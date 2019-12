Warum die Presse so viel lügt.

von https://npr.news.eulu.info

Dieser Artikel beschreibt welchen Einfluß die Denkfabrik „Council on Foreign Relations“ auf die Medien hat und wie dies im Detail funktioniert. Jedes Mal wenn du Zeitungen liest, Nachrichten im Fernsehen verfolgts oder im Radio hörst, solltest du dir darüber bewusst sein. NACHrichten sind kein Produkt des Zufalls sondern du bekommst das vorgesetzt was du sehen, lesen oder hören sollst. Dabei spielt es keine Rolle wo und wann auf dieser Welt.

Es ist nicht möglich, eine Unterscheidung zwischen der New York Times und dem New York Council on Foreign Relations und assoziierten Institutionen britischen Einflusses in den USA vorzunehmen. Die Wahl der Times, der „Zeitung des Rekords“, eine Verleumdungskampagne gegen die Präsidentschaftskampagne von Lyndon H. LaRouche zu starten, berührt die Tatsache, dass 24 hochkarätige Redakteure, Vorstandsmitglieder und Korrespondenten der Times auch Mitglieder und Direktoren des New York Council on Foreign Relations sind. Die New York Times als Publikation des Rates selbst verleiht dem CFR und seiner königlich britischen Mutterinstitution Chatham House einen weitreichenden administrativen Einfluss auf den Fluss von Nachrichten und Informationen in den Vereinigten Staaten.

Aber nicht nur die New York Times. Acht Direktoren von CBS sind Mitglieder, ebenso wie drei führende CBS-Korrespondenten. Vier Direktoren von NBC sowie die aktuellen Nachrichten „Moderator“ erhalten von der CFR eine Nachrichtenpolitik. Zwei Direktoren, der leitende Korrespondent und der diplomatische Korrespondent von ABC, sind Mitglieder des Council on Foreign Relations. Drei Direktoren, ein Senior Reporter und der ehemalige Herausgeber des Time Magazine sind CFR-Mitglieder. Das Gleiche gilt für die Washington Post, die sechs Mitglieder hat; für Newsweek, die vier hat; für das Wall Street Journal, die Associated Press, United Press International und für ein Dutzend der bekanntesten syndizierten Kolumnisten, Verleger und redaktionellen Autoren des Landes.

Es wird geschätzt, dass 75 Prozent aller in den Vereinigten Staaten berichteten Nachrichten vom Chatham House Netzwerk, zu dem der CFR zentral ist, über diese an die wichtigsten Nachrichtenmedien übermittelt werden.

Der Council on Foreign Relations wurde 1922 gegründet, um die alte „Civic Federation“ als US-Niederlassung des Royal Institute of International Affairs (Chatham House) in London zu ersetzen. Ausgebreitet wie Speichen aus dem CFR ist ein Netzwerk von „British Intelligence“-Institutionen, die die allgegenwärtigen Knights of St. John of Jerusalem („British: Most Venerable Order“) überkreuzen und zu denen das Aspen Institute, der Twentieth Century Fund, die Heritage Foundation, die Ditchley Foundation, die New Yorker zionistischen Investmenthäuser der britischen Monarchie, Lazard Freres, Lehman Brothers– Kuhn Loeb und die Interessen der Harriman Familie mit Schwerpunkt Brown Brothers, Harriman Bank gehören. Die politischen Entscheidungsträger der 10 großen Nachrichtenmedien, die keine offiziellen Mitglieder des CFR sind, sind immer Mitglieder oder Direktoren einer oder mehrerer dieser verbundenen und parallelen Institutionen.

Die Politik beginnt am Chatham House – zum Beispiel, um General Alexander Haig zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu wählen. Es wird durch die „Seminare“ von CFR in den Think Tank, die Stiftung und die Finanzressorts geleitet. Es gelangt „automatisch“ in die Redaktionen der großen Nachrichtenagenturen. Ihre Aufgabe – wie bei der „Supergate“-Unterbrechung der LaRouche-Kampagne – ist es, Alexander Haig zum Präsidenten zu machen.

Es ist exemplarisch für die Rolle der Presse im Wahlmanipulationsprojekt von 1980, dass die Wahl von Jimmy Carter 1976 eine Entscheidung des Rates im Jahr 1975 durch eine spezielle Task Force unter Cyrus Vance war. Vance war Direktor der New York Times. Die Carter-Mythologie wurde von der Presse geschaffen. Haigs geplanter Beitritt zum Weißen Haus als „kraftvoller Präsident“ inmitten von „Krisen“, wird bei Carter kein Hindernis finden, denn die Nachrichtenmedien können die Mythologie bei der Gründung seiner Präsidentschaft so leicht zerstören, wie sie die Mythologie geschaffen haben. Abgesehen von Medien und Mythen hatte Carter nie eine wesentlich größere politische Fangemeinde als Haig.

