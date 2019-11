„Es gibt innerhalb der Vereinigten Staaten eine Regierung innerhalb der Regierung“ – Osama bin Laden

von hedgeless_horseman – https://www.theblogcat.de

„Ich war nicht in die Attacken vom 11. September in den Vereinigten Staaten verwickelt und ich hatte auch keine Kenntnis über die Attacken. Es gibt innerhalb der Vereinigten Staaten eine Regierung innerhalb der Regierung. Die Vereinigten Staaten sollten die Täter dieser Attacken bei sich selbst suchen… Diese geheime Regierung muss gefragt werden, wer die Angriffe ausgeführt hat. … Das amerikanische System ist vollständig in der Hand der Juden, deren erste Priorität ist Israel, nicht die Vereinigten Staaten.“ – Osama bin Laden, veröffentlicht von BBC Im Grunde handelt dieser Artikel von einer Landkarte, einem Video, einer Zeitleiste und einem Chart. Nehmt euch bitte ein paar Minuten um das sorgfältig zu studieren. Die Landkarte Ich habe Dutzende, wenn nicht Hunderte Amerikaner gebeten, mir zu sagen, warum genau sich Amerika mit Afghanistan im Krieg befindet, dem längsten Krieg in der Geschichte Amerikas. Einige sagen: „Weil sie uns angegriffen haben.“ Die meisten haben keine Antwort, aber fragen mich stattdessen: „Warum?“ Ich antworte indem ich sie frage, welche große Öl-produzierende Nation westlich von Afghanistan liegt. Einige raten: „Irak“. Keiner weiß es. Dann frage ich, welche große, Erdöl konsumierende Nation im Osten an Afghanistan grenzt. Keiner weiß es. Ich erzähle ihnen dann, dass die Antwort Iran (Israels und Saudi Arabiens Erzfeind) und China lautet.

Die Distanz von Afghanistan zum Iran: 0 Meilen Die Distanz von Afghanistan zu China: 0 Meilen Anders ausgedrückt: Die USA sind in ein Land einmarschiert und halten es besetzt, das verdammt nochmal eine Grenze zum Iran und zu China hat, und beschweren sich dann über deren aggressives Verhalten am Persischen Golf und im Südchinesischen Meer. Haha. Das Video Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ihr die Interviews in diesem 4 Minuten 13 Sekunden Video gesehen habt, eine Zusammenstellung New Yorker Feuerwehrmänner, die über die Explosionen innerhalb des World Trade Centers am 11. September 2001 reden. Seht es euch an, bevor es vom Ministerium für Wahrheit im Gedächtnisloch versenkt wird.

Die Zeitleiste 1979-1989 Operation Cyclone – CIA-Programm zur Bewaffnung und Finanzierung afghanischer Aufständischer, einschließlich der von Saudi-Arabien, Osama bin Laden, organisierten Aufständischen. 10.9.2001 US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld erklärt, dass im Pentagon 2,3 Billionen Dollar an Belegen fehlen. 11.9.2001 Tausende von Amerikanern werden getötet, als drei World Trade Center-Türme zerstört werden und zwei nicht identifizierbare Flugobjekte in das Pentagon und auf den Boden in Pennsylvania stürzen. 7.10.2001 Die USA ziehen gegen das allgemeine Konzept des „Terrors“ in den Krieg und greifen die Nation Afghanistan an, weil sie es ablehnen, den ehemaligen Verbündeten der Operation Cyclone und saudiarabischen Staatsbürger Osama bin Laden auszuliefern, ohne einen Beweise für seine Beteiligung an den Anschlägen vom 11.9.2001, die USA weigern sich, Beweise vorzulegen. 26.10.2001 USA Patriot Act in Kraft getreten 21.11.2001 Fünf tanzende Israelis, die am 9.11.2001 von der NYPD verhaftet wurden, werden vom FBI stillschweigend entlassen, um nach Israel zurückzukehren. 2.9.2004 US-Präsidentschaftswahlen mit praktisch keiner Diskussion oder Debatte über den Krieg in Afghanistan. 4.9.2008 US-Präsidentschaftswahlen mit praktisch keiner Diskussion oder Debatte über den Krieg in Afghanistan. 2.5.2011 Osama bin Laden soll in Pakistan ins Gesicht geschossen worden sein und sein Körper wurde sofort auf See begraben. 6.9.2012 US-Präsidentschaftswahlen mit praktisch keiner Diskussion oder Debatte über den Krieg in Afghanistan. 8.9.2016 US-Präsidentschaftswahlen mit praktisch keiner Diskussion oder Debatte über den Krieg in Afghanistan. 3.9.2020 US-Präsidentschaftswahlen mit praktisch keiner Diskussion oder Debatte über den Krieg in Afghanistan. Der Chart Präsident Donald Trump hat seinen Wunsch geäußert, die US-Streitkräfte aus Afghanistan abzuziehen

https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf Beobachtet, was sie tun, nicht was sie sagen. Am 7. September 2019 tat Präsident Trump in einer Reihe von Tweets kund, dass er „hochrangige Taliban-Anführer“ und den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani eingeladen habe, sich einzeln mit ihm am nächsten Tag in Camp David zu treffen. Er schrieb, dass aufgrund eines Taliban-Angriffs in Kabul am 5. September mit mehreren Toten, darunter ein US-Soldat, er „umgehend das Treffen und die Friedensverhandlungen abgesagt hat“. https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf Anzahl der freigesetzten Munition (bemannte und unbemannte Lufteinsätze) pro Monat, Januar 2013 – September 2019:

Der US-Lufteinsätze haben unter der Trump Administration erheblich zugenommen, gemessen an der Anzahl der freigesetzten Munition (siehe Abbildung 2). Diese Operationen haben zu einem starken Anstieg der Zahl der zivilen Opfer beigetragen; die Vereinten Nationen berichteten, dass im dritten Quartal 2019 die höchste vierteljährliche Zahl ziviler Opfer seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2009 verzeichnet wurde, mit über 4.300 getöteten oder verletzten Zivilisten vom 1. Juli bis 30. September. https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf Oceania befindet sich mit Zentralasien im Krieg. Oceania war schon immer mit Zentralasien im Krieg. Oceania wird sich immer mit Zentralasien im Krieg befinden. 17.11.2019 Neue Kartenspiele der US-Armee zeigen russische, chinesische und iranische Waffen, „um mehr über den Gegner zu erfahren“.

