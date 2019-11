Bolivien: Ponchos Rojos rufen zu Widerstand gegen den Staatsstreich auf

von Enrique Dussel – https://libya360.wordpress.com

Am 10. November 2019 sah ich auf meinem Handy beim Surfen in sozialen Netzwerken die seit hundert Jahren bestehende Präsenz von Ponchos Rojos, die bewaffnet waren und durch die Straßen von El Alto (einer Region des bolivianischen Hochlands, von der aus man in die Hauptstadt La Paz absteigt) liefen, die sich schnell bewegten und in Kriegsformation sangen. Dann erinnerte ich mich an Ereignisse aus der Vergangenheit, aus dem Jahr 1995, die mich in diese Bergregion des peruanischen Hochgebirges führten.

1995 lehrte ich eine Woche lang im Hauptsaal der alten, öffentlichen und jahrhundertealten Universität von San Andrés vor rund 700 begeisterten Studenten die vier Essays von Karl Marx‘ Das Kapital. Am dritten Tag der Konferenz haben mir der Rektor und der Universitätsrat die Ehrendoktorwürde der Universität verliehen.

Darüber hinaus informierten mich die Studenten, dass ein junger Revolutionär, der Partner eines mexikanischen Kollegen, inhaftiert wurde, und ich besuchte aus Solidarität. Jahre später dankte mir der Gefangene in einem öffentlichen Akt für meine Geste der Solidarität, und dieser junge Revolutionär, ohne dass ich es wusste, war niemand anderes als Vizepräsident Álvaro García Linera, ein großer Intellektueller und Politiker.

Und drittens, dank Dr. Juan José Bautista, einem bolivianischen Kollegen, wurde ich eingeladen, vor einer Gruppe von Aymara-Indianern in El Alto de La Paz Vorträge über die Befreiungspolitik zu halten. Ich erinnere mich an den Empfang und den Dialog mit diesen abgehärteten Genossen. Am Ende der Veranstaltungen und angesichts des unerwarteten Angebots wurde mir gesagt, dass sie sich entschieden hätten, mich unter Berücksichtigung des Inhalts meiner Präsentationen einzuladen, Teil der Ponchos Rojos Gemeinschaft zu werden. In diesem Moment bemerkte ich, dass alle diese „Ponchos“ trugen, ein für die Anden typisches Gewand, mit dem sich die Ureinwohner und die Gauchos gegen die Kälte wehren. Dann wurde ich mit dieser hohen Würde versehen. Es war eine große Ehre für mich, und ich erinnere mich, dass ich mich ausdrückte: „Dieser Poncho ist wichtiger als ein Doktorhut in Harvard“, und ich wiederhole es auch heute noch, wenn ich bedenke, dass ich im Oktober 2019 die Ehre erhielt, Mitglied der American Academy of Arts and Sciences zu sein, die 1780 gegründet wurde.

Die Wahrheit ist, dass diese Ponchos Rojos in Bewegung gesetzt wurden. Dies ist eines der ersten Anzeichen für einen Aufstand des bolivianischen Volkes gegen die Minderheitengewalt, die versucht, die Sonne mit einem Finger zu bedecken, gewalttätige rassistische und evangelikale Fundamentalisten (wie die rechten Katholiken in Chile mit A. Pinochet zusammen waren), die Kruzifixe (wie wir auf der Titelseite von La Jornada vom 11. November gesehen haben) vor Vertretern der indigenen Völker präsentierten. Diese Szene erinnert uns an Franz Hinkelammerts Werk Die ideologischen Waffen des Todes, dessen Thema die Verwendung einer Ideologie ist, die von den Rechtskatholiken in Chile eingesetzt wird, die das chilenische Volk massakriert haben. Wie kann die Bibel oder das Kruzifix verwendet werden, um das Blut der Urvölker zu vergießen und zu schreien? „Wir werden die Pacha Mama aus dem öffentlichen Raum holen und sie durch die Bibel ersetzen“?

Sie sind jetzt proamerikanische Fundamentalisten, ehemals eurozentrische katholische Fundamentalisten. Beide haben das Christentum der ersten Jahrhunderte deformiert und umgekehrt, das Christentum eines Messias, der erklärte, „gesegnet sind die Armen“, und der vom damaligen Reich (römisch) rechtswidrig gerichtet wurde, weil er das Volk gegen die Obrigkeit anführte, wofür die Folterung durch das Kreuz (der „elektrische Stuhl“ jener Zeit) die Strafe war. Das Kreuz (vom Polizisten auf dem Foto von La Jornada getragen) ist das Zeichen des Todes dieses Meisters, der für die Armen angesichts der römischen Unterdrückung kämpfte. Am Kreuz werden die armen Bolivianer gekreuzigt. Die Führung von Regierungen wie Evo Morales verbesserte ihre Lebensbedingungen, was bedeutet, dass sie nicht mehr so arm sind wie bisher. Aber der rechte Flügel (der die Bedeutung des Christentums umkehrt) wendet sich an den Messias (Cristós), der vom Reich wegen der Mobilisierung der Armen gekreuzigt wurde, als Waffe zur Tötung der Armen, der Opfer, der Aymara, der „cholas“ (Frauen), die sie demütigen. So beginnt das Christentum mit dem Kopf nach unten zu gehen und kehrt die Weisheit der Völker im Namen einer rechtsfaschistischen Ideologie und des fundamentalistischen Christentums in Lateinamerika um (wo es auch islamische oder jüdische Fundamentalismen gibt).

Eine Theorie der lateinamerikanischen Befreiung kehrt Investitionen um und stellt das Engagement zugunsten der Armen in den Vordergrund. Aber in Bolivien gilt das als subversiv.

Ich kann mich nur freuen, dass meine Kameraden Ponchos Rojos als Vorhut des Erwachens des jahrtausende alten bolivianischen Volkes von Aymara, Quechua und Amazonien gehandelt haben; die Ereignisse müssen mit Bedacht verfolgt werden, da sie Ende des zwanzigsten Jahrhunderts von ihren Ursprüngen zu unserer Geschichte übergegangen sind, und es scheint, dass sie dies angesichts rassistischer, machoistischer Minderheiten, die von nordamerikanischen Schulen (religiösen und militärischen) ausgebildet werden, die dem Leiden des Volkes den Rücken kehren und entschlossen sind, es wieder zu dominieren, wieder tun werden.

Unterdessen wird Evo Morales vom großzügigen und mutigen mexikanischen Volk begrüßt, das im Hinblick auf seine zweite Emanzipation, zu der die Vierte Transformation führt, nicht aus Spanien oder Portugal, sondern aus den Vereinigten Staaten, wie von José Martí und José Carlos Mariátegui vorgeschlagen, eine neue Führungsrolle unter den lateinamerikanischen Nationen zu übernehmen beginnt.