Es ist auch exemplarisch, dass die Haig-Option zum ersten Mal ernsthafte Gestalt annahm, als der ehemalige NATO-Kommandant 1978 auf einer Konferenz der britischen Ditchley Foundation zu einem Vortrag eingeladen wurde. Haig hielt eine „Thatcher“-ähnliche außenpolitische Rede über die Ausweitung der NATO auf alle Bereiche und deren Anpassung an die Bedürfnisse des Internationalen Währungsfonds.

British Ditchley wurde nach seiner eigenen Verfassungserklärung gegründet, um einflussreiche Amerikaner in britischen „geopolitischen“ Doktrinen auszubilden. Die U.S. Ditchley Foundation wurde nach einer verfassungsmäßigen Erklärung gegründet, um die strategischen politischen Ziele der britischen Monarchie und Oligarchie zu fördern. Zum Mitgliederverzeichnis von U.S. Ditchley gehören Cyrus Vance und Rita Hauser, ein weiteres CFR-Mitglied, das ein Sonderberater für den Präsidentschaftskandidaten John Connally ist. Hauser beschreibt „ihren“ Kandidaten Connally gerne als Stalkingpferd für Al Haig. Zum Ditchley-Board gehört auch Peter Flanigan, ein ehemaliger Wirtschaftsberater von Präsident Nixon und derzeit ein wichtiger Kampagnenstratege und finanzieller Unterstützer eines anderen Haig-Stalkingpferdes, George Bush.

Zur Zeit der Ditchley-Konferenz initiierte die New York Times eine Reihe von „News Stories“ auf der Titelseite, die sich mit der Spaltung zwischen Haig und der Carter-Regierung in der NATO-Politik befassen.

Im Dezember 1978 bereiste Haig das Land. Seiner Ansprache an der Fletcher School of Diplomacy der Tufts University folgte ein Boston Globe-Bericht über die „Nachrichten“, dass es in republikanischen Kreisen eine Resonanz auf die Diskussion über eine Haig-Präsidentschaftskampagne gab.

Informierte Quellen sagen, dass Mittel für Haigs Kampagne unter anderem durch den britischen Geheimdienstagenten Arthur Ross von der Bank of Nova Scotia geleitet werden. Ross ist eine wichtige Figur beim New York Council on Foreign Relations.

Die operative Kontrolle der Haig-Kampagne wird jedoch vom Ditchley Foundation Council und den Knights of St. John über Knight Arthur Amory Houghton wahrgenommen. Houghtons Sohn ist ein Direktor von CBS.

Wahldiebstahl, maschinelle Manipulation und andere Methoden auf Straßenebene sind der kleinste Teil der „Manipulation“ einer Wahl. Die „Auswahl“ der Kandidaten zu manipulieren, wie z.B. jemanden als „Gewinner“, „ernsthaften Kandidaten“, kurz gesagt, nachrichtenwert, ist viel wichtiger. Die Kontrolle des Weißen Hauses durch den CFR hängt von seiner Kontrolle der Medien ab, seiner Macht, die Wahrnehmung von Ereignissen und Figuren in der Bevölkerung zu verzerren. Jerry Brown ist voll von interessanten und neuen Ideen. Das Programm von Senatorin Adlai Stevenson für High-Tech-Exporte ist unwichtig. Eine Gruppe ungewaschener antinuklearer Demonstranten ist eine Nachricht. Zehntausend pronucelare Bauarbeiter sind egoistisch an Arbeitsplätzen interessiert.

Wie sich das ausbreiten kann

Über 60 Millionen Menschen sehen nachts Nachrichtensendungen in den drei Netzwerken des CFR; 8 Millionen Exemplare von Time und Newsweek werden jede Woche verkauft; es gibt keinen bedeutenden politischen Entscheidungsträger an der Ostküste der Vereinigten Staaten, der nicht jeden Morgen die Times oder die Post liest.

Die 10 Verkaufsstellen, die das Herzstück der Medienarbeit des CFR bilden, haben verschiedene Niederlassungen gegründet, die die wichtigsten Nachrichtenquellen für fast jede andere Nachrichtenoperation in den Vereinigten Staaten sind.

Die Associated Press (AP) zum Beispiel ist eine Genossenschaft von über 5.000 inländischen Abonnenten (sie hat weitere 5.000 ausländische Filialen), von denen jede im Prinzip gleichberechtigt ist. Tatsächlich funktioniert die Operation ganz anders. Die Eigentümer der Washington Post, Katherine Graham, Arthur O. Sulzberger von der New York Time und William Leonard, Präsident der CBS News, kontrollieren den AP-Vorstand auf der Grundlage der Autorität, die ihre jeweiligen Publikationen unter den Zeitungsverlagen haben. Es hilft, dass AP-Präsident Keith Fuller auch CFR-Mitglied ist.

Mit über 10.000 Abonnenten in 107 Ländern erreicht AP nach eigenen Angaben „über 1 Milliarden Menschen pro Tag“, die „auf der Grundlage von AP-Nachrichten ihre Werturteile über internationale Entwicklungen treffen“.

