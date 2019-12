Neue Seidenstraßen in Aktion an der Grenze China-Kasachstan

von Pepe Escobar – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Wir fahren auf einer 380 Kilometer langen, nagelneuen, vierspurigen Autobahn von Almaty nach Khorgos – 2016 fertig gestellt für 1,25 Milliarden Dollar, 85% der Kosten, die durch ein Darlehen der Weltbank gedeckt sind. Und dann, plötzlich, parallel zu uns fahrend, gibt es den wahren Superstar der Neuen Seidenstraßen-Verbindung.

Treffen Sie Yuxinou, den Containerladezug, der auf dem 11.000 Kilometer langen Eisenbahnkorridor hin und her fährt, der Chongqin in der Provinz Sichuan über Xinjiang und Kasachstan mit Russland, Weißrussland, Polen und schließlich Duisburg im Ruhrgebiet verbindet. Und das alles in nur 13 Tagen.

Unterwegs hält der Yuxinou unter anderem in Almaty, Bischkek, Taschkent, Teheran, Istanbul, Moskau und Rotterdam: ein Who is Who der eurasischen Städte. Es werden Laptops, BMWs, Ersatzteile, Kleidung, Maschinen, internationale Postpakete, chemische Produkte, Medizin und medizinische Instrumente transportiert – alle Arten von Waren, hergestellt in China und hergestellt in Europa. Und das alles für nur 20% der Luftfrachtkosten.

Diese Betriebsplattform heißt Yuxinou (Chongqing) Logistics Co. Ltd., ein Joint Venture zwischen den Eisenbahnen Chinas, Russlands, Kasachstans und Deutschlands und der Stadtverwaltung Chongqin, die sehr stolz auf ihre „nahtlose Integration der multinationalen Eisenbahnlogistik“ ist – komplett mit einem schnellen Zollverfahren namens „Single Declaration and Inspection on entire journey“.

Die wichtigste Kreuzung der Yuxinou ist die Kreuzung zwischen Alashankou, auf der chinesischen Seite der kasachischen Grenze, und Khorgos, einer Sonderwirtschaftszone in Kasachstan. Das gesamte Projekt kann noch in den Kinderschuhen stecken. Schließlich befindet sich die Belt and Road Initiative nach dem detaillierten Zeitplan von Peking noch in der Planungsphase.

So ist Khorgos vielleicht noch weit davon entfernt, sich im neuen Dubai zu verwandeln, wie der Hype vor einigen Jahren behauptete. Aber Khorgos in Aktion zu sehen, ist eine faszinierende Erfahrung, die in ihrer Nützlichkeit für die Messung des Potenzials von Belt & Road beispiellos ist. So wie der China-Pakistan Wirtschaftskorridor, dessen nördlicher Teil ich vor einem Jahr bereiste, ist dies einer der Juwelen in der Krone von Belt & Road.

Blick in die Einkaufszentren

Es gibt eigentlich drei Orte, an denen man das grenzüberschreitende Geschäft in Khorgos erfassen kann. Ich kam über die Autobahn zur Kreuzung für Container-LKWs an. Dann besuchte ich den Grenzübergang, der von Kasachen und Zentralasiaten von überall her benutzt wurde, was zu einer Ballung von zollfreien Mega-Einkaufszentren führte, die offiziell als International Center for Boundary Cooperation (ICBC) bezeichnet werden. Dann ist da noch der Bahnhof in Altynkol, wo Yoxinou ebenso hält wie die Urumqi-Almaty

Der Fahrplan am Bahnhof Altynkol mit den Zügen Almaty-Urumqi. Foto: Pepe Escobar / Asia Times

Das ICBC – 5,3 Quadratkilometer mit fünf mehrstöckigen Einkaufszentren mit über 2.000 Geschäften – ist eine Art neutrales Niemandsland. Wenn Sie Kasache oder Chinese sind, ist kein Visum erforderlich. Aber auch Menschen aus ganz Zentralasien kommen – mit dem Bus, der die Vorteile der unbegrenzten Made in China-Schnäppchen nutzen möchte.

Die Bushaltestelle in Khorgos, bevor es zum chinesischen Mega-Mall geht. Foto: Pepe Escobar



Die brandneue kasachische Zollstation. Foto: Pepe Escobar

Das Verfahren ist recht unkompliziert. Die Kunden kommen meist am frühen Morgen auf einem riesigen Busparkplatz an. Sie gehen einen kurzen Weg zum sehr modernen kasachischen Zollgebäude (an dem Tag, den ich besuchte, war es wegen der bitteren Kälte praktisch leer). Dann nehmen sie einen Shuttlebus zur chinesischen Grenze, überqueren ihn mit wenig oder gar keiner Bürokratie (obwohl die Zentralasiaten, außer Kasachen, Visa benötigen) und fahren in die Einkaufszentren.

