingen durch diese irreführenden „Studien“ der pädophilen UNO, der Demokratie, der falschen Philanthropen, der religiösen Heuchler und der Friedenswächter zu spielen. Alaso Ayisyen, leider. Und das bedeutet keine nutzlosen Demonstrationen mehr. Die Tyrannen tun uns doch nichts, wir tun es. Also, Alaso… Selbstverteidigung ist ein Menschenrecht.

Wenn Sie unsere Führung fragen, sagen wir bei #FreeHaiti: die KERNGRUPPE [der US-aufgezwungenen Marionetten. d. Ü.] und Vampire sind nicht MENSCHLICH. Sie vergewaltigen und plündern und spielen ihre eurasisch-amerikanischen geopolitischen Spiele für den Reichtum der wenigen, weltweit. Es sind wir, das Volk, das aufhören muss, mit ihnen zu reden, als hätten sie menschliche Ohren, Legitimität und Herzen zu hören; aufhören, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die Propaganda, die der Westen an seine willigen Intellektuellen und Schäfchen verkauft, wie in diesem erwähnten Artikel, ist eine absichtliche Täuschung. Hört auf, weißen Geiern, Vampiren, den widerlichen Oligarchen und schwarzen Söldnern/Opportunisten Aufmerksamkeit zu schenken und mit ihnen zu reden. Es muss Blut fließen, nicht das Blut meiner Kinder. Es muss fließen, so lange das unsere grundlos auf diesem Planeten durch ihre Machenschaften fließt..

Dieser Fluch ist für Sie, Michèle Sison Ihre Kerngruppe von Botschaftern des Weltterrors und der Gewalt, für Ihre Kinder, Ihre Enkel, Ihre Ur-, Ur-Enkelkinder, Ihre Verwandten, ihre westlichen Bosse und ihre Familien, alle Ihre Freunde & Gefälligkeitsgammler fü rdie nächsten 2000 Jahre. Mögen eure Familien aus der Geschichte ausgelöscht werden: Mögen die Schreie des Schmerzes, die Sie und alle, die weltweit den Kindern der Schwarzen Frauen von euch verursacht werden, in aller Ewigkeit widerhallen. Wir fordern, dass die Vorfahren und der schwarze Bienenstock von Lè Marasa, Lè Mò e Lè Mistè sich uns mit Rache erheben, #FreeHaitihttps://twitter.com/Ezilidanto/status/1207192857213308928

Eines Tages wird kein Artikel mehr minderjährige schwarze Kinder und arme schwarze Frauen leichthin als Prostituierte diffamieren, weil sie Essen brauchen zum Überleben von den kranken versklavenden Entführern und abscheulichen Kriminellen. Ebensowenig die Lösungen, die Èzili Dantò für die Null-Toleranz der UN-Vergewaltigung vorgeschlagen hat, nicht mehr gebraucht werden. (Siehe, FreeHaiti-Petition, die den UN-Vertretern im November 2018 übergeben wurde).

Eines Tages wird jemand meinen Namen nennen — „Èzili Dantò von FreeHaiti“, wenn die UNO aufhört mit den Verletzungen, Plünderungen und Sexual-Vergewaltigungen und Misshandlungen unserer schwarzen Frauen und Kinder. Es wird ENDEN. Und die Mächte des Zweiten Weltkriegs werden von ihrem eigenen Resourcen leben müssen, nicht denen des globalen Südens. Und die Erde wird wieder aufatmen, frei von der kollektiven, abscheulichen eurasischen Tyrannei, der Pädophilie, globalen Plünderung, der Vergewaltigungen, der Massaker, des Völkermords, der ethnischen Säuberungen und der gewaltigen Umweltzerstörung.

Hier liegt unsere Petition:

Haiti Petition on UN Sex Predators, Victim Relief, MINUSTAH Punishment https://www.ipetitions.com/petition/haiti-petition-un-sex-predators-victim-relief Quelle – källa – source