Der Nachrichtendienst der New York Times mit über 400 Abonnenten und die gemeinsam betriebene Los Angeles Times. Der Drahtdienst der Washington Post mit über 350 Abonnenten erfüllt weitgehend den gleichen Zweck wie AP. Jetzt können 400 Zeitungen veröffentlichen, was James Reston oder Richard Burt vom International Institute of Strategic Studies in London zu sagen haben. Wie kann ein Redakteur in Galveston, Texas oder Grand Forks, South Dakota, wissen, dass Richard Burt lügt? Er hat gerade den gleichen Bericht über das AP-Draht gelesen, und das Time Magazine und John Chancellor bestätigen es!

The New York Times

Die New York Times als vom Council on Foreign Relations kontrolliert zu beschreiben, ist eine Untertreibung. Die Times ist vielmehr ihre direkte Erweiterung.

Jede wichtige redaktionelle Position in der Zeitung, mit Ausnahme des Metropolitenredakteurs, wird von einem CFR-Mitglied besetzt. Zu diesem Haufen gehören Namen wie James Reston, Max Frankel, A.M. Rosenfeld, Leonard Silk, Richard Burt, Drew Middleton, Flora Lewis, C.L. Sulzberger (kürzlich pensioniert) und Harrison Salisbury.

Die Recherche für das Projekt des CFR aus den 1980er Jahren, das vorgeschlagene Programm für eine Haig-Präsidentschaft und einen „kontrollierten Zerfall“ der Weltwirtschaft wurde von Richard Ullman koordiniert, der inzwischen zum Redakteur der Times für Außenpolitik geworden ist. Zwei „Vorsitzende der Arbeitsgruppen“ des Projekts der 1980er Jahre waren Leslie Gelb bzw. Cyrus Vance, Times diplomatischer Korrespondent wurde stellvertretender Außenminister und der Times Direktor, wurde Außenminister.

The Times ist ein korporatives Mitglied des britischen International Institute of Strategic Studies. Sechs der CFR-Autoren und redaktionellen Autoren der Zeitung Frankel, Ullman und Robert Kleiman sowie die Korrespondenten Flora Lewis, Middleton und Burt sind ebenfalls Mitglieder der IISS. Tatsächlich, als Times diplomatischer Korrespondent Leslie Gelb 1977 dem Außenministerium beitrat, heuerten die Times den Personaldirektor der IISS, Richard Burt an, um ihn zu ersetzen.

Bis zu seiner Ernennung zum Außenminister war Vance im Vorstand der Times. Als er zurücktrat, wurde er durch seinen alten Mitbewohner aus Yale, William Scranton, ersetzt, der Vance natürlich auch in den Vorständen der United Nations Association, IBM und der Trilateralen Kommission ersetzte.

Das bedeutendste Sprachrohr von Vance bei der Times ist James Reston. Reston, dessen Sohn Tom einer von Vance’s Pressesprechern im Außenministerium ist, ist Kolumnist, Vizepräsident und Direktor der Times. Walter Lippmann war der tiefgreifendste Einfluss auf Restons Journalismus. Lippmann, der die halboffizielle US-Publikation New Republic des British Roundtable herausgegeben hat, ist der Vater des britischen Journalismus in den Vereinigten Staaten. Reston ist Mitglied des GRR und regelmäßiger, privilegierter Gast bei den Sitzungen der Trilateralen Kommission und der Bilderberg Society. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Reston mit OSS-Chef Bill Donovan an der Reorganisation des Office of War Information. Wie sein Chefredakteur Turner Catledge schrieb: „Eines Tages lud er (Reston) mich ein, mit ihm und seiner Frau Sally an einem Wochenendbesuch bei Lord und Lady Astor in Cliveden teilzunehmen….. Cliveden…. war ein berühmter Ort der Vermischung von Politikern und Journalisten für ein Jahrzehnt – es wurde manchmal auch das zweite Außenministerium genannt.“

Das Cliveden-Set war eher die berüchtigte pro-nazistische Fraktion der britischen Oligarchie.

Die Washington Post

Wenn die Times das Hausorgan des CFR ist, erfüllt die Washington Post die gleiche Funktion für die gleiche Politik der britischen Investmentbanken „Our Crowd“, insbesondere Lazard Freres, die das Unternehmen leitet.

Es gibt kein Element der Metapher, wenn man Lazard Freres als eine britische Institution beschreibt. Die Lazard Bank ist an drei Standorten in New York, London und Paris vertreten. Das Londoner Unternehmen Lazard Brothers Ltd., das offiziell einen großen Teil seiner New Yorker Tochtergesellschaft besitzt, kontrolliert sowohl die London Financial Times als auch The Economist in Großbritannien, und die Direktoren der Bank leiten seit dem Zweiten Weltkrieg die offizielle British Roundtable Society.