Lastenfahrer, der die Beute der Käufer im chinesischen Megamall zieht Foto: Pepe Escobar

Sie kommen am Ende des Tages voll beladen zurück – ein ausgezeichnetes Geschäft für eine Armee von Verpackern und Trägern. Dann steigen sie in ihre Busse und kehren zu allen Punkten Kasachstans und anderen „Stanes“ zurück. An arbeitsreichen Tagen, insbesondere im Sommer, können bis zu 8.000 Kunden das ICBC besuchen.

Chinas bester Zugang zu den Märkten Zentralasiens und Westasiens und weiter auf dem Weg nach Europa erfolgt über Kasachstan, das China als zweitgrößten Handelspartner betrachtet. Gleichzeitig ist es wichtig zu bedenken, dass Khorgos an der Grenze zu Xinjiang liegt, was eine maximale chinesische Sicherheitsintensivierung bedeutet.

Der Yuxinou am Bahnhof Altynkol, in Khorgos. Foto: Pepe Escobar

Dennoch gibt es nichts Orwellianisches an Khorgos. Der KPCh-Apparat im fernen Urumqi scheint pragmatisch zu verstehen, dass es bei dem ganzen Deal um ein Mega-Mall geht und nicht förderlich für uigurische separatistische Spinner und Schwindler ist. Und dazu kommt, dass die wirklich dicken Geschäfte über den Yuxinou laufen. In naher Zukunft wird sie sich zwangsläufig in Richtung Hochgeschwindigkeitsbahn entwickeln.

Im Straßenverkehr sind die Container-LKWs in Khorgos stark beteiligt – sicherlich viel stärker als an anderen von mir besuchten Grenzübergängen in Kirgisistan und Tadschikistan.

Es gibt zwei Grenzübergänge zwischen Kirgisistan und China. Die etabliertere, bei Torugart, führt direkt in die Hauptstadt Bischkek und dann nach Taschkent in Usbekistan. Die Straße wurde mit Krediten der Export-Import-Bank of China und der Asian Development Bank total-erneuert.

Die ADB finanzierte auch eine alternative Strecke von Bischkek nach Osch sowie ein Darlehen der EXIM-Bank in Höhe von 850 Mio. USD. Diese Straße ist schon etwas Besonderes, da sie durch kirgisische Berge und Pässe führt und im Vergleich zur alten Straße mindestens 220 km Wegstrecke einspart. Die China Road and Bridge Cooperation war für den Bau verantwortlich, darunter ein 3,3 km langer Tunnel.

Aber es ist immer noch eine knifflige Straße; auf dem letzten Bergpass vor dem letzten Sprung nach Bischkek verbrachten mein Fahrer Alex und ich Stunden damit, mit einer Fülle von Lastwagen zu verhandeln, die seitwärts in den Schnee gerutscht waren und einer Unzahl von ahnungslosen Fahrern, die ohne Reifenketten festsaßen.

China & die ‚Stan’s

Der andere chinesisch-kirgisische Grenzübergang befindet sich am Irkeshtam-Pass; es war früher der südlichste Zweig der alten Seidenstraße, der direkt aus Kashgar kam. Die Straße wurde 2013 wieder instand gesetzt und ergänzt ein Integrationsnetz, das Kirgisistan, Xinjiang und den Karakoram Highway in Pakistan verbindet. Ich überholte einen endlosen Konvoi von chinesischen Container-LKWs, die aus Irkeshtam kamen.

Es gibt nur einen Grenzübergang von China nach Tadschikistan, auf der Spitze des Kulma-Passes, 4.363 Meter hoch. Die eigentliche chinesische Grenze ist 14 km von der tadschikischen Grenze entfernt, ganz in der Nähe des Karakorum-Highway: ein weiterer Fall von enger Anbindung. Diese Straße wurde 2004 eröffnet und folgt ebenfalls der alten Seidenstraße.

Die gesamte Straße zwischen dem Kulma-Pass und der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe, zu der auch der legendäre Pamir Highway gehört (Gegenstand eines bevorstehenden zweiteiligen Specials), ist noch in Arbeit. Es wird durch ein Darlehen der chinesischen EXIM Bank in Höhe von 254 Millionen Dollar finanziert, das von der China Road and Bridge Cooperation vergeben wird.

Kurz vor Duschanbe, als ich auf dem Weg zum Pamir Highway war, sah ich eine mehrstöckige Straßenkreuzung, die mit einem Darlehen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und einem weiteren der Asia Infrastructure Investment Bank gebaut wurde.

Was ich sah, war tatsächlich Geschichte in der Entstehung; dies war das erste Entwicklungskredit der AIIB überhaupt. Es wird noch viele andere geben, denn die Verbindung zwischen China und seinen Nachbarländern läuft auf Hochtouren.

Mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

Quelle – källa – source

