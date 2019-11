Propaganda für das Böse zu verbreiten ist dasselbe wie Böses tun

von Caitlin Johnstone – https://www.theblogcat.de

Nö, nein, das wäre viel zu früh gewesen, dass der Guardian anfängt, sich mit einem gewissen Grad an Klarheit gegen die Auslieferung von Assange an die USA zu stellen. Sie mussten damit warten, bis Assange bereits im Gefängnis von Belmarsh eingesperrt war und zur Auslieferungsanhörung schwankte, die von drohenden US-Regierungsbeamten überwacht wurde. Sie mussten warten, bis Jahre über Jahre virulenter Verleumdungskampagnen in den Massenmedien die öffentliche Unterstützung für Assange beendet hatten, damit er ohne oder mit wenig Gegenreaktion ausgeliefert werden konnte. Und sie mussten warten, bis sie selbst mit der Teilnahme an diesen Schmierkampagnen fertig waren.

Dies ist derselbe Guardian , der einen lächerlichen Bericht veröffentlicht hat, wonach Assange womöglich Dokumente als Teil einer seltsamen Nigel Farage/Donald Trump/Russland-Verschwörung erhielt, eine Behauptung, die hauptsächlich auf einer vagen Analyse durch eine einzige anonyme Quelle basiert, die als „hochrangiger Kontakt mit Verbindungen zu US-Geheimdiensten“ beschrieben wird. Derselbe Guardian , der gerade das journalistische Standardprotokoll die Toilette hinunterspülte, indem er über Assanges „Verbindungen zum Kreml“ (keine Sache) berichtete, ohne sich die Mühe zu machen, das Wort „angeblich“ zu verwenden, nicht einmal, sondern zweimal. Derselbe Guardian , der viele weitere Verleumdungen vorgebracht hat, wie es in diesem Artikel von The Canary mit dem Titel „Schuld durch Andeutungen: Die Kampagne des Guardian gegen Julian Assange bricht alle Regeln“ dokumentiert wurde.

Dies ist derselbe Guardian , der einen Artikel mit dem Titel „Definition von Paranoia: Die Unterstützer von Julian Assange“ veröffentlichte, in dem argumentiert wird, dass Assange-Verteidiger verrückte Verschwörungstheoretiker sind, weil sie glauben, dass die USA versuchen würden, Assange auszuliefern, weil „Großbritannien einen notorisch laxen Auslieferungsvertrag mit den Vereinigten Staaten hat“, weil „warum sollten sie sich die Mühe machen, ihn zu inhaftieren, wenn er sich so gut diskreditiert?“, und „weil es keinen Auslieferungsantrag gibt“.

Das ist der selbe Guardian , der letztes Jahr einen Artikel mit dieser Überschrift hatte: „Der einzige Grund, warum Julian Assange die Botschaft Ecuadors nicht verlässt, ist Stolz“. Darin wird behauptet, dass Assange mit seinem Verbleib in der Botschaft lächerlich aussieht, weil „es unwahrscheinlich ist, dass der WikiLeaks-Gründer von den USA angeklagt wird.“ Der Artikel stammt von dem widerlichen James Ball, der vor nicht langer Zeit einen Tweet löschte, in welchem er sich über die Existenz von UN-Sonderberichterstattern beschwerte, von denen einer zu dem Schluss kam, dass Assange das Opfer psychologischer Folter ist. Balls Artikel beginnt so: „Laut Debrett’s, dem Leitfaden für Etikette seit 1769: ‚Wie die Fische, so stinken Besucher nach drei Tagen‘. Vor diesem Hintergrund ist es schwer vorstellbar, wie es in der Londoner Botschaft Ecuadors riecht, mehr als fünfeinhalb Jahre nachdem Julian Assange sich in die kleine Wohnung in Knightsbridge, gleich gegenüber von Harrods, begeben hat.“

Schließlich ist das der selbe Guardian , der einen durchsichtig lächerlichen und vollkommen entkräfteten Bericht veröffentlichte, dass der Trump-Lakai Paul Manafort sich heimlich mit Assange in der Botschaft getroffen hätte, nicht einmal, sondern mehrfach. Es wurde nie auch nur ein Beweis geliefert um diese Behauptung zu untermauern, obwohl die Botschaft zu jener Zeit eines der am besten bewachten Gebäude auf der Welt gewesen sein musste und die Ermittlung von Robert Mueller, deren ausufernde Reichweite sicher solche Treffen erwähnt hätte, hat absolut nichts davon erwähnt. Es war eine erfundene Geschichte, der alle beschuldigten Parteien vehement widersprochen haben.