Das Vehikel für die Gefahrenabwehr war die Familie von Eugene Meyer, Jr. (keine Beziehung zu Lazards Direktor Andre Meyer). Eugene Meyer, der 1946 erster Präsident der Weltbank wurde, kaufte 1933 die Washington Post auf einer öffentlichen Auktion. Das Papier diente als einflussreiches, wenn auch finanziell schwaches britisches Sprachrohr, bis Meyer und sein Schwiegersohn Philip Graham, der damals Präsident des Unternehmens war, 1954 den Hauptkonkurrenten des Papiers übernahmen. Die Post wird nun von Meyers Tochter Katherine Meyer Graham, der Präsidentin und Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, kontrolliert.

Es war Meyers Schwiegersohn Philip Graham, der die Post mit einer Auflage von über einer halben Million Stück zur zweitwichtigsten Zeitung des Landes machte. Phil Graham war ein Protégé von Felix Frankfurter (als sein Gerichtsschreiber am Obersten Gerichtshof) und etablierte sich als bedeutender Power-Broker zunächst in der Demokratischen Partei und später in der Kennedy-Regierung. Er hat sich 1963 selbst getötet.

Katherine Graham, die dann die Leitung übernahm, war eine Studentin von Robert Hutchins, wahrscheinlich der größte Faktor bei der Sicherung der britischen Hegemonie in der amerikanischen Hochschulbildung. Hutchins hinterließ seine Spuren an der University of Chicago, der Encyclopedia Britannica, der Ford Foundation, dem Center for the Study of Democratic Institutions und dem Aspen Institute. Einer von Grahams Kommilitonen war Robert O. Anderson, heute ARCO und Aspen Institute, und eine einflussreiche Stimme in der Redaktionspolitik der Post.

Graham ist Mitglied des Vorstands der Associated Press und der American Newspaper Publishers Association. Sie ist Kuratorin der University of Chicago und der George Washington University und Mitglied der Brandt Commission (u.a. mit RCA-NBC Director Peter Peterson), die die Dritte Welt mit einer Politik der „angemessenen Technologien“ unter Kontrolle der Weltbank ihres Vaters halten soll. Die Brandt-Kommission koordiniert ihre Politik der Dritten Welt mit dem Projekt des GRR aus den 1980er Jahren.

Die Familie Meyer hat drei Vorstandspositionen (Katherin Graham, ihr Bruder und ihr Sohn, der neue Herausgeber der Zeitung, Donald Graham) und eine Mehrheit der stimmberechtigten Aktien der Post. Felix Rohatyn von Lazard ist der Investmentbanker des Unternehmens.

Ben Bradlee, der Redakteur der Post, war bereits gut vernetzt, als Katherine Graham die Leitung übernahm. Er war einer von John Kennedys engsten Freunden, während er in den frühen 1960er Jahren als Büroleiter von Newsweek in Washington diente, eine Verbindung, die mehr als ein wenig für seine Karriere getan hat. Sein Großvater mütterlicherseits war Gründungspartner der Anwaltskanzlei Cravath, Swain und Moore, der Kanzlei des Vorstandsvorsitzenden der Post. Bradlees Eltern waren enge Freunde sowohl mit den Walter Lippmanns als auch mit den Vincent Astors.

Es war Bradlee, der die „echte Deep Throat“ war und die Arbeit von Woodward und Bernstein während des Watergate leitete.

Phil Geyelin, der redaktionelle Redakteur, ist Direktor des CFR und Mitglied der Task Force des Twentieth Century Fund für Präsidentschaftsdebatten. Er ist ein ehemaliger CIA-Agent. Er war ein Protege von Walter Lippmann. Der Redakteur Stephen Rosenfeld ist Henry Kissingers Sprachrohr bei der Zeitung. Drei Korrespondenten, Murray Marder, Walter Pincus und Peter Osnos, sind Mitglieder des CFR.

Drei Tage nach Alexander Haigs Auftritt bei der jährlichen Associated Press-Sitzung im vergangenen April gab es in der Washington Post ein Interview mit dem „pensionierten NATO-General“ als Leitartikel in der Zeitung.

Newsweek

Die Post ist die Tageszeitung von Lazar Frere; Newsweek ist die Wochenzeitung von Lazard. Eine von Philip Grahams letzten Handlungen vor dem Selbstmord war es, 1962 das Newsweek-Magazin von der Astor Foundation zu kaufen, die es nach seinem Tod von Vincent Astor erbte. Die Geschichte von Newsweek als britische Orgel reicht jedoch noch weiter zurück.

Im Januar 1979 starb Malcolm Muir, Redakteur der Newsweek im Ruhestand. Sowohl Newsweek als auch die New York Times beschrieben ihn mit leuchtenden Worten als einen der führenden „Anglophilen“ in den Vereinigten Staaten. The Times erzählte anschließend Muirs Geschichte mit Newsweek. 1936 baten Vincent Astor und Averell Harriman Muir, ihre junge Zeitschrift Newsweek zu übernehmen und umzugestalten. Muir, der sieben Jahre zuvor die Zeitschrift Business Week gegründet hatte, nahm an und leitete die Newsweek 25 Jahre lang, als er sich zurückzog, um, wie die Times es ausdrückte, sein lebenslanges Interesse an der Stärkung der amerikanisch-britischen Beziehungen zu verfolgen. Muir war ein führendes Mitglied der Ditchley Foundation, die von den Astor-Verwandten gegründet wurde. Er war auch Mitglied des Council on Foreign Relations, des Atlantic Council, eines Honorable Knight Commander im Order of the British Empire, des Libanese Order of the Cedar und vieles mehr.

