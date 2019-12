Eine Welle neuer Leaks zerreißt das Syrien-Narrativ des Establishments

von Caitlin Johnstone – https://www.theblogcat.de

Ein Memo eines Mitglieds der Fact Finding Mission (FFM) der OPCW in Douma an den OPCW-Generaldirektor Fernando Arais.

Auch hier gelangte keine dieser Informationen in einen der öffentlichen Berichte der OPCW über den Vorfall in der Douma. Der Unterschied zwischen den Informationen, die uns gegeben wurden (dass ein Chlorgasangriff stattgefunden hat, und der starken Vermutung, dass es von syrischen Flugzeugen abgeworfen wurde) und dem Bericht, den die Inspektoren ursprünglich zusammenzustellen versuchten (buchstäblich das genaue Gegenteil), ist erschütternd. Für weitere Insiderinformationen über die Beratungen zwischen den OPCW-Inspektoren, die ihre tatsächlichen Ergebnisse melden wollten, und den Beamten der Organisation, die sich verschworen haben, diese Ergebnisse auszulassen, lest diesen Bericht des Journalisten Jonathan Steele vom November:

Heute wissen wir, dass später ein Spezialist rekrutiert wurde, um eine Antwort auf dieses Geheimnis zu finden. Ein durchgesickertes Dokument vom Februar 2019, das von der Working Group On Syria, Propaganda and Media im Mai 2019 veröffentlicht wurde, wurde von einem langjährigen OPCW-Inspektor namens Ian Henderson unterzeichnet. Henderson, ein südafrikanischer Ballistikexperte, führte einige Experimente durch und stellte fest, dass „die Abmessungen, Eigenschaften und das Aussehen der Zylinder und der umgebenden Szene der Vorfälle nicht mit dem übereinstimmen, was bei einem Aufschlag eines der Zylinder aus einem Flugzeug zu erwarten gewesen wäre „, und schrieb stattdessen, dass die Zylinder „ mit den Händen “ (d..h., inszeniert) an die Orte gebracht wurden, an denen die Ermittler sie fanden. Das sei „die einzige plausible Erklärung für die Beobachtungen am Tatort“.

„Das Team der FFM (Fact Finding Mission) ist nicht in der Lage, zufriedenstellende Erklärungen für die relativ geringen Schäden an den angeblich aus unbekannter Höhe heruntergefallenen Zylindern im Vergleich zu den Zerstörungen an den Stahlbetondächern zu liefern“, so der geleakte erste Entwurf. „Im Falle von Tatort 4 bleibt unklar, wie der Zylinder auf dem Bett gelandet ist, wenn man bedenkt, an welcher Stelle er angeblich den Raum durchdrungen hat. Das Team ist der Ansicht, dass weitere Studien von Fachleuten der Metallurgie und des Bauingenieurwesens oder der Mechanik erforderlich sind, um eine zuverlässige Bewertung der Beobachtungen des Teams zu ermöglichen.“

„Die große Zahl der Verstorbenen an einem Ort (angeblich 40 bis 45), von denen die meisten auf Videos und Fotos zu sehen waren, die auf dem Boden der Wohnungen verstreut waren, weg von offenen Fenstern und nur wenige Meter von einer Flucht in unvergiftete oder weniger giftige Luft entfernt, steht im Widerspruch zur Vergiftung durch chlorhaltige Erstickungs- oder Blutmittel , selbst bei hohen Konzentrationen“, sagt der nicht redigierte Entwurf.

@wikileaks: „RELEASE: Dritte Lieferung von Dokumenten, die zeigen, dass in der veröffentlichten Version des OPWC-Berichts über Syrien herumgedoktert wurde. Inkl. einem Memo, in welchem 20 Inspektoren sich über die veröffentlichte Version äußern, dass „es nicht die Sichtweise der Teammitglieder [in Syrien] widerspiegelt.“

4.Meine Gründe dafür sind zweifach: (1) sicherzustellen, dass diese Situation den höchsten Rängen bekannt ist, da etwa 20 Inspektoren ihre Besorgnis über die gegenwärtige Situation ausgedrückt haben; (2) den besten Weg zu finden, diese Situation aus eine Weise zu lösen, die sich nicht negativ auf die Glaubwürdigkeit und Integrität der TS auswirkt.

5.Der FFM-Bericht spiegelt nicht die Ansichten aller Team-Mitglieder wider, die in Douma waren. Nur ein Mitglied des FFM-Teams (ein Sanitäter) des sogenannten „FFM-Kernteams“ war in Douma. Der FFM-Bericht wurde von diesem Kernteam verfasst; somit von Personen, die nur im Land X gearbeitet haben.