Unnötig zu sagen, dass es im Mueller-Bericht nicht einen Hinweis oder eine Vermutung gibt, dass Paul Manafort jemals in seinem Leben Julian Assange besucht hat, geschweige denn drei Mal während der Wahl in der ecuadorianischen Botschaft. Das würde dort auftauchen, wenn es so gewesen wäre. Warum zieht der @guardian das nicht zurück?

Ein Blick darauf, wie schmierige Journalisten vom Guardian Assange ein ‚Rassia-Gate‘ anhängen wollen https://www.thecanary.co/global/world-analysis/2018/12/20/guilty-by-innuendo-the-guardian-campaign-against-julian-assange-that-breaks-all-the-rules/

Man kann also erkennen, wie lächerlich es für ein Blatt wie den Guardian ist, jetzt zu versuchen, seine Hände von Assanges Notlage mit einer selbstgerechten Verurteilung durch die Redaktionsleitung wegen des Auslieferungsantrags der Trump-Administration reinzuwaschen. Dieses Blatt hat aktiv und energisch den Weg in jene Situation geebnet, in der Assange sich nun durch die Herstellung einer Zustimmung für eine Agenda befindet, die die Öffentlichkeit sonst für entsetzlich und heftig anstößig gehalten hätte. Die Redakteure des Guardian können nicht so tun, als wären sie in irgendeiner Weise von dem getrennt, was mit Assange geschieht. Sie haben das erzeugt, was mit Assange gemacht wird.

Diese Entwicklung kann man oft bei Blättern, Organisationen und Einzelpersonen sehen, die sich als liberal und fortschrittlich geben oder in irgendeiner Weise gegen den Autoritarismus. Sie propagieren gerne Propagandadarstellungen gegen Regierungen und Einzelpersonen, die von etablierten Machtstrukturen angegriffen werden, sei es Saddam Hussein, Gaddafi, Assad, Maduro, Morales, Assange oder wen auch immer. Aber wenn es an der Zeit ist, dass dieses Establishment die bösen Pläne, auf die man gedrängt hat, tatsächlich umsetzt, dann waschen sie sich die Hände rein und bejammern das Geschehen, so als ob sie es immer abgelehnt hätten.

Aber sie haben sich dem nicht widersetzt. Sie haben es aktiv unterstützt. Wenn man dabei mithilft, die Verleumdungen und die Propaganda gegen ein Opfer des Imperiums zu fördern, dann ist man genauso schuldig für das, was mit diesem Opfer passiert, wie das Imperium selbst. Weil man aktiv daran mitgewirkt hat, es zu verwirklichen.

Der Einsatz einer Bombe oder Rakete beginnt nicht, wenn ein Pilot einen Knopf drückt, sondern wenn Propagandadarstellungen, die zur Förderung dieser Operationen verwendet werden, in der Öffentlichkeit zirkulieren. Wenn man hilft, Kriegspropaganda zu verbreiten, ist man genauso mitschuldig wie derjenige, der den Knopf drückt. Die Inhaftierung eines Journalisten wegen der Aufdeckung von US-Kriegsverbrechen beginnt nicht erst, wenn die Trump-Administration ihn an Amerika ausliefert. Sie beginnt, wenn propagandistische Verleumdungskampagnen beginnen, die die öffentliche Opposition gegen seine Inhaftierung abwürgen. Wenn man mitgeholfen hat, diese Hetzkampagne zu fördern, ist man genauso verantwortlich für das, was mit ihm passiert, wie die Schlägertruppe im Justizministerium von Trump.