Die Übernahme von Newsweek durch die Post hatte zwei Auswirkungen. Die erste war die Verdreifachung der Zirkulation. Zweitens etablierte sie die Washington Post als ein großes Presseimperium.

Newsweek unterhält eine korporative Mitgliedschaft in der IISS, einer der vier US-Medien, die eine solche Auszeichnung erhalten (New York Times, Time, Ltd. und Readers Digest, Ltd.).

Zwei der Auslandskorrespondenten von Newsweek gehören zu den wenigen amerikanischen Journalisten der IISS – Milan Kubic in Bonn und Peter Webb in London. Vier Top-Newsweek-Beamte sind Mitglieder des CFR.

Time, Inc.

Es gibt eine allgemeine Vereinbarung in Washington, D.C., dass das Time Magazine 1976 mehr für die Wahl des Jimmy Carter Präsidenten getan hat als jede andere Publikation. Die Ausschreibung der Time im Namen von Carter, beginnend mit einer 197 1 Titelgeschichte und über die positive Berichterstattung des Magazins über Carter’s 1976er Kampagne, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung gegenüber Carter dar. Tatsächlich steht Zeitredakteur Hedley Donovan, der heute „Sonderberater“ des Präsidenten für alles ist, eindeutig hinter der Wahl von Ted Kennedy zum demokratischen Verlierer von Haig im Jahr 1980.

Die Redaktionspolitik von Time ist ein Produkt der in New York ansässigen, anglo-amerikanischen episkopalen Finanzkreise, des CFR-Netzwerks „Old Boys“, das das Unternehmen seit der Gründung von Time durch Henry Luce 1923 mit erheblichen Finanzspritzen aus dem Bankenimperium von J.P. Morgan kontrolliert.

Es gibt eine weit verbreitete Ansicht, dass Henry Luce das letzte Wort in der Zeit hatte, bis er in den späten 1960er Jahren starb. Luce leitete die Time auf die gleiche Weise wie William Paley die CBS. Luce war in Bezug auf finanzielle Unterstützung und Politik weitgehend von der anglo-amerikanischen CFR-Elite abhängig. Luces konservative ideologische Eigenheiten wurden in der Zeitschrift prominent vorgestellt. Luce zum Beispiel mochte Walter Lippmann nicht besonders und ließ sich von der Zeit regelmäßig angreifen, aber gleichzeitig wurde Luce’s Time zur größten Cheerleaderin für die von Lippmann verfasste Lehre des „Amerikanischen Jahrhunderts“.

Das von Luce errichtete Verlagsimperium ist heute das größte in den Vereinigten Staaten. Dazu gehören neben Time (mit einer Auflage von 4,6 Millionen Exemplaren), Fortune, Life, Sports llIustrated und People sowie ein umfangreicher Buchverlag.

Die CFR-Kontrolle von Time dreht sich um Hedley Donovan, ein Mitglied des Vorstands des CFR, er war Chefredakteur von allen Time Publikationen. Es war Donovan, der den Druck der Zeit auf Carter ausübte, und in einem ebenso berechenbaren wie ironischen Zug gab Donovan die lobende Einführung für Ted Kennedy, als er vor kurzem auf einem CFR-Meeting sprach. Donovan ist auch Mitglied der Trilateralen Kommission, Treuhänder der Ford Foundation und des Carnegie Institute sowie, in bester britischer Tradition, Rhodes-Stipendiat.

Time Directors Alexander Heard (auch Vorsitzender des Kuratoriums der Ford Foundation) und Louis Banks (des MIT) sind CFR-Mitglieder.

Time, Ltd., die britische Tochtergesellschaft des Unternehmens, ist ein korporatives Mitglied der IISS. Drei seiner Korrespondenten, William McWirter, Bruce vanVoorst und Herman Nichol, sind Mitglieder der IISS. Time Director Gaylord Freeman ist Direktor des Aspen Institute, während Matina Horner, Time Director und Radcliffe College President, im Kuratorium des Twentieth Century Fund sitzt. Die verbleibende Position des Vorstands gibt einen Eindruck vom Wall Street „Old Boy“-Netzwerk, das Luce von Anfang an kontrollierte. Chairman Andrew Heiskell, der Schwager des Times-Verlages Arthur Sulzberger; Thomas J. Watson, Chairman von IBM; Raleigh Warner, Chairman of the Board von Mobil; und Sol Linowitz, United Brands‘ Verhandlungsführer für den Panama-Kanal-Vertrag, Director von Xerox und bis vor kurzem Director von Marine Midland.

