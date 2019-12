Die Online Lieblingstaktik der Anhänger des Establishments: Attackiere die Quelle

von Caitlin Johnstone – https://www.theblogcat.de

Diese Aussage kann so aussehen: „Behauptung X ist falsch, weil die Person, die es gesagt hat, ein Idiot ist.“ Aber sie kann auch so aussehen: „Behauptung X ist falsch, weil die Person, die es gesagt hat, ein Propagandist ist.“ Oder so: „Behauptung X ist falsch, weil die Person, die es gesagt hat, ein Verschwörungstheoretiker ist.“

Die meisten Menschen kennen den Begriff „ad hominem“, aber sie denken dabei für gewöhnlich an persönliche Beleidigungen gegen Menschen. Was es tatsächlich bedeutet: Die Quelle des Arguments anzugreifen anstatt das Argument an sich, auf eine Art und Weise, die den Umgang mit der Frage vermeidet, ob ein Argument an sich wahr ist oder nicht. Es handelt sich um einen logischen Fehlschluss, weil es benutzt wird, um absichtlich eine logische Schlussfolgerung der Debatte zu verschleiern.

Oder etwas in der Art. Diese Taktik erlebt man immer wieder, wenn man sich Online an politischen Diskussionen mit Leuten beteiligt, die einem nicht zustimmen. Es spielt keine Rolle, ob man einfach ein Interview mit einer öffentlichen Figur verlinkt, die das sagt, was man zuvor behauptet hat. Es spielt keine Rolle, ob man die WikiLeaks-Veröffentlichung eines verifizierten authentischen Dokumentes verlinkt. Solange man nicht zu CNN/Fox News verlinkt (je nachdem was die bevorzugte Ideologie des Establishment-Befürworters ist), schreien sie „Fake News!“ oder „Propaganda!“ oder „Russland!“ – als würde das an und für sich schon wie durch ein Wunder dein Argument entwerten.

Die Argumente gehen hin und her mit einem dieser selbstbewussten Establishment-Typen, die wenig Informationen besitzen, er verbreitet ein zweifelhaftes Mainstream-Narrativ, sei es über Politik, Krieg, Julian Assange, oder was auch immer. Irgendwann macht er eine Feststellung, von der man weiß, dass sie falsch ist – eine öffentlich verfügbare Information, die seine Behauptung entkräftet.

@snarwani:

„Ich denke nicht, dass @bellingcat weiß, was auf sie zukommt, jetzt wo @caitoz sich dem Fall angenommen hat. Das werden ein paar lustige Monate, bis Bellingcats gesamtes Bullshit-Narrativ zu #Syria Chemiewaffen zusammenbricht. Hier ist Caitlins erster Hieb: https://medium.com/@caityjohnstone/narrative-managers-faceplant-in-hilarious-opcw-scandal-spin-job-6710730cda01

Ob jemand ein Idiot, ein Propagandist oder ein Verschwörungstheoretiker ist, das ist ohne Bedeutung für die Frage, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. In meinem letzten Artikel habe ich die Meinungsmache der Narrativmanagementfirma Bellingcat über den OPCW-Skandal zerlegt. Ich habe darauf hingewiesen, dass Bellingcat von imperialistischen Regimewechsel-Operateuren wie dem National Endowment for Democracy finanziert wird, was wichtig ist, denn es zeigt den Lesern, wo diese Organisation herkommt. Aber wenn das mein einziges Argument gewesen wäre, so wäre das immer noch nur ein ad hominem Angriff, denn es würde nicht die Frage angehen, ob das, was Bellingcat über den OPCW-Skandal schrieb, wahr ist oder nicht. Es wäre ein logischer Fehlschluss. Zu beweisen, dass sie Propagandisten sind, beweist nicht, dass das, was sie in dem bestimmten Fall sagen, falsch ist.

Um die Meinungsmache von Bellingcat tatsächlich zu widerlegen, musste ich zeigen, dass sie ein schlechtes Argument mit schlechter Logik gemacht haben. Ich tat das, indem ich die Art und Weise herausgestellt habe, wie sie pedantische Wortspiele benutzten, um es so aussehen zu lassen als wären die explosiven Leaks über die Ermittlungen der OPCW zu einem angeblichen Chemiewaffenangriff in Douma, Syrien, ohne Bedeutung. Ich musste zeigen, wie Bellingcat tatsächlich niemals die wirklichen Bedenken über die geleakten internen E-Mails der OPCW adressiert hat. Etwa die extrem niedrigen Werte von Chlorverbindungen am Tatort und Symptome von Patienten, die nicht mit einer Chlorgasvergiftung übereinstimmen. Und auch die Tatsache, dass die OPCW-Ermittler nicht den Eindruck haben als würden ihre Bedenken ernst genommen und sie deshalb ihre eigenen Organisation verpfeifen.

Und, um das festzuhalten: Der Chefinstruktor/Forscher von Bellingcat hat auf meine Argumente geantwortet, indem er mich als Verschwörungstheoretikerin bezeichnete. Ich persönlich betrachte das als einen Sieg.

Die korrekte Antwort auf jemanden, der eine Quelle oder eine Person angreift, die man zitiert, anstatt das wirklich vorgebrachte Argument anzugreifen, lautet: „Sie attackieren die Quelle anstelle des Arguments. Das ist ein logischer Trugschluss, und wird nur von Menschen angewendet, die das Argument selbst nicht angreifen können.“

Die Forderung, man dürfe nur Medien des Mainstream-Establishments verwenden, wenn man gegen Narrative des Establishments argumentiert, das ist an sich schon eine sich selbst widersprechende Position, denn Establishment-Medien berichten ihrer Natur nach nicht über Fakten gegen das Establishment. Soll heißen: „Man darf die Macht des Establishments nur kritisieren, wenn man Medien benutzt, die niemals die Macht des Establishments kritisieren.“