Es ist anzumerken, dass dieses Memo zwei Wochen nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts der OPCW über den Douma-Vorfall im März 2019 datiert ist, weil es das gefälschte Argument von narrativen Managementfirmen wie Bellingcat, wonach die Beschwerden der abweichenden OPCW-Inspektoren bis zur Veröffentlichung des Abschlussberichts zufriedenstellend behandelt wurden, weiter entkräftet.

Offensichtlich wurden die Bedenken nicht angesprochen, da das Memo ausschließlich aus Beschwerden besteht, und laut seinem Autor „gibt es etwa 20 Inspektoren, die ihre Besorgnis über die aktuelle Situation zum Ausdruck gebracht haben“.

Der Autor des Memos beschwert sich darüber, dass der FFM-Bericht fast ausschließlich von Teammitgliedern verfasst wurde, die nie nach Douma gegangen sind, sondern ihre Recherchen ausschließlich in „Country X“ durchgeführt haben, was WikiLeaks als Türkei bezeichnet.

„Der FFM-Bericht spiegelt nicht die Ansichten aller Teams wider, die in Douma eingesetzt wurden“, heißt es im Memo. „Nur ein Teammitglied (ein Sanitäter) des sogenannten FFM-Kernteams“ war in Douma. Der FFM-Bericht wurde von diesem Kernteam geschrieben, also von Leuten, die nur in Land X operiert hatten.“

„Nach dem Ausschluss aller Teammitglieder, mit Ausnahme eines kleinen Kaders von Mitgliedern, die in das Land X entsandt (und im Oktober 2018 wieder eingesetzt) wurden, scheint sich die Schlussfolgerung völlig in die entgegengesetzte Richtung gedreht zu haben. Die Mitglieder des FFM-Teams finden das verwirrend und sind besorgt darüber, wie das passiert ist.“

Der Autor des Memos ist im WikiLeaks-Dokument unbenannt, behauptet aber, dass ihm „die Aufgabe der Analyse und Bewertung der Ballistik der beiden Zylinder übertragen wurde“, was darauf hindeutet, dass es sich wahrscheinlich um den zuvor erwähnten Ian Henderson handelte. Eine gleichzeitige Veröffentlichung von Peter Hitchens in der Daily Mail scheint dies zu bestätigen. Hitchens berichtet, dass, als Henderson sein Engineering Assessment in der sicheren Registrierung der OPCW einreichte, nachdem er keine Traktion für seinen Bericht erhalten hatte, was der Autor des Memos auch berichtet, ein unbeliebter und ungenannter OPCW-Beamter mit dem Spitznamen „Voldemort“ befahl, jede Spur des Berichts zu entfernen.

„Herr Henderson versuchte, seine Ermittlung in den Abschlussbericht aufzunehmen, aber als klar wurde, dass sie ausgeschlossen werden würde, hinterlegte er eine Kopie in einem sicheren Register, dem so genannten Documents Registry Archive (DRA)“, berichtete Hitchens. „Dies ist die übliche Praxis für solches vertrauliches Material, aber als Voldemort davon hörte, schickte er eine E-Mail an Untergebene und sagte: „Bitte holen Sie dieses Dokument aus DRA heraus… Und bitte entfernen Sie alle Spuren, falls vorhanden, über seiner Lieferung / Lagerung / was auch immer in DRA„.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die OPCW einen langjährigen Ballistikexperten mit einer langen Geschichte der Zusammenarbeit mit der Organisation hinzugezogen hat, um einige Experimente durchzuführen und eine technische Bewertung zu erstellen, die erklärt, wie die angeblichen Chlorflaschen in dem Zustand gefunden werden konnten, in dem sie gefunden wurden, und als er zu Schlussfolgerungen kam, die für die syrische Regierung entlastend waren, ordnete sein Chef an, dass jedes Anzeichen davon aus dem Register verschwindet.

Auch hier wurde in den öffentlichen Berichten der OPCW über den Vorfall in der Douma kein Wort darüber verloren, obwohl irgendwo etwa 20 Inspektoren Einwände hatten. Die OPCW hatte kein Recht, dies vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Eine interne E-Mail vom Mai 2019, in der weitere Bedenken geäußert werden.

https://wikileaks.org/opcw-douma/document/May-20-2019-email_raising_concerns/