Zusätzlich zu seinem riesigen Magazinimperium besitzt Time den Washington Star, den sie im Februar 1978 kaufte, die einzige „Alternative“ zur Washington Post in der Stadt. Time kaufte den Star von dem Texaner Joe Albritton, der CFR-Mitglied ist, den ehemaligen Time Editor Murray Gart (ebenfalls CFR-Mitglied) als Redakteur der Zeitung ernannt hat, und Edwin Yoder, CFR-Mitglied und Berater von William Buckleys National Review Magazine, als Redakteur der redaktionellen Seite.

Fernsehen und Radio

In den 1920er Jahren argumentierte Winston Churchill schließlich mit Erfolg, dass die britische Regierung die erste nationale Radiostation des Landes einrichten sollte, weil die britische Oligarchie es sich nicht leisten konnte, ein so mächtiges Instrument der sozialen Kontrolle aus eigener Kraft zu haben. Die Briten wollten auch die Kontrolle über die Rundfunkmedien in diesem Land erlangen. Ohne zu übertreiben, ist die National Broadcasting Company vollständig britisch, CBS hat so wenig Amerikanisches, dass sie eine enorme Anstrengung und eine vergleichbare Menge an „Nutzen des Zweifels“ erfordert, um sie zu finden, und ABC tut sein Bestes, um die verlorene Zeit bei der Etablierung ihres britischen Stammbaums aufzuholen. Was das öffentliche Rundfunksystem betrifft, so würde es der British Broadcasting Corporation gehören, wenn es nicht lieber wäre, wenn der amerikanische Steuerzahler die Operation unterstützen würde.

Die drei privaten Sender, CBS, NBC und ABC, behalten in den Vereinigten Staaten eine überwältigende Dominanz über Fernsehen und Radio. Jedes dieser Netzwerke hat 200 oder mehr angeschlossene Fernsehsender im ganzen Land. Durch diese Tochtergesellschaften haben die drei Netzwerke etwa 90 Prozent des Fernsehpublikums in den Vereinigten Staaten. Obgleich viele der Teilnehmer von den Einzelpersonen besessen werden können, die in der Ausrichtung amerikanisch sind, kommen alle nationalen Nachrichten und praktisch alle Hauptzeitprogrammierung für jene Teilnehmer von den Netzen. Die Besitzer einzelner Sender werden von jeder wichtigen Rolle ausgeschlossen, wenn es darum geht, zu bestimmen, welche Nachrichten und Unterhaltung der Sender sendet. Obwohl diese Sender ihre eigenen lokalen Nachrichtensendungen haben, haben sie keine Möglichkeit, außer von lokalen Nachrichten zu berichten.

Die drei Netzwerke behalten eine ähnliche Kontrolle über den Funk. CBS und NBC haben jeweils über 200 Partner, wobei das Netzwerk den Partnern stündliche Nachrichtensendungen (oder mehr) zur Verfügung stellt. ABC liefert nationale Nachrichten an 1.500 Sender im ganzen Land, von denen viele keine andere Verbindung zu ABC haben. Die Kontrolle über das Radio ist nur geringfügig geringer als beim Fernsehen: Es gibt mehr Radiostationen als Fernsehstationen.

Columbia Broadcasting System

BS is largely the run the company since 1928. Who runs William Paley? Paley, despite his Russian Jewish roots, has served in British intelligence connections, which qualify him for CFR membership. As the composition of the CBS board of directors shows clearly, policy control over CBS is exercised by the CFR „club“ to which Paley belongs.

In addition to Paley, Brown Brothers, Harriman, has enormous ownership control in the company. At least eight directors are members of the Council on Foreign Relations, two are Knights of St. John of Jerusalem, find a third is the son of a Knight. Tracing overlapping directorates, CBS is connected to the RAND Corporation, the Rockefeller Foundation, the Carnegie Institute, the Atlantic Council, the American Assembly, the Ford Foundation, the Ditchley Council, and the Aspen Institute. That is significant because policy-control of each of these institutions is British.

Alexander Haig has recently boasted of his relationship to the Astor family, the American real estate swindlers turned British nobility, Haig himself is related to the lowland Scottish nobility which runs the Haig and Haig whiskey company. Both Bill Paley, who is a brother-in-law of the late Vincent board member Marietta Tree, the wife of the founder of the, Ditchley Foundation, family.

Three senior news correspondents – Edward Murrow protege Charles Collingwood; Marvin Kalb, the sycophant biographer of Henry Kissinger; and Harry Reasoner of the 60 Minutes show-are members of the CFR. Richard Salant, for 15 years the president of CBS News and who is now at NBC, is a member of the “National News Council,” a joint project of the Aspen Institute; the Twentieth Century Fund and the Columbia University School of Journalism and a self-appointed media “watchdog” group founded as part of the effort to watergate President Richard Nixon. Salant’s top assistant, News vice president William Small, served on the Twentieth Century Fund campaign-debate task force.

CBS News wurde in London erfunden. CBS News bildete sich um den CBS Londoner Korrespondenten Edward R. Murrow während des Zweiten Weltkriegs. Murrow arbeitete eng mit William Paley, dem stellvertretenden Leiter der Psychological Warfare Division, SHAEF in London, zusammen, um eine „Nachrichten“-Operation für den Ersten Weltkrieg aufzubauen. Churchill war bereits zu Gunsten der strengen Kontrolle der US-Nachrichten registriert. Wie David Halberstam es in seinem jüngsten Buch The Powers That Be beschreibt, liebten ihn die Briten (Murrow-ed.} …. Und so wurde er von der Elite der britischen Gesellschaft aufgenommen; in einem Land, in dem sich die Türen nur widerwillig oder gar nicht öffneten, waren plötzlich alle Türen offen.“ Murrow rekrutierte die Rhodes Scholars Howard K. Smith und Charles Collingwood, William Shirer und Eric Sevareid für CBS und schuf damit das, was über 20 Jahre lang der Kern der Nachrichtenagentur von CBS sein sollte.

Die National Broadcasting Company NBC ist im Besitz der Radio Corporation of America (RCA). RCA wird von den britisch verbündeten Investmentbanken „Our Crowd“ kontrolliert und ihr Board of Directors dominiert, wobei Lazard Freres und Lehman Brothers-Kuhn Loeb am häufigsten vertreten sind. Andre Meyer, Chairman von Lazard Freres, hat den Großteil seines persönlichen Vermögens in RCA investiert, und jahrelang saß er im RCA-Board, bevor er Anfang der 70er Jahre seinen Vorstandssitz an Stephen DuBrul, ebenfalls von Lazard, übergab. (DuBrul verließ den Vorstand 1975, um die U.S. Export Import Bank zu leiten.) Lazard ist seit den 1920er Jahren eine herausragende Kraft bei RCA und NBC, als David Sarnoff, der Präsident des Unternehmens, enge Beziehungen zu Lazard-Partner Frank Altschul und Joseph P. Kennedy entwickelte, dessen Familien-Investmentbanker seit langem Andre Meyer ist.

Peter Peterson, der Vorstandsvorsitzende von Lehman Brothers-Kuhn Loeb und ein enger Mitarbeiter von Henry Kissinger, hält den offiziellen Sitz seiner Bank im RCA-Board. Darüber hinaus gehört John Petty, ein ehemaliger Senior Partner von Lehman Brothers, der heute der Marine Midland Bank angehört, zum RCA-Board. Petty’s wichtigste Tätigkeit seit der Übernahme von Marine Midland war der Versuch, die Bank an die britische Drogenbank, in Hongkong und Shanghai, zu verkaufen.

Diese Investmentbanken stellen eine Teilung der Fähigkeiten des CFR dar. Sowohl Peterson als auch Petty sind CFR Mitglieder, ebenso wie die RCA/NBC Direktoren Thornton Bradshaw und Jane Cahill Pfeiffer.

Bradshaw, der Präsident von ARCO (Atlantic Richfield), ist Direktor des Aspen Institute und Mitglied von zwei prominenten „Harrimanite“ Ablegern des CFR, der Foreign Policy Association und der United Nations Association. RCA/NBC-Direktor Donald M. Smiley, Präsident des Kaufhauses „Our Crowd“ von Macy, ist ebenfalls Mitglied der Foreign Policy Association.

Die interessanteste Figur in der NBC-Nachrichtenoperation ist Henry Kissinger. 1977 stellte NBC Kissinger für eine nicht offenbarte Geldsumme ein, um als Berater für ihre Nachrichtenoperation, für auswärtige Angelegenheiten und für die Teilnahme an NBC-Nachrichtensendungen, wie der Today Show, zu dienen. NBC, wurde zu Henry Kissingers Propagandamaschine gemacht.

Übersetzung:

IM REPRÄSENTANTENHAUS

Freitag, 14. März 1975 Herr McDONALD aus Georgia. Herr Speaker, in den letzten Jahren hat eine sehr einflussreiche private Organisation, der Council on Foreign Relations, eine Politik der Rekrutierung neuer Mitglieder beschlossen, die in Bereichen tätig sind, die für ihre Zwecke nützlich sind. Viele dieser neuen Initiatoren sind Mitglieder des Kongresses. Der Council on Foreign Relations ist die Organisation, die nicht nur die „Neue Weltordnung“ von Dr. Kissinger hervorgebracht hat, sondern die die Vereinigten Staaten effektiv zu seiner Gründung verpflichtet hat, ohne den Kongress der Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise zu konsultieren.

Kissinger ist, wie Peterson, Direktor des CFR und, wie Peterson und Pfeiffer, Mitglied der Trilateralen Kommission. Er ist Fellow am Aspen Institute und teilt diese institutionelle Zugehörigkeit mit Thorton Bradshaw. Vor einigen Monaten wurde Richard Salant, der ehemalige Präsident von CBS News, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von NBC, um die Nachrichtenoperation zu überwachen. Salant ist ein prominentes Mitglied des National News Council, der vom Aspen Institute und dem Twentieth Century Fund gegründet wurde.

Sowohl Richard Wald, bis 1977 Präsident von NBC News (er ist nun effektiv für ABC News verantwortlich) als auch Irwin Margolis, General Manager von NBC News Worldwide in London, sind Mitglieder des International Institute for Strategic Studies, dem elitären britischen Think Tank unter Chatham House. John Kanzler, Moderator der ABC Nightly News, ist Mitglied der CFR, die in der Foreign Policy Association führend ist, und ein Protegé des verstorbenen Walter Lippmann. Edwin Newman, der ab Herbst dieses Jahres eine Reihe von NBC News Specials zur Prime Time veranstalten wird, ist auch Mitglied im Redaktionskomitee der Foreign Policy Association.

Die kontrollierenden Einflüsse bei ABC schneiden die britische Kontrolle über die demokratischen und republikanischen Parteien in den Vereinigten Staaten. Lehman-Interessen leiten die Demokratische Partei in New York (und damit weitgehend national) seit über 40 Jahren. Lazard Freres hat das Kennedy-Vermögen dominiert und dieses Land mit Leuten wie dem New Yorker Bürgermeister Ed Koch versorgt. Thorton Bradshaws direkter Vorgesetzter bei ARCO und Aspen, Robert O. Anderson, kontrolliert die Kampagne des Zen-Buddhisten Jerry Brown.

In der gleichen Weise führen Henry Kissinger und Peter Peterson, beides ehemalige Nixon-Kabinettsmitglieder, das Republican National Committee an der Leine herum, während verschiedene CFR-Figuren die verschiedenen erbärmlichen Präsidentschaftskandidaten der Partei leiten.

Amerikanische Rundfunkgesellschaft

Unter dem Druck eines Kartellurteils der US-Regierung in den 1940er Jahren verkaufte RCA das kleinere ihrer beiden Funknetze an Edward Noble. Aus diesem Netzwerk wurde ABC. 1953 arrangierte Joseph Kennedy, Sr. eine Fusion von ABC mit Paramount Theatres, die das Unternehmen in seiner heutigen Form begründete. ABC ist ein Kennedy-Unternehmen, aber nur auf Dulden des Ehrwürdigsten Ordens der Ritter des Heiligen Johannes von Jerusalem.

Drei ABC-Vorstandsmitglieder, die bei der Fusion eng mit Kennedy zusammengearbeitet haben, bleiben im Vorstand von ABC – Leonard Goldenson, Simon Siegel und Donald Cook. Goldenson hat seine Kennedy-Verbindungen durch Mitgliedschaften in den Vorständen des J.F. Kennedy Center for the Performing Arts und der J.F. Kennedy Library verstärkt.

Donald Cook, ein weiterer von Joe Kennedys alten Kumpanen, ist Seniorpartner von Lazard Freres, dem Bankier der Familie Kennedy. Lazard hat eine zweite de facto Vorstandsmitgliedschaft in der Person von John T. Connor, der Vorsitzender von Allied Chemical ist. Allied Chemical war die Gründung von Lazard’s Eugene Meyer, Inhaber der Washington Post. Meyers Tochter, die Präsidentin der Washington Post, Katherine Graham, bleibt im Vorstand der Alliierten.

Die britischen Johanniter runden den Kontrollapparat des ABC ab. Thomas Macioce von Allied Stores und John A. Coleman, seit über 20 Jahren Vorstandsmitglied, bis er 1977 starb, waren beide Mitglieder der Knights of St. John. Macioce ist auch Direktor der Columbia University, eine Auszeichnung, die er sowohl mit dem Times Publisher Sulzberger als auch mehreren CBS-Direktoren teilt.

In den 1960er und 1970er Jahren versuchten die Konservativen in den USA, zu erkennen, dass das Fernsehen in seiner Berichterstattung und Programmierung voreingenommen war, ABC zu infiltrieren oder zu übernehmen, da sie dachten, dass dieses Netzwerk aus britischen Händen genommen werden könnte. Die Familie Hunt in Dallas, sowohl in der Öl- als auch in der konservativen Politik groß, versuchte einst, das Netzwerk zu kaufen. Während seiner Amtszeit als Präsident gewährte Richard Nixon ABC bewusst Exklusivinterviews und andere bevorzugte Behandlungen, um das Netzwerk gegenüber seinen Wettbewerbern zu stärken. Andere Konservative haben unsere Leute in die mittleren Ebenen des ABC „geschickt“. Diese Bemühungen sind völlig gescheitert – jede auch nur entfernt antibritische Tendenz entweder im Vorstand oder in den Nachrichten zu etablieren.

Die ABC-Nachrichtenabteilung wurde vor zwei Jahren neu organisiert, was eine nicht alltägliche Operation noch viel schlimmer machte. Richard Wald, Senior Vice President für Nachrichten, ist Mitglied des Londoner International Institute for Strategic Studies. Die führende Persönlichkeit des Netzwerks, Barbara Walters und ihr diplomatischer Korrespondent John Scali, sind beide Mitglieder des CFR.

